Werner wins North Carolina Grand Prix opening day
#
Rider Name (Country) Team
Result
1
Kerry Werner (USA)
1:01:01
2
Eric Thompson (USA)
0:01:05
3
Travis Livermon (USA)
0:01:21
4
Tyler Clark (Can)
0:01:49
5
Merwin Davis (USA)
0:02:17
6
Andrew Giniat (USA)
0:04:44
7
Rory Jack (USA)
0:04:48
8
Trent Blackburn (USA)
0:05:08
9
Malcolm Barton (Can)
0:05:10
10
Carson Beckett (USA)
0:05:13
11
Bradford Perley (USA)
0:05:41
12
Richard Cypress Gorry (USA)
0:05:54
13
Walker Shaw (USA)
0:06:16
14
Keith Mullaly (USA)
0:06:31
15
Scott Mcgill (USA)
0:06:54
16
Robert Marion (USA)
0:08:15
17
Patrick Collins (USA)
0:08:51
18
Andrew Dietz (USA)
0:09:19
19
Christopher Niesen (USA)
0:10:13
20
Rhys Louis (USA)
0:11:14
21
Byron Rice (USA)
0:11:33
22
Simon Lewis (USA)
23
Nicholas Vanwinkle (USA)
24
Thomas Borner (USA)
25
Derek Birch (USA)
26
William Seitz (USA)
27
Charles Thompson (USA)
28
Jack White (USA)
29
Nathaniel Morse (USA)
DNF
Alex Ryan (USA)
DNF
Lucas Livermon (USA)