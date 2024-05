Blue Valley West wins Class 6A boys tennis championship. See results from all classes

The Blue Valley schools were all over the top of the Class 6A boys tennis championships, with Blue Valley West finishing first, Northwest taking third and Blue Valley finishing in fourth.

Francisco Landeras won the singles championship, while Anish Poojari and Aarya Anjankar finished as the runner-up in doubles, all from BV West. The doubles championship was won by Shawnee Mission East’s George Kahl and Gregor Wiedeman. East finished second in the team scores.

Blue Valley Northwest’s Luke Pennington finished second in the singles competition.

Here are results from the Kansas boys state tennis championships from all classes...

Class 6A tennis championships

Friday-Saturday, in Wichita; at Riverside Tennis Complex

Team scores: 1. Blue Valley West, 54; 2. Shawnee Mission East, 43; 3. Blue Valley Northwest, 32; 4. Blue Valley, 21; 5. Washburn Rural, 11; 6. Blue Valley North, 10; 7. Derby, 9; 8. Maize, 8; 9. Manhattan, 7; T10. Shawnee Mission West, 6; T10. Olathe Northwest, 6; T12. Shawnee Mission South, 5; T12. Olathe South, 5; 14. Lawrence Free State, 4; 15. Dodge City, 3; T16. Topeka High, 1; T16. Lawrence, 1; T18. Liberal, 0; T18. Wichita Southeast, 0; T18. Wichita East, 0; T18. Garden City, 0; T18. Wichita Heights, 0.

Singles placement matches: 1. Landeras, BV West, d. Pennington, BV Northwest, 6-1, 6-3. 3. Stolte, BV West, d. Brellenthin, Blue Valley, 6-3, 7-6 (7-1). 5. Ospino, BV Northwest, d. Long, SM East, 8-2. 7. Herrera, Maize, d. Clough, SM East,8-5. 9. Muckerjee, SM West, d. Fosha, Olathe South, 8-4. 11. Hedges, Lawrence Free State, d. Alvarado, Dodge City, 8-0.

Singles semifinals: Landeras, BV West, d. Brellenthin, Blue Valley, 6-2, 6-1. Pennington, BV Northwest, d. Stolte, BV West, 4-6, 6-3, 7-5.

Singles quarterfinals: Landeras, BV West, d. Long, SM East, 6-0, 6-1. Brellenthin, Blue Valley, d. Fosha, Olathe South, 6-1, 6-3. Pennington, BV Northwest, d. Clough, SM East, 6-0, 6-0. Stolte, BV West, d. Ospino, BV Northwest, 7-5, 6-2.

Doubles placement matches: 1. Kahl/Wiedeman, SM East, d. Poojari/Anjankar, BV West, 7-6 (7-5), 4-6, 7-6 (8-6). 3. Kessens/Kumar, BV West, d. Bush/Hanson, SM East, 6-1, 6-4. 5. Engram/Lokko, BV North, d. Lobatos-Dick/Willingham, Washburn Rural, 8-3. 7. Sanjanwala/Vel, BV Northwest, 8-1. 9. Branstrom/Messerly, Olathe Northwest, d. Heaven/Kelley, SM South, 8-1. 11. Sowden/Clark, Derby, d. Hwang/Spiegel, Manhattan, 8-5.

Doubles semifinals: Poojari/Anjankar, BV West, d. Kessens/Kumar, BV West, 6-3, 6-1. Kahl/Wiedeman, SM East, d. Bush/Hanson, SM East, 6-3, 4-6, 6-2.

Doubles quarterfinals: Poojari/Anjankar, BV West, d. Lobatos-Dick/Willingham, Washburn Rural, 6-3, 6-0. Kessens/Kumar, BV West, d. Acosta/Lavid, Blue Valley, 6-1, 6-0. Bush/Hanson, SM East, d. Sanjanwala/Vel, BV Northwest, 6-7 (3-7), 6-4, 6-4. Kahl/Wiedeman, SM East, d. Engram/Lokko, BV North, 6-4, 7-6 (7-5).

Class 5A tennis championships

Friday-Saturday, at Andover District Tennis Complex

Team scores: 1. St. James Academy, 29; T2. Blue Valley Southwest, 28; T2. Andover Central, 28; T4. Bishop Carroll, 21; T4. Maize South, 21; 6. Andover, 18; 7. Arkansas City, 16; 8. Kapaun Mount Carmel, 15; 9. Topeka West, 13; 10. Eisenhower, 10; 11. Newton 8; 12. Valley Center, 7; 13. St. Thomas Aquinas, 6; 14. Hays, 3; T15. Basehor-Linwood, 1; T15. Topeka Seaman, 1; T15. Salina Central, 1; T18. Piper, 0; T18. Bonner Springs, 0; T18. De Soto, 0; T18. Lansing, 0; T18. Shawnee Heights, 0.

