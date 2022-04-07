35 LGBTQ+ Quotes Perfect for Pride Month

  • <p>If you didn't 'gram it, did it even happen? Those of us who live by that code (or can't help documenting every moment of our lives) already have a great picture or 10 waiting in the old camera roll. Now all you need is a quote to elevate your post with a caption that will have everyone hitting "like" faster than RuPaul can say, "You better work." This year, the LGBTQ+ community is celebrating Pride Month even louder and prouder than ever, after a few uncertain years. So get out that glitter, pull on your flashiest fit and get ready to have the best Pride month in recent memory. </p><p>Whether you want to post about it on Instagram, send out the perfect tweet to share your feelings about the importance of equality or mail out cards to mark the occasion with your partner, chosen family or your ride-or-die crew, you need a sentiment that captures the moment perfectly. We've got you covered, with our favorite Pride Month quotes from celebrities, <a href="https://www.goodhousekeeping.com/life/entertainment/g27886652/best-gay-lgbt-movies/" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:LGBTQ+ movies" class="link ">LGBTQ+ movies</a>, <a href="https://www.goodhousekeeping.com/life/entertainment/g27814264/best-gay-lgbt-books/" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:LGBTQ+ books" class="link ">LGBTQ+ books</a> and pop culture moments. From poignant reflections on how far we've come as a society and the distance we still have to travel, to empowering messages that will pump you up for Pride, to silly or funny sayings that help you share the joy that comes with being part of the LGBTQ+ family, there's a saying out there for every kind of Pride. No matter how you're celebrating, we're excited to help. </p>
    1/36

    35 LGBTQ+ Quotes Perfect for Pride Month

    If you didn't 'gram it, did it even happen? Those of us who live by that code (or can't help documenting every moment of our lives) already have a great picture or 10 waiting in the old camera roll. Now all you need is a quote to elevate your post with a caption that will have everyone hitting "like" faster than RuPaul can say, "You better work." This year, the LGBTQ+ community is celebrating Pride Month even louder and prouder than ever, after a few uncertain years. So get out that glitter, pull on your flashiest fit and get ready to have the best Pride month in recent memory.

    Whether you want to post about it on Instagram, send out the perfect tweet to share your feelings about the importance of equality or mail out cards to mark the occasion with your partner, chosen family or your ride-or-die crew, you need a sentiment that captures the moment perfectly. We've got you covered, with our favorite Pride Month quotes from celebrities, LGBTQ+ movies, LGBTQ+ books and pop culture moments. From poignant reflections on how far we've come as a society and the distance we still have to travel, to empowering messages that will pump you up for Pride, to silly or funny sayings that help you share the joy that comes with being part of the LGBTQ+ family, there's a saying out there for every kind of Pride. No matter how you're celebrating, we're excited to help.

    Getty Images
  • <p>It takes no compromise to give people their rights ... it takes no money to respect the individual. It takes no political deal to give people freedom. It takes no survey to remove repression.</p><p><strong>RELATED: </strong><a href="https://www.goodhousekeeping.com/life/entertainment/g32947794/lgbt-pride-songs-anthems/" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:35 LGBTQ+ Anthems to Blast During Pride Month and Beyond" class="link ">35 LGBTQ+ Anthems to Blast During Pride Month and Beyond</a></p>
    2/36

    1) Harvey Milk

    It takes no compromise to give people their rights ... it takes no money to respect the individual. It takes no political deal to give people freedom. It takes no survey to remove repression.

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    Danielle Carson
  • <p>When all Americans are treated as equal, no matter who they are or whom they love, we are all more free.</p>
    3/36

    2) President Barack Obama

    When all Americans are treated as equal, no matter who they are or whom they love, we are all more free.

    Danielle Carson
  • <p>So let me be clear: I'm proud to be gay, and I consider being gay among the greatest gifts God has given me.</p>
    4/36

    3) Tim Cook

    So let me be clear: I'm proud to be gay, and I consider being gay among the greatest gifts God has given me.

    Danielle Carson
  • <p>I've been embraced by a new community. That's what happens when you’re finally honest about who you are; you find others like you. </p>
    5/36

    4) Chaz Bono

    I've been embraced by a new community. That's what happens when you’re finally honest about who you are; you find others like you.

    Danielle Carson
  • <p>I think being gay is a blessing, and it's something I am thankful for every single day.</p>
    6/36

    5) Anderson Cooper

    I think being gay is a blessing, and it's something I am thankful for every single day.

    Danielle Carson
  • <p>The single best thing about coming out of the closet is that nobody can insult you by telling you what you've just told them.</p>
    7/36

    6) Rachel Maddow

    The single best thing about coming out of the closet is that nobody can insult you by telling you what you've just told them.

