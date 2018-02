Winter Olympic Cross-Country Sweeps

1924 — 50Km, Norway (G_Thorleif Haug, S_Thoralf Stromstad, B_Johan GrottumsbraatenZ)

1928 — 15Km Classical, Norway (G_Johan Grottumsbraaten, S_Ole Hagge, B_Reidar Odegaard)

1928 — 50Km, Sweden (G_Per Erik Hedlund, S_Gustaf Johnsson, B_Volger Andersson)

1936 — 50Km, Sweden (G_Elis Wiklund, S_Axel Wikstrom, B_Nils Englund)

1948 — 15Km Classical, Sweden (G_Martin Lundstrom, S_Nils Ostensson, B_Gunnar Eriksson)

1992 — 30Km, Norway (G_Vegard Ulvang, S_Bjorn Dahlie, B_Terje Langli)

2014 — x-50Km, Russia (G_Alexander Legkov, S_Maxim Vylegzhanin, B_Ilia Chernousov)

2018 — 30Km Skiathlon, Norway (G_Simen Hegstad Krueger, S_Marting Johnsrud Sundby, Hans Christer Holund)

x-Vylegzhanin's silver medal was stripped by IOC in 2017.

___

1952 — 10Km Classical, Finland (G_Lydia Wideman, S_Mirja Hietamies, B_Siiri Rantanen)

1960 — 10Km Classical, Soviet Union (G_Maria Gusakova, S_Lyubov Baranova, B_Radya Yeroshina)

1964 — 10Km Classical, Soviet Union (G_Klavdia Boyarskikh, S_Yevdoyka Mekshilo, B_Maria Gusakova)

1988 — 20Km, Soviet Union (G_Tamara Tikhonova, S_Anfissa Reztsova, B_Raisa Smetanina)

2014 — 30km, Norway (G_Marit Bjoergen, S_Therese Johaug, B_Kristin Stoermer Steira)

