Friday's high school basketball scores
CIF City Section and Southern Section high school boys' and girls' basketball scores for Friday:
BOYS
Acaciawood 52, Eastside Christian 42
AGBU 54, La Quinta 48
Aliso Niguel 68, El Toro 52
Anaheim 79, Santa Ana Valley 88
Anaheim Canyon 54, Villa Park 50
Angelou 51, Jefferson 29
Aquinas 72, Arrowhead Christian Academy 50
Artesia 62, Pioneer 38
Ayala 63, Alta Loma 56
Azusa 46, Duarte 43
Banning 87, Desert Mirage 17
Beaumont 48, Redlands 39
Beckman 79, Sage Hill 59
Bell 52, Huntington Park 48
Bellflower 57, Gahr 56
Bernstein 93, Contreras 36
Big Bear 64, University Prep 28
Birmingham 56, El Camino Real 42
Bishop Amat 62, Paraclete 55
Bonita 76, Claremont 30
Bosco Tech 90, St. Genevieve 54
Bravo 77, LA Marshall 58
Buena 56, Dos Pueblos 44
Burbank Burroughs 74, Burbank 73
Calabasas 68, Newbury Park 48
Camarillo 40, Royal 29
Cantwell-Sacred Heart 80, Verbum Dei 63
Calvary Chapel 71, Liberty Christian 27
Canyon Springs 57, Lakeside 55
Central City Value 68, Aspire Ollin University Prep 39
Cerritos 90, Glenn 14
Chadwick 50, Rio Hondo Prep 45
Chatsworth 57, Granada Hills 52
Cleveland 80, Taft 33
Collins Family 38, Animo Pat Brown 29
Corona del Mar 54, Laguna Beach 46
Costa Mesa 60, St. Margaret’s 48
Covina 63, Charter Oak 26
Crean Lutheran 89, Placentia Valencia 39
Crescenta Valley 73, Arcadia 55
Culver City 51, Palos Verdes 49
Cypress 70, La Palma Kennedy 36
Dana Hills 71, Mission Viejo 52
Diamond Ranch 65, West Covina 56
Dominguez 67, Downey 61
Eastside 57, Palmdale 53
Eastvale Roosevelt 90, Riverside King 59
East Valley 73, Vaughn 36
Edgewood 70, Bassett 16
Edison 65, Newport Harbor 63
El Dorado 49, Brea Olinda 38
El Segundo 47, Wiseburn-Da Vinci 46
Elsinore 80, JW North 60
Esperanza 59, El Modena 49
Excelsior Charter 84, Apple Valley Christian 29
Firebaugh 83, Paramount 29
Foothill 70, Yorba Linda 47
Foshay 77, Stella 42
Gabrielino 57, Arroyo 28
Gardena 74, San Pedro 45
Garden Grove Santiago 59, La Quinta 52
Garfield 58, LA Roosevelt 43
Glendale 64, Hoover 50
Glendora 74, Colony 37
Godinez Fundamental 60, Katella 47
Granada Hills Kennedy 50, San Fernando 45
Grant 71, Arleta 66
Harvard-Westlake 71, Loyola 34
Hesperia Christian 62, Academy for Academic Excellence 48
Hollywood 69, Belmont 38
Indio 77, Yucca Valley 75
Inglewood 93, Hawthorne 32
Irvine University 79, Laguna Hills 71
JSerra 47, Santa Margarita 39
Keppel 70, Bell Gardens 26
King/Drew 63, Crenshaw 45
La Canada 86, Blair 63
LACES 51, LA University 36
Laguna Blanca 47, Foothill Tech 43
La Habra 54, Sunny Hills 51
Lake Balboa College Prep 47, Discovery 42
Lakewood 76, Long Beach Jordan 58
La Serna 57, El Rancho 27
LA Wilson 85, Franklin 71
Leuzinger 59, Beverly Hills 57
Linfield Christian 74, Ontario Christian 50
Locke 58, Harbor Teacher 35
Lompoc Cabrillo 74, Santa Maria 56
Long Beach Cabrillo 54, Long Beach Wilson 50
Long Beach Poly 75, Millikan 49
Los Angeles 64, West Adams 41
Los Alamitos 73, Fountain Valley 66
Los Amigos 63, Loara 46
Lynwood 89, Mayfair 69
Magnolia Science Academy d. Orange County Christian (FF)
Malibu 68, LA Teacher Tech 35
Maranatha 71, Whittier Christian 39
Marina 78, Huntington Beach 67
Marquez 92, Maywood Academy 48