Singles placement matches: 1. Rajkumar, BV Southwest, d. Goates, Maize South, 6-3, 6-3. 3. Steven, Bishop Carroll, d. Donaldson, St. James Academy, 4-6, 6-4, 6-4. 5. King, Eisenhower, d. Post, Andover Central. 7. Wirth, BV Southwest, d. Knipp, St. James Academy, 8-4. 9. Maag, Topeka West, d. Jittawait, Andover, default. 11. Judkins, Kapaun Mt. Carmel, d. Clark, Hays, 8-2.

Singles semifinals: Goates, Maize South, d. Steven, Bishop Carroll, 6-1, 6-2. Rajkumar, BV Southwest, d. Donaldson, St. James Academy, 6-2, 6-1.

Singles quarterfinals: Goates, Maize South, d. Knipp, St. James Academy, 6-1, 6-2. Steven, Bishop Carroll, d. King, Eisenhower, 6-4, 6-3. Donaldson, St. James Academy, d. Wirth, BV Southwest, 4-6, 6-3, 6-2. Rajkumar, BV Southwest, d. Judkins, Kapaun Mt. Carmel, 6-0, 6-2.

Doubles placement matches: 1. O. O’Donnell/D. O’Donnell, Arkansas City, d. Huber/Sagehorn, Andover Central, 6-2, 6-2. 3. Homan/Oborny, Andover, d. Lacy/Korfhage, Kapaun Mt. Carmel, 7-5, 6-1. 5. Wirtz/Brazil, St. James Academy, d. Rosa/Weber, Bishop Carroll, 9-8 (8-6). 7. Haines/Marsh, Newton, d. McGee/Weybrew, Topeka West, 9-8 (7-5). 9. Crawford/Heard, Maize South, d. Walker/Kachelmeier, Andover Central, 8-2. 11. Jagannath/Reddy, BV Southwest, d. Azcorra Russo/Shaffer, Valley Center, 10-8.

Doubles semifinals: O. O’Donnell/D. O’Donnell, Arkansas City, d. Lacy/Korfhage, Kapaun Mt. Carmel, 6-1, 6-1. Huber/Sagehorn, Andover Central, d. Homan/Oborny, Andover, 4-6, 6-3, 6-4.

Doubles quarterfinals: O. O’Donnell/D. O’Donnell, Arkansas City, d. Azcorra Russo/Shaffer, Valley Center, 6-2, 6-0. Lacy/Korfhage, Kapaun Mt. Carmel, d. Rosa/Weber, Bishop Carrol, 1-6, 7-6 (7-4), 7-5. Homan/Oborny, Andover, d. Jagannath/Reddy, BV Southwest, 6-2, 6-3. Huber/Sagehorn, Andover Central, d. Haines/Marsh, Newton, 6-4, 6-1.

Class 4A tennis championships

Friday-Saturday, in Topeka; at Kossover Tennis Center

Team scores: 1. Buhler, 40; 2. Independence, 35; 3. Parsons, 24; 4. Bishop Miege, 23; T5. McPherson, 22; T5. Winfield, 22; 7. Scott Community, 12; T8. Wellington, 10; T8. Clay Center, 10; T8. El Dorado, 10; 11. Chanute, 7; 12. Pratt, 5; 13. Augusta, 4; T14. Circle, 1; T14. Fort Scott, 1; T16. Chapman, 0; T16. Iola, 0; T16. Ottawa, 0.

Singles placement matches: 1. Spies, Buhler, d. Shultz, Parsons, 7-6 (7-1), 3-6, 6-2. 3. Sullivan, Bishop Miege, d. Harder, Buhler, 6-2, 6-4. 5. Worley, Wellington, d. L. Marrello, Bishop Miege, 8-2. 7. Mendez, McPherson, d. Noll, Scott Community, 8-1. 9. Sanders, Independence, d. Bushnell, Pratt, 8-3. 11. Frank, Scott Community, d. Merrick, Independence, 8-0.

Singles semifinals: Shultz, Parsons, d. A. Harder, Buhler, 6-3, 6-1. Spies, Buhler, d. Sullivan, Bishop Miege, 6-2, 6-4.

Singles quarterfinals: Shultz, Parsons, d. Merrick, Independence, 6-0, 6-0. A. Harder, Buhler, d. Bushnell, Pratt, 6-0, 6-0. Sullivan, Bishop Miege, d. Sanders, Independence, 6-2, 6-1. Spies, Buhler, d. Worley, Wellington, 6-0, 6-0.

