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Friday's high school basketball scores

Steve Galluzzo
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MINNEAPOLIS, MINNESOTA - APRIL 05: NCAA basketballs sit on the court during practice prior to the 2019 NCAA men's Final Four at U.S. Bank Stadium on April 5, 2019 in Minneapolis, Minnesota. (Photo by Streeter Lecka/Getty Images)
(Getty Images)

CIF City Section and Southern Section high school boys' and girls' basketball scores for Friday:

BOYS

Acaciawood 52, Eastside Christian 42

AGBU 54, La Quinta 48

Aliso Niguel 68, El Toro 52

Anaheim 79, Santa Ana Valley 88

Anaheim Canyon 54, Villa Park 50

Angelou 51, Jefferson 29

Aquinas 72, Arrowhead Christian Academy 50

Artesia 62, Pioneer 38

Ayala 63, Alta Loma 56

Azusa 46, Duarte 43

Banning 87, Desert Mirage 17

Beaumont 48, Redlands 39

Beckman 79, Sage Hill 59

Bell 52, Huntington Park 48

Bellflower 57, Gahr 56

Bernstein 93, Contreras 36

Big Bear 64, University Prep 28

Birmingham 56, El Camino Real 42

Bishop Amat 62, Paraclete 55

Bonita 76, Claremont 30

Bosco Tech 90, St. Genevieve 54

Bravo 77, LA Marshall 58

Buena 56, Dos Pueblos 44

Burbank Burroughs 74, Burbank 73

Calabasas 68, Newbury Park 48

Camarillo 40, Royal 29

Cantwell-Sacred Heart 80, Verbum Dei 63

Calvary Chapel 71, Liberty Christian 27

Canyon Springs 57, Lakeside 55

Central City Value 68, Aspire Ollin University Prep 39

Cerritos 90, Glenn 14

Chadwick 50, Rio Hondo Prep 45

Chatsworth 57, Granada Hills 52

Cleveland 80, Taft 33

Collins Family 38, Animo Pat Brown 29

Corona del Mar 54, Laguna Beach 46

Costa Mesa 60, St. Margaret’s 48

Covina 63, Charter Oak 26

Crean Lutheran 89, Placentia Valencia 39

Crescenta Valley 73, Arcadia 55

Culver City 51, Palos Verdes 49

Cypress 70, La Palma Kennedy 36

Dana Hills 71, Mission Viejo 52

Diamond Ranch 65, West Covina 56

Dominguez 67, Downey 61

Eastside 57, Palmdale 53

Eastvale Roosevelt 90, Riverside King 59

East Valley 73, Vaughn 36

Edgewood 70, Bassett 16

Edison 65, Newport Harbor 63

El Dorado 49, Brea Olinda 38

El Segundo 47, Wiseburn-Da Vinci 46

Elsinore 80, JW North 60

Esperanza 59, El Modena 49

Excelsior Charter 84, Apple Valley Christian 29

Firebaugh 83, Paramount 29

Foothill 70, Yorba Linda 47

Foshay 77, Stella 42

Gabrielino 57, Arroyo 28

Gardena 74, San Pedro 45

Garden Grove Santiago 59, La Quinta 52

Garfield 58, LA Roosevelt 43

Glendale 64, Hoover 50

Glendora 74, Colony 37

Godinez Fundamental 60, Katella 47

Granada Hills Kennedy 50, San Fernando 45

Grant 71, Arleta 66

Harvard-Westlake 71, Loyola 34

Hesperia Christian 62, Academy for Academic Excellence 48

Hollywood 69, Belmont 38

Indio 77, Yucca Valley 75

Inglewood 93, Hawthorne 32

Irvine University 79, Laguna Hills 71

JSerra 47, Santa Margarita 39

Keppel 70, Bell Gardens 26

King/Drew 63, Crenshaw 45

La Canada 86, Blair 63

LACES 51, LA University 36

Laguna Blanca 47, Foothill Tech 43

La Habra 54, Sunny Hills 51

Lake Balboa College Prep 47, Discovery 42

Lakewood 76, Long Beach Jordan 58

La Serna 57, El Rancho 27

LA Wilson 85, Franklin 71

Leuzinger 59, Beverly Hills 57

Linfield Christian 74, Ontario Christian 50

Locke 58, Harbor Teacher 35

Lompoc Cabrillo 74, Santa Maria 56

Long Beach Cabrillo 54, Long Beach Wilson 50

Long Beach Poly 75, Millikan 49

Los Angeles 64, West Adams 41

Los Alamitos 73, Fountain Valley 66

Los Amigos 63, Loara 46

Lynwood 89, Mayfair 69

Magnolia Science Academy d. Orange County Christian (FF)