    Danielle Carson
  • <p>I am a strong, black, lesbian woman. Every single time I say it, I feel so much better.</p>
    8/36

    7) Brittney Griner

    I am a strong, black, lesbian woman. Every single time I say it, I feel so much better.

    Danielle Carson
  • <p>This world would be a whole lot better if we just made an effort to be less horrible to one another.</p><p><strong>RELATED:</strong> <a href="https://www.goodhousekeeping.com/life/entertainment/g36210154/trans-actors-actresses/" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:20 Trans Actors Changing the Face of Hollywood" class="link ">20 Trans Actors Changing the Face of Hollywood</a></p>
    9/36

    8) Elliot Page

    This world would be a whole lot better if we just made an effort to be less horrible to one another.

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    Hearst
  • <p>I want to do the right thing and not hide anymore. I want to march for tolerance, acceptance and understanding. I want to take a stand and say, “Me, too."</p>
    10/36

    9) Jason Collins

    I want to do the right thing and not hide anymore. I want to march for tolerance, acceptance and understanding. I want to take a stand and say, “Me, too."

    Danielle Carson
  • <p>We should indeed keep calm in the face of difference, and live our lives in a state of inclusion and wonder at the diversity of humanity.</p>
    11/36

    10) George Takei

    We should indeed keep calm in the face of difference, and live our lives in a state of inclusion and wonder at the diversity of humanity.

    Danielle Carson
  • <p>There’s nothing wrong with you. There’s a lot wrong with the world you live in.</p>
    12/36

    11) Chris Colfer

    There’s nothing wrong with you. There’s a lot wrong with the world you live in.

    Danielle Carson
  • <p>You look ridiculous if you dance. You look ridiculous if you don’t dance. So you might as well dance.</p><p><strong>RELATED:</strong> <a href="https://www.goodhousekeeping.com/life/entertainment/g27814264/best-gay-lgbt-books/" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:40 Fantastic LGBTQ Books to Read This Pride Month" class="link ">40 Fantastic LGBTQ Books to Read This Pride Month</a></p>
    13/36

    12) Gertrude Stein

    You look ridiculous if you dance. You look ridiculous if you don’t dance. So you might as well dance.

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    Danielle Carson
  • <p>I was not ladylike, nor was I manly. I was something else altogether. There were so many different ways to be beautiful.</p>
    14/36

    13) Michael Cunningham

    I was not ladylike, nor was I manly. I was something else altogether. There were so many different ways to be beautiful.

    Danielle Carson
  • <p>No person is your friend who demands your silence or denies your right to grow.</p>
    15/36

    14) Alice Walker

    No person is your friend who demands your silence or denies your right to grow.

    Danielle Carson
  • <p>We are powerful because we have survived.</p>
    16/36

    15) Audre Lorde

    We are powerful because we have survived.

    Danielle Carson
  • <p>If I wait for someone else to validate my existence, it will mean that I’m shortchanging myself.</p>
    17/36

    16) Zanele Muholi

    If I wait for someone else to validate my existence, it will mean that I’m shortchanging myself.

    Danielle Carson
  • <p>Gay rights are human rights.</p>
    18/36

    17) Hillary Clinton

    Gay rights are human rights.

    Danielle Carson
  • <p>The more I’ve been able to learn about gay rights and equal pay and gender equity and racial inequality, the more that it all intersects. You can’t really pick it apart. It’s all intertwined.</p>
    19/36

    18) Megan Rapinoe

    The more I’ve been able to learn about gay rights and equal pay and gender equity and racial inequality, the more that it all intersects. You can’t really pick it apart. It’s all intertwined.

    Danielle Carson
  • <p>We are not what other people say we are. We are who we know ourselves to be, and we are what we love. That’s okay.</p>
    20/36

    19) Laverne Cox

    We are not what other people say we are. We are who we know ourselves to be, and we are what we love. That’s okay.

    Danielle Carson
  • <p>Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them, humanity cannot survive.</p>
    21/36

    20) Dalai Lama

    Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them, humanity cannot survive.

    Danielle Carson
  • <p>Why are you mad? When you could be GLAAD?</p>
    22/36

    21) Taylor Swift

    Why are you mad? When you could be GLAAD?

    Danielle Carson
  • <p>Owning our story and loving ourselves through that process is the bravest thing we’ll ever do.</p>
    23/36

    22) Brené Brown

    Owning our story and loving ourselves through that process is the bravest thing we’ll ever do.

    Danielle Carson
  • <p>To be yourself is truly a revolutionary act, and I think more and more people should try it, because it’s gotten me a pretty cool life.</p>
    24/36

    23) Lena Waithe

    To be yourself is truly a revolutionary act, and I think more and more people should try it, because it’s gotten me a pretty cool life.

