The 24 Best Prime Day Jewelry Deals to Shop Now

  • <p class="body-dropcap">After weeks of anticipation, Prime Day 2022 is finally here. Like past installments, Prime Day 2022's <a href="https://www.harpersbazaar.com/fashion/trends/g40167801/prime-day-2022-fashion-deals/" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:fashion deals" class="link ">fashion deals</a> include sales on jewelry from simple gold hoops to splurge-worthy diamond tennis bracelets. And like other years, it's more than worth taking advantage of deals on necklaces, earrings, or bracelets.</p><p class="body-text"> We've spotted 24 Prime Day jewelry deals worth shopping immediately. Maximalists might enjoy Oscar de la Renta beaded tassel earrings for 30 percent off. For the shopper who takes her <a href="https://www.harpersbazaar.com/fashion/trends/g40038561/dainty-necklaces/" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:jewelry dainty" class="link ">jewelry dainty</a> and refined, there are plenty of on-sale sets of layering necklaces. And for anyone searching for a simple hoop? <em>BAZAAR</em> <a href="https://www.harpersbazaar.com/fashion/trends/g37693568/best-items-on-amazon-according-to-bazaar-editors/" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:editor-approved huggie earrings" class="link ">editor-approved huggie earrings</a> are also on sale right now, but as top-rated bestsellers, they may disappear fast. We're also eyeing deals from Eliou, Lele Sadoughi, and Jennifer Behr—a few of our favorite brands offering rare deals on some of their best pieces.</p><p>The following 24 Prime Day jewelry deals are a mix of <a href="https://www.harpersbazaar.com/fashion/trends/g37993405/best-everyday-necklaces/" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:everyday jewelry" class="link ">everyday jewelry</a> material and true statement pieces. The savviest shoppers won't pass on a chance to upgrade their jewelry collections ahead.</p><p class="body-tip"><a class="link " href="https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=23530870011&tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop the best Prime Day 2022 jewelry deals">Shop the best Prime Day 2022 jewelry deals </a></p>
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    The 24 Best Prime Day Jewelry Deals to Shop Now

    After weeks of anticipation, Prime Day 2022 is finally here. Like past installments, Prime Day 2022's fashion deals include sales on jewelry from simple gold hoops to splurge-worthy diamond tennis bracelets. And like other years, it's more than worth taking advantage of deals on necklaces, earrings, or bracelets.

    We've spotted 24 Prime Day jewelry deals worth shopping immediately. Maximalists might enjoy Oscar de la Renta beaded tassel earrings for 30 percent off. For the shopper who takes her jewelry dainty and refined, there are plenty of on-sale sets of layering necklaces. And for anyone searching for a simple hoop? BAZAAR editor-approved huggie earrings are also on sale right now, but as top-rated bestsellers, they may disappear fast. We're also eyeing deals from Eliou, Lele Sadoughi, and Jennifer Behr—a few of our favorite brands offering rare deals on some of their best pieces.

    The following 24 Prime Day jewelry deals are a mix of everyday jewelry material and true statement pieces. The savviest shoppers won't pass on a chance to upgrade their jewelry collections ahead.

    Shop the best Prime Day 2022 jewelry deals

    Amazon
  • <p><strong>Swarovski</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$140.17</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B07GYMN3C5?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>Here's a Prime Day deal on a tennis bracelet you'll always want to wear—and in Swarovski's trusted crystal, it'll maintain its shine for years to come. </p><p>"This is more beautiful than the picture," one shopper raves. "It shines and sparkles like real diamonds and I love that I could make it smaller by removing the extension."</p><p>Adds another, "This bracelet is beautiful. If you're buying it as a gift, you’re going to order another one for yourself the minute you see it."</p>
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    Tennis Deluxe Collection Women's Tennis Bracelet

    Swarovski

    amazon.com

    $140.17

    Shop Now

    Here's a Prime Day deal on a tennis bracelet you'll always want to wear—and in Swarovski's trusted crystal, it'll maintain its shine for years to come.

    "This is more beautiful than the picture," one shopper raves. "It shines and sparkles like real diamonds and I love that I could make it smaller by removing the extension."

    Adds another, "This bracelet is beautiful. If you're buying it as a gift, you’re going to order another one for yourself the minute you see it."

