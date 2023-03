Winter academic all-conference teams: The best and brightest in the Treasure Valley

Varsity athletes must have a cumulative GPA of 3.5 or higher to qualify for the 5A and 4A SIC all-academic team.

The 2A WIC requires a 3.75 or higher GPA.

All lists are provided by area schools and athletic directors.

5A SOUTHERN IDAHO CONFERENCE

BOISE

Girls basketball: Sophia Clark, Morgan Montgomery, Maizy Kluksdal, Alison Turcke, Avery Patricco, Libby Nelson, Avery Howell, Alex Gustavel.

Boys basketball: Jude Porter, Luke Britt, Gus Arriola, Braiden Rhodes, Joseph Curtis, Michael Nance, Jack McQuesten, Duncan Thompson.

Girls wrestling: Abigail Rehm, Lou Vapaille, Claire Waite, Heidi Winkler, Milla Yager.

Boys wrestling: Demetrio Capino, Ethan Chigbrow, J.J. Good, Fisher Hill, Eh Ler Htoo, Carter Reed, Owen Spring.

Cheer: Kelaya Hays, Sarah Palmer, Aly Posphchala, Evelyn Mignanelli-Allbery, Anna Schmoll.

Dance: Holly Affenita, Luca Brune, Lou Vapaille.

BORAH

Girls basketball: Sophia Vasquez, Savannah Evans, Rylee Nelson, McKenzie Haley, Chevelle Sparks, Maddie Romberg.

Boys basketball: Jacob Detwiler, Lance Anderson, Taison Alford, Jesse Olson-Geyer, Trevor Fry, Jacob Haley, Tate Kubena, Ryan Willoughby.

Girls wrestling: Charlene Mboma Kwete, Areli Martinez.

Boys wrestling: Hayden Carr, Loren Allen.

Cheer: Adelaide Moore, Hailey Madsen, Claire Warnock, Autumn Constant, Brielle Barrus, Autumn Harvey, Elle Pfleger, Aaliyah Aguilar, Rachel Rapley, Mackenzie Woodland, Liliana Juarez.

Dance: Abby Robison, Alicia (Irma) Garcia, Arianna Rojo, Ashlyn Hallett, Bailey Jones, Brooklynn Harter, Kailie Hutton, Khloe Lewin, Maggie Hansen, Sadie Fronk, Savannah Chapman, Scarlett Cromwell, Sienna Evans, Sophia Newell, Stella Fletcher, Zavienna Duncan.

CAPITAL

Girls basketball: Mikeala Hicks, Hannah Price, Kallie Featherstone, Savannah Hansen, Saioa Sarria, Hannah Jolly, Paige Edmunds.

Boys basketball: Isaiah Telleria.

Girls wrestling: Emma Schneider, Lizzy Hodges.

Boys wrestling: Abhishek Gahlaut, Ben Orem, Gaven Chapple, Oliver Edmunds, Sam Schneider, Tucker French, Zachary Erwin.

Cheer: Auna Doster, Maddie Mann, Makala Wilson, Molly Richins, Caris Nichol Uhlmann, Lauryn Reed.

Dance: Alexia Islas, Alexandra Stith.

CENTENNIAL

Girls basketball: Ginger Allred, Elyse Simanton, Pepper Smith, Aaliyah Wilson, Rilee Leigh, Hailey Thueson, Brynlee Wright.

Boys basketball: Gabe Eddins, Payton Knudson, Andrew Deedon, Hayden Fletcher, Boston Frogerty, Ryan Mills, Luke Sant.

Boys wrestling: Christian Demars, Bryson Lee, Tate Keddington, Mustafa Yasser, Junior Flores.

Cheer: Amarie Scown, Jersie Beach, Myranda Page, Kary Ownings.

Dance: Claire Christensen, Quinn Curtis, Elliana Grover, Maren Randall, Karlee Fieldsted, Kaitlyn Holyoak, Ella Perez, Elise Westbrook, Alyssa Bunt, Grace Johnson, Lucy Morley, Jada Singer, Marlena Ader, Graci Huffman.

Eagle senior Kaylee Vieira scores against Boise on Jan. 14.

