Werner doubles up at North Carolina Grand Prix

Cyclingnews
Mud
Mud


#

Rider Name (Country) Team

Result

1

Kerry Werner (USA)

0:56:52

2

Tyler Clark (Can)

0:01:06

3

Eric Thompson (USA)

0:01:57

4

Travis Livermon (USA)

0:02:42

5

Merwin Davis (USA)

0:02:52

6

Trent Blackburn (USA)

0:04:55

7

Andrew Giniat (USA)

0:05:55

8

Carson Beckett (USA)

0:06:02

9

Rory Jack (USA)

0:06:13

10

Walker Shaw (USA)

0:06:39

11

Richard Cypress Gorry (USA)

0:07:38

12

Bradford Perley (USA)

13

Byron Rice (USA)

14

Andrew Dietz (USA)

15

Robert Marion (USA)

16

Andrew Scarano (USA)

17

William Seitz (USA)

18

Christopher Niesen (USA)

19

Simon Lewis (USA)

20

Patrick Collins (USA)

21

Charles Thompson (USA)

22

Thomas Borner (USA)

23

Rhys Louis (USA)

24

Derek Birch (USA)

25

Jack White (USA)

DNF

Keith Mullaly (USA)

DNS

Alex Ryan (USA)

DNS

Alec Donahue (USA)

DNS

Lucas Livermon (USA)

DNS

Thomas Savage (USA)

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