    Amazon
  • <p><strong>Eliou</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$182.00</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B09RXYB3F3?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>Eliou is one of our favorite designers for everyday jewelry with playful twists. Case in point: This rare deal on its signature hoops, accented with mother-of-pearl beads. </p>
    3/25

    Abba Earrings

    Eliou

    amazon.com

    $182.00

    Shop Now

    Eliou is one of our favorite designers for everyday jewelry with playful twists. Case in point: This rare deal on its signature hoops, accented with mother-of-pearl beads.

    Amazon
  • <p><strong>The Diamond Channel</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$263.99</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B07R1RMHLF?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>This single diamond is an absolute stunner. "I am so happy with this I haven't removed it since it arrived," one shopper writes. "It's delicate, weightless and yet substantial. Very bright stone. I'd definitely recommend this classy little piece!"</p>
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    AGS Certified Diamond Necklace

    The Diamond Channel

    amazon.com

    $263.99

    Shop Now

    This single diamond is an absolute stunner. "I am so happy with this I haven't removed it since it arrived," one shopper writes. "It's delicate, weightless and yet substantial. Very bright stone. I'd definitely recommend this classy little piece!"

    Amazon
  • <p><strong>Shashi</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$42.00</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B084BYJ1Y5?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>The pop of emerald green you didn't know your earring stack needed. You can wear either side in front—but we're partial to putting the smaller side forward to make the larger one stand out. </p>
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    Verde Double Ball Earrings

    Shashi

    amazon.com

    $42.00

    Shop Now

    The pop of emerald green you didn't know your earring stack needed. You can wear either side in front—but we're partial to putting the smaller side forward to make the larger one stand out.

    Amazon
  • <p><strong>SOKO</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$108.00</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B09WB6VQB1?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>True hoop stars. The fanned charms on these earrings by women-owned brand Soko—one of our favorites for jewelry on Amazon—stand out in a sea of understated shapes. </p>
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    Jua Capsule Hoop Earrings

    SOKO

    amazon.com

    $108.00

    Shop Now

    True hoop stars. The fanned charms on these earrings by women-owned brand Soko—one of our favorites for jewelry on Amazon—stand out in a sea of understated shapes.

    Amazon
  • <p><strong>Maison Monik</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$45.00</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B08PG4NMH3?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>Whether you stack <a href="https://www.harpersbazaar.com/fashion/trends/g40435868/best-bangle-bracelets/" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:bangle" class="link ">bangle</a> after bangle or like to keep your wrists nearly bare, you'll be glad you took advantage of this Prime Day jewelry deal. There's something so nautical chic about pairing a freshwater pearl with a slinky gold chain. </p>
    7/25

    Single Freshwater Cultured Pearl Bracelet

    Maison Monik

    amazon.com

    $45.00

    Shop Now

    Whether you stack bangle after bangle or like to keep your wrists nearly bare, you'll be glad you took advantage of this Prime Day jewelry deal. There's something so nautical chic about pairing a freshwater pearl with a slinky gold chain.

    Amazon
  • <p><strong>Amazon Collection</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$218.80</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B075XTYRD4?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>Here's a rare deal on a pair of perfect diamond studs—and yes, they're real.</p>
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    AGS Certified 14k Yellow Gold Diamond Stud Earrings

    Amazon Collection

    amazon.com

    $218.80

    Shop Now

    Here's a rare deal on a pair of perfect diamond studs—and yes, they're real.

    Amazon
  • <p><strong>Shashi</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$58.00</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B09TX13R6G?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>This criss-cross style deserves front-and-center placement on any hand, especially during a rare Prime Day deal.</p>
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    Stacey Pave Ring

    Shashi

    amazon.com

    $58.00

    Shop Now

    This criss-cross style deserves front-and-center placement on any hand, especially during a rare Prime Day deal.

    Amazon
  • <p><strong>Swarovski</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$109.48</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B07NS4ZN6S?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>Go the extra mile with a Prime Day jewelry deal including a crystal necklace and coordinating earrings. Those blue studs are perfect for a second or third piercing. </p>
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    Sparkling Dance Round Pendant Necklace and Stud Earrings

    Swarovski

    amazon.com

    $109.48

    Shop Now

    Go the extra mile with a Prime Day jewelry deal including a crystal necklace and coordinating earrings. Those blue studs are perfect for a second or third piercing.