EAGLE

Girls basketball: Molly Johnson, Emily Rasmussen, Kylan Wallace, Paige Cofer, Jenna Gilberg, Lizzy Tommasini, Kaylee Vieira, Macy Marg, Olivia Williams, Devin Stone, Bella Thompson, Aubrey Albertson.

Boys basketball: Cole Pugh, Landon White, Hudson Van Alfen, Harmon Howse, Brig Pugmire, Alex Lodge, Cal Huish.

Girls wrestling: Olivia Woods, Reece Woods, Jordynn LeBeau, Karlee Allington, Anna Petzinger, Brooklyn Johnson, Kylie Heichman.

Boys wrestling: Joey Madden, Tanner Frothinger, Sebastian Delgado, Zak Hiler, Kaleb Yaklich, Anthony Butler, James Ferguson, Casey Hulse, Andrew Ferguson, Maxwell Brown.

Cheer: Kaitlyn Rode, Tennyson White, Lilly Paul, Natalie Brown, Taylor Hill, Adelie Cook, Alex Phillips, Bridget Cox, Ava Freeman, Grace Gerbitz, Kennedy Hilde, Maggie Hume, Addi Petrilli.

Dance: Capri Davis, Brielle Dahlgren, Dana Dvorak, Brecken Hardy, Camryn Lurie, Edie Hurst, Bria Davis, Sicily Smith, Madison Hughes, Jessica Rodina, Ashlyn Jones, Taylor Kemp, Sydnee Seeley, Chloe Janson, Lucy Martinez, Alexa Shannahan, Abbey Shipp, Hailee Simpson, Francesca Beauchemin, Addison Bode, Josie Mower.

KUNA

Girls basketball: Summer Rackham, Sarah Walker, Jocelyn Downs, Ailyn Medrano, Makayla Wilson, Harlee Grant, Hailey Heindel, Audrianna Schwartz, Abby Wiedenfeld.

Boys basketball: Bridger Allen, Gus Austin, Cole Luekenga, Dylan Luekenga.

Boys wrestling: Cole Currin, Austin Lattimer, Joe Strickland, Zanlen White.

Cheer: Mckinlee Adams, Samantha Brown, Shelby Fry, Macie Mclean, Alyson Ricketts, Tatum Tripple.

Dance: Alyssa Stewart, Helen Mcclure.

Boise’s Claire Waite and Meridian’s Elise Twait battle for the Rollie Lane title on Jan. 7.

MERIDIAN

Girls basketball: Presley Berger, Addy Dunn, Avery Ellsworth, Abby Kinnaman, Sophia Martinez, Kiet Martinez, Lucy Tourville, Brooke Watswon.

Boys basketball: Max Gwilliam, Duncan Pearce.

Girls wrestling: Elise Twait, Kiara Dixon, Livia Briggs, Lizette Ohlund, Hallie Pratt.

Boys wrestling: Ryan Amoureux, Bridjer Bivens, Bradley Bones, Aiden Fuhriman, Jackson Gallian, Kellen Kolka, jason Mara, Mason Motley, Matthew Papa, Hudson Rogers, Alex Smith, Tyton Tutogi, Isaiah Twait, Cade White.

Cheer: Hailey Bishop, Roree Irish, Katie Krumwiede, Madelyn Medina, Avynelea Peterson, Kylee Sherwood, Aleah Skidmore, Hanna Van Metre, Andreya Vazquez.

Dance: Ella Allred, Berkley Chatterton, Lauren Pimentel, Aradehl Ramage, Mia Rutherford, Daylan Kirk.

MIDDLETON

Girls basketball: Zoey Blackwell, Miley Steele, Aysha Fried, Olivia Pietrok, Lucy Johansen, Eliza Palmer, Laney Leavitt.

Boys basketball: Tate Johansen, Micah Mendiola, Talmage Stucki, Derek Salisbury, Ryker Apple, Blake Bishop.

Boys wrestling: Cade Gunnell, Walker Gunnell, Hunter Wolsey, Ryan Lewis, Jacob Blandford, Will Wise.

