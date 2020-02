Valencia: Pogacar wins on Sierra de Bernia

Tadej Pogacar wins stage 4 of the 2020 Volta a la Comunitat Valenciana

New Volta a la Comunitat Valenciana race leader Tadej Pogacar

Tadej Pogacar wins again at the 2020 Volta a la Comunitat Valenciana





Alejandro Valverde (Movistar)

Matteo Trentin (CCC Team)

Jack Haig (Mitchelton-Scott) in the leader's jersey

Jack Haig (Mitchelton-Scott) in yellow at the Volta a la Comunitat Valenciana

Alessandro De Marchi (CCC Team)

Greg van Avermaet (CCC Team) on the attack

Tadej Pogacar took control of the 2020 Volta a la Comunitat Valenciana

A few across the hills at the Volta a la Comunitat Valenciana

Movistar rode for Valverde

Philippe Gilbert (Lotto Soudal)

UAE Team Emirates ride for Tadej Pogacar

Alejandro Valverde (Movistar) had a bad day at the Volta a la Comunitat Valenciana

Tadej Pogacar wins again at the Volta a la Comunitat Valenciana

Giovanni Carboni (Bardiani CSF)

Dylan Groenewegen at the Volta a la Comunitat Valenciana

Tadej Pogacar took control of the 2020 Volta a la Comunitat Valenciana

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) lived up to expectations, taking a highly anticipated victory on the steep Sierra de Bernia climb on the queen stage of the Volta a la Comunitat Valenciana.

The young Slovenian attacked midway up the 5.1km climb, catching overnight leader Jack Haig (Mitchelton-Scott) off guard and distancing all his rivals. Wout Poels (Bahrain McLaren) put in a spirited chase, nearly bringing Pogacar back inside the final 500m but fell short and finished six seconds behind Pogacar.

Tao Geoghegan Hart (Team Ineos) overhauled Dan Martin (Israel Start-Up Nation) for third with Haig fighting across on his wheel.

How it unfolded

With five mountains on tap on the queen stage and the feared Sierra de Bernia the sting in the tail, stage 4 of the Volta a la Comunitat Valenciana followed the script of a Grand Tour stage - with a six-man breakaway forging clear in the first kilometres after a flurry of intense attacking.

There were some of the usual suspects: Pello Bilbao (Bahrain McLaren), Tim Declercq (Deceuninck-QuickStep), Gonzalo Serrano (Caja Rural), Giovanni Carboni (Bardiani-CSF Faizaine') and the CCC Team pair Greg van Avermaet and Nathan Van Hooydonck.

Van Avermaet was the highest placed rider on the overall classification in the move, but the top 10 before the stage were separated by just five seconds with seven riders locked on the same time at the top of the GC behind race leader Jack Haig (Mitchelton-Scott).

Mitchelton-Scott took much of the responsibility for keeping the six riders on a short leash for leader Haig, with their maximum gap ten seconds shy of three minutes over the 156km stage from Calpe to the Sierra de Bernia.

The fiercely steep 5.1km climb to Sierra de Bernia would be the key for the final winner and the furious pace of the peloton pushed the escape group to breaking point with 10km to go in a high-speed pursuit match. With just 30 seconds lead, Carboni and Serrano lost contact as Van Avermaet upped the pace beyond their abilities.

Declercq, well accustomed to having his nose in the wind, helped hold that slim lead into the lower slopes of the final ascent, but the pace in the peloton was nothing short of a full-on lead-out for the climbers and overall contenders.

Mitchelton-Scott for Haig, UAE Team Emirates for Pogacar, Movistar for Valverde, Bahrain McLaren for Teuns and Team Ineos for Tao Geoghegan Hart, all amassed at the head of the bunch as CCC Team tried to ease the pace to let Van Avermaet keep his 33-second advantage as the road tilted upward. Van Hooyndonck was the next to lose contact.

The peloton had the last trio in sight as the leaders hit the steepest slopes. Van Avermaet surged and Declercq and Bilbao lost touch briefly but the Spaniard almost fought his way back to the front as Team Ineos led the peloton behind.

