US Open today: Day 3 order of play for Wednesday August 28 ft. Roger Federer and Novak Djokovic

The bottom half of the US Open men’s draw, where three-times champion Rafa Nadal resides, was blown wide open on Tuesday after four of the top-10 seeds crashed out at the first hurdle of the year’s final Grand Slam.

Austria’s Dominic Thiem, Greek Stefanos Tsitsipas, Russian Karen Khachanov and Spaniard Roberto Bautista Agut were all sent packing before Nadal restored some semblance of order to his half of the draw.

Meanwhile, former champion Sloane Stephens was stunned by Russian qualifier Anna Kalinskaya 6-3 6-4 in the first round of the US Open on Tuesday after an inconsistent display during which she was unable to find any sort of rhythm.

Scroll to continue with content Ad

And defending champion Naomi Osaka had to dig deep to reach the second round of the US Open. The top seed needed three sets to overcome gutsy Russian Anna Blinkova 6-4, 6-7 (5), 6-2.

Here is the order of play for day three:

Rafa Nadal is safely through (Getty)

Arthur Ashe Stadium

12:00: Mariam Bolkvadze (Geo) v (3) Karolina Pliskova (Cze), (3) Roger Federer (Swi) v Damir Dzumhur (Bih), (1) Novak Djokovic (Ser) v Juan Ignacio Londero (Arg), (8) Serena Williams (USA) v Catherine McNally (USA)

Louis Armstrong Stadium

11:00: Bradley Klahn (USA) v (7) Kei Nishikori (Jpn), (5) Elina Svitolina (Ukr) v Venus Williams (USA), Lin Zhu (Chn) v (10) Madison Keys (USA), Lauren Davis (USA) v (2) Ashleigh Barty (Aus), (12) Borna Coric (Cro) v Grigor Dimitrov (Bul)

Grandstand

11:00: (16) Johanna Konta (Gbr) v Margarita Gasparyan (Rus), Hugo Dellien (Bol) v (5) Daniil Medvedev (Rus), (23) Stan Wawrinka (Swi) v Jeremy Chardy (Fra), (20) Sofia Kenin (USA) v Laura Siegemund (Ger)

Court 4

Story continues

11:00: Adrian Mannarino (Fra) & Gilles Simon (Fra) v (3) Raven Klaasen (Rsa) & Michael Venus (Nzl), Bianca Vanessa Andreescu (Can) & Sharon Fichman (Can) v Whitney Osuigwe (USA) & Taylor Townsend (USA), Karolina Muchova (Cze) v (29) Su-Wei Hsieh (Tpe), Marcus Daniell (Nzl) & Kenneth Skupski (Gbr) v Marius Copil (Rom) & Nick Kyrgios (Aus), Eri Hozumi (Jpn) & Makoto Ninomiya (Jpn) v Alexa Guarachi (Chi) & Bernarda Pera (USA)

Court 5

11:00: (31) Christian Garin (Chi) v Alex De Minaur (Aus), Ekaterina Alexandrova (Rus) v (33) Shuai Zhang (Chn), (30) Maria Sakkari (Gre) v Shuai Peng (Chn), Jenson Brooksby (USA) v (17) Nikoloz Basilashvili (Geo)

Court 6

11:00: Luke Bambridge (Gbr) & Ben McLachlan (Jpn) v Thai-Son Kwiatkowski (USA) & Noah Rubin (USA), Jennifer Brady (USA) & Alison Riske (USA) v Raluca Olaru (Rom) & Zhaoxuan Yang (Chn), (4) Pierre-Hugues Herbert (Fra) & Nicolas Mahut (Fra) v Rohan Bopanna (Ind) & Denis Shapovalov (Can), (1) Timea Babos (Hun) & Kristina Mladenovic (Fra) v Jessica Moore (Aus) & Giuliana Olmos (Mex), (8) Marcel Granollers (Spa) & Horacio Zeballos (Arg) v Sander Gille (Bel) & Joran Vliegen (Bel)

Court 7

11:00: (4) Latisha Chan (Tpe) & Ivan Dodig (Cro) v Maria Jose Sanchez Martinez (Spa) & Neal Skupski (Gbr), Simona Halep (Rom) & Horia Tecau (Rom) v (2) Gabriela Dabrowski (Can) & Mate Pavic (Cro), Hubert Hurkacz (Pol) & Vasek Pospisil (Can) v (7) Bob Bryan (USA) & Mike Bryan (USA), Nicholas Monroe (USA) & Tennys Sandgren (USA) v Radu Albot (Mol) & Malek Jaziri (Tun), Kristie Ahn (USA) & Christina McHale (USA) v Hailey Baptiste (USA) & Emma Navarro (USA)

