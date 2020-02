Volta a la Comunitat Valenciana: Tadej Pogačar wins stage 2

CULLERA SPAIN FEBRUARY 06 Arrival Tadej Pogacar of Slovenia and UAE Team Emirates Celebration Alejandro Valverde of Spain and Movistar Team Dylan Teuns of Belgium and Team BahrainMclaren during the 71st Volta a la Comunitat Valenciana 2020 Stage 2 a 181km stage from Torrent to Cullera 181m VueltaCV VCV2020 on February 06 2020 in Cullera Spain Photo by David RamosGetty Images

Image 1 of 23

CULLERA SPAIN FEBRUARY 06 Arrival Tadej Pogacar of Slovenia and UAE Team Emirates Celebration Alejandro Valverde of Spain and Movistar Team Dylan Teuns of Belgium and Team BahrainMclaren during the 71st Volta a la Comunitat Valenciana 2020 Stage 2 a 181km stage from Torrent to Cullera 181m VueltaCV VCV2020 on February 06 2020 in Cullera Spain Photo by David RamosGetty Images

Scroll to continue with content Ad

Image 2 of 23

CULLERA SPAIN FEBRUARY 06 Alessandro De Marchi of Italy and CCC Team during the 71st Volta a la Comunitat Valenciana 2020 Stage 2 a 181km stage from Torrent to Cullera 181m VueltaCV VCV2020 on February 06 2020 in Cullera Spain Photo by David RamosGetty Images

Image 3 of 23

CULLERA SPAIN FEBRUARY 06 Dylan Groenewegen of The Netherlands and Team JumboVisma Yellow Leader Jersey during the 71st Volta a la Comunitat Valenciana 2020 Stage 2 a 181km stage from Torrent to Cullera 181m VueltaCV VCV2020 on February 06 2020 in Cullera Spain Photo by David RamosGetty Images

Image 4 of 23

CULLERA SPAIN FEBRUARY 06 Rmi Cavagna of France and Team Deceuninck QuickStep Alvaro Morta of Spain and Team Caja RuralSeguros RGA during the 71st Volta a la Comunitat Valenciana 2020 Stage 2 a 181km stage from Torrent to Cullera 181m VueltaCV VCV2020 on February 06 2020 in Cullera Spain Photo by David RamosGetty Images

Image 5 of 23

CULLERA SPAIN FEBRUARY 06 Alejandro Valverde of Spain and Movistar Team feeduring the 71st Volta a la Comunitat Valenciana 2020 Stage 2 a 181km stage from Torrent to Cullera 181m VueltaCV VCV2020 on February 06 2020 in Cullera Spain Photo by David RamosGetty Images

Image 6 of 23

CULLERA SPAIN FEBRUARY 06 Alessandro De Marchi of Italy and CCC Team Rmi Cavagna of France and Team Deceuninck QuickStep Hector Saez of Spain and Team Caja RuralSeguros RGA during the 71st Volta a la Comunitat Valenciana 2020 Stage 2 a 181km stage from Torrent to Cullera 181m VueltaCV VCV2020 on February 06 2020 in Cullera Spain Photo by David RamosGetty Images

Image 7 of 23

CULLERA SPAIN FEBRUARY 06 Rmi Cavagna of France and Team Deceuninck QuickStep Alvaro Morta of Spain and Team Caja RuralSeguros RGA during the 71st Volta a la Comunitat Valenciana 2020 Stage 2 a 181km stage from Torrent to Cullera 181m VueltaCV VCV2020 on February 06 2020 in Cullera Spain Photo by David RamosGetty Images

Image 8 of 23

CULLERA SPAIN FEBRUARY 06 Rmi Cavagna of France and Team Deceuninck QuickStep Alvaro Morta of Spain and Team Caja RuralSeguros RGA Alessandro De Marchi of Italy and CCC Team Jos Van Emden of The Netherlands and Team JumboVisma Hector Saez of Spain and Team Caja RuralSeguros RGA during the 71st Volta a la Comunitat Valenciana 2020 Stage 2 a 181km stage from Torrent to Cullera 181m VueltaCV VCV2020 on February 06 2020 in Cullera Spain Photo by David RamosGetty Images