Bilbao was swept up midway up the climb but Van Avermaet, perhaps keen to hone his form for the Spring Classics, continued to pour on the power for a few more metres before at last succumbing, as Pogacar put in his surge with three kilometres to go.

Going earlier than most expected, the UAE rider put Haig under pressure and the Australia faded. Wout Poels (Bahrain McLaren) was the next man on the road before Dan Martin (Israel Start-Up Nation) joined him with Geoghegan Hart (Team Ineos), as Haig worked his way back into the chase group.

They could see Pogacar on the steep ramps in the final metres but couldn't quite reel in the young Slovenian and Pogacar was just able to raise one arm in victory before coming to an exhausted stop after the finish line.

He went deep with a solo attack but look set to secure overall victory when the Volta a la Comunitat Valenciana ends with a flat 97km stage to Valencia on Sunday.

Results





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 4:22:03 2 Wouter Poels (Ned) Bahrain McLaren 0:00:06 3 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Ineos 4 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 5 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 6 Dylan Teuns (Bel) Bahrain McLaren 0:00:23 7 Ion Izaguirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 0:00:32 8 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:00:42 9 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana Pro Team 0:00:45 10 Ruben Fernandez (Spa) Fundacion-Orbea 0:00:49 11 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Fundacion-Orbea 0:00:57 12 James Knox (GBr) Deceuninck-Quickstep 0:01:07 13 Victor De la Parte (Spa) CCC Team 0:01:12 14 Gianni Moscon (Ita) Team Ineos 15 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:01:14 16 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 17 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH 0:01:20 18 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:01:31 19 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 0:01:39 20 Serge Pauwels (Bel) CCC Team 0:01:45 21 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 0:01:50 22 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA 0:01:57 23 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 0:02:27 24 Dorian Godon (Fra) AG2R la Mondiale 0:02:35 25 Rein Taaramäe (Est) Total Direct Energie 0:02:38 26 Márton Dina (Hun) Kometa Xstra 0:02:47 27 Mathias Frank (Swi) AG2R la Mondiale 0:02:57 28 Matej Mohoric (Slo) Bahrain McLaren 0:03:21 29 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Fundacion-Orbea 0:03:41 30 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:03:47 31 Cristian Scaroni (Ita) Gazprom-Rusvelo 0:03:49 32 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 33 Ben Swift (GBr) Team Ineos 0:03:52 34 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Ineos 35 Jose Felix Parra Cuerda (Spa) Kern Pharma 0:04:01 36 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 0:04:15 37 Jon Agirre Egaña (Spa) Kern Pharma 0:04:42 38 Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom-Rusvelo 39 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 0:04:59 40 Joan Bou Company (Spa) Fundacion-Orbea 41 Simone Velasco (Ita) Gazprom-Rusvelo 0:05:03 42 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:05:21 43 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 0:05:28 44 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 45 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos-BH 0:05:38 46 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-Quickstep 0:05:40 47 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 0:05:41 48 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:05:50 49 Davide Villella (Ita) Movistar Team 0:05:53 50 Willem Jakobus Smit (RSA) Burgos-BH 0:06:03 51 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 0:06:07 52 David De la Cruz Melgarejo (Spa) UAE Team Emirates 0:06:17 53 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R la Mondiale 0:06:37 54 Urko Berrade Fernandez (Spa) Kern Pharma 0:06:50 55 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:06:56 56 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 0:07:12 57 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 0:07:41 58 Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-Up Nation 0:08:11 59 Michael Schär (Swi) CCC Team 0:08:38 60 Christian Knees (Ger) Team Ineos 0:08:48 61 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:09:17 62 Oliver Naesen (Bel) AG2R la Mondiale 0:09:20 63 José Rojas (Spa) Movistar Team 0:09:32 64 Ivan Moreno Sanchez (Spa) Kern Pharma 0:09:34 65 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up Nation 0:09:42 66 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation 0:09:49 67 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 0:09:59 68 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep 0:10:20 69 Stijn Steels (Bel) Deceuninck-Quickstep 0:10:43 70 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 0:11:12 71 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 72 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' 73 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 0:11:15 74 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-Quickstep 75 Scott Davies (GBr) Bahrain McLaren 76 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-Quickstep 77 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Scott 0:11:27 78 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 0:12:42 79 Ivan Garcia Cortina (Spa) Bahrain McLaren 0:12:46 80 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:12:53 81 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Team Ineos 0:13:01 82 Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott 0:13:02 83 Salvatore Puccio (Ita) Team Ineos 0:13:04 84 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:13:07 85 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 0:13:10 86 Matteo Trentin (Ita) CCC Team 87 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 0:13:12 88 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 0:13:32 89 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 0:13:34 90 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:13:36 91 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Mitchelton-Scott 0:13:43 92 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:13:49 93 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Caja Rural-Seguros RGA 0:14:11 94 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:14:19 95 Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott 0:14:36 96 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:15:05 97 Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos-BH 0:15:24 98 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 99 Romain Cardis (Fra) Total Direct Energie 0:15:40 100 Enrique Sanz Unzue (Spa) Kern Pharma 0:15:47 101 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 0:16:11 102 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:16:14 103 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Kometa Xstra 0:16:58 104 Guy Niv (Isr) Israel Start-Up Nation 0:17:31 105 Antonio Jesus Soto Guirao (Spa) Fundacion-Orbea 0:17:38 106 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 0:17:56 107 Hector Saez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:21:24 108 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 109 Julen Irizar Laskurain (Spa) Fundacion-Orbea 0:21:35 110 Isaac Canton Serrano (Spa) Burgos-BH 0:21:38 111 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:22:05 112 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 0:22:08 113 Cedric Beullens (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 114 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 115 Ivan Rovny (Rus) Gazprom-Rusvelo 116 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo-Visma 117 Daniel Navarro Garcia (Spa) Israel Start-Up Nation 118 Kevin Inkelaar (Ned) Bahrain McLaren 119 Julien Duval (Fra) AG2R la Mondiale 120 Jaime Castrillo Zapater (Spa) Kern Pharma 0:22:16 121 Lawrence Naesen (Bel) AG2R la Mondiale 0:22:20 122 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizane' 123 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:22:22 124 Sergio Nestor Araiz Michel (Spa) Kern Pharma 0:22:34 125 Simon Sellier (Fra) Total Direct Energie 0:22:50 126 Kenny De Ketele (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:22:54 127 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 0:22:56 128 Jaume Sureda Morey (Spa) Burgos-BH 0:22:58 129 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:23:22 130 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 0:23:26 131 Christoph Pfingsten (Ger) Team Jumbo-Visma 132 Juan Jose Lobato del Valle (Spa) Fundacion-Orbea 0:23:27 133 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma 134 Giacomo Garavaglia (Ita) Kometa Xstra 0:23:32 135 Jeremy Cabot (Fra) Total Direct Energie 0:23:34 136 Daniel Viegas (Por) Kometa Xstra 137 Antonio Puppio (Ita) Kometa Xstra 0:24:35