    Amazon
  • <p><strong>Shashi</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$45.00</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B07HXN25F8?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>These earrings are more than another Prime Day deal. As one satisfied reviewer says of these everyday hoops, "These look and feel expensive." </p><p>Across reviews, shoppers say these are classic earrings they hardly take off. "Lightweight and easy to exercise in as well," another reviewer writes. "The look is pretty and can be worn daily."</p>
    11/25

    Dominique Hoop Earrings

    Shashi

    amazon.com

    $45.00

    Shop Now

    These earrings are more than another Prime Day deal. As one satisfied reviewer says of these everyday hoops, "These look and feel expensive."

    Across reviews, shoppers say these are classic earrings they hardly take off. "Lightweight and easy to exercise in as well," another reviewer writes. "The look is pretty and can be worn daily."

    Amazon
  • <p><strong>Jennifer Behr</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$225.00</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B08ZVSH2YP?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>If you don't know which earrings to wear to your next big event, now you know. These teardrop Swarovski crystal earrings from Jennifer Behr add instant glamour.</p>
    12/25

    Edith Earrings

    Jennifer Behr

    amazon.com

    $225.00

    Shop Now

    If you don't know which earrings to wear to your next big event, now you know. These teardrop Swarovski crystal earrings from Jennifer Behr add instant glamour.

    Amazon
  • <p><strong>Jennifer Zeuner Jewelry</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$184.80</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B09SJVRC1Z?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>A paperclip-like closure gives this on-sale gold chain necklace an edgy touch.</p>
    13/25

    Tais Necklace

    Jennifer Zeuner Jewelry

    amazon.com

    $184.80

    Shop Now

    A paperclip-like closure gives this on-sale gold chain necklace an edgy touch.

    Amazon
  • <p><strong>Gin & Grace</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$333.49</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B08GWZZLCZ?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>This diamond and aquamarine pendant will give their necklace stack extra shimmer, regardless of whether aquamarine is their birthstone. </p>
    14/25

    10K White Gold Genuine Aquamarine Pendant

    Gin & Grace

    amazon.com

    $333.49

    Shop Now

    This diamond and aquamarine pendant will give their necklace stack extra shimmer, regardless of whether aquamarine is their birthstone.

    Amazon
  • <p><strong>Gas Bijoux</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$47.60</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B09KMFP38W?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>Don't worry, this list includes deals on classic metallic hoops. But for something that's a little preppy and a little modern, try an acetate hoop instead.</p>
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    Abalone Mini Earrings

    Gas Bijoux

    amazon.com

    $47.60

    Shop Now

    Don't worry, this list includes deals on classic metallic hoops. But for something that's a little preppy and a little modern, try an acetate hoop instead.

    Amazon
  • <p><strong>Pandora</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$56.00</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B00S18EOKK?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>An understated bracelet with a sentimental touch, this Pandora deal makes another excellent gift. </p><p>"More than pleased, it's exactly the bracelet I wanted," one of several five-star reviewers says. "The heart is the clasp and closes very securely."</p>
    16/25

    Heart Clasp Bracelet

    Pandora

    amazon.com

    $56.00

    Shop Now

    An understated bracelet with a sentimental touch, this Pandora deal makes another excellent gift.

    "More than pleased, it's exactly the bracelet I wanted," one of several five-star reviewers says. "The heart is the clasp and closes very securely."

    Amazon
  • <p><strong>Lele Sadoughi</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$59.50</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B09T588XLY?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>For a little flower power in your necklace stack, this dainty choker is 30 percent off ahead of Prime Day.</p>
    17/25

    Daphne Crystal Necklace

    Lele Sadoughi

    amazon.com

    $59.50

    Shop Now

    For a little flower power in your necklace stack, this dainty choker is 30 percent off ahead of Prime Day.

    Amazon
  • <p><strong>Swarovski</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$48.00</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B078SCH7SB?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>Simple crystal pendants are some of the best gifts, whether you're shopping for a mother, a friend, or yourself. Reviewers say that once they put it on, they don't take it off: "To my surprise, the necklace is even more beautiful in real [life] than in the picture!"<br></p>
    18/25

    Attract Pendant Necklace with a Circle Cut Clear Crystal

    Swarovski

    amazon.com

    $48.00

    Shop Now

    Simple crystal pendants are some of the best gifts, whether you're shopping for a mother, a friend, or yourself. Reviewers say that once they put it on, they don't take it off: "To my surprise, the necklace is even more beautiful in real [life] than in the picture!"

