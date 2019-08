Week 1 FCS Top 25 Schedule

(STATS) - Week 1 schedule for teams in the STATS FCS Preseason Top 25:

1. North Dakota State (0-0): Saturday vs. Butler (0-0) in Minneapolis

2. James Madison (0-0): Saturday at West Virginia (0-0)

3. South Dakota State (0-0): Thursday at Minnesota (0-0)

4. Eastern Washington (0-0): Saturday at Washington (0-0)

5. UC Davis (0-0): Saturday at California (0-0)

6. Jacksonville State (0-0): Thursday at Southeastern Louisiana (0-0)

7. Maine (0-0): Saturday vs. Sacred Heart (0-0)

8. Weber State (0-0): Friday vs. San Diego State (0-0)

9. Wofford (0-0): Saturday at South Carolina State (0-0)

10. Kennesaw State (0-0): Saturday vs. Point (0-0)

11. Towson (0-0): Saturday at The Citadel (0-0)

12. Nicholls (0-0): Saturday at Kansas State (0-0)

13. Colgate (0-1): Saturday at Air Force (0-0)

14. Montana State (0-0): Saturday at Texas Tech (0-0)

15. Illinois State (0-0): Saturday at Northern Illinois (0-0)

16. Indiana State (0-0): Saturday at Kansas (0-0)

17. Southeast Missouri (0-0): Thursday at Southern Illinois (0-0)

18. Northern Iowa (0-0): Saturday at Iowa State (0-0)

19. Furman (0-0): Saturday vs. Charleston Southern (0-0)

20. North Carolina A&T (0-0): Saturday vs. No. 21 Elon (0-0)

21. Elon (0-0): Saturday at No. 20 North Carolina A&T (0-0)

22. Delaware (0-0): Thursday vs. Delaware State (0-0)

23. Sam Houston State (0-0): Saturday at New Mexico (0-0)

24. Princeton (0-0): Bye

25. Montana (0-0): Saturday at South Dakota (0-0)

FCS Coverage: www.fcs.football