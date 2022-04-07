35 LGBTQ+ Quotes Perfect for Pride Month
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35 LGBTQ+ Quotes Perfect for Pride MonthGetty Images
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1) Harvey MilkDanielle Carson
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2) President Barack ObamaDanielle Carson
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3) Tim CookDanielle Carson
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4) Chaz BonoDanielle Carson
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5) Anderson CooperDanielle Carson
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6) Rachel MaddowDanielle Carson
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7) Brittney GrinerDanielle Carson
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8) Elliot PageHearst
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9) Jason CollinsDanielle Carson
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10) George TakeiDanielle Carson
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11) Chris ColferDanielle Carson
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12) Gertrude SteinDanielle Carson
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13) Michael CunninghamDanielle Carson
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14) Alice WalkerDanielle Carson
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15) Audre LordeDanielle Carson
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16) Zanele MuholiDanielle Carson
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17) Hillary ClintonDanielle Carson
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18) Megan RapinoeDanielle Carson
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19) Laverne CoxDanielle Carson
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20) Dalai LamaDanielle Carson
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21) Taylor SwiftDanielle Carson
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22) Brené BrownDanielle Carson
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23) Lena WaitheDanielle Carson
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24) Harry WinstonDanielle Carson
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25) Zachary QuintoDanielle Carson
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26) Dolly PartonDanielle Carson
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27) River PhoenixDanielle Carson
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28) Lady GagaDanielle Carson
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29) ShrekDanielle Carson
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30) Dr. SeussDanielle Carson
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31) LizzoDanielle Carson
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32) What a Girl WantsDanielle Carson
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33) Jason CollinsDanielle Carson
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34) HalseyDanielle Carson
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35) Amanda StenbergDanielle Carson