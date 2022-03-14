These St. Patrick's Day Quotes Will Bring You Good Luck on March 17, Even If You're Not Irish

  • <p>Every St. Patrick’s Day every Irishman goes out to find another Irishman to make a speech to.</p>
    1/45

    1) Shane Leslie

    Every St. Patrick’s Day every Irishman goes out to find another Irishman to make a speech to.

    Hearst Owned
  • <p>I will tell you, my body immediately responds to being in Ireland because every single cell in my body says yes. </p>
    2/45

    2) Conan O’Brien

    I will tell you, my body immediately responds to being in Ireland because every single cell in my body says yes.

    Hearst Owned
  • <p>Even when they have nothing, the Irish emit a kind of happiness, a joy.</p>
    3/45

    3) Fiona Shaw

    Even when they have nothing, the Irish emit a kind of happiness, a joy.

    Hearst Owned
  • <p>If you work, if you wait, you will find the place where the four-leaf clovers grow.</p>
    4/45

    4) Ella Higginson

    If you work, if you wait, you will find the place where the four-leaf clovers grow.

    Hearst Owned
  • <p>There are good ships and there are wood ships, the ships that sail the sea. But the best ships are friendships, and may they ever be.</p>
    5/45

    5) Irish Toast

    There are good ships and there are wood ships, the ships that sail the sea. But the best ships are friendships, and may they ever be.

    Hearst Owned
  • <p>Having you for a friend means that I’ve been granted the luck O’ the Irish.</p>
    6/45

    6) Unknown

    Having you for a friend means that I’ve been granted the luck O’ the Irish.

    Hearst Owned
  • <p>I try to be grateful for the abundance of the blessings that I have, for the journey that I'm on and to relish each day as a gift.</p>
    7/45

    7) James McGreevey

    I try to be grateful for the abundance of the blessings that I have, for the journey that I'm on and to relish each day as a gift.

    Hearst Owned
  • <p>May the Irish hills caress you. May her lakes and rivers bless you. May the luck of the Irish enfold you. May the blessings of St. Patrick behold you.</p>
    8/45

    8) Irish Blessing

    May the Irish hills caress you. May her lakes and rivers bless you. May the luck of the Irish enfold you. May the blessings of St. Patrick behold you.

    Hearst Owned
  • <p>The Irish celebrate St. Patrick’s Day in gratitude for the service which he did them in bringing to the Irish their most priceless possession—the gift of faith.</p>
    9/45

    9) Therese Duffy

    The Irish celebrate St. Patrick’s Day in gratitude for the service which he did them in bringing to the Irish their most priceless possession—the gift of faith.

    Hearst Owned
  • <p>Ireland, once you live there, you're seduced by it. </p>
    10/45

    10) Frank McCourt

    Ireland, once you live there, you're seduced by it.

    Hearst Owned
  • <p>Being Irish, he had an abiding sense of tragedy, which sustained him through temporary periods of joy.</p>
    11/45

    11) William Butler Yeats

    Being Irish, he had an abiding sense of tragedy, which sustained him through temporary periods of joy.

    Hearst Owned
  • <p>For you can’t hear Irish tunes without knowing you’re Irish, and wanting to pound that fact into the floor.</p>
    12/45

    12) Jennifer Armstrong

    For you can’t hear Irish tunes without knowing you’re Irish, and wanting to pound that fact into the floor.

    Hearst Owned
  • <p>"May your best day of your past be the worst day of your future." </p>
    13/45

    13) Irish Blessing

    "May your best day of your past be the worst day of your future."

    Hearst Owned
  • <p>That’s right, there’s free beer in Irish paradise. Everyone’s jealous.</p>
    14/45

    14) Kevin Hearne

    That’s right, there’s free beer in Irish paradise. Everyone’s jealous.

    Hearst Owned
  • <p>"You can take a man of Ireland, but you can't take out the Irishness of the man." </p>
    15/45

    15) Tyson Fury

    "You can take a man of Ireland, but you can't take out the Irishness of the man."

    Hearst Owned
  • <p>I’m Irish!…When I feel well I feel better than anyone, when I am in pain I yell at the top of my lungs, and when I am dead I shall be deader than anybody.</p>
    16/45

    16) Morgan Llywelyn

    I’m Irish!…When I feel well I feel better than anyone, when I am in pain I yell at the top of my lungs, and when I am dead I shall be deader than anybody.

