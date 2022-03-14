These St. Patrick's Day Quotes Will Bring You Good Luck on March 17, Even If You're Not Irish
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1) Shane LeslieHearst Owned
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2) Conan O’BrienHearst Owned
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3) Fiona ShawHearst Owned
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4) Ella HigginsonHearst Owned
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5) Irish ToastHearst Owned
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6) UnknownHearst Owned
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7) James McGreeveyHearst Owned
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8) Irish BlessingHearst Owned
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9) Therese DuffyHearst Owned
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10) Frank McCourtHearst Owned
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11) William Butler YeatsHearst Owned
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12) Jennifer ArmstrongHearst Owned
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13) Irish BlessingHearst Owned
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14) Kevin HearneHearst Owned
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15) Tyson FuryHearst Owned
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16) Morgan LlywelynHearst Owned
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17) Irish Blessingdanielle carson
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18) Paddy O’FurnitureHearst Owned
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19) Douglas McArthurdanielle carson
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20) Adrienne CookBetsy Farrell
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21) Colin FarrellBetsy Farrell
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22) Irish BlessingHearst Owned
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23) Nora RobertsBetsy Farrell
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24) Irish BlessingHearst Owned
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25) Marianne WilliamsonBetsy Farrell
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26) Thomas Augustine DalyDanielle Carson
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27) Barbara Sherdanielle carson
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28) Irish BlessingDanielle Carson
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29) Pope John Paul IIBetsy Farrell
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30) George Bernard ShawBetsy Farrell
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31) Stephen GwynnBetsy Farrell
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32) Irish BlessingBetsy Farrell
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33) Irish ProverbBetsy Farrell
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34) Ellie KemperHearst Owned
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35) St. PatrickBetsy Farrell
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36) Matthew Goode, "Leap Year"Betsy Farrell
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37) Tom Cruise, "Far and Away"Betsy Farrell
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38) Tennessee WilliamsBetsy Farrell
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39) UnknownBetsy Farrell
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40) Norman Reedus, "The Boondock Saints"Betsy Farrell
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41) Irish BlessingBetsy Farrell
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42) Lara Flynn BoyleBetsy Farrell
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43) Saoirse Ronan, "Brooklyn"Betsy Farrell
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44) Victoria SmurfitBetsy Farrell
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45) John Millington SyngeBetsy Farrell