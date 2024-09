Daniel Dubois def. Anthony Joshua, IBF heavyweight title fight: Best photos from Wembley Stadium in London

LONDON, ENGLAND - SEPTEMBER 21: Daniel Dubois knocks down Anthony Joshua during the IBF World Heavyweight Title fight between Daniel Dubois and Anthony Joshua, on the Riyadh Season - Wembley Edition card at Wembley Stadium on September 21, 2024 in London, England. (Photo by Richard Pelham/Getty Images)

Check out these photos from Daniel Dubois' fifth-round knockout of Anthony Joshua in their IBF heavyweight title fight at Wembley Stadium in London. (Photos by Getty Images)

Gallery

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

Anthony Joshua v Daniel Dubois: Riyadh Season - Wembley Edition

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

TOPSHOT-BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

BOX-GBR-HEAVY-DUBOIS-JOSHUA

Daniel Dubois v Anthony Joshua - IBF World Heavyweight Title

This article originally appeared on MMA Junkie: Daniel Dubois def. Anthony Joshua, IBF heavyweight title fight: Best photos from Wembley Stadium in London