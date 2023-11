Air Jordans: Check out all the sneakers through the years

Air Jordan sneakers, created by Nike in collaboration with Michael Jordan, have dominated the kicks market since their debut during the 1984-85 season. In 2023, the Air Jordan 1s with all their color variants are a must-have in every closet. Moreover, their commercials like the ones with filmmaker Spike Lee, featuring the unforgettable character Mars Blackmon, provided a cultural touchstone from the very beginning.

Check out all the Jordan sneakers through the years down below:

Air Jordan I

Release date: April 1, 1985

Air Jordan II

Release date: November 1986

Air Jordan III

9) With MJ ready to leave Nike, Phil Knight called in Tinker Hatfield to present his design. But here's the best part. Despite being told no by Nike, Hatfield designed the Air Jordan III with the Jumpman logo instead of the patented Nike Swoosh. "No one knew I was doing that.” pic.twitter.com/YLw1dWFq8t — Joe Pompliano (@JoePompliano) June 30, 2022

Release date: January 1988

Air Jordan IV

1989 Air Jordan IV pic.twitter.com/JyqidXsNQT — Classic Kicks (@classickicksnyc) September 20, 2014

Release date: February 1989

Air Jordan V

Release date: February 1990

Air Jordan VI

Air Jordan VI Retro ‘Varsity Red’ (2010) pic.twitter.com/PDWF8qNiN4 — AuxGod (@AuxGod_) July 18, 2023

Release date: 1991

Air Jordan VII

AIR JORDAN VII 'BORDEAUX #ElUltimoBaile Tuve esta gráfica en mi carpeta del secundario. Super cómodas! pic.twitter.com/Lp2YsAmPvF — Matias G. Amoroso Eastman ⭐️⭐️⭐️ (@matt3d) May 5, 2020

Release date: 1992

Air Jordan VIII

Remixed black cement colorway. The Air Jordan VIII drops tomorrow at select @footlocker stores. #approved pic.twitter.com/aM5jd4QslB — SLAM (@SLAMonline) September 15, 2017

Release date: 1993

Air Jordan IX

Air Jordan IX turns 30 years old this year! pic.twitter.com/mwn2KVlyUG — 👑 Brandon “Scoop B” Robinson (@ScoopB) January 7, 2023

Release date: 1993

Air Jordan X

Release date: 1994-95

Air Jordan XI

We don’t ask how he gets em. We just appreciate that he rocks em. P.J. Tucker in an Air Jordan XI sample. pic.twitter.com/6IHIYHJF6V — SLAM Kicks (@SLAMKicks) October 27, 2023

Release date: 1995

Air Jordan XII

Release date: November 1996

Air Jordan XIII

Estas fueron mis primeras zapatillas de Jordan. Las 'Air Jordan XIII'. Año 1997. Tenía 15 años y trabajé el verano en la autoescuela de mis padres para ahorrar y comprarlas. Ellos no querían gastar ese dinero. Unas 25 mil pesetas (unos 150 euros). Aún las tengo. pic.twitter.com/COiLlPpIKA — Óscar García Soto (@OscarG_Soto) April 21, 2020

Release date: November 1997

Air Jordan XIV

Air Jordan XV

Release date: February 2000

Air Jordan XVI

Release date: February 2001

Air Jordan XVII

#KicksOnCourt // @DWXXIII is wearing this original 2002 Air Jordan XVII tonight at MSG. pic.twitter.com/77YL0cV8TJ — Nice Kicks (@nicekicks) February 1, 2016

Release date: February 2002

Air Jordan XVIII

Release date: February 2003

Air Jordan XIX

Release date: March 2004

Air Jordan XX

Detailed look at @TFlight31 in the Air Jordan XX vs. Minnesota pic.twitter.com/gt5mKN9q67 — B/R Kicks (@brkicks) November 23, 2017

Release date: February 2005

Air Jordan XXI

Release date: January 2006

Air Jordan XXII

Langston Galloway broke out Chris Paul’s Air Jordan XX2 PEs from 2007. Real rare. 👀👀 pic.twitter.com/vUtm0yiOCx — Nick DePaula (@NickDePaula) May 30, 2021

Release date: January 2007

Air Jordan XX3

#SNAsks | Are you all for @Jumpman23 showing the Air Jordan XX3 some love this year? pic.twitter.com/Wgw0igmlUO — Sneaker News (@SneakerNews) January 1, 2023

Release date: February 2008

Air Jordan 2009

Love it or hate it, the Air Jordan 2009 began a new era for Jordans. Details in the latest Jordan 101:… pic.twitter.com/Jf6aJjSaFG — Sneaker News (@SneakerNews) August 28, 2015

Release date: January 2009

Air Jordan 2010

Release date: February 2010

Air Jordan 2011

Did you hoop in the Air Jordan 2011? 🏁 pic.twitter.com/VIg6eJ8Ii2 — Sneaker News (@SneakerNews) November 2, 2022

Release date: February 2011

Air Jordan 2012

Get educated on the insane customization options of the Air Jordan 2012: http://t.co/6reCRL4tCg pic.twitter.com/GvdJATNfam — Sneaker News (@SneakerNews) September 4, 2015

Release date: February 2012

Air Jordan XX8

The Air Jordan XX8 'Art of a Champion'

Head over to our IG for more detailed images.

📸: @TseStanley23

.#WearTesters#Jumpman23 pic.twitter.com/Sj0uTvQwXz — WearTesters (@WearTesters) May 18, 2018

Release date: February 2013

Air Jordan XX9

Release date: September 2014

Air Jordan XXX

Release date: February 2016

Air Jordan XXXI

【AIR JORDAN XXXI BANNED】

に決めて購入しました🙌!!

新品 品切れ続出で値段爆上げの中

奇跡的に定価の新品で

販売されてるのを即決✌️ pic.twitter.com/aHTiKccx89 — 白神田園🌾秋田の四代目伝統稲作 (@hey9929xyz) May 13, 2019

Release date: August 2016

Air Jordan XXXII

Fill in the blank: Jimmy Butler's Air Jordan XXXII is __________ pic.twitter.com/srwbfdvtNw — SLAM Kicks (@SLAMKicks) November 17, 2018

Release date: October 2017

Air Jordan XXXIII

Behold the Air Jordan XXXIII. pic.twitter.com/ZFq8KCu8qA — Victor Chi (@VictorChi) September 21, 2018

Release date: September 2018

Air Jordan XXXIV

Nike unveils Air Jordan XXXIV, launches Sept. 25. pic.twitter.com/Hmb6VOxuQy — Darren Rovell (@darrenrovell) September 7, 2019

Release date: September 2019

Air Jordan XXXV

Release date: November 2020

Air Jordan XXXVI

Carmelo Anthony is wearing the (White/Red) AIR JORDAN XXXVI in tonight's season opener. The shoes release in stores this Friday for $185. pic.twitter.com/FRoiB8HuBn — 23ISBACK.COM™ (@_23isBACK_) October 20, 2021

Release date: August 2021

Air Jordan XXXVII

Air Jordan 37 Beyond Borders Release Date

Release date: July 2022

Air Jordan XXXVIII

