UCI Track World Cup Day 2: Wild wins Scratch Race

null

The second day of the UCI Track World Cup 1 kicked off on Friday in Minsk, Belarus. Kirsten Wild (Netherlands) secured the gold medal in the women's Scratch Race, while Jennifer Valente (USA) and Mark Stewart (Great Britain) won the women's and men's Points Races, respectively.

Results

Scroll to continue with content Ad





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Jarmila Machacova (Cze) Czech Republic 48 2 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Italy 31 3 Maria Martins (Por) Portugal 28 4 Bo Yee Leung (HKg) Hong Kong, China 20 5 Kseniia Fedotova (Ukr) Ukraine 20 6 Sofia Arreola Navarro (Mex) Mexico 20 7 AnitaYvonne Stenberg (Nor) Norway 15 8 Anastasia Chulkova (Rus) Israel Cycling Academy Track Team 11 9 Wiktoria Pikulik (Pol) Poland 10 10 Annelies Dom (Bel) Belgium 6 11 Irene Usabiaga Balerdi (Spa) Spain 4 12 Olga Zabelinskaya (Uzb) Uzbekistan 4 13 Maria Rostovtseva (Rus) Russian Federation





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Jennifer Valente (USA) United States Of America 39 2 Tatsiana Sharakova (Blr) Belarus 37 3 Charlotte Becker (Ger) Germany 28 4 Amy Pieters (Ned) Netherlands 26 5 Trine Schmidt (Den) Denmark 21 6 Verena Eberhardt (Aut) Austria 8 7 Ana Usabiaga Balerdi (Spa) Eustrak - Euskadi 5 8 Victoire Berteau (Fra) France 5 9 Amber Joseph (Bar) Barbados 3 10 Mariia Averina (Rus) Russian Federation 2 11 Tereza Medvedova (Svk) Slovakia 2 12 Ying Zhang (Chn) People's Republic of China 1 13 Michelle Andres (Swi) Switzerland





Story continues

Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Jennifer Valente (USA) United States Of America 66 2 Maria Giulia Confalonieri (Ita) Italy 38 3 Tatsiana Sharakova (Blr) Belarus 35 4 Amy Pieters (Ned) Netherlands 32 5 AnitaYvonne Stenberg (Nor) Norway 28 6 Charlotte Becker (Ger) Germany 27 7 Bo Yee Leung (HKg) Hong Kong, China 22 8 Verena Eberhardt (Aut) Austria 12 9 Anastasia Chulkova (Rus) Israel Cycling Academy Track Team 7 10 Victoire Berteau (Fra) France 4 11 Trine Schmidt (Den) Denmark 3 12 Sofia Arreola Navarro (Mex) Mexico 2 13 Maria Martins (Por) Portugal 14 Annelies Dom (Bel) Belgium 15 Kseniia Fedotova (Ukr) Ukraine 16 Ana Usabiaga Balerdi (Spa) Eustrak - Euskadi 17 Wiktoria Pikulik (Pol) Poland 18 Mariia Averina (Rus) Russian Federation 19 Jarmila Machacova (Cze) Czech Republic 20 Amber Joseph (Bar) Barbados -15





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Vitaliy Hryniv (Ukr) Ukraine 11 2 Valere Thiebaud (Swi) Switzerland 10 3 Raman Ramanau (Blr) Minsk Cycling Club 7 4 Sebastian Mora Vedri (Spa) Spain 7 5 Savva Novikov (Rus) Lokosphinx 6 6 Andreas Graf (Aut) Austria 6 7 Moritz Malcharek (Ger) Track - Team - Brandenburg 5 8 Liam Bertazzo (Ita) Italy 4 9 Muradjan Khalmuratov (Uzb) Uzbekistan 2 10 Roy Pieters (Ned) Netherlands 2 11 Ignacio Sarabia Diaz (Mex) Mexico -4 12 Nicolas Pietrula (Cze) Czech Republic -20 DNF Joffrey Degueurce (Fra) Bison Sport - Commel DNF Andrei Sazanov (Rus) Marathon - Tula Cycling Team





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Christos Volikakis (Gre) Greece 15 2 Viktor Filutas (Hun) Hungary 14 3 Illart Zuazubiskar Gallastegi (Spa) Eustrak - Euskadi 13 4 Kenny De Ketele (Bel) Belgium 13 5 Sergei Rostovtsev (Rus) Russian Federation 10 6 Mark Stewart (GBr) Great Britain 9 7 Florian Maitre (Fra) France 8 8 Iuri Leitao (Por) Portugal 7 9 Hardzei Tsishchanka (Blr) Belarus 6 10 Ching Yin Mow (HKg) Hong Kong, China 2 11 Wojciech Pszczolarski (Pol) Poland 12 Roman Vassilenkov (Kaz) Kazakhstan -18 DNF Yacine Chalel (Alg) Algeria DNF Vitalijs Kornilovs (Lat) Latvia





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Stewart (GBr) Great Britain 95 2 Sebastian Mora Vedri (Spa) Spain 87 3 Andreas Graf (Aut) Austria 55 4 Kenny De Ketele (Bel) Belgium 54 5 Florian Maitre (Fra) France 52 6 Raman Ramanau (Blr) Minsk Cycling Club 50 7 Moritz Malcharek (Ger) Track - Team - Brandenburg 45 8 Vitaliy Hryniv (Ukr) Ukraine 44 9 Christos Volikakis (Gre) Greece 33 10 Sergei Rostovtsev (Rus) Russian Federation 32 11 Muradjan Khalmuratov (Uzb) Uzbekistan 25 12 Illart Zuazubiskar Gallastegi (Spa) Eustrak - Euskadi 25 13 Savva Novikov (Rus) Lokosphinx 22 14 Ching Yin Mow (HKg) Hong Kong, China 20 15 Valere Thiebaud (Swi) Switzerland 10 16 Hardzei Tsishchanka (Blr) Belarus 8 17 Liam Bertazzo (Ita) Italy 6 18 Viktor Filutas (Hun) Hungary 3 19 Iuri Leitao (Por) Portugal 1 20 Roy Pieters (Ned) Netherlands





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Daria Malkova (Rus) Russian Federation 2 Kirsten Wild (Ned) Netherlands 3 Anastasia Chulkova (Rus) Israel Cycling Academy Track Team 4 Emily Nelson (GBr) Great Britain 5 Martina Fidanza (Ita) Italy 6 Maggie Coles-lyster (Can) Canada 7 Sze Wing Lee (HKg) Hong Kong, China 8 Gilke Croket (Bel) Belgium 9 Lucja Pietrzak (Pol) Poland 10 Irene Usabiaga Balerdi (Spa) Spain 11 Tetyana Klimchenko (Ukr) Ukraine 12 Verena Eberhardt (Aut) Austria 13 Amber Joseph (Bar) Barbados





Pos. Rider Name (Country) Team Result 1 Jennifer Valente (USA) United States Of America 2 Victoire Berteau (Fra) France 3 Olivija Baleisyte (Ltu) Lithuania 4 Ana Usabiaga Balerdi (Spa) Eustrak - Euskadi 5 Katerina Kohoutkova (Cze) Czech Republic 6 Jiali Liu (Chn) People's Republic of China 7 Mia Griffin (Irl) Ireland 8 Rinata Sultanova (Kaz) Kazakhstan 9 Mariia Averina (Rus) Russian Federation 10 Tereza Medvedova (Svk) Slovakia 11 Palina Pivavarava (Blr) Belarus 12 Catalina Anais Soto Campos (Chi) Chile 13 AnitaYvonne Stenberg (Nor) Norway