Court 8

11:00: (9) Nikola Mektic (Cro) & Franko Skugor (Cro) v John-Patrick Smith (Aus) & Jordan Thompson (Aus), (9) Nicole Melichar (USA) & Kveta Peschke (Cze) v Nao Hibino (Jpn) & Miyu Kato (Jpn), Marco Cecchinato (Ita) & Andreas Seppi (Ita) v Pablo Andujar (Spa) & Fernando Verdasco (Spa), Jozef Kovalik (Svk) & Albert Ramos-Vinolas (Spa) v Robert Lindstedt (Swe) & Philipp Oswald (Aut)

Court 9

11:00: Lara Arruabarrena (Spa) & Kaitlyn Christian (USA) v (12) Ying-Ying Duan (Chn) & Saisai Zheng (Chn), Dalila Jakupovic (Slo) & Sabrina Santamaria (USA) v Francesca Di Lorenzo (USA) & Ann Li (USA), Roman Jebavy (Cze) & Matwe Middelkoop (Ned) v (13) Robin Haase (Ned) & Wesley Koolhof (Ned), (11) Kirsten Flipkens (Bel) & Johanna Larsson (Swe) v Viktoria Kuzmova (Svk) & Aliaksandra Sasnovich (Blr)

Court 10

11:00: Kristina Mladenovic (Fra) v Fiona Ferro (Fra), Feliciano Lopez (Spa) v Yoshihito Nishioka (Jpn), Rebecca Peterson (Swe) v (32) Dayana Yastremska (Ukr), Pablo Carreno-Busta (Spa) v Ricardas Berankis (Lit)

Court 11

11:00: Desirae Krawczyk (USA) & Jessica Pegula (USA) v Caroline Dolehide (USA) & Vania King (USA), Ryan Harrison (USA) & Sam Querrey (USA) v (10) Rajeev Ram (USA) & Joe Salisbury (Gbr), Pablo Cuevas (Uru) v Kamil Majchrzak (Pol), Alexander Bublik (Kaz) & John Millman (Aus) v Evan King (USA) & Hunter Reese (USA)

Court 12

11:00: Usue Maitane Arconada (USA) & Hayley Carter (USA) v Nadiia Kichenok (Ukr) & Abigail Spears (USA), (16) Raquel Atawo (USA) & Asia Muhammad (USA) v Daria Kasatkina (Rus) & Anett Kontaveit (Est), Miomir Kecmanovic (Ser) v Paolo Lorenzi (Ita), Abigail Forbes (USA) & Alexa Noel (USA) v Viktorija Golubic (Swi) & Sara Sorribes Tormo (Spa)

Court 13

11:00: Ons Jabeur (Tun) v Aliaksandra Sasnovich (Blr), Daniel Evans (Gbr) v (25) Lucas Pouille (Fra), Iga Swiatek (Pol) v (12) Anastasija Sevastova (Lat), Gregoire Barrere (Fra) v (15) David Goffin (Bel)

Court 14

11:00: Hugo Nys (Mon) & Divij Sharan (Ind) v Roberto Carballes Baena (Spa) & Federico Delbonis (Arg), (16) Oliver Marach (Aut) & Jurgen Melzer (Aut) v Mikhail Kukushkin (Kaz) & Andrey Rublev (Rus), Andres Molteni (Arg) & Igor Zelenay (Svk) v Leonardo Mayer (Arg) & Joao Sousa (Por), Anna Blinkova (Rus) & Yafan Wang (Chn) v (4) Elise Mertens (Bel) & Aryna Sabalenka (Blr)

Court 15

11:00: Austin Krajicek (USA) & Edouard Roger-Vasselin (Fra) v Laslo Djere (Ser) & Janko Tipsarevic (Ser), (14) Lyudmyla Kichenok (Ukr) & Jelena Ostapenko (Lat) v Kateryna Kozlova (Ukr) & Anastasia Potapova (Rus), Marcelo Arevalo (Esa) & Jonny O'Mara (Gbr) v Benoit Paire (Fra) & Mischa Zverev (Ger), (5) Anna-Lena Groenefeld (Ger) & Demi Schuurs (Ned) v Alize Cornet (Fra) & Fiona Ferro (Fra)

Court 17

11:00: Alison Van Uytvanck (Bel) v (18) Qiang Wang (Chn), (22) Petra Martic (Cro) v Ana Bogdan (Rom), Denis Kudla (USA) v (27) Dusan Lajovic (Ser), Reilly Opelka (USA) v Dominik Koepfer (Ger)