    Hearst Owned
  • <p>“May your blessings outnumber the shamrocks that grow. And may trouble avoid you wherever you go."</p>
    17/45

    17) Irish Blessing

    “May your blessings outnumber the shamrocks that grow. And may trouble avoid you wherever you go."

    danielle carson
  • <p>St. Paddy’s Day is our celebration day for Ireland’s favorite saint who both saved us from the snakes, and gave us our own day to celebrate our Irish heritage.</p>
    18/45

    18) Paddy O’Furniture

    St. Paddy’s Day is our celebration day for Ireland’s favorite saint who both saved us from the snakes, and gave us our own day to celebrate our Irish heritage.

    Hearst Owned
  • <p>The best luck of all is the luck you make for yourself.</p>
    19/45

    19) Douglas McArthur

    The best luck of all is the luck you make for yourself.

    danielle carson
  • <p>St. Patrick's Day is an enchanted time — a day to begin transforming winter's dreams into summer's magic. </p>
    20/45

    20) Adrienne Cook

    St. Patrick's Day is an enchanted time — a day to begin transforming winter's dreams into summer's magic.

    Betsy Farrell
  • <p>Being Irish is very much a part of who I am. I take it everywhere with me.</p>
    21/45

    21) Colin Farrell

    Being Irish is very much a part of who I am. I take it everywhere with me.

    Betsy Farrell
  • <p>"May the roof above us never fall in. And may the friends fathered below it never fall out." </p>
    22/45

    22) Irish Blessing

    "May the roof above us never fall in. And may the friends fathered below it never fall out."

    Hearst Owned
  • <p>Ireland is a land of poets and legends, of dreamers and rebels.</p>
    23/45

    23) Nora Roberts

    Ireland is a land of poets and legends, of dreamers and rebels.

    Betsy Farrell
  • <p>"A wish that every day for you will be happy from the start and may you always have good luck and a song within your heart." </p>
    24/45

    24) Irish Blessing

    "A wish that every day for you will be happy from the start and may you always have good luck and a song within your heart."

    Hearst Owned
  • <p>We may have bad weather in Ireland, but the sun shines in the hearts of the people and that keeps us all warm.</p>
    25/45

    25) Marianne Williamson

    We may have bad weather in Ireland, but the sun shines in the hearts of the people and that keeps us all warm.

    Betsy Farrell
  • <p>For the whole world is Irish on the Seventeenth o' March!</p>
    26/45

    26) Thomas Augustine Daly

    For the whole world is Irish on the Seventeenth o' March!

    Danielle Carson
  • <p>The amount of good luck coming your way depends on your willingness to act.</p>
    27/45

    27) Barbara Sher

    The amount of good luck coming your way depends on your willingness to act.

    danielle carson
  • <p>For each petal on the shamrock, this brings a wish your way: Good health, good luck, and happiness for today and every day.</p>
    28/45

    28) Irish Blessing

    For each petal on the shamrock, this brings a wish your way: Good health, good luck, and happiness for today and every day.

    Danielle Carson
  • <p>Love is never defeated, and I could add, the history of Ireland proves it.</p>
    29/45

    29) Pope John Paul II

    Love is never defeated, and I could add, the history of Ireland proves it.

    Betsy Farrell
  • <p>The heart of an Irishman is nothing but his imagination. </p>
    30/45

    30) George Bernard Shaw

    The heart of an Irishman is nothing but his imagination.

    Betsy Farrell
  • <p>The list of Irish saints is past counting; but in it all no other figure is so human, friendly, and lovable as St. Patrick.</p>
    31/45

    31) Stephen Gwynn

    The list of Irish saints is past counting; but in it all no other figure is so human, friendly, and lovable as St. Patrick.

    Betsy Farrell
  • <p>May the road rise up to meet you. May the wind be always at your back. </p>
    32/45

    32) Irish Blessing

    May the road rise up to meet you. May the wind be always at your back.

    Betsy Farrell
  • <p>A good friend is like a four-leaf clover, hard to find and lucky to have. </p>
    33/45

    33) Irish Proverb

    A good friend is like a four-leaf clover, hard to find and lucky to have.

    Betsy Farrell
  • <p>"I have noticed that timing and luck sometimes line up in such a way that you can catch a break."</p>
    34/45

    34) Ellie Kemper

    "I have noticed that timing and luck sometimes line up in such a way that you can catch a break."

    Hearst Owned
  • <p>Be still and know that I am.</p><p>Be still and know.</p><p>Be still.Be.</p>
    35/45

    35) St. Patrick

    Be still and know that I am.

    Be still and know.

    Be still.Be.