Cheer: Ayla Leiser, Bailey Campbell, Bri Hester, Eliana Telford, Kara Waite, Brooklyn Doolhoff, Madysen Morin, Samantha Butterfield, Mylee Johnson, Alina Strongone, Kenna Summers, Miranda Crane, Ella Biava.

Dance: Kenzlie Figueroa, Madison Anderson, Taylor Rollins, Ariana Avila, Landry Sater, kadi Critchfield, Jalyn Simpson, Kaylee Cox, Josh Yorgason, Brisa Nelson, Kayla Zuccato, Natalia Wallace.

Mountain View’s Dawson Wahl scores during the 5A District Three boys basketball tournament championship game on Feb. 23.

MOUNTAIN VIEW

Girls basketball: Macey Dunn, Ellie Gresham, Aubrey Hart, Tessa Jones, Kendrie Judd, Quincy Keller, Taylor Krasselt.

Boys basketball: Bryce Deverall, Logan Haustviet, Camden Hyde, Dyson Judd, Owen McBride, McKoy Thompson, Dawson Wahl.

Girls wrestling: Brinley Burk.

Boys wrestling: Jean-Luc Guerra, Aiden McGinnis, Jakob Pack, Cooper Robbins, Ethan Schmidt, Adrien Wess.

Cheer: Reygan Bates, Hope Fletcher, Grant Joslyn, Baylie Julian, Addison Knowles, Aubrey Lahtinen, Addison Lavier, Raegan Leatham, Kendal Real, Madeline Rickards, Alyssa Tharp.

Dance: Ainsley Bishop, Aria Busch, Maddison Center, Navy Crooks, Victoria Hastriter, Chloe Howell, Brielle Jensen, Jayda Kelly, Emma Mariboho, Hannah Ogden, KateNee Ramirez-Varela, Ava Schiebout, Gabrielle Smith, Auren Squires.

NAMPA

Girls basketball: Aleksa Zavala, Alexis Thrall, Julia Higgins, Tia Madison, Atira Moore, Rykelle Sandidge, Katie Jones.

Boys basketball: Joshua Peterson, Daniel Almaraz, Robert Kincaid, Gabriel Navarro.

Girls wrestling: Leah San, Vanessa Ebert, Anna Murphy.

Boys wrestling: Teagan Navarro, Akio Sanders, Jacob Campbell, Carson Exferd, Jonathan Seamons, Joey Duke, Payton Gunter, Ethan Kincheloe, Dedrick Navarro, Trevor Hardy.

Cheer: Tori Brooks, Elenore Messina, Kalli Morphey, Dear Phongam, McKenzie Gruidl, Brook Gunter, Rylon Karren, Rhyan Stanciu, Caroline Hansen, Julia El Harchi Navarro, Alejandra Pina, Savanna Harmon, Shelbi Harmon, Adalynn Pledger, Elyssa Plew.

Dance: Anna Rowley, Jessica Stradling, Autumn Jones, Alexander Gasper.

Owyhee’s Josie Davis fights off pressure from Boise forward Avery Howell on Feb. 16.

OWYHEE

Girls basketball: Emma Atchley, Riley Beck, Bailey Brooks, Grace Brooks, Madison Brooks, Josie Davis, Ayana Dozier, Halle Hanchett, Sydnie Rodriguez, Mikale Roy, Adelyn Wright.

Boys basketball: Jayce Allen, Titus Bailey, Barrett Fernandez, Jackson Rasmussen, Jackson Rogers, Reece Sasser-Gunson.

Girls wrestling: Isabela Castro, Amanda Neff, Ella Rawlins, Marlie Skidmore.

Boys wrestling: Gavin Croft, Fisher Matlick, Maxim Osmond.

Cheer: Caylee Barnes, Elizabeth Caldwell, Callie Carver, Brenna Eyton, Anna Flannery, Molly Garrett, Aubree Gifford, Brooklyn Larson, Chelsea McDaniel, Cora Phelps, Ciera Piche, Kaylee Sweet, Kinsey Webb, Ella Zobrist.

Dance: Kloe Almanza, Taylor Andreason, Carson Borst, Marley Edwards, Jadyn Frey, Savanna Hanchett, Presley Harwood, Emery Haws, Madyson Jarvis-Pearman, Elsa Johnson, Taylor Lotridge, Isabella Magdalany, Ella Mitchell, Isabella Peavey, Cloe Richards, Hallie Richardson, Emma Roy, Stella Swallow.