Mary Star of the Sea 53, La Salle 47
Mater Dei 87, Catholic Memorial (MA) 69
Math & Science College Prep 58, Middle College 28
Mira Costa 65, Santa Monica 40
Montebello 49, San Gabriel 48
More 79, St. Monica Academy 70
Mountain View 78, Pasadena Marshall 57
MSAR 43, AMIT 39
Murrieta Valley 67, Chaparral 57
Norco 67, Corona 65
Northwood 63, Portola 55
Oak Hills 85, Serrano 38
Oak Park 54, Moorpark 38
Oaks Christian 52, Agoura 49
Ocean View 66, Garden Grove 58
Orange Lutheran 59, Servite 56
Orange Vista 47, Moreno Valley 44
Oxnard 65, Ventura 50
Palisades 51, Fairfax 42
Palm Springs 84, Xavier Prep 42
Paloma Valley 65, Vista del Lago 62
Pasadena 64, Muir 43
Pilibos 76, Santa Monica Pacifica Christian 66
Rancho Christian 67, Rancho Verde 63
Redlands East Valley 64, Citrus Valley 44
Righetti 71, Lompoc 62
Rise Kohyang 37, Camino Nuevo Dalzell Lance Campus 30
Rolling Hills Prep 81, Geffen Academy 39
Salesian 50, Cathedral 37
Samuel Academy 59, Vista Meridian 13
San Clemente 48, Tesoro 39
San Dimas 52, Northview 42
San Marino 70, Temple City 32
Santa Barbara 70, Rio Mesa 50
Santa Clara 63, Bishop Diego 53
Santa Maria St. Joseph 122, Santa Ynez 43
Santa Paula 73, Nordhoff 39
Saugus 72, Canyon 53
Savanna 86, Century 28
Schurr 57, Alhambra 44
Serra 60, St. Anthony 59
Sherman Oaks CES 64, Northridge Academy 54
Sherman Oaks Notre Dame 90, Alemany 72
Sierra Canyon 82, Crespi 56
Sierra Vista 47, Workman 42
Silver Valley 95, Academy of Careers & Exploration 33
Simi Valley 84, Hillcrest Christian 43
Simi Valley 84, Hillcrest Christian 43
Sonora 70, Fullerton 50
Sotomayor 65, Torres 24
South El Monte 66, El Monte 46
South Gate 53, South East 52
South Pasadena 81, Monrovia 39
St. Bonaventure 67, Cate 42
St. Francis 74, Chaminade 71 (OT)
St. John Bosco 69, Edmond North (OK) 61
St. Pius X-St. Matthias 74, Bishop Montgomery 62
Summit 82, Eisenhower 69
Sun Valley Poly 52, North Hollywood 50
Sylmar 94, Canoga Park 51
Temecula Prep 65, California Military Institute 35
Temecula Valley 62, Great Oak 59
Temescal Canyon 50, Valley View 45
Thacher 60, Villanova Prep 8
The Palmdale Aerospace Academy 59, Lancaster Baptist 31
Thousand Oaks 72, Westlake 59
Torrance 55, South 50
Trabuco Hills 57, Capistrano Valley 36
Troy 59, Buena Park 46
Tustin 41, Garden Grove Pacifica 38
Twentynine Palms 60, Desert Hot Springs 55
United Christian Academy 71, Sherman Indian 54
USC-MAE 71, Annenberg 29
Valencia 69, Hart 57
Valley Christian Academy 65, Coastal Christian 38
Venice 78, Hamilton 75
View Park 65, Hawkins 61
Village Christian 51, Valley Christian 47
Vistamar 57, Lennox Academy 41
Warren 49, Norwalk 42
Western 58, Anaheim 44
Western Christian 68, Woodcrest Christian 55
West Ranch 84, Castaic 41
Whitney 33, Oxford Academy 26
Woodbridge 52, Irvine 46
Yucaipa 56, Cajon 44
GIRLS
Alhambra 45, Schurr 43
Anaheim 62, Western 12
Anaheim Canyon 69, Villa Park 45
Arleta 55, Grant 25
Ayala 49, Alta Loma 47
Bellflower 51, Dominguez 42
Beverly Hills 77, Leuzinger 7
Birmingham 68, El Camino Real 53
Bonita 39, Claremont 26
Buena Park 60, Troy 41
Burbank Burroughs 61, Burbank 32
California 46, Walnut 42
Camarillo 70, Royal 10
Canyon Springs 37, Elsinore 28
Carpinteria 54, Malibu 36