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 25 2 Wouter Poels (Ned) Bahrain McLaren 20 3 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Ineos 16 4 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 14 5 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 12 6 Dylan Teuns (Bel) Bahrain McLaren 10 7 Ion Izaguirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 9 8 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 8 9 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana Pro Team 7 10 Ruben Fernandez (Spa) Fundacion-Orbea 6 11 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Fundacion-Orbea 5 12 James Knox (GBr) Deceuninck-Quickstep 4 13 Victor De la Parte (Spa) CCC Team 3 14 Gianni Moscon (Ita) Team Ineos 2 15 Marc Soler (Spa) Movistar Team 1





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-Quickstep 4 2 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 2 3 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 1





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 6 2 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 4 3 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-Quickstep 2 4 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' 1





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 6 2 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 4 3 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 2 4 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-Quickstep 1





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 6 2 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' 4 3 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 2 4 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 1





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 6 2 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 4 3 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-Quickstep 2 4 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' 1





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 10 2 Wouter Poels (Ned) Bahrain McLaren 8 3 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Ineos 6 4 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 4 5 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 2 6 Dylan Teuns (Bel) Bahrain McLaren 1





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Bahrain McLaren 13:08:17 2 CCC Team 0:02:39 3 Team Ineos 0:03:02 4 Fundacion-Orbea 0:03:19 5 Astana Pro Team 0:03:24 6 UAE Team Emirates 0:05:40 7 Movistar Team 0:06:13 8 Lotto Soudal 0:06:29 9 AG2R la Mondiale 0:10:01 10 Deceuninck-Quick-Step 0:10:20 11 Burgos-BH 0:10:53 12 Gazprom-Rusvelo 0:11:26 13 Kern Pharma 0:13:25 14 Israel Start-Up Nation 0:15:51 15 Caja Rural-Seguros RGA 0:17:12 16 Total Direct Energie 0:19:59 17 Bardiani CSF Faizane' 0:20:15 18 Mitchelton-Scott 0:22:07 19 Sport Vlaanderen-Baloise 0:33:23 20 Kometa Xstra 0:41:09 21 Team Jumbo-Visma 1:05:04