Rocky Mountain senior Zoe Archibald dribbles to avoid a Coeur d’Alene defender on Feb. 18.

ROCKY MOUNTAIN

Girls basketball: Logan Sailors, Zoe Archibald, Averee Osterhout, Jada Asbury, Cianna Legaspi, Anna DaBell, Rian Roach, Kamryn Waldram.

Boys basketball: Jack Andrews, Trey Jacobsen, Kaiden Turner, Carson O’Very, Benjamin Price, Isaiah Reed, Tegan Sweaney.

Girls wrestling: Elyse Asaro, Brianna Avalos, Alexandra Garvin, Kiera Hersel, Josie Moody, Reece Moody.

Boys wrestling: Cael Bullock, Dain Cullison, Nathan Galloway, Chase Jensen, Dylan Mossi, Brock Phillips, Brennen Pruett, Logan Shearing, Hayden Thompson.

Cheer: Chloe Ayers, Ava Carlson, Rosalie Gray, Lindsey Hammons, Halle Hucks, Owen Redd, Hudson Rich, Kaisley Summers, Frances Thornberry-Sherrod, Kylie Tuck, Alexandra Wright, Makenna Zimmer.

Dance: Ava Allen, Olivia Allred, Haylee Bird, Addilyn Chandler, Tessa Dunlop, Claire Foss, Mylee Goto, Hanna Later, Hailee Lunt, Ava Nelson, Hallie Schrum, Mackayla Sheibley, Faith Villegas, Hannah Yudman.

TIMBERLINE

Girls basketball: Emmi Swillie, Zoie Henderson, Emma Heninger, Piper Davis, Ashlyn Graklanoff, Danali Aggarwal, Lexi Blais, Kailey Huegerich, Lauren McCall, Grace Mertes.

Boys basketball: Jacob Heyne, AJ LaBeau, Parker Gropp, Blake Kiesau, Ryan Buehler, Connor Heinz, Jackson Kelly, Jack Buehler, Bryce Elder, Bryce Heinz, Alex Ko, Jachin Mertes.

Girls wrestling: Kaia Strang, Kyra Cobb, Samantha del Fierro.

Boys wrestling: Owen Sabus, Jackson Terrell, Joshua Pierce, Noah Morehouse, Parker Romero, Erik Lunn, Cole Clint, Paul Valentine.

Cheer: Camille Yokom, Paige Aslett, Katie Robinson, Jenna Lawrence, Danica Duljkovic, Hannah Craig, Olivia Rose, Maddie Mills, Audrey Derner, Avery Hamilton.

Dance: Chanel Jackson, Esha Kusuma, Amiah Heath, Lillian Colbert, Marjorie Dittrich, Sophia Williams, Claire Bottom, Betina Strawhun, Lillian Bushee, Sidney Snider, Ellery Brewster, Nicolette Jozwik, Surabhi Kashikar, Jasmine Smith, Petra Smith.

4A SOUTHERN IDAHO CONFERENCE

BISHOP KELLY

Girls basketball: Mary Behrend, Jordyn Carnell, Eva Heffner, Adeline Hiler, Brooke Hutchinson, Madison Hutchinson, Caroline Knothe, Keira Lizama, Logan McCarthy, Abby Swan, Riley Walker.

Boys basketball: Joe Behrend, Cooper Cammann, Luke Colwell, Jack Dennis, Logan Fettic, Conor Goss, William Green, Rakeem Johnson, Thomas Lodge, Andrew Martin, Angelo Quilici, Mason Rossi, William Sachse, Mason Suboh-Meuret.

Girls wrestling: Ava Achabal.

Boys wrestling: Colin Carpenter, Jacob Castagneto, Darren Hays, Philip Janquart, Connor Kelsch, Matthew Martino, Crew Nelson, Seiya Thompson, Tensei Thompson, Carlos Valdez, Manuel Valdez.

Cheer: Leah Beeles, Alexandria Blythe, Avery Brandenburgh, Ava Codina, Allison Engstrom, Maren Genova, Kiley Lynes, Madelyn Madarieta, Haley Ossman, Audrey Peterson, Francesca Shepherd, Jane Teuber.