    Amazon
  • <p><strong>Oscar de la Renta</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$224.00</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B09KGH9VWS?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>These marbled earrings are elegant yet modern, whether you wear them with an off-the-shoulder dress or a slouchy suit.</p>
    19/25

    Ball Drop Earring

    Oscar de la Renta

    amazon.com

    $224.00

    Shop Now

    These marbled earrings are elegant yet modern, whether you wear them with an off-the-shoulder dress or a slouchy suit.

    Amazon
  • <p><strong>Shashi</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$15.00</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B077TJ2DW6?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>Here's a necklace you can wear for a discreet confidence boost: These warrior charms symbolize strength and tenacity, disguised in a dainty pendant necklace. </p>
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    Warrior Double Pendant Necklace

    Shashi

    amazon.com

    $15.00

    Shop Now

    Here's a necklace you can wear for a discreet confidence boost: These warrior charms symbolize strength and tenacity, disguised in a dainty pendant necklace.

    Amazon
  • <p><strong>Lele Sadoughi</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$85.00</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B08KV14ZWZ?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>We're all about fashion's infatuation with bows, be they big or small. These Lele Sadoughi earrings are tied together with the sweetest pearl embellishment and a delightfully preppy vibe.</p>
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    Bow Stud Earrings

    Lele Sadoughi

    amazon.com

    $85.00

    Shop Now

    We're all about fashion's infatuation with bows, be they big or small. These Lele Sadoughi earrings are tied together with the sweetest pearl embellishment and a delightfully preppy vibe.

    Amazon
  • <p><strong>Maison Monik</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$38.50</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B09NQNQ9ND?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>Bring some beachy playfulness into your bracelet stack with a little beaded bangle.</p>
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    Thread Strand Bracelet

    Maison Monik

    amazon.com

    $38.50

    Shop Now

    Bring some beachy playfulness into your bracelet stack with a little beaded bangle.

    Amazon
  • <p><strong>Ava Riley</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$15.98</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B07TT3S48W?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p> These three dainty necklaces come as a set, but you can also wear them individually. Reviewers love their versatility—and how long they last. Here's one glowing testimonial: "This necklace set is my holy grail! While being simple and looks very delicate, it has lasted through showers, sweat, and I’ve never had it turn me green, despite being allergic to most metals. On the closest ring, it sits comfortably right above my collarbones and I find it to be incredibly beautiful." </p>
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    Layering Necklaces

    Ava Riley

    amazon.com

    $15.98

    Shop Now

    These three dainty necklaces come as a set, but you can also wear them individually. Reviewers love their versatility—and how long they last. Here's one glowing testimonial: "This necklace set is my holy grail! While being simple and looks very delicate, it has lasted through showers, sweat, and I’ve never had it turn me green, despite being allergic to most metals. On the closest ring, it sits comfortably right above my collarbones and I find it to be incredibly beautiful."

    Amazon
  • <p><strong>Oscar de la Renta</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$273.00</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B09KG9XRM2?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>These beaded earrings are the pop of color your white eyelet summer dresses deserve. And they're 30 percent off.</p>
    24/25

    Short Tassel Earrings

    Oscar de la Renta

    amazon.com

    $273.00

    Shop Now

    These beaded earrings are the pop of color your white eyelet summer dresses deserve. And they're 30 percent off.

    Amazon
  • <p><strong>Pavoi</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$13.95</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B07GNWVDDH?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>These gold huggie earrings rank on <em>BAZAAR</em> editors' list of the <a href="https://www.harpersbazaar.com/fashion/trends/g37693568/best-items-on-amazon-according-to-bazaar-editors/" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:best Amazon finds" class="link ">best Amazon finds</a> of all time. "Many Amazon shoppers with sensitive ears like mine have raved about how comfortable they feel, and they're totally right," says Tiffany Dodson, associate beauty commerce editor. "These minimal, sparkly earrings have become my go-tos."</p>
    25/25

    14K Yellow Gold Plated Cuff Earring

    Pavoi

    amazon.com

    $13.95

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    These gold huggie earrings rank on BAZAAR editors' list of the best Amazon finds of all time. "Many Amazon shoppers with sensitive ears like mine have raved about how comfortable they feel, and they're totally right," says Tiffany Dodson, associate beauty commerce editor. "These minimal, sparkly earrings have become my go-tos."