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 16:38:28 2 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 0:00:06 3 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Ineos 4 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 0:00:13 5 Dylan Teuns (Bel) Bahrain McLaren 0:00:23 6 Wouter Poels (Ned) Bahrain McLaren 0:00:25 7 Ion Izaguirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 0:00:32 8 Ruben Fernandez (Spa) Fundacion-Orbea 0:00:49 9 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana Pro Team 0:01:11 10 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 0:01:14 11 Gianni Moscon (Ita) Team Ineos 0:01:19 12 Marc Soler (Spa) Movistar Team 0:01:22 13 James Knox (GBr) Deceuninck-Quickstep 14 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 0:01:36 15 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 0:01:43 16 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Fundacion-Orbea 0:01:46 17 Victor De la Parte (Spa) CCC Team 0:01:47 18 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 0:01:49 19 Oscar Cabedo Carda (Spa) Burgos-BH 0:01:53 20 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 0:01:55 21 Serge Pauwels (Bel) CCC Team 0:02:11 22 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:58 23 Tomasz Marczynski (Pol) Lotto Soudal 0:03:09 24 Matej Mohoric (Slo) Bahrain McLaren 0:03:23 25 Márton Dina (Hun) Kometa Xstra 0:03:27 26 Rein Taaramäe (Est) Total Direct Energie 0:03:36 27 Mathias Frank (Swi) AG2R la Mondiale 0:03:39 28 Julien Simon (Fra) Total Direct Energie 0:04:08 29 Ben Swift (GBr) Team Ineos 0:04:44 30 Michal Kwiatkowski (Pol) Team Ineos 0:04:49 31 Rodrigo Contreras Pinzon (Col) Astana Pro Team 0:05:04 32 Jon Agirre Egaña (Spa) Kern Pharma 0:05:40 33 Joan Bou Company (Spa) Fundacion-Orbea 0:05:57 34 Kevin Deltombe (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:06:10 35 Davide Villella (Ita) Movistar Team 0:06:22 36 Philippe Gilbert (Bel) Lotto Soudal 0:06:23 37 David De la Cruz Melgarejo (Spa) UAE Team Emirates 0:06:43 38 Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:06:47 39 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 0:07:04 40 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:07:25 41 Willem Jakobus Smit (RSA) Burgos-BH 0:07:48 42 Luis León Sanchez (Spa) Astana Pro Team 0:07:50 43 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R la Mondiale 0:08:06 44 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Fundacion-Orbea 0:08:21 45 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 0:08:41 46 Urko Berrade Fernandez (Spa) Kern Pharma 0:08:59 47 Dorian Godon (Fra) AG2R la Mondiale 0:09:26 48 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 0:10:20 49 Reto Hollenstein (Swi) Israel Start-Up Nation 0:10:34 50 Michael Schär (Swi) CCC Team 0:11:01 51 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-Quickstep 0:11:09 52 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep 0:11:39 53 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up Nation 0:11:40 54 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:11:46 55 Matthias Brändle (Aut) Israel Start-Up Nation 0:12:19 56 Ivan Moreno Sanchez (Spa) Kern Pharma 0:12:34 57 José Rojas (Spa) Movistar Team 0:13:04 58 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Scott 0:13:29 59 Cristian Scaroni (Ita) Gazprom-Rusvelo 0:13:33 60 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 0:14:16 61 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:14:28 62 Stijn Steels (Bel) Deceuninck-Quickstep 0:14:37 63 Dario Cataldo (Ita) Movistar Team 0:14:39 64 Jose Felix Parra Cuerda (Spa) Kern Pharma 0:14:41 65 Evgeny Shalunov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:14:51 66 Simone Velasco (Ita) Gazprom-Rusvelo 0:15:34 67 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 0:15:42 68 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 0:15:45 69 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:16:13 70 Ivan Garcia