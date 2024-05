Toronto 9, Detroit 1

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Schneider 2b 4 0 0 0 1 3 .238 Jansen c 4 2 2 1 1 2 .329 Guerrero 1b 5 2 2 2 0 1 .282 Bichette ss 5 1 3 1 0 0 .243 Vogelbach dh 3 0 1 0 0 0 .178 1-Biggio pr-dh 0 1 0 0 0 0 .202 a-Turner ph 1 0 1 1 0 0 .231 2-Clement pr-dh 0 0 0 0 0 0 .247 Springer rf 3 0 0 1 0 1 .190 Varsho lf 4 1 1 2 0 3 .213 Kiner-Falefa 3b 4 1 2 1 0 0 .255 Kiermaier cf 4 1 1 0 0 1 .230

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Greene dh 3 0 0 0 0 3 .235 b-Ibáñez ph 1 0 1 0 0 0 .288 Vierling lf 4 0 1 0 0 1 .266 Pérez cf 4 0 1 1 0 1 .295 Carpenter rf 3 0 0 0 1 1 .275 Urshela 3b 3 0 0 0 0 0 .256 Torkelson 1b 2 0 0 0 1 0 .211 Keith 2b 3 0 0 0 0 2 .227 Báez ss 3 1 1 0 0 1 .207 Kelly c 3 0 1 0 0 1 .221

Toronto 001 000 233_9 13 0 Detroit 000 001 000_1 5 0

a-singled for Biggio in the 8th. b-singled for Greene in the 9th.

1-ran for Vogelbach in the 7th. 2-ran for Turner in the 8th.

LOB_Toronto 4, Detroit 3. 2B_Guerrero (8), Jansen (10). 3B_Kiner-Falefa (2), Kiermaier (1). HR_Kiner-Falefa (3), off Flaherty; Varsho (9), off Flaherty; Guerrero (5), off Englert. RBIs_Kiner-Falefa (13), Varsho 2 (27), Bichette (20), Turner (17), Springer (9), Jansen (13), Guerrero 2 (24), Pérez (14). SF_Springer.

Runners left in scoring position_Toronto 2 (Kiermaier, Vogelbach); Detroit 2 (Carpenter, Keith). RISP_Toronto 4 for 7; Detroit 1 for 6.

Runners moved up_Vierling, Pérez. GIDP_Vogelbach, Urshela, Pérez.

DP_Toronto 2 (Schneider, Bichette, Guerrero; Kiner-Falefa, Guerrero); Detroit 1 (Báez, Torkelson).

Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Gausman, W, 3-3 6 3 1 1 2 10 98 4.47 Pop, H, 2 1 0 0 0 0 0 7 3.60 Richards 1 0 0 0 0 0 12 2.78 Mayza 1 2 0 0 0 0 12 6.32

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Flaherty, L, 1-4 6 1-3 7 3 3 1 9 103 3.84 Faedo 1 2-3 3 3 3 1 1 32 3.60 Englert 1 3 3 3 0 1 23 27.00

Umpires_Home, Lance Barrett; First, Mark Ripperger; Second, Roberto Ortiz; Third, Alfonso Marquez.

T_2:30. A_17,049 (41,083).

The Associated Press