Image 9 of 23

CULLERA SPAIN FEBRUARY 06 Rmi Cavagna of France and Team Deceuninck QuickStep during the 71st Volta a la Comunitat Valenciana 2020 Stage 2 a 181km stage from Torrent to Cullera 181m VueltaCV VCV2020 on February 06 2020 in Cullera Spain Photo by David RamosGetty Images

Image 10 of 23

CULLERA SPAIN FEBRUARY 06 Ivan Garcia Cortina of Spain and Team BahrainMclaren Jorge Arcas of Spain and Movistar Team Tadej Pogacar of Slovenia and UAE Team Emirates Peloton during the 71st Volta a la Comunitat Valenciana 2020 Stage 2 a 181km stage from Torrent to Cullera 181m VueltaCV VCV2020 on February 06 2020 in Cullera Spain Photo by David RamosGetty Images

Image 11 of 23

CULLERA SPAIN FEBRUARY 06 Peloton Alborache Turis 273m Landscape during the 71st Volta a la Comunitat Valenciana 2020 Stage 2 a 181km stage from Torrent to Cullera 181m VueltaCV VCV2020 on February 06 2020 in Cullera Spain Photo by David RamosGetty Images

Image 12 of 23

CULLERA SPAIN FEBRUARY 06 Dario Cataldo of Italy and Movistar Team Stijn Vandenbergh of Belgium and Team Ag2R La Mondiale Romain Cardis of France Team Total Direct Energie Tsgabu Grmay of Ethiopia and Team MitcheltonScott Jonathan Castroviejo of Spain and Team INEOS Marc Soler of Spain and Movistar Team Peloton during the 71st Volta a la Comunitat Valenciana 2020 Stage 2 a 181km stage from Torrent to Cullera 181m VueltaCV VCV2020 on February 06 2020 in Cullera Spain Photo by David RamosGetty Images

Image 13 of 23

Volta a la Comunitat Valenciana 2020 - 71st Edition - 2nd stage Torrent - Cullera 181 km - 06/02/2020 - Wout Poels (NED - Bahrain - McLaren) - photo Luis Angel Gomez/BettiniPhoto©2020

Image 14 of 23

Volta a la Comunitat Valenciana 2020 - 71st Edition - 2nd stage Torrent - Cullera 181 km - 06/02/2020 - Philippe Gilbert (BEL - Lotto Soudal) - photo Luis Angel Gomez/BettiniPhoto©2020

Image 15 of 23

Volta a la Comunitat Valenciana 2020 - 71st Edition - 2nd stage Torrent - Cullera 181 km - 06/02/2020 - Alexander Kristoff (NOR - UAE - Team Emirates) - photo Luis Angel Gomez/BettiniPhoto©2020

Image 16 of 23

Volta a la Comunitat Valenciana 2020 - 71st Edition - 2nd stage Torrent - Cullera 181 km - 06/02/2020 - Tadej Pogacar (SLO - UAE - Team Emirates) - Alejandro Valverde (ESP - Movistar Team) - photo Luis Angel Gomez/BettiniPhoto©2020

Image 17 of 23

Volta a la Comunitat Valenciana 2020 - 71st Edition - 2nd stage Torrent - Cullera 181 km - 06/02/2020 - Tadej Pogacar (SLO - UAE - Team Emirates) - Alejandro Valverde (ESP - Movistar Team) - photo Luis Angel Gomez/BettiniPhoto©2020

Image 18 of 23

Volta a la Comunitat Valenciana 2020 - 71st Edition - 2nd stage Torrent - Cullera 181 km - 06/02/2020 - Reto Hollenstein (SUI - Israel Start-Up Nation) - photo Luis Angel Gomez/BettiniPhoto©2020