Cortina (Spa) Bahrain McLaren 0:16:20 71 Diego Rubio Hernandez (Spa) Burgos-BH 0:16:29 72 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:16:49 73 Christian Knees (Ger) Team Ineos 0:16:53 74 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 0:17:08 75 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-Quickstep 0:17:35 76 Matteo Trentin (Ita) CCC Team 0:17:40 77 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 0:17:42 78 Salvatore Puccio (Ita) Team Ineos 0:17:44 79 Yves Lampaert (Bel) Deceuninck-Quickstep 0:17:48 80 Tsgabu Gebremaryam Grmay (Eth) Mitchelton-Scott 0:18:03 81 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Caja Rural-Seguros RGA 0:18:31 82 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:18:53 83 Romain Cardis (Fra) Total Direct Energie 0:19:26 84 Thomas Sprengers (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:19:30 85 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 0:19:35 86 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:19:56 87 Michael Albasini (Swi) Mitchelton-Scott 0:19:59 88 Fabien Grellier (Fra) Total Direct Energie 0:20:20 89 Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott 0:21:16 90 Antonio Jesus Soto Guirao (Spa) Fundacion-Orbea 0:21:17 91 Jorge Arcas (Spa) Movistar Team 0:21:55 92 Oliver Naesen (Bel) AG2R la Mondiale 0:22:00 93 Daniel Navarro Garcia (Spa) Israel Start-Up Nation 0:22:46 94 Edward Ravasi (Ita) UAE Team Emirates 0:22:47 95 Guy Niv (Isr) Israel Start-Up Nation 0:22:48 96 Ivan Rovny (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:23:23 97 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:23:51 98 Jaume Sureda Morey (Spa) Burgos-BH 0:24:07 99 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 0:24:13 100 Lawrence Naesen (Bel) AG2R la Mondiale 0:24:22 101 Scott Davies (GBr) Bahrain McLaren 0:24:30 102 Nikita Stalnov (Kaz) Astana Pro Team 0:24:59 103 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:25:05 104 Umberto Orsini (Ita) Bardiani CSF Faizane' 105 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:25:13 106 Enrique Sanz Unzue (Spa) Kern Pharma 0:25:39 107 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:26:00 108 Jonathan Castroviejo Nicolas (Spa) Team Ineos 0:26:38 109 Julien Duval (Fra) AG2R la Mondiale 0:27:25 110 Daniel Viegas (Por) Kometa Xstra 0:27:29 111 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:27:36 112 Joseph Lloyd Dombrowski (USA) UAE Team Emirates 0:27:38 113 Maarten Wynants (Bel) Team Jumbo-Visma 0:27:42 114 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 0:27:47 115 Juan Jose Lobato del Valle (Spa) Fundacion-Orbea 0:27:57 116 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:28:00 117 Christoph Pfingsten (Ger) Team Jumbo-Visma 0:28:06 118 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 0:28:14 119 Simon Sellier (Fra) Total Direct Energie 0:28:42 120 Cedric Beullens (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:28:56 121 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 0:29:00 122 Jorge Cubero Galvez (Spa) Burgos-BH 0:29:13 123 Paul Martens (Ger) Team Jumbo-Visma 0:29:47 124 Kevin Inkelaar (Ned) Bahrain McLaren 0:31:00 125 Isaac Canton Serrano (Spa) Burgos-BH 0:31:55 126 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Kometa Xstra 0:32:18 127 Jaime Castrillo Zapater (Spa) Kern Pharma 0:32:56 128 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma 0:33:20 129 Hector Saez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:33:36 130 Jeremy Cabot (Fra) Total Direct Energie 0:33:53 131 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 0:34:28 132 Julen Irizar Laskurain (Spa) Fundacion-Orbea 0:34:37 133 Sergio Nestor Araiz Michel (Spa) Kern Pharma 0:34:43 134 Antonio Puppio (Ita) Kometa Xstra 0:34:56 135 Kenny De Ketele (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:34:57 136 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:35:53 137 Giacomo Garavaglia (Ita) Kometa Xstra 0:40:56