Carson 7, Rancho Dominguez 34
Corona 59, Norco 52
Crean Lutheran 74, Placentia Valencia 32
Crescenta Valley 65, Arcadia 28
Culver City 54, Palos Verdes 49
Cypress 49, La Palma Kennedy 46
Desert Hot Springs 42, Twentynine Palms 39
Diamond Ranch 38, West Covina 25
Downey 56, Gahr 28
Duarte 33, Azusa 13
Dymally 30, Port of Los Angeles 22
Eagle Rock 52, Lincoln 14
Eastvale Roosevelt 59, King 51
Edgewood 49, Bassett 13
El Dorado 52, Brea Olinda 46
Esperanza 73, El Modena 25
Fillmore 28, Hueneme 26
Foothill Tech 46, Santa Clara 26
Gabrielino 50, Arroyo 24
Garfield 50, LA Roosevelt 23
Garden Grove Pacifica 45, Tustin 35
Garey 78, Ganesha 43
Glendora 79, Colony 23
Godinez Fundamental 58, Katella 41
Granada Hills 72, Chatsworth 50
Granada Hills Kennedy 44, San Fernando 33
Great Oak 53, Temecula Valley 34
Harbor Teacher 61, Locke 7
Hart 74, Valencia 53
Hawkins 41, Manual Arts 21
Hesperia 57, Sultana 41
Inglewood 41, Hawthorne 19
Keppel 55, Bell Gardens 21
King/Drew 54, Crenshaw 39
La Canada 74, Blair 23
LA Hamilton 82, Venice 11
LA Marshall 46, Bravo 32
La Mirada 61, Norwalk 40
Lancaster Baptist 44, The Palmdale Aerospace Academy 23
La Serna 56, El Rancho 35
Leuzinger 75, Beverly Hills 7
Loara 52, Los Amigos 31
Lompoc 48, Pioneer Valley 42
Long Beach Jordan 72, Long Beach Wilson 33
Lynwood 55, Paramount 48
Magnolia 46, Santa Ana Valley 24
Marquez 58, Maywood 24
Mayfair 86, Firebaugh 34
Mayfield 41, Westridge 37
Mira Costa 92, Santa Monica 15
Moreno Valley 63, Rancho Verde 15
Morris Catholic (NJ) 64, Mater Dei 48
Morro Bay 43, Lompoc Cabrillo 36
Murrieta Valley 56, Chaparral 47
Newbury Park 48, Calabasas 33
New Designs University Park 21, Gertz-Ressler 14
North 64, West 28
North Torrance 64, West Torrance 28
Oak Hills 35, Serrano 20
Oak Park 69, Moorpark 21
Oaks Christian 55, Agoura 30
Ocean View 40, Garden Grove 31
Oxnard 55, Dos Pueblos 49
Palisades 61, Fairfax 48
Pasadena 51, Muir 44
Pasadena Marshall 55, Mountain View 10
Pomona 47, La Puente 14
Portola 69, Northwood 28
Providence 57, Pasadena Poly 38
Rancho Christian 89, Paloma Valley 39
Redlands 68, Beaumont 10
Redondo Union 57, Peninsula 16
Rio Hondo Prep 58, Chadwick 28
San Dimas 61, Northview 23
San Gabriel 73, Montebello 32
San Pedro 62, Gardena 30
Santa Barbara 49, San Marcos 36
Savanna 59, Century 7
Segerstrom 47, Westminster 30
Sierra Vista 73, Workman 22
Silverado 62, Barstow 23
Sonora 61, Fullerton 31
Sotomayor 26, Torres 22
South Pasadena 121, Monrovia 10
Sunny Hills 38, La Habra 34
Sun Valley Poly 66, North Hollywood 27
Taft 46, Cleveland 38
Temecula Prep 39, CAMS 20
Temple City 49, San Marino 35
The Webb Schools 63, Waverly 4
Van Nuys 53, Panorama 14
Ventura 54, Buena 51
Verdugo Hills 43, Chavez 30
Victory Christian Academy 57, Oxnard Pacifica 17
Village Christian 72, Valley Christian 16
Vista Murrieta 58, Murrieta Mesa 39
Washington Prep 59, Dorsey 8
Westlake 71, Thousand Oaks 49
West Ranch 55, Castaic 16
Whitney 71, Oxford Academy 30
Whittier Christian 74, Maranatha 38
Wilmington Banning 42, Narbonne 34
Woodbridge 44, Irvine 38
Yorba Linda 53, Foothill 33
Yucca Valley 77, Indio 10
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This story originally appeared in Los Angeles Times.