    Amazon
<p class="body-dropcap">After weeks of anticipation, Prime Day 2022 is finally here. Like past installments, Prime Day 2022's <a href="https://www.harpersbazaar.com/fashion/trends/g40167801/prime-day-2022-fashion-deals/" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:fashion deals" class="link ">fashion deals</a> include sales on jewelry from simple gold hoops to splurge-worthy diamond tennis bracelets. And like other years, it's more than worth taking advantage of deals on necklaces, earrings, or bracelets.</p><p class="body-text"> We've spotted 24 Prime Day jewelry deals worth shopping immediately. Maximalists might enjoy Oscar de la Renta beaded tassel earrings for 30 percent off. For the shopper who takes her <a href="https://www.harpersbazaar.com/fashion/trends/g40038561/dainty-necklaces/" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:jewelry dainty" class="link ">jewelry dainty</a> and refined, there are plenty of on-sale sets of layering necklaces. And for anyone searching for a simple hoop? <em>BAZAAR</em> <a href="https://www.harpersbazaar.com/fashion/trends/g37693568/best-items-on-amazon-according-to-bazaar-editors/" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:editor-approved huggie earrings" class="link ">editor-approved huggie earrings</a> are also on sale right now, but as top-rated bestsellers, they may disappear fast. We're also eyeing deals from Eliou, Lele Sadoughi, and Jennifer Behr—a few of our favorite brands offering rare deals on some of their best pieces.</p><p>The following 24 Prime Day jewelry deals are a mix of <a href="https://www.harpersbazaar.com/fashion/trends/g37993405/best-everyday-necklaces/" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:everyday jewelry" class="link ">everyday jewelry</a> material and true statement pieces. The savviest shoppers won't pass on a chance to upgrade their jewelry collections ahead.</p><p class="body-tip"><a class="link " href="https://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=23530870011&tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop the best Prime Day 2022 jewelry deals">Shop the best Prime Day 2022 jewelry deals </a></p>
<p><strong>Swarovski</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$140.17</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B07GYMN3C5?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>Here's a Prime Day deal on a tennis bracelet you'll always want to wear—and in Swarovski's trusted crystal, it'll maintain its shine for years to come. </p><p>"This is more beautiful than the picture," one shopper raves. "It shines and sparkles like real diamonds and I love that I could make it smaller by removing the extension."</p><p>Adds another, "This bracelet is beautiful. If you're buying it as a gift, you’re going to order another one for yourself the minute you see it."</p>
<p><strong>Eliou</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$182.00</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B09RXYB3F3?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>Eliou is one of our favorite designers for everyday jewelry with playful twists. Case in point: This rare deal on its signature hoops, accented with mother-of-pearl beads. </p>
<p><strong>The Diamond Channel</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$263.99</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B07R1RMHLF?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>This single diamond is an absolute stunner. "I am so happy with this I haven't removed it since it arrived," one shopper writes. "It's delicate, weightless and yet substantial. Very bright stone. I'd definitely recommend this classy little piece!"</p>
<p><strong>Shashi</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$42.00</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B084BYJ1Y5?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>The pop of emerald green you didn't know your earring stack needed. You can wear either side in front—but we're partial to putting the smaller side forward to make the larger one stand out. </p>
<p><strong>SOKO</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$108.00</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B09WB6VQB1?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>True hoop stars. The fanned charms on these earrings by women-owned brand Soko—one of our favorites for jewelry on Amazon—stand out in a sea of understated shapes. </p>
<p><strong>Maison Monik</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$45.00</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B08PG4NMH3?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>Whether you stack <a href="https://www.harpersbazaar.com/fashion/trends/g40435868/best-bangle-bracelets/" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:bangle" class="link ">bangle</a> after bangle or like to keep your wrists nearly bare, you'll be glad you took advantage of this Prime Day jewelry deal. There's something so nautical chic about pairing a freshwater pearl with a slinky gold chain. </p>
<p><strong>Amazon Collection</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$218.80</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B075XTYRD4?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>Here's a rare deal on a pair of perfect diamond studs—and yes, they're real.</p>
<p><strong>Shashi</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$58.00</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B09TX13R6G?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>This criss-cross style deserves front-and-center placement on any hand, especially during a rare Prime Day deal.</p>
<p><strong>Swarovski</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$109.48</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B07NS4ZN6S?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>Go the extra mile with a Prime Day jewelry deal including a crystal necklace and coordinating earrings. Those blue studs are perfect for a second or third piercing. </p>
<p><strong>Shashi</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$45.00</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B07HXN25F8?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>These earrings are more than another Prime Day deal. As one satisfied reviewer says of these everyday hoops, "These look and feel expensive." </p><p>Across reviews, shoppers say these are classic earrings they hardly take off. "Lightweight and easy to exercise in as well," another reviewer writes. "The look is pretty and can be worn daily."</p>
