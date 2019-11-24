Werner doubles up at North Carolina Grand Prix
#
Rider Name (Country) Team
Result
1
Kerry Werner (USA)
0:56:52
2
Tyler Clark (Can)
0:01:06
3
Eric Thompson (USA)
0:01:57
4
Travis Livermon (USA)
0:02:42
5
Merwin Davis (USA)
0:02:52
6
Trent Blackburn (USA)
0:04:55
7
Andrew Giniat (USA)
0:05:55
8
Carson Beckett (USA)
0:06:02
9
Rory Jack (USA)
0:06:13
10
Walker Shaw (USA)
0:06:39
11
Richard Cypress Gorry (USA)
0:07:38
12
Bradford Perley (USA)
13
Byron Rice (USA)
14
Andrew Dietz (USA)
15
Robert Marion (USA)
16
Andrew Scarano (USA)
17
William Seitz (USA)
18
Christopher Niesen (USA)
19
Simon Lewis (USA)
20
Patrick Collins (USA)
21
Charles Thompson (USA)
22
Thomas Borner (USA)
23
Rhys Louis (USA)
24
Derek Birch (USA)
25
Jack White (USA)
DNF
Keith Mullaly (USA)
DNS
Alex Ryan (USA)
DNS
Alec Donahue (USA)
DNS
Lucas Livermon (USA)
DNS
Thomas Savage (USA)
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