Malibu 68, LA Teacher Tech 35

Maranatha 71, Whittier Christian 39

Marina 78, Huntington Beach 67

Marquez 92, Maywood Academy 48

Mary Star of the Sea 53, La Salle 47

Mater Dei 87, Catholic Memorial (MA) 69

Math & Science College Prep 58, Middle College 28

Mira Costa 65, Santa Monica 40

Montebello 49, San Gabriel 48

More 79, St. Monica Academy 70

Mountain View 78, Pasadena Marshall 57

MSAR 43, AMIT 39

Murrieta Valley 67, Chaparral 57

Norco 67, Corona 65

Northwood 63, Portola 55

Oak Hills 85, Serrano 38

Oak Park 54, Moorpark 38

Oaks Christian 52, Agoura 49

Ocean View 66, Garden Grove 58

Orange Lutheran 59, Servite 56

Orange Vista 47, Moreno Valley 44

Oxnard 65, Ventura 50

Palisades 51, Fairfax 42

Palm Springs 84, Xavier Prep 42

Paloma Valley 65, Vista del Lago 62

Pasadena 64, Muir 43

Pilibos 76, Santa Monica Pacifica Christian 66

Rancho Christian 67, Rancho Verde 63

Redlands East Valley 64, Citrus Valley 44

Righetti 71, Lompoc 62

Rise Kohyang 37, Camino Nuevo Dalzell Lance Campus 30

Rolling Hills Prep 81, Geffen Academy 39

Salesian 50, Cathedral 37

Samuel Academy 59, Vista Meridian 13

San Clemente 48, Tesoro 39

San Dimas 52, Northview 42

San Marino 70, Temple City 32

Santa Barbara 70, Rio Mesa 50

Santa Clara 63, Bishop Diego 53

Santa Maria St. Joseph 122, Santa Ynez 43

Santa Paula 73, Nordhoff 39

Saugus 72, Canyon 53

Savanna 86, Century 28

Schurr 57, Alhambra 44

Serra 60, St. Anthony 59

Sherman Oaks CES 64, Northridge Academy 54

Sherman Oaks Notre Dame 90, Alemany 72

Sierra Canyon 82, Crespi 56

Sierra Vista 47, Workman 42

Silver Valley 95, Academy of Careers & Exploration 33

Simi Valley 84, Hillcrest Christian 43

Simi Valley 84, Hillcrest Christian 43

Sonora 70, Fullerton 50

Sotomayor 65, Torres 24

South El Monte 66, El Monte 46

South Gate 53, South East 52

South Pasadena 81, Monrovia 39

St. Bonaventure 67, Cate 42

St. Francis 74, Chaminade 71 (OT)