Image 19 of 23

Volta a la Comunitat Valenciana 2020 - 71st Edition - 2nd stage Torrent - Cullera 181 km - 06/02/2020 - Dylan Groenewegen (NED - Team Jumbo - Visma) - photo Luis Angel Gomez/BettiniPhoto©2020

Image 20 of 23

Volta a la Comunitat Valenciana 2020 - 71st Edition - 2nd stage Torrent - Cullera 181 km - 06/02/2020 - Alejandro Valverde (ESP - Movistar Team) - photo Luis Angel Gomez/BettiniPhoto©2020

Image 21 of 23

Volta a la Comunitat Valenciana 2020 - 71st Edition - 2nd stage Torrent - Cullera 181 km - 06/02/2020 - Alexander Kristoff (NOR - UAE - Team Emirates) - Dylan Groenewegen (NED - Team Jumbo - Visma) - photo Luis Angel Gomez/BettiniPhoto©2020

Image 22 of 23

Volta a la Comunitat Valenciana 2020 - 71st Edition - 2nd stage Torrent - Cullera 181 km - 06/02/2020 - Joe Dombrowski (USA - UAE - Team Emirates) - photo Luis Angel Gomez/BettiniPhoto©2020

Image 23 of 23

Volta a la Comunitat Valenciana 2020 - 71st Edition - 2nd stage Torrent - Cullera 181 km - 06/02/2020 - Matej Mohoric (SLO - Bahrain - McLaren) - photo Luis Angel Gomez/BettiniPhoto©2020

After an extraordinary debut season as a professional, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) picked up where he left off on his second race day of the new campaign, triumphing on the punchy uphill finish above Cullera on stage 2 of the Volta a la Comunitat Valenciana.

The 21-year-old, who finished third overall at last year's Vuelta a España, got the better of the veteran Alejandro Valverde (Movistar) – a three-time winner of the Valencia title – at the top of the steep two-kilometre climb.

Dylan Teuns (Bahrain-McLaren) claimed the final spot on the podium, ahead of Dan Martin (Israel Start-Up Nation), on what was an important test for the overall contenders ahead of the Altea summit finish on stage 4.

The 181km stage from Torrent to Cullera contained two early climbs but was all about the snaking final climb to the radar station above the coastal town, which averaged nine per cent and reached 21 per cent in parts.

Caja Rural's Gonzalo Serrano tried to upset the order with an early attack but the favourites remained patient and when he was caught, with 600 metres to go, Pogačar's teammate Jan Polanc looked to draw out the others with an attack. Gianni Moscon (Team Ineos) responded and surged clear but faded as Valverde came to the fore in the final 150 metres.

From there, it looked like the usual scenario of a Valverde win on an uphill finish in an early-season Spanish stage race, but Pogačar continued to gain momentum behind and came around the 39-year-old just before the line.

Story continues

"I actually surprised myself today," Pogačar said. "It was a good stage for me, a good finish, but I did not expect to win, because I never know how my form is after long break."

Teuns was a close third, with a couple of bike lengths – though no time gap – to Martin, who was followed by Jack Haig (Mitchelton-Scott), 2019 champion Ion Izaguirre (Astana), Ruben Fernandez (Fundacion-Orbea), Moscon, and fellow Ineos rider Tao Geoghegan Hart. There was then a five-second gap to Greg Van Avermaet in 10th.

With no time bonuses on the line, Pogačar leads the race but is tied on time with those other eight riders. The battle for the overall title is set to come down to the tough five-kilometre climb to Altea on Saturday.

"For sure we will try to do everything to keep the jersey," said Pogačar.

How it unfolded

The stage started out with an early break containing some decent firepower in Remi Cavagna (Deceuninck-QuickStep), Jos van Emden (Jumbo-Visma), and Alessandro De Marchi (CCC Team), who were joined by the Caja Rural duo of Alvaro Cuadros and Hector Saez.