    Betsy Farrell
  • <p>You're not in America now, you're in Ireland. So have a drink and shut up. </p>
    36/45

    36) Matthew Goode, "Leap Year"

    You're not in America now, you're in Ireland. So have a drink and shut up.

    Betsy Farrell
  • <p>I'm not going to a distant world. I'm of Ireland, and I'll stay in Ireland until I die!</p>
    37/45

    37) Tom Cruise, "Far and Away"

    I'm not going to a distant world. I'm of Ireland, and I'll stay in Ireland until I die!

    Betsy Farrell
  • <p>Luck is believing you're lucky.</p>
    38/45

    38) Tennessee Williams

    Luck is believing you're lucky.

    Betsy Farrell
  • <p>Never iron a four-leaf clover, because you don't want to press your luck.</p>
    39/45

    39) Unknown

    Never iron a four-leaf clover, because you don't want to press your luck.

    Betsy Farrell
  • <p>Yeah, it's St. Paddy's Day. Everyone's Irish tonight. </p>
    40/45

    40) Norman Reedus, "The Boondock Saints"

    Yeah, it's St. Paddy's Day. Everyone's Irish tonight.

    Betsy Farrell
  • <p>May your pockets be heavy and your heart be light, may good luck pursue you each morning and night.</p>
    41/45

    41) Irish Blessing

    May your pockets be heavy and your heart be light, may good luck pursue you each morning and night.

    Betsy Farrell
  • <p>That's what the holidays are for — for one person to tell the stories and another to dispute them. Isn't that the Irish way? </p>
    42/45

    42) Lara Flynn Boyle

    That's what the holidays are for — for one person to tell the stories and another to dispute them. Isn't that the Irish way?

    Betsy Farrell
  • <p>I wish that I could stop feeling that I want to be an Irish girl in Ireland.</p>
    43/45

    43) Saoirse Ronan, "Brooklyn"

    I wish that I could stop feeling that I want to be an Irish girl in Ireland.

    Betsy Farrell
  • <p>If you’re Irish, it doesn’t matter where you go — you’ll find family.</p>
    44/45

    44) Victoria Smurfit

    If you’re Irish, it doesn’t matter where you go — you’ll find family.

    Betsy Farrell
  • <p>There is no language like the Irish for soothing and quieting.</p>
    45/45

    45) John Millington Synge

    There is no language like the Irish for soothing and quieting.

    Betsy Farrell
<p>Every St. Patrick’s Day every Irishman goes out to find another Irishman to make a speech to.</p>
<p>I will tell you, my body immediately responds to being in Ireland because every single cell in my body says yes. </p>
<p>Even when they have nothing, the Irish emit a kind of happiness, a joy.</p>
<p>If you work, if you wait, you will find the place where the four-leaf clovers grow.</p>
<p>There are good ships and there are wood ships, the ships that sail the sea. But the best ships are friendships, and may they ever be.</p>
<p>Having you for a friend means that I’ve been granted the luck O’ the Irish.</p>
<p>I try to be grateful for the abundance of the blessings that I have, for the journey that I'm on and to relish each day as a gift.</p>
<p>May the Irish hills caress you. May her lakes and rivers bless you. May the luck of the Irish enfold you. May the blessings of St. Patrick behold you.</p>
<p>The Irish celebrate St. Patrick’s Day in gratitude for the service which he did them in bringing to the Irish their most priceless possession—the gift of faith.</p>
<p>Ireland, once you live there, you're seduced by it. </p>
<p>Being Irish, he had an abiding sense of tragedy, which sustained him through temporary periods of joy.</p>
<p>For you can’t hear Irish tunes without knowing you’re Irish, and wanting to pound that fact into the floor.</p>
<p>"May your best day of your past be the worst day of your future." </p>
<p>That’s right, there’s free beer in Irish paradise. Everyone’s jealous.</p>
<p>"You can take a man of Ireland, but you can't take out the Irishness of the man." </p>
<p>I’m Irish!…When I feel well I feel better than anyone, when I am in pain I yell at the top of my lungs, and when I am dead I shall be deader than anybody.</p>
<p>“May your blessings outnumber the shamrocks that grow. And may trouble avoid you wherever you go."</p>
<p>St. Paddy’s Day is our celebration day for Ireland’s favorite saint who both saved us from the snakes, and gave us our own day to celebrate our Irish heritage.</p>
<p>The best luck of all is the luck you make for yourself.</p>
<p>St. Patrick's Day is an enchanted time — a day to begin transforming winter's dreams into summer's magic. </p>
<p>Being Irish is very much a part of who I am. I take it everywhere with me.</p>
<p>"May the roof above us never fall in. And may the friends fathered below it never fall out." </p>
<p>Ireland is a land of poets and legends, of dreamers and rebels.</p>
<p>"A wish that every day for you will be happy from the start and may you always have good luck and a song within your heart." </p>
<p>We may have bad weather in Ireland, but the sun shines in the hearts of the people and that keeps us all warm.</p>
<p>For the whole world is Irish on the Seventeenth o' March!</p>
<p>The amount of good luck coming your way depends on your willingness to act.</p>
<p>For each petal on the shamrock, this brings a wish your way: Good health, good luck, and happiness for today and every day.</p>
<p>Love is never defeated, and I could add, the history of Ireland proves it.</p>
<p>The heart of an Irishman is nothing but his imagination. </p>
<p>The list of Irish saints is past counting; but in it all no other figure is so human, friendly, and lovable as St. Patrick.</p>
<p>May the road rise up to meet you. May the wind be always at your back. </p>
<p>A good friend is like a four-leaf clover, hard to find and lucky to have. </p>
<p>"I have noticed that timing and luck sometimes line up in such a way that you can catch a break."</p>
<p>Be still and know that I am.</p><p>Be still and know.</p><p>Be still.Be.</p>
<p>You're not in America now, you're in Ireland. So have a drink and shut up. </p>
<p>I'm not going to a distant world. I'm of Ireland, and I'll stay in Ireland until I die!</p>
<p>Luck is believing you're lucky.</p>
<p>Never iron a four-leaf clover, because you don't want to press your luck.</p>
<p>Yeah, it's St. Paddy's Day. Everyone's Irish tonight. </p>
<p>May your pockets be heavy and your heart be light, may good luck pursue you each morning and night.</p>
<p>That's what the holidays are for — for one person to tell the stories and another to dispute them. Isn't that the Irish way? </p>
<p>I wish that I could stop feeling that I want to be an Irish girl in Ireland.</p>
<p>If you’re Irish, it doesn’t matter where you go — you’ll find family.</p>
<p>There is no language like the Irish for soothing and quieting.</p>