Dance: Paityn Boehm, Isabella Boudreau, Ava Burnett, Kate Dressler, Alexandra Hawthorne, Judith Hebert, Nancy Hoang, Gianna Lee, Kathryn Lind, London Ludwig, Catherine McGonegle, Sarah Mooney, Grace Rhodes, Rosa Sanchez.

Bishop Kelly senior Addie Hiler scores during the 4A girls basketball state semifinals on Feb. 17.

CALDWELL

Girls basketball: Kianna Thomas, Yazmeen Montanez, Linda Villegas, Tamar Callender.

Girls wrestling: Maja Hidasi, Paola Ruiz-Saldana, Addiley Sherman.

Boys wrestling: Dominic Alcantara, Hunter Bidiman, Camus Book, Jaxson Freeman, Draven Johns.

Hallie Campbell of Columbia, top, scores a takedown during the Rollie Lane finals on Jan. 7.

COLUMBIA

Girls basketball: Raquel Reyna, Shaylie Andrews, Lily Farris, Jada Myers, Kaitlyn Lundergan, Mylie Mills, Kennady Callahan.

Boys basketball: Jack Keller, Dan Bell, Andres Waters, Blake Hansen.

Girls wrestling: Denisse Romero, Halle Campbell.

Boys wrestling: Jaden Proctor, Nakoa Fouret.

Cheer: Lisette Garcia, Saydi Hofman, Jaydie Rager, Kalli Pachecho, Kaylee Lincoln.

Dance: Natalie Montoya, Ahsley Wyne, Katlyn Wyne, Mackenzie Roberts, Mia Barrios, Sophia Kirkman, Suzy Keller, Averi Barrett.

EMMETT

Girls basketball: Zoe Meyers, Rylee Rountree, Natalie Goslin, Hailey Minton.

Girls wrestling: Aya Graviet, Gracin Dennis, Avery Cornell, Lyla Buck.

Boys wrestling: Cole Hester, Henry Hester, Keye Quist, Fox Green, Dylan Johns.

RIDGEVUE

Girls basketball: Addison Bouyear, McKenna Durrant, Hollund Miller, Jacotah Thomas, Hannah Tondu, Marissa Tuft.

Boys basketball: Javonte Boles, Tucker Tiddens, Colby Van Auker, Izaiah Stewart, Luke Kurtin, Gavin Peterson, Keegan Randall.

Girls wrestling: Hailey Green, Amerie Sandoval.

Boys wrestling: Peyton Gurney, Treygen Morin.

Cheer: Talya Call, Aeleen Carrillo Olguin, Kaleea Harrington, Annika McGinnis, Aubree Milton, Shay Mitchell.

Dance: Raegan Bastain, Grace McIntosh, Payton Nihart, Mirari Tierney, Nathalia Torres, Danika VanVorous.

Skyview senior Jonah Wockenfuss drives and draws a foul on Hillcrest’s Ike Sutton in the 4A boys basketball state semifinals on March 3.

SKYVIEW

Girls basketball: Alex Barrass, Ruby Shroll, Katelyn Hughes, Abby Pasta-McGee, Maya Lee, Kiana Blacker, Maren Lungren, Olivia Collins, Brinley Perrine.

Boys basketball: Kaden Salvadori, Thad Robinson, Jonah Wockenfuss, Mason Krahn, Adam Davenport, Grayson Lowe, Henry Downey, Max Cutforth, Ryker Oswald.

Boys wrestling: Timothy Hebdon, Asher Almanza.

Cheer: Taylor Adolfson, Whitney Erekson, Hailee Henry, Isabell Schaffer, Taylor Medley.

Dance: Maddy Cantrell, Susannah Christensen, Abbey Fristad, Makayla Gardner, Vanessa Green, Kaitlyn Howard, Rowynn Lauer, Elle Mecham, Breklynn Pancheri, Claire Passey, Ashley Petersen, Keeley Roberts, Maicyn Robinson, Maddi Salisbury, Alyssa Scott, Terin Slemmer, Amaya Thiel, Jacie Young.