Cuadros' brief was to take the mountains jersey, and he made no mistake, being first to the top of the second-category Alto Dos Aguas after 46km and the second-category Puerto Alto Millares after 71km. He stayed with his companions on the undulating following 40km and down onto the flatter final part of the stage, but sat up with 20km to go.

By that point, a bunch dash up the final climb seemed inevitable, but the peloton weren't always in total control as the breakaway were allowed to gain well over five minutes, and still enjoyed a buffer of four minutes heading into the final 50km.

"The first part of the stage was really hard because nobody knew who would start to pull in the peloton, so the gap to the break was really big, and when we started to ride it was full gas, so it was a really tough stage."

After Cuadros had disappeared, however, the gap was falling quickly, and it was down to just 20 seconds at the 10km-to-go banner. While De Marchi, Van Emden, and Saez sat up, Cavagna refused to give in and tried a speculative long-range solo effort.

The young French rouleur gave it a good go but was caught on the coast with 4km to go, shortly after Jumbo-Visma neo-pro Tobias Foss crashed heavily.

Bahrain McLaren took pole position ahead of the tight right-hand turn onto the final climb, where, almost immediately, Serrano sprang from his saddle. He barely sat down as he opened up a handsome margin, but he eventually paid for his efforts and faded markedly inside the final kilometre.

Behind him, Ineos looked in control, with Ben Swift leading Geoghegan Hart and Moscon, but Polanc looked to soften up the reduced group with an attack. As he was brought back, Moscon went, and quickly created daylight, but was unable to sustain it.

At that point, Valverde was moving through the gears but Pogačar, 19 years his junior, had other ideas and came around on the slight final bend in time to punch the air in delight.

