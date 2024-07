Wimbledon Order of Play: Day eight schedule, live scores, results as Novak Djokovic wins on Centre Court

Second seed Novak Djokovic saw off Denmark's 15th seed Holger Rune 6-3 6-4 6-2. The Serb, who is reaching his 15th Wimbledon quarter-final, will face next Australian Alex De Minaur.

Former French Open winner and Czech 31st seed Barbora Krejcikova beat American 11th seed Danielle Collins 7-5 6-3 in the fourth round, setting up a quarter-final clash with 13th seed Jelena Ostapenko.

American 13th seed Taylor Fritz fought back from two sets down to beat German fourth seed Alexander Zverev 4-6 6-7(4) 6-4 7-6(3) 6-3 and reach the Wimbledon quarter-finals for the second time, where he will face Italian 25th seed Lorenzo Musetti.

Former French Open champion and Latvian 13th seed Jelena Ostapenko brushed aside Kazakhstan's Yulia Putintseva 6-2 6-3 to reach Wimbledon's last eight for the third time.

Australian ninth seed Alex De Minaur advanced to the Wimbledon quarter-finals for the first time in his career, beating Frenchman Arthur Fils 6-2 6-4 4-6 6-3.

Seven-time men’s champion Djokovic faces no15 seed Holger Rune, after no4 seed Alexander Zverev and no9 seed Alex de Minaur will be aiming to reach the quarter-finals for the first time when they take on Taylor Fritz and Arthur Fils, respectively.

Wimbledon Schedule | Order of play for Monday July 8, 2024

All times BST, 11am start unless stated. Seeds in brackets.

Centre Court (from 1.30pm)

Elena Rybakina (4) vs Anna Kalinskaya (17)

Taylor Fritz (13) 4-6 6-7 6-4 7-6 6-3 Alexander Zverev (4)

Holger Rune (15) 3-6 4-6 6-2 Novak Djokovic (2)

Court 1 (from 1pm)

Arthur Fils 2-6 4-6 6-4 3-6 Alex de Minaur (9)

Yulia Putinseva 2-6 3-6 Jelena Ostapenko (13)

Danielle Collins (11) 3-6 5-7 Barbora Krejcikova (31)

Court 2

Lorenzo Musetti (25) 4-6 6-3 6-3 6-2 Giovanni Mpetshi Perricard

Elina Svitolina (21) 6-2 6-1 Xinyu Wang

Court 3

(1) Marcel Granollers & Horacio Zeballos 6-3 6-3 Sebastian Baez (Arg) & Dustin Brown (Jam)

(11) Cori Gauff (USA) & Jessica Pegula (USA) 6-2 6-4 (5) Sara Errani (Ita) & Jasmine Paolini (Ita)

Jack Withrow (USA) & Aldila Sutjiadi (Ina) 6-3 3-6 (5) Andrea Vavassori (Ita) & Sara Errani (Ita)

Court 8 (from 12.30pm)

(15) Asia Muhammad (USA) & Aldila Sutjiadi (Ina) 5-7 3-6 Timea Babos (Hun) & Nadiia Kichenok (Ukr)

Harri Heliovaara (Fin) & Gabriela Dabrowski (Can) 4-6 4-6 (2) Michael Venus (Nzl) & Erin Routliffe (Nzl)

Court 9 (from 12.30pm)

(12) Nathaniel Lammons (USA) & Jack Withrow (USA) 6-4 6-4 MacKenzie McDonald (USA) & Ben Shelton (USA)

(7) Jan Zielinski (Pol) & Su-Wei Hsieh (Tpe) 6-3 7-6 Hugo Nys (Mon) & Demi Schuurs (Ned)

Court 12

Santiago Gonzalez (Mex) & Giuliana Olmos (Mex) 6-4 6-0 Luke Johnson (Gbr) & Freya Christie (Gbr)

Christopher Eubanks (USA) & Evan King (USA) 5-7 3-6 (9) Neal Skupski (Gbr) & Michael Venus (Nzl)

Joe Salisbury (Gbr) & Heather Watson (Gbr) vs Sander Gille (Bel) & Nadiia Kichenok (Ukr)

Court 14

(16) Sadio Doumbia (Fra) & Fabien Reboul (Fra) 4-6 6-7 (4) Marcelo Arevalo (Esa) & Mate Pavic (Cro)

Andreas Mies (Ger) & John-Patrick Smith (Aus) 4-6 3-6 (15) Max Purcell (Aus) & Jordan Thompson (Aus)

(3) Mate Pavic (Cro) & Lyudmyla Kichenok (Ukr) vs John Peers (Aus) & Nicole Melichar-Martinez (USA)

Marcelo Arevalo (Esa) & Shuai Zhang (Chn) 6-2 4-6 10-12 Rajeev Ram (USA) & Katie Volynets (USA)

Court 15 (from 12.30pm)

(11) Maximo Gonzalez (Arg) & Andres Molteni (Arg) 6-2 6-7 7-5 Charles Broom (Gbr) & Arthur Fery (Gbr)

Kevin Krawietz (Ger) & Alexandra Panova (Rus) 7-5 6-4 (4) Austin Krajicek (USA) & Laura Siegemund (Ger)

Maximo Gonzalez (Arg) & Ulrikke Eikeri (Nor) vs Jean-Julien Rojer (Ned) & Bethanie Mattek-Sands (USA)

Court 17

Lloyd Glasspool (Gbr) & Jean-Julien Rojer (Ned) 6-7 6-7 Constantin Frantzen (Ger) & Hendrik Jebens (Ger)

(1) Su-Wei Hsieh (Tpe) & Elise Mertens (Bel) 6-4 3-6 6-1 (14) Sofia Kenin (USA) & Bethanie Mattek-Sands (USA)

Lloyd Glasspool (Gbr) & Harriet Dart (Gbr) 3-6 6-7 Fabrice Martin (Fra) & Cristina Bucsa (Spa)

Nathaniel Lammons (USA) & Ena Shibahara (Jpn) vs Max Purcell (Aus) & Dayana Yastremska (Ukr)

Court 18

Harri Heliovaara (Fin) & Henry Patten (Gbr) 6-2 7-6 Rafael Matos (Bra) & Marcelo Melo (Bra)

Robert Galloway (USA) & Ingrid Neel (Est) 3-6 6-7 Jamie Murray (Gbr) & Taylor Townsend (USA)

Julian Cash (Gbr) & Maia Lumsden (Gbr) 5-7 6-7 Henry Patten (Gbr) & Olivia Nicholls (Gbr)

(6) Neal Skupski (Gbr) & Desirae Krawczyk (USA) 6-4 6-7 11-9 Rafael Matos (Bra) & Luisa Stefani (Bra)