VALLIVUE

Girls basketball: Johanna Bermudez, Lyric Mitchell, Alondra Osuna, Aliyah Rios, Janessa Carrera, Mia Carson, Kaitlyn Rine.

Boys basketball: Alfredo Hernandez, Jace Martinez, Zach Hogg.

Girls wrestling: Phoebe McAuliffe.

Boys wrestling: Finnian McAuliffe, Colby Coates, Jonathan Burrell.

Cheer: Mataia Fausett, Taylor Culbertson, Amaya Lazo, Princess Loera, Morgan Manley, Yulia McLane, Shailey Myers, Phoebe McAuliffe, Shaelyn Reisenauer, Alexa Williams, Irelyn Lopez, McKayla Crawford, Taylor Briggs Perkins.

Dance: Jocelynn Warr.

2A WESTERN IDAHO CONFERENCE

AMBROSE

Girls basketball: Krystin Collingwood, Rachel Fedorchuk, Cate Perrigo, Inara Ries, Olivia Waitman.

Boys basketball: Jacob Anstine, Eli Sugarman, Mark Yenor.

COLE VALLEY CHRISTIAN

Girls basketball: Windee Boer, Carley Grooms, Trinity Holsinger, Gabby Olmstead, Natalie Wetzel.

Boys basketball: Isaiah Holsinger, Toby Kingery, Max Myers, Sam Overton, Sam Sherman.

COMPASS CHARTER

Girls basketball: Hannah Bingaman, Katelyn Cable, Zoey Curzon, Kassandra Karel, Alisha Knorpp, Carlee Lashaway, Bailey Morris, Taylor Thompson.

Boys basketball: Carson Campbell, Tucker Fortin, Jayden Horn, Logan Morris, Maddox Plimmer, Zach Swift, Kellen Walbuck.

MARSING

Girls basketball: Mila Astorquia, Ashlyn Porter, Lily Thoene, Emily Vanosdall.

Boys basketball: Braden Ankeny, Eli Ankeny, Jace Chadez, Gene Showalter.

Girls wrestling: Erika Frazier.

Cheer: Anahli Montes, Abby Percifield.

MELBA

Girls basketball: Hallie Arnold, Kendall Clark, Brooklyn Dayley, Melina Helm, Ellieana Johnson, Mallory Lincoln, Eliza Svedin, Keylee Wilson.

Boys basketball: Carston Volkers.

Boys wrestling: Tyler Forsgren, Joel Helm, John Hunter, McKoy Richardson, Brendan Svetich.

Cheer: Bryndall Christensen, Amee Kracht, Marisol Mora-Rosas, Emma Olsen.

NAMPA CHRISTIAN

Girls basketball: Elizabeth Anderson, Jordan Blenker, Faith Brothers, Halle Burch, Taylor Davy, Johanna de Jong, Olivia Groen, Kathryn Nelson, Kayla Vander Schaaf, Kelley Vander Schaaf.

Boys basketball: Willem Den Hartog, Hunter Hafer, Jack Kren, Luke Lady, Devon McDaniel, Landon Mills, Jacob Peak, Addison Taylor, Donovan Wiles.

Boys wrestling: Sean Barton, Tanner Cagle, Gavin Guy, Slater Heim, Kaiser Henne, Cole Hilty, Peter Hilty, Christian Langdon, Finnely Olson.

Cheer: Anna Bronleewe, Allyn Ezell, Presley Glassco, Grace Michalski, Savannah Webb.

NEW PLYMOUTH

Girls basketball: Sarah Binggeli, Grace Hailey, Hope Hailey, Amaia Mendive, Abigail Robinson, Bailey Voile.

Boys basketball: Landon Christensen, Tracen Tripple, Jacob Winn.

Boys wrestling: Charlie Esplin.

Dance: Emaree Coffman, Annie Esplin, Madison Martinez, Jordyn Steers.

NORTH STAR CHARTER

Girls basketball: Marissa Ange, Chloe Ballhagen, Bailey Hynes, Jordan Seekamp, Kaya Scott, Tessa Talbert, Isabelle Wright.

Boys basketball: Conner O’Brien, Reece Ruggles.