Results





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 4:14:26 2 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 3 Dylan Teuns (Bel) Bahrain McLaren 4 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 5 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 6 Ion Izaguirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 7 Ruben Fernandez (Spa) Fundacion-Orbea 8 Gianni Moscon (Ita) Team Ineos 9 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Ineos 10 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 0:00:05 11 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 12 Matej Mohoric (Slo) Bahrain McLaren 13 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 14 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:00:08 15 James Knox (GBr) Deceuninck-Quickstep 16 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:00:19 17 Serge Pauwels (Bel) CCC Team 18 Wouter Poels (Ned) Bahrain McLaren 19 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana Pro Team 20 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 21 Davide Villella (Ita) Movistar Team 0:00:22 22 David De la Cruz Melgarejo (Spa) UAE Team Emirates 0:00:26 23 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH 24 Victor De la Parte (Spa) CCC Team 0:00:28 25 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Ineos 0:00:31 26 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 27 Daniel Navarro Garcia (Spa) Israel Start-Up Nation 28 Márton Dina (Hun) Kometa Xstra 0:00:33 29 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 0:00:35 30 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 31 Mathias Frank (Swi) AG2R la Mondiale 32 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 0:00:42 33 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Fundacion-Orbea 34 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:45 35 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 0:00:48 36 Ben Swift (GBr) Team Ineos 37 Jon Agirre Egaña (Spa) Kern Pharma 0:00:51 38 Urko Berrade Fernandez (Spa) Kern Pharma 39 Rein Taaramäe (Est) Total Direct Energie 40 Joan Bou Company (Spa) Fundacion-Orbea 41 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:54 42 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:01:00 43 Willem Jakobus Smit (RSA) Burgos-BH 0:01:06 44 Jaume Sureda Morey (Spa) Burgos-BH 0:01:12 45 Ivan Rovny (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:01:15 46 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep 0:01:22 47 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R la Mondiale 48 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:01:28 49 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:01:39 50 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:01:51 51 Ivan Moreno Sanchez (Spa) Kern Pharma 52 Lawrence Naesen (Bel) AG2R la Mondiale 0:01:58 53 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up Nation 54 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Scott 55 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 56 Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom-Rusvelo 57 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 58 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 0:02:16 59 Michael Schär (Swi) CCC Team 60 Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-Up Nation 61 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:02:18 62 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:02:20 63 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation 0:02:23 64 Cristian Scaroni (Ita) Gazprom-Rusvelo 0:02:42 65 Stijn Steels (Bel) Deceuninck-Quickstep 0:02:51 66 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 0:02:53 67 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-Quickstep 0:02:56 68 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 69 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:03:00 70 José Rojas (Spa) Movistar Team 0:03:32 71 Antonio Jesus Soto Guirao (Spa) Fundacion-Orbea 72 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 73 Daniel Viegas (Por) Kometa Xstra 74 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Caja Rural-Seguros RGA 75 Ivan Garcia Cortina (Spa) Bahrain McLaren 0:03:37 76 Romain Cardis (Fra) Total Direct Energie 0:03:46 77 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 78 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo-Visma 0:03:55 79 Christian Knees (Ger) Team Ineos 0:03:58 80 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Mitchelton-Scott 0:04:13 81 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 0:04:33 82 Matteo Trentin (Ita) CCC Team 83 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 84 Salvatore Puccio (Ita) Team Ineos 85 Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott 86 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 87 Christoph Pfingsten (Ger) Team Jumbo-Visma 88 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 89 Juan Jose Lobato del Valle (Spa) Fundacion-Orbea 90 Cedric Beullens (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 91 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 92 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Fundacion-Orbea 93 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 94 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:05:09 95 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 0:05:10 96 Kevin Inkelaar (Ned) Bahrain McLaren 97 Guy Niv (Isr) Israel Start-Up Nation 98 Julien Duval (Fra) AG2R la Mondiale 99 Dorian Godon (Fra) AG2R la Mondiale 100 Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott 101 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 0:05:20 102 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 0:05:25 103 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 104 Simon Sellier (Fra) Total Direct Energie 0:05:29 105 Julen Irizar Laskurain (Spa) Fundacion-Orbea 0:05:33 106 Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos-BH 0:06:20 107 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 108 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos-BH 109 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-Quickstep 0:06:23 110 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 0:06:26 111 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-Quickstep 112 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:07:25 113 Hector Saez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:07:41 114 Florian Maitre (Fra) Total Direct Energie 0:08:08 115 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 0:08:19 116 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:09:05 117 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:09:33 118 Scott Davies (GBr) Bahrain McLaren 119 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 0:09:52 120 Isaac Canton Serrano (Spa) Burgos-BH 121 Jaime Castrillo Zapater (Spa) Kern Pharma 122 Jose Felix Parra Cuerda (Spa) Kern Pharma 123 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 124 Enrique Sanz Unzue (Spa) Kern Pharma 125 Kenny De Ketele (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 126 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Kometa Xstra 127 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma 0:09:56 128 Jeremy Cabot (Fra) Total Direct Energie 129 Antonio Puppio (Ita) Kometa Xstra 130 Simone Velasco (Ita) Gazprom-Rusvelo 131 Sergio Nestor Araiz Michel (Spa) Kern Pharma 0:10:09 132 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 133 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 0:10:26 134 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Team Ineos 0:10:56 135 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:12:31 136 Oliver Naesen (Bel) AG2R la Mondiale 0:12:33 137 Giacomo Garavaglia (Ita) Kometa Xstra 0:12:36 138 Tony Gallopin (Fra) AG2R la Mondiale 0:12:53 139 Petr Rikunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:13:06 140 Manuel Peñalver Aniorte (Spa) Burgos-BH 0:13:55 141 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:14:21 142 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) UAE Team Emirates





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 25 2 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 20 3 Dylan Teuns (Bel) Bahrain McLaren 16 4 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 14 5 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 12 6 Ion Izaguirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 10 7 Ruben Fernandez (Spa) Fundacion-Orbea 9 8 Gianni Moscon (Ita) Team Ineos 8 9 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Ineos 7 10 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 6 11 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 5 12 Matej Mohoric (Slo) Bahrain McLaren 4 13 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 3 14 Marc Soler (Spa) Movistar Team 2 15 James Knox (GBr) Deceuninck-Quickstep 1





