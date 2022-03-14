These St. Patrick's Day Quotes Will Bring You Good Luck on March 17, Even If You're Not Irish

Yahoo Sports Canada Videos

Raptors head coach Nick Nurse was impressed with how his team didn’t crumble in the fourth quarter in a tough game on the road. He spoke about how Fred VanVleet kept Toronto composed, how Gary Trent Jr. benefits from VanVleet’s presence and then congratulated Gregg Popovich on setting the NBA wins record for a head coach. Follow our Raptors coverage all season long on Yahoo Sports Canada.