Welsford takes overall Bay Crits victory as Groves wins final race

Kaden Groves (Novotel-Mitchelton) won the final race of the 2020 Bay Crits after he out-sprinted Michael Freiberg (Sunshine Coast ACA), while Sam Welsford (Lexus of Blackburn) sealed overall victory by placing third.

More to follow...

# Rider Name (Country) Team Result 1 Kaden Groves (Novotel - Mitchelton) 1:00:36 2 Michael Freiberg (Sunshine Coast Aca) 3 Sam Welsford (Lexus Of Blackburn) 0:56:18 4 Cameron Scott (Lexus Of Blackburn) 5 Brenton Jones (Novotel - Mitchelton) 6 Nicholas White (Bridgelane) 7 Jensen Plowright (Bridgelane) 8 Benjamin Hill (Bridgelane) 9 Matthew Rice (Sunshine Coast Aca) 10 Thomas Bolton (Oliver's Real Food Racing) 11 Cameron Ivory (Gpm Stulz) 12 Tom Chapman (Bridgelane) 13 Taj Jones (Sunshine Coast Aca) 0:00:01 14 Liam White (Novotel - Mitchelton) 0:00:06 15 Ben Perry (Cyclehouse) 16 Carter Turnbull (Inform Tm Insight Make) 17 Nicholas Spratt (Gpm Stulz) 18 Mathew Ross (Cyclehouse) 19 William Hodges (Oliver's Real Food Racing) 0:00:15 20 Luke Durbridge (Novotel - Mitchelton) 21 Leigh Howard (Lexus Of Blackburn) 0:00:41 22 Lucas Plapp (Lexus Of Blackburn) DNF Stevo Michalicka (Novotel - Mitchelton) DNF Matthew Sherwin (Novotel - Mitchelton) DNF Alexander Porter (Lexus Of Blackburn) DNF Zack Gilmore (Sunshine Coast Aca) DNF Patrick Eddy (Inform Tm Insight Make) DNF Samual Eddy (Inform Tm Insight Make) DNF David Williams (Inform Tm Insight Make) DNF Karl Michelin-Beard (Oliver's Real Food Racing) DNF Sean Whitfield (Oliver's Real Food Racing) DNF Harrison Bailey (Gpm Stulz) DNF Alex Lack (Gpm Stulz) DNF Tasman Nankervis (Gpm Stulz) DNF Benjamin Spenceley (Gpm Stulz) DNF Tatsuyoshi Nakamura (Team Japan) DNF Tomoki Saito (Team Japan) DNF Tetsuo Yamamoto (Team Japan) DNF Chris Ball (Team Japan) DNF Tom Leaper (Cyclehouse) DNF Patrick Drapac (Cyclehouse) DNF Callan Douglas (Cyclehouse) DNF Aiden Buttigieg (Cyclehouse) DNS Kelland O'brien (Lexus Of Blackburn) DNS Mark O'brien (Inform Tm Insight Make) DNS Benjamin Andrews (Oliver's Real Food Racing) DNS Angus Lyons (Oliver's Real Food Racing)