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 4 2 Hector Saez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 2 3 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 1





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 6 2 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 4 3 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 2 4 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 1





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 6 2 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 4 3 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 2 4 Hector Saez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 1





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 3 2 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 2 3 Dylan Teuns (Bel) Bahrain McLaren 1





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Bahrain McLaren 12:43:28 2 Movistar Team 0:00:20 3 UAE Team Emirates 0:00:21 4 Team Ineos 5 Astana Pro Team 0:00:40 6 CCC Team 0:00:42 7 Fundacion-Orbea 0:01:23 8 Lotto Soudal 0:01:32 9 Israel Start-Up Nation 0:02:19 10 Burgos-BH 0:02:34 11 Kern Pharma 0:03:23 12 AG2R la Mondiale 0:03:45 13 Bardiani CSF Faizane' 0:04:09 14 Deceuninck-Quick-Step 0:04:11 15 Mitchelton-Scott 0:04:44 16 Total Direct Energie 0:04:46 17 Caja Rural-Seguros RGA 0:05:01 18 Gazprom-Rusvelo 19 Sport Vlaanderen-Baloise 0:05:04 20 Team Jumbo-Visma 0:13:28 21 Kometa Xstra 0:13:47





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 8:22:09 2 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 3 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 4 Ruben Fernandez (Spa) Fundacion-Orbea 5 Dylan Teuns (Bel) Bahrain McLaren 6 Gianni Moscon (Ita) Team Ineos 7 Ion Izaguirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 8 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Ineos 9 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 10 Matej Mohoric (Slo) Bahrain McLaren 0:00:02 11 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:00:05 12 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 13 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 14 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:00:08 15 James Knox (GBr) Deceuninck-Quickstep 16 Wouter Poels (Ned) Bahrain McLaren 0:00:19 17 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 18 Serge Pauwels (Bel) CCC Team 19 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana Pro Team 20 Davide Villella (Ita) Movistar Team 0:00:22 21 David De la Cruz Melgarejo (Spa) UAE Team Emirates 0:00:26 22 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH 23 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Ineos 0:00:28 24 Victor De la Parte (Spa) CCC Team 25 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 0:00:31 26 Daniel Navarro Garcia (Spa) Israel Start-Up Nation 27 Márton Dina (Hun) Kometa Xstra 0:00:33 28 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 0:00:35 29 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 30 Mathias Frank (Swi) AG2R la Mondiale 31 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 0:00:42 32 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Fundacion-Orbea 33 Ben Swift (GBr) Team Ineos 0:00:45 34 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 35 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 0:00:48 36 Rein Taaramäe (Est) Total Direct Energie 0:00:51 37 Joan Bou Company (Spa) Fundacion-Orbea 38 Jon Agirre Egaña (Spa) Kern Pharma 39 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:00:54 40 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA 41 Willem Jakobus Smit (RSA) Burgos-BH 0:01:06 42 Jaume Sureda Morey (Spa) Burgos-BH 0:01:09 43 Ivan Rovny (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:01:15 44 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep 0:01:19 45 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R la Mondiale 0:01:22 46 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:01:28 47 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:01:39 48 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:01:51 49 Ivan Moreno Sanchez (Spa) Kern Pharma 50 Lawrence Naesen (Bel) AG2R la Mondiale 0:01:55 51 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Scott 52 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up Nation 0:01:58 53 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 54 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 55 Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom-Rusvelo 56 Urko Berrade Fernandez (Spa) Kern Pharma 0:02:02 57 Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-Up Nation 0:02:16 58 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 59 Michael Schär (Swi) CCC Team 60 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:02:20 61 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation 