Vote 2021: 聯邦大選萬錦-康山選區你要知道的二三事

This translation is part of a new initiative to provide content to our Chinese readers. You can find the English version, written by reporter Aileen Zangouei here.

覆蓋部分萬錦和部分康山範圍，西以Bayview Avenue為界，北臨407高速，東面是紅河，南面伸延到Steeles Avenue。2016年普查人口是99,078，比2011年減少3.1%。主要族群分別是華人(35.2%)、南亞裔(30.8%)、白人(17.9%)。

保守黨: Melissa Felian

綠黨: Mimi Lee

自由黨: Mary Ng

新民主黨: Paul Sahbaz

人民黨: Ilia Pashaev

候選人談氣候變遷

候選人談協助小企業走出疫境

候選人談強制接種疫苗

候選人談央街北延線

萬錦-康山選區只有短暫選舉歷史，於2012年分割萬錦-於人村和康山兩個選區部分範圍而成。

2015年這個選區舉行第一屆選舉，自由黨麥家廉John McCallum以23,878票取得過半數票當選，擊敗獲13,849票(32.31%)的保守黨Jobson Easow。

麥家廉於2017年初辭職出任駐華大使，同年四月補選中，自由黨伍鳳儀Mary Ng以9,856票當選，保守黨Ragavan Paranchothy獲7,501票。

Irene Wong, Local Journalism Initiative Reporter, Economist & Sun