<p><strong>Jennifer Behr</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$225.00</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B08ZVSH2YP?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>If you don't know which earrings to wear to your next big event, now you know. These teardrop Swarovski crystal earrings from Jennifer Behr add instant glamour.</p>
<p><strong>Jennifer Zeuner Jewelry</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$184.80</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B09SJVRC1Z?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>A paperclip-like closure gives this on-sale gold chain necklace an edgy touch.</p>
<p><strong>Gin & Grace</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$333.49</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B08GWZZLCZ?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>This diamond and aquamarine pendant will give their necklace stack extra shimmer, regardless of whether aquamarine is their birthstone. </p>
<p><strong>Gas Bijoux</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$47.60</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B09KMFP38W?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>Don't worry, this list includes deals on classic metallic hoops. But for something that's a little preppy and a little modern, try an acetate hoop instead.</p>
<p><strong>Pandora</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$56.00</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B00S18EOKK?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>An understated bracelet with a sentimental touch, this Pandora deal makes another excellent gift. </p><p>"More than pleased, it's exactly the bracelet I wanted," one of several five-star reviewers says. "The heart is the clasp and closes very securely."</p>
<p><strong>Lele Sadoughi</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$59.50</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B09T588XLY?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>For a little flower power in your necklace stack, this dainty choker is 30 percent off ahead of Prime Day.</p>
<p><strong>Swarovski</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$48.00</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B078SCH7SB?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>Simple crystal pendants are some of the best gifts, whether you're shopping for a mother, a friend, or yourself. Reviewers say that once they put it on, they don't take it off: "To my surprise, the necklace is even more beautiful in real [life] than in the picture!"<br></p>
<p><strong>Oscar de la Renta</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$224.00</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B09KGH9VWS?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>These marbled earrings are elegant yet modern, whether you wear them with an off-the-shoulder dress or a slouchy suit.</p>
<p><strong>Shashi</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$15.00</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B077TJ2DW6?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>Here's a necklace you can wear for a discreet confidence boost: These warrior charms symbolize strength and tenacity, disguised in a dainty pendant necklace. </p>
<p><strong>Lele Sadoughi</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$85.00</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B08KV14ZWZ?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>We're all about fashion's infatuation with bows, be they big or small. These Lele Sadoughi earrings are tied together with the sweetest pearl embellishment and a delightfully preppy vibe.</p>
<p><strong>Maison Monik</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$38.50</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B09NQNQ9ND?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>Bring some beachy playfulness into your bracelet stack with a little beaded bangle.</p>
<p><strong>Ava Riley</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$15.98</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B07TT3S48W?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p> These three dainty necklaces come as a set, but you can also wear them individually. Reviewers love their versatility—and how long they last. Here's one glowing testimonial: "This necklace set is my holy grail! While being simple and looks very delicate, it has lasted through showers, sweat, and I’ve never had it turn me green, despite being allergic to most metals. On the closest ring, it sits comfortably right above my collarbones and I find it to be incredibly beautiful." </p>
<p><strong>Oscar de la Renta</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$273.00</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B09KG9XRM2?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>These beaded earrings are the pop of color your white eyelet summer dresses deserve. And they're 30 percent off.</p>
<p><strong>Pavoi</strong></p><p>amazon.com</p><p><strong>$13.95</strong></p><p><a href="https://www.amazon.com/dp/B07GNWVDDH?tag=syn-yahoo-20&ascsubtag=%5Bartid%7C10056.g.40303556%5Bsrc%7Cyahoo-us" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:Shop Now" class="link ">Shop Now</a></p><p>These gold huggie earrings rank on <em>BAZAAR</em> editors' list of the <a href="https://www.harpersbazaar.com/fashion/trends/g37693568/best-items-on-amazon-according-to-bazaar-editors/" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:best Amazon finds" class="link ">best Amazon finds</a> of all time. "Many Amazon shoppers with sensitive ears like mine have raved about how comfortable they feel, and they're totally right," says Tiffany Dodson, associate beauty commerce editor. "These minimal, sparkly earrings have become my go-tos."</p>

Prime Day 2022 runs from July 12 to July 13, and you can shop some of the best jewelry deals now. Up your jewelry game with on sale rings, bracelets, and more.

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