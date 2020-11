Une Almatoise attire l'attention des stars avec ses dessins

Les dessins de la jeune Amélie Legendre, d’Alma, attirent l’attention de célébrités québécoises et internationales sur les réseaux sociaux. La vedette de téléréalité américaine Paris Hilton a d’ailleurs indiqué sur Instagram qu’elle aimait beaucoup son portrait réalisé par l’artiste de 20 ans.

Amélie Legendre a toujours aimé l’art, bien qu’elle n’ait jamais suivi de cours ou participé à des concours. La jeune femme d’Alma dessine pour son plaisir personnel.

Dès ses débuts, vers l’âge de 12 ans, ses proches lui ont conseillé de partager son art sur les réseaux sociaux. Elle s’est alors mise à publier ses dessins et de plus en plus de personnes s’y intéressaient. Puis, elle a laissé de côté les crayons durant quelques années. En 2018, elle a renoué avec sa passion et a créé une page Instagram pour montrer les oeuvres qu’elle fait à temps perdu.

La pandémie, qui a ralenti le rythme de vie de bien des personnes, a motivé l’Almatoise à recommencer à dessiner plus sérieusement. « Je me suis remise là-dedans il y a quelques mois. J’essaie maintenant de contacter les célébrités que je dessine et j’ai réussi jusqu’à maintenant à joindre, entre autres, Paris Hilton. Il y a un mois, elle a commenté, aimé le dessin, en plus de s’abonner à mon compte », raconte Amélie, dans un entretien avec Le Progrès.

Elle était évidemment bien contente de cette attention, surtout que le portrait de Paris Hilton lui a pris plus de 80 heures de travail, son plus gros projet jusqu’à maintenant. La réponse de la vedette est perçue comme une récompense pour toutes les heures travaillées, souligne Amélie Legendre.

Sa plus récente oeuvre est une vedette de la plateforme TikTok, Addison Rae. Cette dernière n’a pas encore vu l’oeuvre, mais des amis de la vedette ont écrit à Amélie qu’ils allaient la lui montrer, ce qui fait qu’elle ne perd pas espoir.

À l’échelle québécoise, la jeune femme a été remerciée par des vedettes d’ici qui apprécient beaucoup ses portraits, dont les influenceuses Lysandre Nadeau et Elisabeth Rioux.

L’Almatoise rêve que les chanteuses Ariana Grande et Selena Gomez voient ses oeuvres.

Tous ses dessins sont faits aux crayons de bois et certains détails à l’exacto. Elle fait rarement des oeuvres qui sortent de la réalité « Je ne suis pas la personne qui a le plus d’imagination. Ce que j’aime de reproduire des photos, c’est que je peux me comparer à la fin et voir si le produit final est semblable au modèle », confie-t-elle.

Amélie Legendre apprécie la beauté des traits uniques de ses modèles, alors que les visages issus de son imagination sont souvent trop parfaits, sans imperfections.

L’Almatoise a voulu offrir des portraits personnalisés, mais la demande a rapidement été trop grande. De plus, les photographies de moins bonne qualité apportaient souvent des défis supplémentaires.

Forte présence sur les réseaux sociaux

Amélie Legendre a toujours eu une forte présence sur les réseaux sociaux. Sa page Facebook, où elle montrait ses dessins, a déjà eu près de 20 000 abonnés. Elle les a supprimés, afin de séparer sa page personnelle de ses dessins, et a créé une page Instagram (amelielegendre.art) expressément pour ses oeuvres, suivie par près de 1000 abonnés.

La jeune femme d’Alma a aussi un compte TikTok, qui compte plus de 23 000 abonnés. Bizarrement, selon elle, ce ne sont pas ses dessins qui attirent l’attention sur cette plateforme, mais plutôt des vidéos la mettant en vedette.

Elle aimerait beaucoup percer sur les réseaux sociaux. D’ailleurs, elle se questionne parfois à savoir si elle devrait déménager dans une plus grande ville, pour se faire connaître davantage, mais elle garde un attachement fort avec la région, ce qui la fait hésiter.

La dessinatrice apprécie tout ce qui touche à l’art, comme le maquillage, le dessin et la décoration. Elle aimerait d’ailleurs entamer un diplôme d’études professionnelles en décoration intérieure.

Myriam Arsenault, Initiative de journalisme local, Le Quotidien