Raise a glass on March 17 and toast to the patron saint of Ireland with these spot-on Irish and St Patrick's Day quotes.

Our goal is to create a safe and engaging place for users to connect over interests and passions. In order to improve our community experience, we are temporarily suspending article commenting

Latest Stories

  • Nick Nurse breaks down Raptors’ win over Suns, congratulates Popovich on record

    Raptors head coach Nick Nurse was impressed with how his team didn’t crumble in the fourth quarter in a tough game on the road. He spoke about how Fred VanVleet kept Toronto composed, how Gary Trent Jr. benefits from VanVleet’s presence and then congratulated Gregg Popovich on setting the NBA wins record for a head coach. Follow our Raptors coverage all season long on Yahoo Sports Canada.

  • Defending champion NYCFC beats CF Montreal 4-1 for 1st win

    NEW YORK (AP) — Santiago Rodriguez delivered a pivotal goal in a 4-1 win for New York City FC over CF Montreal on Saturday. Rodriguez's goal put NYCFC (1-1-1) ahead for good at 2-0 in the 20th minute. NYCFC also got one goal from Alexander Callens, one more from Talles Magno and another one from Thiago. Zachary Brault Guillard scored for Montreal (0-3-0). NYCFC outshot Montreal 13-9, with nine shots on goal to one for Montreal. Sebastian Breza made five saves for Montreal. These teams take to th

  • Whitecaps COO steps down as investigation into soccer club continues

    A longtime Vancouver Whitecaps executive has resigned from her position, but will co-operate with an investigation into how the soccer club handled sexual misconduct allegations against two former women's team coaches, according to club leadership. Rachel Lewis left her position as chief operating officer "to pursue other opportunities," Whitecaps CEO Axel Schuster said in a written statement. "She was an important member of the club's leadership team since 2003 and we wish her all the best in t

  • Fred VanVleet on return: 'Happy to be back doing what I love'

    The heart and sole of the Raptors returned to the lineup versus the Spurs after a five-game absence, dropping 26 points and looking like he didn't miss a beat. Follow our Raptors coverage all season long on Yahoo Sports Canada.

  • Flyers invest five more years into underperforming Rasmus Ristolainen

    The Philadelphia Flyers doubled down on a mistake, extending Rasmus Ristolainen by five seasons.

