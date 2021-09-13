Vote 2021: 聯邦大選萬錦-史托維爾選區你要知道的二三事

This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Simon Martin here.

這個選區覆蓋惠特彻奇-史托維爾和萬錦市東部，邊界沿48高速向南直到16街，向西到McCowan Road，再南延至407高速，再沿紅河直到萬錦市東面。

選舉處資料顯示，區內人口126,064，超過96,097名合資格選民。

居民平均年齡是39歲，住戶平均收入達$125,000，比全國平均收入高。

保守黨: Ben Smith

年僅21歲，如果當選將成為本國史上最年輕的國會議員。他曾在Rogers Media擔任廣播員，現經營一間小規模的公關公司。他曾獲委任為教育部特殊教育諮詢委員會委員。今次參選會著眼於本國的生活成本和可負擔能力。

自由黨：Helena Jaczek

2019年擊敗前自由黨議員Jane Philpott當選，今次是競選連任。進入聯邦政壇次前，擔任橡樹岭-萬錦區省議員超過十年。從政前她是約克區的首席醫官。今次選舉重點是改善家庭和長者的生活。

新民主黨：Muhammad Ahsin Sahi

由巴基斯坦移居加拿大，靠做的士司機邊做邊上滑鐵盧和懷雅遜大學，目前是房地產律師。2018年曾競選杜咸區主席。今次參選，他著力推動富人稅、統一牙科保健及全國藥保計劃。

綠黨：Uzair Baig

他從事再生能源和可持續發展業，獲選代表加拿大出席世界能源議會。今次選舉中他提倡進取的氣候變遷政策，投資綠色經濟。

人民黨：René de Vries

任職於一間國際工程企業擔任副總裁，曾義務參與本地和國際非政府組織。他聲言參選是要結束聯邦政府指揮醫學界的霸權（COVID-19封城、疫苗護照、強制疫苗、對醫生指手劃腳、解僱省衛生官）。

疫情進入第四波，居民和商戶都憂慮疫情的影響。可負擔房屋是另一個焦點，尤其是疫情將屋價和租金越推越高。其他受關注的議題包括氣候變遷、保健和稅務。

候選人談可能興建的皮克靈機場

候選人談氣候變遷

候選人談協助小企業走出疫景

候選人談與原住民和解

候選人談強制接種疫苗

這個選區於2015年由橡樹岭-萬錦選區分割出來，主要範圍是紅河國家公園，萬錦多福醫院在區內落戶。

自由黨在多次選舉中都獲得這個議席，2015年是Philpott當選，2019年由Jaczek接任。這個選區於2019年因為Philpott退出自由黨改以獨立身分參選而備受矚目。保守黨省議員Paul Calandra於2008至2015年是橡樹岭-萬錦選區國會議員。

Irene Wong, Local Journalism Initiative Reporter, Economist & Sun