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 50 2 Dylan Groenewegen (Ned) Team Jumbo-Visma 50 3 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-Quickstep 40 4 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 28 5 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 28 6 Dylan Teuns (Bel) Bahrain McLaren 26 7 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Ineos 23 8 Matej Mohoric (Slo) Bahrain McLaren 22 9 Jon Aberasturi Izaga (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 22 10 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 22 11 Wouter Poels (Ned) Bahrain McLaren 20 12 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 20 13 Ion Izaguirre Insausti (Spa) Astana Pro Team 19 14 Davide Cimolai (Ita) Israel Start-Up Nation 19 15 Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott 18 16 Ruben Fernandez (Spa) Fundacion-Orbea 15 17 Ben Swift (GBr) Team Ineos 14 18 Juan Jose Lobato del Valle (Spa) Fundacion-Orbea 13 19 Matteo Trentin (Ita) CCC Team 12 20 Gianni Moscon (Ita) Team Ineos 10 21 John Degenkolb (Ger) Lotto Soudal 9 22 Ivan Garcia Cortina (Spa) Bahrain McLaren 9 23 Amaury Capiot (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 9 24 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 8 25 Jaume Sureda Morey (Spa) Burgos-BH 8 26 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana Pro Team 7 27 Tom Van Asbroeck (Bel) Israel Start-Up Nation 7 28 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 6 29 Lawrence Naesen (Bel) AG2R la Mondiale 6 30 Julen Irizar Laskurain (Spa) Fundacion-Orbea 5 31 James Knox (GBr) Deceuninck-Quickstep 5 32 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 5 33 Mikel Bizkarra Etxegibel (Spa) Fundacion-Orbea 5 34 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 5 35 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-Quickstep 4 36 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 4 37 Marc Soler (Spa) Movistar Team 3 38 Victor De la Parte (Spa) CCC Team 3 39 Romain Cardis (Fra) Total Direct Energie 3 40 Cedric Beullens (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 2 41 Hector Saez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 2 42 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 1 43 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 1 44 Davide Ballerini (Ita) Deceuninck-Quickstep 1 45 Cristian Scaroni (Ita) Gazprom-Rusvelo 1





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Gonzalo Serrano Rodriguez (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 24 2 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 13 3 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 12 4 Pello Bilbao (Spa) Bahrain McLaren 10 5 Wouter Poels (Ned) Bahrain McLaren 8 6 Ivan Moreno Sanchez (Spa) Kern Pharma 6 7 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Ineos 6 8 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' 6 9 Alessandro De Marchi (Ita) CCC Team 6 10 Tim Declercq (Bel) Deceuninck-Quickstep 5 11 Hector Saez Benito (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 5 12 Daniel Martin (Irl) Israel Start-Up Nation 4 13 Greg Van Avermaet (Bel) CCC Team 4 14 Jos Van Emden (Ned) Team Jumbo-Visma 4 15 Cedric Beullens (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 3 16 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 3 17 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 3 18 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 2 19 Dylan Teuns (Bel) Bahrain McLaren 2 20 Alejandro Valverde (Spa) Movistar Team 2 21 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Kometa Xstra 2 22 Julen Irizar Laskurain (Spa) Fundacion-Orbea 2 23 Cristian Scaroni (Ita) Gazprom-Rusvelo 1 24 Daniel Viegas (Por) Kometa Xstra 1