    Danielle Carson
  • <p>People will stare. Make it worth their while.</p>
    25/36

    24) Harry Winston

    People will stare. Make it worth their while.

    Danielle Carson
  • <p>Our society needs to recognize the unstoppable momentum toward unequivocal civil equality for every gay, lesbian, bisexual and transgender citizen of this country.</p>
    26/36

    25) Zachary Quinto

    Our society needs to recognize the unstoppable momentum toward unequivocal civil equality for every gay, lesbian, bisexual and transgender citizen of this country.

    Danielle Carson
  • <p>I am not gay, but if I were, I would be the first one running out of the closet.</p>
    27/36

    26) Dolly Parton

    I am not gay, but if I were, I would be the first one running out of the closet.

    Danielle Carson
  • <p>It still strikes me as strange that anyone could have any moral objection to someone else’s sexuality. It’s like telling someone else how to clean their house.</p>
    28/36

    27) River Phoenix

    It still strikes me as strange that anyone could have any moral objection to someone else’s sexuality. It’s like telling someone else how to clean their house.

    Danielle Carson
  • <p>Baby, I was born this way.</p>
    29/36

    28) Lady Gaga

    Baby, I was born this way.

    Danielle Carson
  • <p>After a while, you learn to ignore the names people call you and just trust who you are.</p>
    30/36

    29) Shrek

    After a while, you learn to ignore the names people call you and just trust who you are.

    Danielle Carson
  • <p>Be who you are and say what you feel, because those who mind don’t matter and those matter don’t mind.</p>
    31/36

    30) Dr. Seuss

    Be who you are and say what you feel, because those who mind don’t matter and those matter don’t mind.

    Danielle Carson
  • <p>From the playboys to the gay boys, go and slay, boys.</p>
    32/36

    31) Lizzo

    From the playboys to the gay boys, go and slay, boys.

    Danielle Carson
  • <p>Why are you trying so hard to fit in when you were born to stand out?</p>
    33/36

    32) What a Girl Wants

    Why are you trying so hard to fit in when you were born to stand out?

    Danielle Carson
  • <p>Openness may not completely disarm prejudice, but it's a good place to start.</p>
    34/36

    33) Jason Collins

    Openness may not completely disarm prejudice, but it's a good place to start.

    Danielle Carson
  • <p>I'm a young, bisexual woman, and I've spent a large part of my life trying to validate myself — to my friends, to my family, to myself — trying to prove that who I love and how I feel is not a phase.</p>
    35/36

    34) Halsey

    I'm a young, bisexual woman, and I've spent a large part of my life trying to validate myself — to my friends, to my family, to myself — trying to prove that who I love and how I feel is not a phase.

    Danielle Carson
  • <p>Gender and sexuality are so fluid. It's OK to change your mind a million times and figure out what works for you. It's OK to take your time.</p>
    36/36

    35) Amanda Stenberg

    Gender and sexuality are so fluid. It's OK to change your mind a million times and figure out what works for you. It's OK to take your time.