0:02:23 62 Stijn Steels (Bel) Deceuninck-Quickstep 0:02:51 63 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 0:02:53 64 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 0:02:56 65 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:02:57 66 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:29 67 José Rojas (Spa) Movistar Team 0:03:32 68 Daniel Viegas (Por) Kometa Xstra 69 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Caja Rural-Seguros RGA 70 Antonio Jesus Soto Guirao (Spa) Fundacion-Orbea 71 Ivan Garcia Cortina (Spa) Bahrain McLaren 0:03:34 72 Romain Cardis (Fra) Total Direct Energie 0:03:46 73 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 74 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Mitchelton-Scott 0:04:13 75 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-Quickstep 0:04:28 76 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 0:04:30 77 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 78 Matteo Trentin (Ita) CCC Team 79 Juan Jose Lobato del Valle (Spa) Fundacion-Orbea 80 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 81 Christoph Pfingsten (Ger) Team Jumbo-Visma 0:04:33 82 Salvatore Puccio (Ita) Team Ineos 83 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 84 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Fundacion-Orbea 85 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:05:09 86 Julien Duval (Fra) AG2R la Mondiale 0:05:10 87 Kevin Inkelaar (Ned) Bahrain McLaren 88 Guy Niv (Isr) Israel Start-Up Nation 89 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:05:18 90 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 0:05:20 91 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo-Visma 0:05:27 92 Simon Sellier (Fra) Total Direct Energie 0:05:29 93 Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott 0:05:37 94 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 0:05:49 95 Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott 0:06:05 96 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 97 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 0:06:17 98 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:06:18 99 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-Quickstep 0:06:20 100 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos-BH 101 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-Quickstep 0:06:26 102 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 103 Dorian Godon (Fra) AG2R la Mondiale 0:06:44 104 Cedric Beullens (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:06:48 105 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:07:25 106 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 0:07:40 107 Hector Saez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:07:41 108 Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos-BH 0:07:54 109 Christian Knees (Ger) Team Ineos 0:07:58 110 Florian Maitre (Fra) Total Direct Energie 0:08:08 111 Julen Irizar Laskurain (Spa) Fundacion-Orbea 0:08:31 112 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:09:33 113 Scott Davies (GBr) Bahrain McLaren 114 Cristian Scaroni (Ita) Gazprom-Rusvelo 0:09:44 115 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:09:52 116 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 117 Enrique Sanz Unzue (Spa) Kern Pharma 118 Jaime Castrillo Zapater (Spa) Kern Pharma 119 Jose Felix Parra Cuerda (Spa) Kern Pharma 120 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma 0:09:53 121 Jeremy Cabot (Fra) Total Direct Energie 0:09:56 122 Sergio Nestor Araiz Michel (Spa) Kern Pharma 0:10:09 123 Isaac Canton Serrano (Spa) Burgos-BH 0:10:10 124 Antonio Puppio (Ita) Kometa Xstra 0:10:14 125 Simone Velasco (Ita) Gazprom-Rusvelo 0:10:31 126 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 0:10:44 127 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 128 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Team Ineos 0:10:56 129 Kenny De Ketele (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:11:24 130 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 0:11:33 131 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:12:31 132 Oliver Naesen (Bel) AG2R la Mondiale 0:12:33 133 Giacomo Garavaglia (Ita) Kometa Xstra 0:12:36 134 Tony Gallopin (Fra) AG2R la Mondiale 0:12:53 135 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 0:13:00 136 Manuel Peñalver Aniorte (Spa) Burgos-BH 0:13:55 137 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 0:14:21 138 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:14:41 139 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:14:51 140 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Kometa Xstra 0:15:13 141 Petr Rikunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:17:06 142 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:18:32





