Australian Open order of play, latest results and full schedule

Katie Boulter is in second-round action (Getty Images)

Emma Raducanu will take on five-time grand slam champion Iga Swiatek after battling through more injury problems to beat Amanda Anisimova in the second round of the Australian Open.

The former US Open champion had her preparations for the tournament disrupted by a back spasm and she had treatment for what appeared to be a lower back issue during the second set.

Later on, British No 1 Boulter takes on Veronika Kudermetova as she bids to reach the third round of the Australian Open for the first time. Boulter battled to a close win over Rebecca Marino in her first match.

Elsewhere, defending Australian Open champions Jannik Sinner and Aryna Sabalenka are in action, as Brazilian teenager Joao Fonseca looks to back up his stunning opening win over ninth seed Andrey Rublev.

Australian Open intended Order of Play - Thursday 16 January (All times GMT)

Rod Laver Arena

Iga Swiatek (POL) [2] bt. Rebecca Sramkova (SVK)

Alex De Minaur (AUS) [8] bt. Tristan Boyer (USA)

08:00 am: Jannik Sinner (ITA) [1] vs. Tristan Schoolkate (AUS)

Followed by: Renata Zarazua (MEX) vs. Jasmine Paolini (ITA) [4]

Margaret Court Arena

Emma Navarro (USA) [8] bt. Xiyu Wang (CHN)

Taylor Fritz (USA) [4] bt. Cristian Garin (CHI)

08:00 am: Madison Keys (USA) [19] vs. Elena-Gabriela Ruse (ROU)

Followed by: Learner Tien (USA) vs. Daniil Medvedev [5]

John Cain Arena

Miomir Kecmanovic (SRB) bt. Hubert Hurkacz (POL) [18]

Elena Rybakina (KAZ) [6] bt. Iva Jovic (USA)

06:00 am: Matteo Berrettini (ITA) vs. Holger Rune (DEN) [13]

KIA Arena

Emma Raducanu (GBR) bt. Amanda Anisimova (USA)

Ben Shelton (USA) [21] bt. Pablo Carreno Busta (ESP)

Followed by: Fabian Marozsan (HUN) vs. Frances Tiafoe (USA) [17]

Followed by: Destanee Aiava (AUS) vs. Danielle Collins (USA) [10]

1573 Arena

Daria Kasatkina [9] bt. Yafan Wang (CHN)

Gael Monfils (FRA) bt. Daniel Altmaier (GER) vs.

Beatriz Haddad Maia (BRA) [15] bt. Erika Andreeva

Followed by: Joao Fonseca (BRA) vs. Lorenzo Sonego (ITA)

Court 3

Ons Jabeur (TUN) bt. Camila Osorio (COL)

Lorenzo Musetti (ITA) [16] bt. Denis Shapovalov (CAN) vs.

Alex Michelsen (USA) vs. James McCabe (AUS)

Followed by: Veronika Kudermetova vs. Katie Boulter (GBR) [22]

Court 5

Joe Salisbury (GBR) / Neal Skupski (GBR) [10] bt. Sebastian Baez (ARG) / Francisco Comesana (ARG)

Bernarda Pera (USA) / Sabrina Santamaria (USA) bt. Julia Grabher (AUT) / Tara Moore (GBR)

Victor Cornea (ROU) / Mariano Navone (ARG) bt. Christian Harrison (USA) / David Pel (NED)

Followed by: Marcelo Arevalo (ESA) / Mate Pavic (CRO) [1] vs. Rinky Hijikata (AUS) / Jason Kubler (AUS)

Followed by: Pablo Carreno Busta (ESP) / Sergio Martos Gornes (ESP) vs. Sander Arends (NED) / Luke Johnson (GBR)

Court 6

Nuno Borges (POR) / Francisco Cabral (POR) bt. Nikola Mektic (CRO) / Michael Venus (NZL) [5]

Francisco Cerundolo (ARG) [31] bt. Facundo Diaz Acosta (ARG) ret.

Not before 03:00 am: Eva Lys (GER) vs. Varvara Gracheva (FRA)

Followed by: Elise Mertens (BEL) / Ellen Perez (AUS) [6] vs. Jaimee Fourlis (AUS) / Petra Hule (AUS)

Followed by: Jakob Schnaitter (GER) / Mark Wallner (GER) vs. Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos (ARG) [2]

Results - Wednesday, January 15, 2025

Rod Laver Arena

Aryna Sabalenka [1] bt. Jessica Bouzas Maneiro (ESP)

Novak Djokovic (SRB) [7] bt. Jaime Faria (POR)

Coco Gauff (USA) [3] bt. Jodie Burrage (GBR)

Alexander Zverev (GER) [2] bt. Pedro Martinez (ESP)

Margaret Court Arena

Jessica Pegula (USA) [7] bt. Elise Mertens (BEL)

Carlos Alcaraz (ESP) [3] bt. Yoshihito Nishioka (JPN)

Jakub Mensik (CZE) bt. Casper Ruud (NOR) [6] vs.

Paula Badosa (ESP) [11] bt. Talia Gibson (AUS)

John Cain Arena

Laura Siegemund (GER) bt. Qinwen Zheng (CHN) [5]

Nuno Borges (POR) bt. Jordan Thompson (AUS) [27]

Diana Shnaider [12] bt. Ajla Tomljanovic (AUS)

Jack Draper (GBR) [15] bt. Thanasi Kokkinakis (AUS)

Kia Arena

Olga Danilovic (SRB) bt. Liudmila Samsonova [25]

Naomi Osaka (JPN) bt. Karolina Muchova (CZE) [20]

Aleksandar Vukic (AUS) bt. Sebastian Korda (USA) [22]

Alejandro Davidovich Fokina (ESP) bt. Felix Auger-Aliassime (CAN) [29]

1573 Arena

Tomas Machac (CZE) [26] bt. Reilly Opelka (USA)

Anastasia Pavlyuchenkova [27] bt. Anastasia Potapova

Tommy Paul (USA) [12] bt. Kei Nishikori (JPN) vs.

Court 3

Mirra Andreeva [14] bt. Moyuka Uchijima (JPN)

Roberto Carballes Baena (ESP) bt. James Duckworth (AUS)

Ugo Humbert (FRA) [14] bt. Hady Habib (LBN)

Donna Vekic (CRO) [18] bt. Harriet Dart (GBR)

Where can I watch the Australian Open?

In the UK, the Australian Open will be broadcast live on Eurosport. Subscribers can also stream the action online on the Eurosport website or with the discovery+ app.

The tournament takes place every day from midnight UK time each day on the outside courts and 1am on the show courts, while night sessions will start at 8am.