    Danielle Carson
<p>If you didn't 'gram it, did it even happen? Those of us who live by that code (or can't help documenting every moment of our lives) already have a great picture or 10 waiting in the old camera roll. Now all you need is a quote to elevate your post with a caption that will have everyone hitting "like" faster than RuPaul can say, "You better work." This year, the LGBTQ+ community is celebrating Pride Month even louder and prouder than ever, after a few uncertain years. So get out that glitter, pull on your flashiest fit and get ready to have the best Pride month in recent memory. </p><p>Whether you want to post about it on Instagram, send out the perfect tweet to share your feelings about the importance of equality or mail out cards to mark the occasion with your partner, chosen family or your ride-or-die crew, you need a sentiment that captures the moment perfectly. We've got you covered, with our favorite Pride Month quotes from celebrities, <a href="https://www.goodhousekeeping.com/life/entertainment/g27886652/best-gay-lgbt-movies/" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:LGBTQ+ movies" class="link ">LGBTQ+ movies</a>, <a href="https://www.goodhousekeeping.com/life/entertainment/g27814264/best-gay-lgbt-books/" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:LGBTQ+ books" class="link ">LGBTQ+ books</a> and pop culture moments. From poignant reflections on how far we've come as a society and the distance we still have to travel, to empowering messages that will pump you up for Pride, to silly or funny sayings that help you share the joy that comes with being part of the LGBTQ+ family, there's a saying out there for every kind of Pride. No matter how you're celebrating, we're excited to help. </p>
<p>It takes no compromise to give people their rights ... it takes no money to respect the individual. It takes no political deal to give people freedom. It takes no survey to remove repression.</p><p><strong>RELATED: </strong><a href="https://www.goodhousekeeping.com/life/entertainment/g32947794/lgbt-pride-songs-anthems/" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:35 LGBTQ+ Anthems to Blast During Pride Month and Beyond" class="link ">35 LGBTQ+ Anthems to Blast During Pride Month and Beyond</a></p>
<p>When all Americans are treated as equal, no matter who they are or whom they love, we are all more free.</p>
<p>So let me be clear: I'm proud to be gay, and I consider being gay among the greatest gifts God has given me.</p>
<p>I've been embraced by a new community. That's what happens when you’re finally honest about who you are; you find others like you. </p>
<p>I think being gay is a blessing, and it's something I am thankful for every single day.</p>
<p>The single best thing about coming out of the closet is that nobody can insult you by telling you what you've just told them.</p>
<p>I am a strong, black, lesbian woman. Every single time I say it, I feel so much better.</p>
<p>This world would be a whole lot better if we just made an effort to be less horrible to one another.</p><p><strong>RELATED:</strong> <a href="https://www.goodhousekeeping.com/life/entertainment/g36210154/trans-actors-actresses/" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:20 Trans Actors Changing the Face of Hollywood" class="link ">20 Trans Actors Changing the Face of Hollywood</a></p>
<p>I want to do the right thing and not hide anymore. I want to march for tolerance, acceptance and understanding. I want to take a stand and say, “Me, too."</p>
<p>We should indeed keep calm in the face of difference, and live our lives in a state of inclusion and wonder at the diversity of humanity.</p>
<p>There’s nothing wrong with you. There’s a lot wrong with the world you live in.</p>
<p>You look ridiculous if you dance. You look ridiculous if you don’t dance. So you might as well dance.</p><p><strong>RELATED:</strong> <a href="https://www.goodhousekeeping.com/life/entertainment/g27814264/best-gay-lgbt-books/" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-ylk="slk:40 Fantastic LGBTQ Books to Read This Pride Month" class="link ">40 Fantastic LGBTQ Books to Read This Pride Month</a></p>
<p>I was not ladylike, nor was I manly. I was something else altogether. There were so many different ways to be beautiful.</p>
<p>No person is your friend who demands your silence or denies your right to grow.</p>
<p>We are powerful because we have survived.</p>
<p>If I wait for someone else to validate my existence, it will mean that I’m shortchanging myself.</p>
<p>Gay rights are human rights.</p>
<p>The more I’ve been able to learn about gay rights and equal pay and gender equity and racial inequality, the more that it all intersects. You can’t really pick it apart. It’s all intertwined.</p>
<p>We are not what other people say we are. We are who we know ourselves to be, and we are what we love. That’s okay.</p>
<p>Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them, humanity cannot survive.</p>
<p>Why are you mad? When you could be GLAAD?</p>
<p>Owning our story and loving ourselves through that process is the bravest thing we’ll ever do.</p>
<p>To be yourself is truly a revolutionary act, and I think more and more people should try it, because it’s gotten me a pretty cool life.</p>
<p>People will stare. Make it worth their while.</p>
<p>Our society needs to recognize the unstoppable momentum toward unequivocal civil equality for every gay, lesbian, bisexual and transgender citizen of this country.</p>
<p>I am not gay, but if I were, I would be the first one running out of the closet.</p>
<p>It still strikes me as strange that anyone could have any moral objection to someone else’s sexuality. It’s like telling someone else how to clean their house.</p>
<p>Baby, I was born this way.</p>
<p>After a while, you learn to ignore the names people call you and just trust who you are.</p>
<p>Be who you are and say what you feel, because those who mind don’t matter and those matter don’t mind.</p>
<p>From the playboys to the gay boys, go and slay, boys.</p>
<p>Why are you trying so hard to fit in when you were born to stand out?</p>
<p>Openness may not completely disarm prejudice, but it's a good place to start.</p>
<p>I'm a young, bisexual woman, and I've spent a large part of my life trying to validate myself — to my friends, to my family, to myself — trying to prove that who I love and how I feel is not a phase.</p>
<p>Gender and sexuality are so fluid. It's OK to change your mind a million times and figure out what works for you. It's OK to take your time.</p>

These Pride Month quotes from LGBTQ+ celebrities, iconic movies, books and more are perfect for your Instagram captions, and cards — and to get in the spirit.

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    BOSTON (AP) — Erik Haula scored his second goal of the game with just under 4 minutes left to break a tie and the Boston Bruins beat the Columbus Blue Jackets 5-2 on Saturday night in the first of a home-and-home between the teams. Brad Marchand scored his 31st of the season, and Jake DeBrusk and Charlie Coyle each added an empty-netter for Boston. Jeremy Swayman made 22 saves for the Bruins, who have won six of their past seven games and improved 16-3-1 in the last 20. Gustav Nyquist and Justin