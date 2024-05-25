National League Leaders
THROUGH MAY 23
BATTING
G
AB
R
H
BA
Ohtani, LAD
50
198
39
69
.348
Arraez, SD
50
211
31
72
.341
Profar, SD
53
178
32
60
.337
Contreras, MIL
49
195
41
65
.333
Betts, LAD
51
200
41
66
.330
Bohm, PHI
50
189
24
61
.323
Díaz, COL
41
147
17
47
.320
Ozuna, ATL
48
176
29
56
.318
Turang, MIL
45
155
20
48
.310
Smith, LAD
44
163
26
49
.301
___
HOME RUNS
Ozuna, ATL
15
Ohtani, LAD
13
Harper, PHI
12
Alonso, NYM
11
Hernández, LAD
11
Walker, ARI
10
Marte, ARI
10
7 tied
9
___
RUNS BATTED IN
Ozuna, ATL
47
Bohm, PHI
46
Contreras, MIL
40
Harper, PHI
37
Hernández, LAD
37
Cronenworth, SD
34
Ohtani, LAD
34
Morel, CHC
33
Smith, LAD
32
Profar, SD
32
Walker, ARI
32
___
STOLEN BASES
De La Cruz, CIN
31
Turang, MIL
18
Acuña, ATL
15
Young, WAS
15
Kim, SD
13
Ohtani, LAD
13
Stott, PHI
13
Steer, CIN
11
Thomas, WAS
11
Doyle, COL
10
Lipscomb, WAS
10
Rojas, PHI
10
Turner, PHI
10
___
SLUGGING PERCENTAGE
Ohtani, LAD
.641
Ozuna, ATL
.631
Harper, PHI
.544
Betts, LAD
.540
Contreras, MIL
.523
Marte, ARI
.523
Bohm, PHI
.519
Profar, SD
.511
McMahon, COL
.495
Muncy, LAD
.475
___
ON-BASE PERCENTAGE
Profar, SD
.431
Betts, LAD
.430
Ohtani, LAD
.418
Contreras, MIL
.408
Ozuna, ATL
.399
Freeman, LAD
.395
Harper, PHI
.390
Arraez, SD
.382
Bohm, PHI
.379
McMahon, COL
.374
___
RUNS SCORED
Betts, LAD
41
Contreras, MIL
41
Ohtani, LAD
39
Acuña, ATL
38
Schwarber, PHI
38
De La Cruz, CIN
35
Marte, ARI
35
Tatis, SD
34
Walker, ARI
34
Chapman, SF
33
___
HITS
Arraez, SD
72
Ohtani, LAD
69
Betts, LAD
66
Contreras, MIL
65
Bohm, PHI
61
Profar, SD
60
Marte, ARI
58
McMahon, COL
56
Ozuna, ATL
56
Tovar, COL
55
___
BASES ON BALLS
Schwarber, PHI
37
Betts, LAD
35
Harper, PHI
32
Freeman, LAD
31
Kim, SD
31
Nimmo, NYM
30
Profar, SD
28
Walker, ARI
28
Acuña, ATL
27
Happ, CHC
26
Steer, CIN
26
___
DOUBLES
Bohm, PHI
20
Ohtani, LAD
17
Tovar, COL
15
Arcia, ATL
14
Contreras, MIL
14
Adames, MIL
13
Chapman, SF
13
Freeman, LAD
13
Smith, LAD
13
8 tied
12
___
TRIPLES
Abrams, WAS
4
Betts, LAD
3
Blackmon, COL
3
Carroll, ARI
3
15 tied
2
___
TOTAL BASES
Ohtani, LAD
127
Ozuna, ATL
111
Betts, LAD
108
Marte, ARI
104
Contreras, MIL
102
Bohm, PHI
98
Harper, PHI
93
McMahon, COL
93
Tovar, COL
93
Profar, SD
91
___
EARNED RUN AVERAGE
Imanaga, CHC
0.84
Suárez, PHI
1.36
Assad, CHC
1.70
Sale, ATL
2.22
Hicks, SF
2.38
Wheeler, PHI
2.53
Abbott, CIN
2.68
Gomber, COL
2.76
Gallen, ARI
3.02
Webb, SF
3.03
___
WON-LOST
Suárez, PHI
9-0
Sale, ATL
7-1
Gray, STL
6-2
Nola, PHI
6-2
Glasnow, LAD
6-3
Wheeler, PHI
6-3
Imanaga, CHC
5-0
Paxton, LAD
5-0
Garrett, NYM
5-1
Yamamoto, LAD
5-1
___
GAMES PITCHED
Rogers, SF
26
Walker, SF
26
Law, WAS
25
López, NYM
25
Miller, SF
25
Mantiply, ARI
24
Minter, ATL
24
Nardi, MIA
24
Romero, STL
24
8 tied
23
___
SAVES
Helsley, STL
15
Suarez, SD
14
Finnegan, WAS
13
Iglesias, ATL
12
Bednar, PIT
10
Alvarado, PHI
9
Doval, SF
8
Díaz, CIN
8
Phillips, LAD
8
Megill, MIL
7
___
INNINGS PITCHED
Wheeler, PHI
67.2
Glasnow, LAD
67.0
Suárez, PHI
66.0
Webb, SF
65.1
Nola, PHI
65.0
Keller, PIT
61.0
King, SD
61.0
Pfaadt, ARI
60.0
Cease, SD
59.0
Gibson, STL
59.0
___
STRIKEOUTS
Glasnow, LAD
87
Wheeler, PHI
76
Cease, SD
73
Peralta, MIL
71
Sale, ATL
70
Jones, PIT
68
Suárez, PHI
68
King, SD
67
Greene, CIN
66
Gore, WAS
62
___
COMPLETE GAMES
Fried, ATL
2
Keller, PIT
1
Nola, PHI
1
Suárez, PHI
1
___
SHUTOUTS
Fried, ATL
1
Nola, PHI
1
Suárez, PHI
1
The Associated Press