Doubles placement matches: 1. Julian/Denney, Independence, d. Davis/Everett, Winfield, 6-7 (2-7), 7-6 (7-3), 7-5. 3. Woleslagel/Harder, Buhler, d. Archer/Berger, McPherson, default. 5. Gregory/McLenon, Independence, d. Eck/Mays, El Dorado. 7. Norton/Palmer, Winfield, d. Burnett/Cummings, Chanute, default. 9. Pfizenmaier/Alton, Clay Center Community, d. Kennett/Holman, Parsons, 8-4. 11. Pfeifer/Ruddle, Augusta, d. Barcus/Morris, Parsons, 8-5.

Doubles semifinals: Julian/Denney, Independence, d. Woleslagel/Harder, Buhler, 6-3, 4-6, 6-0. Davis/Everett, Winfield, d. Archer/Berger, McPherson, 6-1, 6-2.

Doubles quarterfinals: Julian/Denney, Independence, d. Pfeifer/Ruddle, Augusta, 6-3, 6-0. Woleslagel/Harder, Buhler, d. Burnett/Cummings, Chanute, 6-3, 6-3. Archer/Berger, McPherson, d. Kennett/Holman, Parsons, 6-4, 7-6 (7-4). Davis/Everett, Winfield, d. Barcus/Morris, Parsons, 6-2, 6-4.

Class 3-1A tennis championships

Friday-Saturday, in Prairie Village; at Harmon Park Tennis Complex

Team scores: 1. Wichita Collegiate, 44; 2. Central Plains, 32; 3. Smoky Valley, 22; T4. Wichita Classical, 20; T4. Hesston, 20; 6. Kansas City Christian, 16; 7. Topeka Hayden, 12; T8. Cair Paravel, 11; T8. Marysville, 11; 10. Bishop Seabury, 8; T11. Sterling, 6; T11. Conway Springs, 6; T13. Ellsworth, 4; T13. Wichita Trinity Academy, 4; 15. South Barber, 3; T16. Ellinwood, 2; T16. Hutchinson Trinity, 2; T18. Cimarron, 1; T18. Meade, 1; T18. Phillipsburg, 1; T18. Trego Community, 1; T22. Haven, 0; T22. Larned, 0; T22. Lyons, 0; T22. Sacred Heart, 0.

Singles placement matches: 1. Bartels, KC Christian, d. Ryan, Central Plains, 6-1, 6-3. 3. Gentile, Wichita Collegiate, Cair Paravel, 6-2, 6-1. d. Fay, 5. Al-Tabbal, Wichita Collegiate, d. Leiker, Smoky Valley, 8-4. 7. Stiles, Central Plains, d. White, Hesston, 8-6. 9. Darnauer, Sterling, d. Doon, Conway Springs, 8-1. 11. Anderson, Ellis, d. Myser, South Barber, 8-3.

Singles semifinals: Bartels, KC Christian, d. Fay, Cair Paravel, 6-0, 6-1. Ryan, Central Plains, d. Gentile, Wichita Collegiate, 6-0, 6-2.

Singles quarterfinals: Bartels, KC Christian, d. Al-Tabbal, Wichita Collegiate, 6-0, 6-0. Fay, Cair Paravel, d. Darnauer, Sterling, 6-1, 6-0. Gentile, Wichita Collegiate, d. White, Hesston, 6-0, 6-2. Ryan, Central Plains, d. Leiker, Smoky Valley, 6-1, 6-0.

Doubles placement matches: 1. C. Drumright/M. Drumright, Wichita Collegiate, d. Graham/Yourdon, Wichita Classical, 6-1, 6-1. 3. Deutschendorf/Liechty, Hesston, d. Wassom/Spicer, Marysville, 7-8 (4-7), 6-1, 6-1. 5. Luke/Blaser, Topeka Hayden, d. G. Baker/E. Baker, Smoky Valley, 9-7. 7. Borjas/Shumaker, Bishop Seabury, d. Pa. Dody/Pe. Dody, Central Plains, 9-8 (7-4). 9. Fujinuma/Madhavan, Wichita Collegiate, d. Winter/Whitney, Conway Springs, 8-5. 11. Nelson/Nyquist, Smoky Valley, d. Cauthon/Metro, Central Plains, 8-4.

Doubles semifinals: C. Drumright/M. Drumright, Wichita Collegiate, d. Wassom/Spicer, Marysville, 6-2, 6-0. Graham/Yourdon, Wichita Classical, d. Deutschendorf/Liechty, Hesston, 6-2, 7-5.

Doubles quarterfinals: C. Drumright/M. Drumright, Wichita Collegiate, d. Winter/Whitney, Conway Springs, 6-0, 6-0. Wassom/Spicer, Marysville, d. Cauthon/Metro, Central Plains, 6-2, 6-2. Deutschendorf/Liechty, Hesston, d. G. Baker/E. Baker, Smoky Valley, 6-1, 6-4. Graham/Yourdon, Wichita Classical, d. Pa. Dody/Pe. Dody, Central Plains, 6-3, 6-2.