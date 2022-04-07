35 LGBTQ+ Quotes Perfect for Pride Month

CBC

Summer McIntosh and Finlay Knox broke their own national records on the opening night of the Canadian swimming trials on Tuesday in Victoria, B.C. The 15-year-old McIntosh, who made her Olympic debut in Tokyo last summer, won the women's 400-metre freestyle while setting a Canadian record with a time of 4:01.59. Katrina Bellio finished second (4:11.06), followed by Ella Jansen (4:11.15). The Toronto native is now 11th all-time in the event. She previously set the record with her fourth-place fin