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 25 2 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma 25 3 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 20 4 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-Quickstep 20 5 Dylan Teuns (Bel) Bahrain McLaren 16 6 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 16 7 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 14 8 Ben Swift (GBr) Team Ineos 14 9 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 12 10 Juan Jose Lobato del Valle (Spa) Fundacion-Orbea 12 11 Ion Izaguirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 10 12 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 10 13 Ruben Fernandez (Spa) Fundacion-Orbea 9 14 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 9 15 Gianni Moscon (Ita) Team Ineos 8 16 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 8 17 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Ineos 7 18 Ivan Garcia Cortina (Spa) Bahrain McLaren 7 19 Matej Mohoric (Slo) Bahrain McLaren 6 20 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 6 21 Lawrence Naesen (Bel) AG2R la Mondiale 6 22 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 5 23 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 5 24 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 4 25 Julen Irizar Laskurain (Spa) Fundacion-Orbea 4 26 Matteo Trentin (Ita) CCC Team 4 27 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 3 28 Jaume Sureda Morey (Spa) Burgos-BH 3 29 Marc Soler (Spa) Movistar Team 2 30 Cedric Beullens (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 2 31 Hector Saez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 2 32 James Knox (GBr) Deceuninck-Quickstep 1 33 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep 1 34 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 1 35 Cristian Scaroni (Ita) Gazprom-Rusvelo 1





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 12 2 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 6 3 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 4 4 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 3 5 Cedric Beullens (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 3 6 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 3 7 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 2 8 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Kometa Xstra 2 9 Dylan Teuns (Bel) Bahrain McLaren 1 10 Hector Saez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 1 11 Cristian Scaroni (Ita) Gazprom-Rusvelo 1





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 8:22:09 2 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Ineos 3 James Knox (GBr) Deceuninck-Quickstep 0:00:08 4 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana Pro Team 0:00:19 5 Márton Dina (Hun) Kometa Xstra 0:00:33 6 Joan Bou Company (Spa) Fundacion-Orbea 0:00:51 7 Jon Agirre Egaña (Spa) Kern Pharma 8 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA 0:00:54 9 Jaume Sureda Morey (Spa) Burgos-BH 0:01:09 10 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:01:28 11 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:01:39 12 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:01:51 13 Ivan Moreno Sanchez (Spa) Kern Pharma 14 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Scott 0:01:55 15 Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:01:58 16 Urko Berrade Fernandez (Spa) Kern Pharma 0:02:02 17 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 0:02:16 18 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 0:02:53 19 Daniel Viegas (Por) Kometa Xstra 0:03:32 20 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Caja Rural-Seguros RGA 21 Ivan Garcia Cortina (Spa) Bahrain McLaren 0:03:34 22 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Fundacion-Orbea 0:04:33 23 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:05:09 24 Kevin Inkelaar (Ned) Bahrain McLaren 0:05:10 25 Simon Sellier (Fra) Total Direct Energie 0:05:29 26 Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott 0:05:37 27 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:06:05 28 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:06:18 29 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-Quickstep 0:06:20 30 Dorian Godon (Fra) AG2R la Mondiale 0:06:44 31 Cedric Beullens (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:06:48 32 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:07:25 33 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 0:07:40 34 Florian Maitre (Fra) Total Direct Energie 0:08:08 35 Julen Irizar Laskurain (Spa) Fundacion-Orbea 0:08:31 36 Scott Davies (GBr) Bahrain McLaren 0:09:33 37 Cristian Scaroni (Ita) Gazprom-Rusvelo 0:09:44 38 Jaime Castrillo Zapater (Spa) Kern Pharma 0:09:52 39 Jose Felix Parra Cuerda (Spa) Kern Pharma 40 Sergio Nestor Araiz Michel (Spa) Kern Pharma 0:10:09 41 Isaac Canton Serrano (Spa) Burgos-BH 0:10:10 42 Antonio Puppio (Ita) Kometa Xstra 0:10:14 43 Simone Velasco (Ita) Gazprom-Rusvelo 0:10:31 44 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 0:10:44 45 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 46 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:12:31 47 Giacomo Garavaglia (Ita) Kometa Xstra 0:12:36 48 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 0:13:00 49 Manuel Peñalver Aniorte (Spa) Burgos-BH 0:13:55 50 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:14:41 51 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:14:51 52 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Kometa Xstra 0:15:13 53 Petr Rikunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:17:06