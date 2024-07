Wimbledon Order of Play: Day seven schedule including Carlos Alcaraz and Emma Raducanu on Centre Court

Carlos Alcaraz and Emma Raducanu are back on Centre Court as the Wimbledon action continues on Sunday.

Defending champion Alcaraz needed five seats to beat Frances Tiafoe in a thrilling clash in the previous round, and he now looks to book his place in another quarter-final at SW19 by beating Ugo Humbert.

The focus will then shift to Raducanu, who pulled out of her mixed doubles partnership with Andy Murray on Saturday due to soreness in her wrist. British fans will hope that is not a serious issue, with the 21-year-old a firm favourite to get the better of qualifier Lulu Sun and reach the last-eight.

Elsewhere, world number Jannik Sinner takes on Ben Shelton, who has played three five-set matches already this week, while Daniil Medvedev faces Grigor Dimitrov and Coco Gauff closes the day on Centre Court against fellow American Emma Navarro.

Wimbledon Schedule | Order of play for Sunday July 7, 2024

All times BST, 11am start unless stated. Seeds in brackets.

Centre Court (from 1.30pm)

(3) Carlos Alcaraz (Spa) v (16) Ugo Humbert (Fra)

Lulu Sun (Nzl) v Emma Raducanu (Gbr)

(19) Emma Navarro (USA) v (2) Cori Gauff (USA)

Court 1 (from 1pm)

(7) Jasmine Paolini (Ita) v (12) Madison Keys (USA)

(1) Jannik Sinner (Ita) v (14) Ben Shelton (USA)

(10) Grigor Dimitrov (Bul) v (5) Daniil Medvedev (Rus)

Court 2 (from 11am)

Paula Badosa (Spa) v Donna Vekic (Cro)

(12) Tommy Paul (USA) v Roberto Bautista Agut (Spa)

Lloyd Glasspool (Gbr) & Harriet Dart (Gbr) v Fabrice Martin (Fra) & Cristina Bucsa (Spa)

Court 3 (from 11am)

Rinky Hijikata (Aus) & John Peers (Aus) v (9) Neal Skupski (Gbr) & Michael Venus (Nzl)

Marcus Willis (Gbr) & Alicia Barnett (Gbr) v (8) Ivan Dodig (Cro) & Hao-Ching Chan (Tpe)

Maximo Gonzalez (Arg) & Ulrikke Eikeri (Nor) v Jean-Julien Rojer (Ned) & Bethanie Mattek-Sands (USA)

Robert Galloway (USA) & Ingrid Neel (Est) v Jamie Murray (Gbr) & Taylor Townsend (USA)

Court 12 (from 11am)

Timea Babos (Hun) & Nadiia Kichenok (Ukr) v (3) Nicole Melichar-Martinez (USA) & Ellen Perez (Aus)

(3) Rajeev Ram (USA) & Joe Salisbury (Gbr) v Andreas Mies (Ger) & John-Patrick Smith (Aus)

(6) Neal Skupski (Gbr) & Desirae Krawczyk (USA) v Rafael Matos (Bra) & Luisa Stefani (Bra)

Marcelo Arevalo (Esa) & Shuai Zhang (Chn) v Rajeev Ram (USA) & Katie Volynets (USA)

Court 14 (from 11am)

Patrick Ofner (Aut) & Tristan-Samuel Weissborn (Aut) v Sebastian Baez (Arg) & Dustin Brown (Jam)

(8) Barbora Krejcikova (Cze) & Laura Siegemund (Ger) v Hailey Baptiste (USA) & Alycia Parks (USA)

(1) Su-Wei Hsieh (Tpe) & Elise Mertens (Bel) v Emily Appleton (Gbr) & Yuriko Miyazaki (Gbr)

Jack Withrow (USA) & Aldila Sutjiadi (Ina) v (5) Andrea Vavassori (Ita) & Sara Errani (Ita)

(7) Jan Zielinski (Pol) & Su-Wei Hsieh (Tpe) v Hugo Nys (Mon) & Demi Schuurs (Ned)

Court 15 (from 11am)

(11) Maximo Gonzalez (Arg) & Andres Molteni (Arg) v Tomas Machac (Cze) & Zhizhen Zhang (Chn)

(15) Asia Muhammad (USA) & Aldila Sutjiadi (Ina) v Diana Shnaider (Rus) & Elena Vesnina (Rus)

Charles Broom (Gbr) & Arthur Fery (Gbr) v (7) Wesley Koolhof (Ned) & Nikola Mektic (Cro)

(1) Matthew Ebden (Aus) & Ellen Perez (Aus) v Andres Molteni (Arg) & Asia Muhammad (USA)

Julian Cash (Gbr) & Maia Lumsden (Gbr) v Henry Patten (Gbr) & Olivia Nicholls (Gbr)

Court 16 (from 11am)

(7) Caroline Dolehide (USA) & Desirae Krawczyk (USA) v Caroline Garcia (Fra) & Kristina Mladenovic (Fra)

(9) Lyudmyla Kichenok (Ukr) & Jelena Ostapenko (Lat) v Tereza Mihalikova (Svk) & Olivia Nicholls (Gbr)

Santiago Gonzalez (Mex) & Giuliana Olmos (Mex) v Luke Johnson (Gbr) & Freya Christie (Gbr)

(3) Mate Pavic (Cro) & Lyudmyla Kichenok (Ukr) v John Peers (Aus) & Nicole Melichar-Martinez (USA)

Court 17 (from 11am)

(6) Santiago Gonzalez (Mex) & Edouard Roger-Vasselin (Fra) v Christopher Eubanks (USA) & Evan King (USA)

(1) Marcel Granollers (Spa) & Horacio Zeballos (Arg) v Nicolas Mahut (Fra) & Skander Mansouri (Tun)

Marta Kostyuk (Ukr) & Elena Gabriela Ruse (Rom) v Yana Sizikova (Rus) & Yafan Wang (Chn)

Kevin Krawietz (Ger) & Alexandra Panova (Rus) v (4) Austin Krajicek (USA) & Laura Siegemund (Ger)

Court 18 (from 11am)