St. John Bosco 69, Edmond North (OK) 61

St. Pius X-St. Matthias 74, Bishop Montgomery 62

Summit 82, Eisenhower 69

Sun Valley Poly 52, North Hollywood 50

Sylmar 94, Canoga Park 51

Temecula Prep 65, California Military Institute 35

Temecula Valley 62, Great Oak 59

Temescal Canyon 50, Valley View 45

Thacher 60, Villanova Prep 8

The Palmdale Aerospace Academy 59, Lancaster Baptist 31

Thousand Oaks 72, Westlake 59

Torrance 55, South 50

Trabuco Hills 57, Capistrano Valley 36

Troy 59, Buena Park 46

Tustin 41, Garden Grove Pacifica 38

Twentynine Palms 60, Desert Hot Springs 55

United Christian Academy 71, Sherman Indian 54

USC-MAE 71, Annenberg 29

Valencia 69, Hart 57

Valley Christian Academy 65, Coastal Christian 38

Venice 78, Hamilton 75

View Park 65, Hawkins 61

Village Christian 51, Valley Christian 47

Vistamar 57, Lennox Academy 41

Warren 49, Norwalk 42

Western 58, Anaheim 44

Western Christian 68, Woodcrest Christian 55

West Ranch 84, Castaic 41

Whitney 33, Oxford Academy 26

Woodbridge 52, Irvine 46

Yucaipa 56, Cajon 44

GIRLS

Alhambra 45, Schurr 43

Anaheim 62, Western 12

Anaheim Canyon 69, Villa Park 45

Arleta 55, Grant 25

Ayala 49, Alta Loma 47

Bellflower 51, Dominguez 42

Beverly Hills 77, Leuzinger 7

Birmingham 68, El Camino Real 53

Bonita 39, Claremont 26

Buena Park 60, Troy 41

Burbank Burroughs 61, Burbank 32

California 46, Walnut 42

Camarillo 70, Royal 10

Canyon Springs 37, Elsinore 28

Carpinteria 54, Malibu 36

Carson 7, Rancho Dominguez 34

Corona 59, Norco 52

Crean Lutheran 74, Placentia Valencia 32

Crescenta Valley 65, Arcadia 28

Culver City 54, Palos Verdes 49

Cypress 49, La Palma Kennedy 46

Desert Hot Springs 42, Twentynine Palms 39

Diamond Ranch 38, West Covina 25

Downey 56, Gahr 28

Duarte 33, Azusa 13

Dymally 30, Port of Los Angeles 22

Eagle Rock 52, Lincoln 14

Eastvale Roosevelt 59, King 51

Edgewood 49, Bassett 13

El Dorado 52, Brea Olinda 46

Esperanza 73, El Modena 25

Fillmore 28, Hueneme 26

Foothill Tech 46, Santa Clara 26

Gabrielino 50, Arroyo 24

Garfield 50, LA Roosevelt 23

Garden Grove Pacifica 45, Tustin 35

Garey 78, Ganesha 43

Glendora 79, Colony 23

Godinez Fundamental 58, Katella 41

Granada Hills 72, Chatsworth 50

Granada Hills Kennedy 44, San Fernando 33

Great Oak 53, Temecula Valley 34

Harbor Teacher 61, Locke 7

Hart 74, Valencia 53

Hawkins 41, Manual Arts 21

Hesperia 57, Sultana 41

Inglewood 41, Hawthorne 19

Keppel 55, Bell Gardens 21

King/Drew 54, Crenshaw 39

La Canada 74, Blair 23

LA Hamilton 82, Venice 11

LA Marshall 46, Bravo 32

La Mirada 61, Norwalk 40

Lancaster Baptist 44, The Palmdale Aerospace Academy 23

La Serna 56, El Rancho 35

Leuzinger 75, Beverly Hills 7

Loara 52, Los Amigos 31

Lompoc 48, Pioneer Valley 42

Long Beach Jordan 72, Long Beach Wilson 33

Lynwood 55, Paramount 48

Magnolia 46, Santa Ana Valley 24

Marquez 58, Maywood 24

Mayfair 86, Firebaugh 34

Mayfield 41, Westridge 37

Mira Costa 92, Santa Monica 15

Moreno Valley 63, Rancho Verde 15

Morris Catholic (NJ) 64, Mater Dei 48

Morro Bay 43, Lompoc Cabrillo 36

Murrieta Valley 56, Chaparral 47

Newbury Park 48, Calabasas 33

New Designs University Park 21, Gertz-Ressler 14

North 64, West 28

North Torrance 64, West Torrance 28

Oak Hills 35, Serrano 20

Oak Park 69, Moorpark 21

Oaks Christian 55, Agoura 30

Ocean View 40, Garden Grove 31

Oxnard 55, Dos Pueblos 49

Palisades 61, Fairfax 48

Pasadena 51, Muir 44

Pasadena Marshall 55, Mountain View 10

Pomona 47, La Puente 14

Portola 69, Northwood 28

Providence 57, Pasadena Poly 38

Rancho Christian 89, Paloma Valley 39

Redlands 68, Beaumont 10

Redondo Union 57, Peninsula 16

Rio Hondo Prep 58, Chadwick 28

San Dimas 61, Northview 23

San Gabriel 73, Montebello 32

San Pedro 62, Gardena 30

Santa Barbara 49, San Marcos 36

Savanna 59, Century 7

Segerstrom 47, Westminster 30

Sierra Vista 73, Workman 22

Silverado 62, Barstow 23

Sonora 61, Fullerton 31

Sotomayor 26, Torres 22

South Pasadena 121, Monrovia 10

Sunny Hills 38, La Habra 34

Sun Valley Poly 66, North Hollywood 27

Taft 46, Cleveland 38

Temecula Prep 39, CAMS 20

Temple City 49, San Marino 35

The Webb Schools 63, Waverly 4

Van Nuys 53, Panorama 14

Ventura 54, Buena 51

Verdugo Hills 43, Chavez 30

Victory Christian Academy 57, Oxnard Pacifica 17

Village Christian 72, Valley Christian 16

Vista Murrieta 58, Murrieta Mesa 39

Washington Prep 59, Dorsey 8

Westlake 71, Thousand Oaks 49

West Ranch 55, Castaic 16

Whitney 71, Oxford Academy 30

Whittier Christian 74, Maranatha 38

Wilmington Banning 42, Narbonne 34

Woodbridge 44, Irvine 38

Yorba Linda 53, Foothill 33

Yucca Valley 77, Indio 10

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This story originally appeared in Los Angeles Times.