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Tadej Pogacar (Slo) UAE Team Emirates 16:38:28 2 Tao Geoghegan Hart (GBr) Team Ineos 0:00:06 3 Oscar Rodriguez Garaicoechea (Spa) Astana Pro Team 0:01:11 4 James Knox (GBr) Deceuninck-Quickstep 0:01:22 5 Jefferson Cepeda (Ecu) Caja Rural-Seguros RGA 0:02:58 6 Márton Dina (Hun) Kometa Xstra 0:03:27 7 Jon Agirre Egaña (Spa) Kern Pharma 0:05:40 8 Joan Bou Company (Spa) Fundacion-Orbea 0:05:57 9 Dmitrii Strakhov (Rus) Gazprom-Rusvelo 0:06:47 10 Luca Covili (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:07:25 11 Txomin Juaristi Arrieta (Spa) Fundacion-Orbea 0:08:21 12 Rémi Cavagna (Fra) Deceuninck-Quickstep 0:08:41 13 Urko Berrade Fernandez (Spa) Kern Pharma 0:08:59 14 Dorian Godon (Fra) AG2R la Mondiale 0:09:26 15 Nathan Van Hooydonck (Bel) CCC Team 0:10:20 16 Francesco Romano (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:11:46 17 Ivan Moreno Sanchez (Spa) Kern Pharma 0:12:34 18 Robert Stannard (Aus) Mitchelton-Scott 0:13:29 19 Cristian Scaroni (Ita) Gazprom-Rusvelo 0:13:33 20 Brent Van Moer (Bel) Lotto Soudal 0:14:16 21 Jose Felix Parra Cuerda (Spa) Kern Pharma 0:14:41 22 Simone Velasco (Ita) Gazprom-Rusvelo 0:15:34 23 Alvaro Cuadros Morata (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:16:13 24 Ivan Garcia Cortina (Spa) Bahrain McLaren 0:16:20 25 Jonas Gregaard Wilsly (Den) Astana Pro Team 0:16:49 26 Fabio Jakobsen (Ned) Deceuninck-Quickstep 0:17:35 27 Alejandro Osorio Carvajal (Col) Caja Rural-Seguros RGA 0:18:31 28 Remy Mertz (Bel) Lotto Soudal 0:19:56 29 Callum Scotson (Aus) Mitchelton-Scott 0:21:16 30 Aaron Verwilst (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:23:51 31 Jaume Sureda Morey (Spa) Burgos-BH 0:24:07 32 Scott Davies (GBr) Bahrain McLaren 0:24:30 33 Vincenzo Albanese (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:25:13 34 Giovanni Carboni (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:26:00 35 Daniel Viegas (Por) Kometa Xstra 0:27:29 36 Filippo Zana (Ita) Bardiani CSF Faizane' 0:27:36 37 Cristian Rodriguez Martin (Spa) Caja Rural-Seguros RGA 0:28:00 38 Sergio Samitier Samitier (Spa) Movistar Team 0:28:14 39 Simon Sellier (Fra) Total Direct Energie 0:28:42 40 Cedric Beullens (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:28:56 41 Kevin Inkelaar (Ned) Bahrain McLaren 0:31:00 42 Isaac Canton Serrano (Spa) Burgos-BH 0:31:55 43 Diego Pablo Sevilla Lopez (Spa) Kometa Xstra 0:32:18 44 Jaime Castrillo Zapater (Spa) Kern Pharma 0:32:56 45 Pascal Eenkhoorn (Ned) Team Jumbo-Visma 0:34:28 46 Julen Irizar Laskurain (Spa) Fundacion-Orbea 0:34:37 47 Sergio Nestor Araiz Michel (Spa) Kern Pharma 0:34:43 48 Antonio Puppio (Ita) Kometa Xstra 0:34:56 49 Emiel Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen-Baloise 0:35:53 50 Giacomo Garavaglia (Ita) Kometa Xstra 0:40:56