  • Golden goodbye: Canada's Brian McKeever victorious in final individual Paralympic race

    Canada's Brian McKeever is going out on top. The 42-year-old won his final individual Paralympic race on Saturday in Beijing, taking the gold medal in the men's visually impaired middle-distance cross-country event. McKeever announced before Beijing 2022 that he was planning to retire following these Games. His latest podium appearance is the 20th of his career, and his 16th gold — moving him into a tie for most titles won by a male winter Paralympian with German alpine skier Gerd Schoenfelder.

  • How Scottie Barnes took over vs. Spurs

    The Toronto Raptors were in tough against a stingy Spurs team through 24 minutes, but they really ramped it up in the second half, led by rookie Scottie Barnes. Follow Yahoo Sports Canada for all your Raptors coverage.

  • Ristolainen extension another sign of the Flyers' dysfunction

    Chuck Fletcher doubled down on a mistake, signing the underwhelming defender to a five-year extension when the Flyers are clearly in need of a reset.

  • The Raptors Development Game

    When it comes to Scottie Barnes, Gary Trent Jr., OG Anunoby, Pascal Siakam, Fred VanVleet and Nick Nurse, what's one thing you would like to see them develop before next season? Imman Adan and Katie Heindl discuss. Listen to the full episode on the 'Raptors Over Everything' podcast.

  • Jack Eichel felt like Sabres were 'toying' with him over surgery, captaincy

    Golden Knights star Jack Eichel spoke on his "messy" fallout with the Sabres ahead of his highly-anticipated return to Buffalo.

  • Yusei Kikuchi could be a brilliant addition or foolish gamble for Blue Jays

    Yusei Kikuchi is undeniably talented but maddeningly inconsistent.

  • Manitobans among 15 Western Hockey League players tapped for 2022 CHL Top Prospects game

    Several players with links to Manitoba have made the cut for the upcoming Canadian Hockey League Top Prospects game. That includes 17-year-old Conor Geekie, a Winnipeg Ice centre originally from the western Manitoba community of Strathclair. For Geekie, being selected for the game is an exciting opportunity — and a chance to brag a little bit to his brother, Morgan Geekie, who plays with the NHL's Seattle Kraken. "My brother never got the opportunity to go [to this game] when he was going throug

  • Raptors getting huge boost from Precious Achiuwa's improvements

    Precious Achiuwa is showing that his Rising Stars breakout was more than a flash in the pan.

  • Auston Matthews suspended 2 games for cross-check in Heritage Classic loss to Sabres

    Toronto Maple Leafs forward Auston Matthews has been suspended for two games on Monday without pay for cross-checking Buffalo Sabres defenceman Rasmus Dahlin on Sunday, the NHL announced. Matthews cross-checked Dahlin in the side of the head at 14:55 of the third period. Matthews was assessed a minor penalty. Under the terms of the Collective Bargaining Agreement, and based on his average annual salary, Matthews will forfeit $116,402.50 US. The money goes to the Players' Emergency Assistance Fun

  • Maple Leafs pull up to Heritage Classic in full steelworker gear

    Both the Leafs and Sabres rolled into Sunday's outdoor game in Hamilton in style.

  • Team Newfoundland and Labrador gain experience, make history at Brier

    Team Newfoundland and Labrador may not be taking home any hardware from the Brier, but they're bringing back a lot of experience, some unforgettable memories and a history-making moment. At just 15 years old, Nicholas Codner from Torbay made Brier history by becoming the youngest player to ever compete at the men's national curling championship. "It's been pretty awesome, everyone has been pretty supportive," said Codner, who spoke with CBC News from Lethbridge, Alberta. "I don't think people re

  • Red Wings goalie Alex Nedeljkovic surrenders all-time absurd goal

    Wings netminder Alex Nedeljkovic somehow swatted a wide, bouncing puck through his own legs for one of the absolute weirdest goals you'll ever see.

  • Gabriel Landeskog sounds off on an awful night for NHL refs

    It wasn’t a banner night for NHL officials across the board Thursday evening.

  • Alex Ovechkin gets away with blatant penalty, Capitals tie game with 1 second left

    Some poor officiating earned the Washington Capitals an extra point in the standings.

  • Northern Ontario athletes compete to success at Paralympics

    Two athletes with ties to northeastern Ontario have wrapped up competing at the Paralympics in Beijing. Collin Cameron and Mac Marcoux both competed in a number of events. Cameron now trains in Canmore, Alta., but is originally from Sudbury, Ont. He's won two bronze medals at these Paralympics. It is also his fifth career Paralympic medal, having also won three bronze medals in Pyeongchang in 2018. After winning bronze in the sitting cross-country, Cameron told CBC Sudbury it was "one of the bes