Twitter reacts: UFC, MMA fighters and personalities ring in new year, reflect on 2023

The door is closed on 2023 and a new year is upon us with the arrival of 2024.

A turning of the calendar represents a monumental moment for many. It’s a time of reflection on the past, and hope for the future in the form of fresh goals, motivations and more.

The MMA community isn’t immune to those elements, and plenty of fighters and figures from the industry posted on social media sharing their feelings on the past and plans for the future.

Check out their reactions below.

UFC

https://www.instagram.com/p/C1i44EUrUdx/

Diana Belbita

WTF What a year.. ✨

2️⃣ 0️⃣ 2️⃣ 3️⃣ ✔️ pic.twitter.com/Ia0fdA5OYG — Diana Belbiță (@DianaBelbita) December 31, 2023

Hakeem Dawodu

Randy Costa

Georges St-Pierre

My best wishes for 2024! pic.twitter.com/5q29joSKXG — Georges St-Pierre (@GeorgesStPierre) December 31, 2023

Michel Pereira

https://www.instagram.com/p/C1ienNbM9vq/?img_index=1

Gunnar Nelson

https://www.instagram.com/p/C1ie3w9thGB/?img_index=1

Amanda Ribas

https://www.instagram.com/p/C1igPyNsioa/

Rodolfo Vieira

https://www.instagram.com/p/C1iggXGsPIy/?img_index=1

Jessica Eye

https://www.instagram.com/p/C1igsRasRNu/

Bethe Correia

https://www.instagram.com/p/C1ihGJzOMe7/

Randa Markos

https://www.instagram.com/p/C1ihTIqro0t/?img_index=1

Julia Avila

https://www.instagram.com/p/C1ikL97sZf5/?img_index=1

Michael Johnson

https://www.instagram.com/p/C1ikRO3u-1w/

Terrance McKinney

https://www.instagram.com/p/C1iqbd-gigO/

Michael Chiesa

https://www.instagram.com/p/C1irDwbrp8q/?img_index=1

Amanda & Nina Nunes

https://www.instagram.com/p/C1irlEZNVo1/?img_index=1

Yair Rodriguez

https://www.instagram.com/p/C1isHgSsBDR/?img_index=1

Chalres Oliveira

https://www.instagram.com/p/C1itCNfN-67/?img_index=1

Ailin Perez

https://www.instagram.com/p/C1itSR7tnt1/?img_index=2

https://www.instagram.com/p/C1ibto2MqIh/?img_index=2

Corey Anderson

https://www.instagram.com/p/C1is-NCOGYd/

Jamahal Hill

https://www.instagram.com/p/C1iuQDJr1uT/?img_index=2

Karolina Kowalkiewicz

https://www.instagram.com/p/C1ixfAzOVtH/

Maryna Moroz

https://www.instagram.com/p/C1izVB0My5R/

Mike Goldberg

https://www.instagram.com/p/C1i0P8Xu16x/

Cody Garbrandt

https://www.instagram.com/p/C1i1I0WN_8j/

Arlene Blencowe

https://www.instagram.com/p/C1i1T4sJqAH/

Manny Pacquiao

https://www.instagram.com/p/C1i5G6iPK7I/?img_index=2

Deiveson Figueiredo

https://www.instagram.com/p/C1i6tpOtJjf/

Khalil Rountree

https://www.instagram.com/p/C1jDgKly81D/

Alexander Volkov

https://www.instagram.com/p/C1jJGAkrD0R/

Tracy Cortez

https://www.instagram.com/p/C1jGJ0trj9s/

Khamzat Chimaev

https://www.instagram.com/p/C1idbtatOm7/

Nate Diaz

https://www.instagram.com/p/C1iYbpFP0NC/

Andrea Lee

https://www.instagram.com/p/C1in_hNM9FZ/

Cory Sandhagen

https://www.instagram.com/p/C1iO3ZgpAVt/?img_index=2

Jon Anik

https://www.instagram.com/p/C1iPBNNvfkk/

Marina Rodriguez

https://www.instagram.com/p/C1iP1iZJbHV/?img_index=2

Demetrious Johnson

https://www.instagram.com/p/C1iP_ebPyXm/

Ion Cutelaba

https://www.instagram.com/p/C1iRmzGPwjh/?img_index=2

Leah McCourt

https://www.instagram.com/p/C1iSC2bI3Ua/

Felice Herrig

https://www.instagram.com/p/C1iU4OWgt3n/

Ian Garry

https://www.instagram.com/p/C1h4ZUgMX6o/

Alexandre Pantoja

https://www.instagram.com/p/C1h5C3Dx5wS/

