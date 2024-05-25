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National League Leaders

The Canadian Press - Olympics 2022
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THROUGH MAY 23

BATTING

G

AB

R

H

BA

Ohtani, LAD

50

198

39

69

.348

Arraez, SD

50

211

31

72

.341

Profar, SD

53

178

32

60

.337

Contreras, MIL

49

195

41

65

.333

Betts, LAD

51

200

41

66

.330

Bohm, PHI

50

189

24

61

.323

Díaz, COL

41

147

17

47

.320

Ozuna, ATL

48

176

29

56

.318

Turang, MIL

45

155

20

48

.310

Smith, LAD

44

163

26

49

.301

___

HOME RUNS

Ozuna, ATL

15

Ohtani, LAD

13

Harper, PHI

12

Alonso, NYM

11

Hernández, LAD

11

Walker, ARI

10

Marte, ARI

10

7 tied

9

___

RUNS BATTED IN

Ozuna, ATL

47

Bohm, PHI

46

Contreras, MIL

40

Harper, PHI

37

Hernández, LAD

37

Cronenworth, SD

34

Ohtani, LAD

34

Morel, CHC

33

Smith, LAD

32

Profar, SD

32

Walker, ARI

32

___

STOLEN BASES

De La Cruz, CIN

31

Turang, MIL

18

Acuña, ATL

15

Young, WAS

15

Kim, SD

13

Ohtani, LAD

13

Stott, PHI

13

Steer, CIN

11

Thomas, WAS

11

Doyle, COL

10

Lipscomb, WAS

10

Rojas, PHI

10

Turner, PHI

10

___

SLUGGING PERCENTAGE

Ohtani, LAD

.641

Ozuna, ATL

.631

Harper, PHI

.544

Betts, LAD

.540

Contreras, MIL

.523

Marte, ARI

.523

Bohm, PHI

.519

Profar, SD

.511

McMahon, COL

.495

Muncy, LAD

.475

___

ON-BASE PERCENTAGE

Profar, SD

.431

Betts, LAD

.430

Ohtani, LAD

.418

Contreras, MIL

.408

Ozuna, ATL

.399

Freeman, LAD

.395

Harper, PHI

.390

Arraez, SD

.382

Bohm, PHI

.379

McMahon, COL

.374

___

RUNS SCORED

Betts, LAD

41

Contreras, MIL

41

Ohtani, LAD

39

Acuña, ATL

38

Schwarber, PHI

38

De La Cruz, CIN

35

Marte, ARI

35

Tatis, SD

34

Walker, ARI

34

Chapman, SF

33

___

HITS

Arraez, SD

72

Ohtani, LAD

69

Betts, LAD

66

Contreras, MIL

65

Bohm, PHI

61

Profar, SD

60

Marte, ARI

58

McMahon, COL

56

Ozuna, ATL

56

Tovar, COL

55

___

BASES ON BALLS

Schwarber, PHI

37

Betts, LAD

35

Harper, PHI

32

Freeman, LAD

31

Kim, SD

31

Nimmo, NYM

30

Profar, SD

28

Walker, ARI

28

Acuña, ATL

27

Happ, CHC

26

Steer, CIN

26

___

DOUBLES

Bohm, PHI

20

Ohtani, LAD

17

Tovar, COL

15

Arcia, ATL

14

Contreras, MIL

14

Adames, MIL

13

Chapman, SF

13

Freeman, LAD

13

Smith, LAD

13

8 tied

12

___

TRIPLES

Abrams, WAS

4

Betts, LAD

3

Blackmon, COL

3

Carroll, ARI

3

15 tied

2

___

TOTAL BASES

Ohtani, LAD

127

Ozuna, ATL

111

Betts, LAD

108

Marte, ARI

104

Contreras, MIL

102

Bohm, PHI

98

Harper, PHI

93

McMahon, COL

93

Tovar, COL

93

Profar, SD

91

___

EARNED RUN AVERAGE

Imanaga, CHC

0.84

Suárez, PHI

1.36

Assad, CHC

1.70

Sale, ATL

2.22

Hicks, SF

2.38

Wheeler, PHI

2.53

Abbott, CIN

2.68

Gomber, COL

2.76

Gallen, ARI

3.02

Webb, SF

3.03

___

WON-LOST

Suárez, PHI

9-0

Sale, ATL

7-1

Gray, STL

6-2

Nola, PHI

6-2

Glasnow, LAD

6-3

Wheeler, PHI

6-3

Imanaga, CHC

5-0

Paxton, LAD

5-0

Garrett, NYM

5-1

Yamamoto, LAD

5-1

___

GAMES PITCHED

Rogers, SF

26

Walker, SF

26

Law, WAS

25

López, NYM

25

Miller, SF

25

Mantiply, ARI

24

Minter, ATL

24

Nardi, MIA

24

Romero, STL

24

8 tied

23

___

SAVES

Helsley, STL

15

Suarez, SD

14

Finnegan, WAS

13

Iglesias, ATL

12

Bednar, PIT

10

Alvarado, PHI

9

Doval, SF

8

Díaz, CIN

8

Phillips, LAD

8

Megill, MIL

7

___

INNINGS PITCHED

Wheeler, PHI

67.2

Glasnow, LAD

67.0

Suárez, PHI

66.0

Webb, SF

65.1

Nola, PHI

65.0

Keller, PIT

61.0

King, SD

61.0

Pfaadt, ARI

60.0

Cease, SD

59.0

Gibson, STL

59.0

___

STRIKEOUTS

Glasnow, LAD

87

Wheeler, PHI

76

Cease, SD

73

Peralta, MIL

71

Sale, ATL

70

Jones, PIT

68

Suárez, PHI

68

King, SD

67

Greene, CIN

66

Gore, WAS

62

___

COMPLETE GAMES

Fried, ATL

2

Keller, PIT

1

Nola, PHI

1

Suárez, PHI

1

___

SHUTOUTS

Fried, ATL

1

Nola, PHI

1

Suárez, PHI

1

The Associated Press

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