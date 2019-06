U.S. Open 2019: Sectional and Local Qualifying Results

The road to the 2019 U.S. Open is officially underway after the USGA accepted 9,125 entries into this year's national championship, the eighth straight year that more than 9,000 people have submitted entries. To be eligible, a player must have a Handicap Index of 1.4 or lower, or be a professional. Only 50 of these players are exempt all the way to Pebble Beach, with the remaining players needing to play their way into the championship via local and sectional qualifying.

The number of fully exempt players will increase with the inclusion of the top 60 point leaders and ties from the Official World Golf Ranking, as of May 20 and June 10. The winner of the PGA Championship (May 16-19) and any multiple winners of PGA Tour events that award a full-point allocation for the season-ending Tour Championship also will earn exemptions.

There are 109 courses hosting 18-hole local qualifiers that will be contested in 45 states and Canada from April 29 to May 13. Those who advance then tee it up in one of 12 36-hole sectional qualifiers. Eight will be conducted at U.S. sites on Monday, June 3, with one additionally American qualifier being played Monday, May 20. For the 15th consecutive year, Japan and England will host a sectional qualifier, scheduled for May 27 and June 3, respectively. A sectional qualifier will be contested for the first time in Canada on June 3.

Scroll to continue with content Ad

The U.S. Open will be played June 13-16 at Pebble Beach Golf Links, the sixth time the fabled California course will hold the championship.

Just two players—Ken Venturi (1964) and Orville Moody (1969)—have won the U.S. Open after qualifying through local and sectional play. In 2018, 21 players advanced through local and sectional qualifying.

RELATED: Who is already in the field for the 2019 U.S. Open at Pebble Beach

Story continues

U.S. Open Sectional Qualifying Results

(a) - Amateur

MAY 20

Bent Tree Country Club & Northwood Club, Dallas, Texas (102 players/10 qualifying spots)

T-1: Brendon Todd, Watkinsville, Ga., 131

T-1: Nick Taylor, Canada, 131

3: Carlos Ortiz, Mexico, 133

4: Julian Etulain, Argentina, 135

T-5: Scottie Scheffler, Dallas, 136

T-5: Mike Weir, Canada, 136

T-5: Brian Davis, Windermere, Fla., 136

T-5: Matthew Jones, Australia, 136

T-9: Charles Danielson. Osceola, Wis., 137

T-9: Austin Eckroat (a), Edmond, Okla., 137

Alt-Cody Gribble, Dallas, 137

Alt-Jared Wolfe, Ponte Vedra Beach, Fla., 138



























MAY 27

Kuwana Country Club, Mie Prefuncture, Japan (33/3)

Win: Kodai Ichihara, Japan, 131

2: Shugo Imahira, Japan, 132

3: Mikumu Horikawa, Japan, 133

Alt-Chan Kim, Gilbert, Ariz., 133

Alt-Hiroyuki Fujita, Japan, 136













JUNE 3

Walton Heath Golf Club, Surrey, England (109/14)

Win: Dean Burmester, South Africa, 128

2: Sam Horsfield, England, 132

T-3: Marcus Fraser, Australia, 134

T-3: Clement Sordet, France, 134

T-5: Matthieu Pavon, France, 135

T-5: Lee Slattery, England, 135

T-5: Marcus Kinhult, Sweden, 135

T-8: Rhys Enoch, Wales, 136

T-8: Adri Arnaus, Spain, 136

T-8: Justin Walters, South Africa, 136

T-8: Daniel Hillier (a), England, 136

T-8: Thomas Pieters, Belgium, 136

T-8: Merrick Bremner, South Africa, 136

14: Renato Paratore, Italy, 137

Alt-Bernd Wiesberger, Austria 137

Alt-Ignacio Elvira, Spain, 137



































RattleSnake Point Golf Club, Milton, Ontario (37/4)

T-1: Tom Hoge, Fargo, N.D., 139

T-1: Sepp Straka, Valdosta, Ga., 139

T-3: Nathan Lashley, Scottsdale, 140

T-3: Alex Prugh, Spokane, Wash., 140

Alt-Harris English, Sea Island, Ga., 140

Alt-Fabian Gomez, Argentina, 141













Big Canyon Country Club & Newport Beach Country Club, Newport Beach, Calif. (99/5)

Win: Chun An Yu (a), Chinese Taipei, 131

T-2: Hayden Shieh, Fremont, Calif., 132

T-2: Richard Lee, Phoenix, 132

T-4: Stewart Hagestad (a), Newport Beach, Calif., 134

T-4: Andreas Halvorsen, Norway, 134

Alt-Miguel Luis Tabuena, Philippines, 135

Alt-Kurt Kitayama, Canada, 136















Streamsong Resort, Streamsong, Fla. (56/3)

Win: Callum Tarren, England, 132

2: Luis Gagne (a), Costa Rica, 134

3: Guillermo Pereira, Chile, 135

Alt-Tyson Alexander, Gainesville, 136

Alt-Jack McGuire, St. Petersburg, Fla., 138











Hawks Ridge Golf Club, Ball Ground, Ga. (63/4)

T-1: Oliver Schniederjans Alpharetta, Ga., 133

T-1: Noah Norton (a) Chico, Calif., 133

T-3: Chandler Eaton (a), Alpharetta, Ga., 135

T-3: Roberto Castro, Atlanta, 135

Alt-Jaime Lopez Rivarola, Argentina, 136

Alt-Joey Garber, St. Simons Island, Ga., 136













Woodmont Country Club, Rockville, Md. (121/14)

T-1: Billy Hurley III, Annapolis, Md., 141

T-1: Connor Arendell, Cape Coral, Fla., 141

T-3: Joseph Bramlett, San Jose, Calif., 142

T-3: Ryan Sullivan, Winston-Salem, N.C., 142

Alt-Tee-K Kelly, Wheaton, Ill., 142

Alt-Mark Lawrence, Richmond, Va., 143













Century Country Club & Old Oaks Country Club, Purchase, N.Y. (73/4)

Win: Cameron Young (a), Scarborough, N.Y., 137

T-2: Matt Parziale (a), Brockton, Mass., 142

T-2: Andy Pope, Glen Ellyn, Ill., 142

T-4: Rob Oppenheim, Andover, Mass., 143

Alt-Kelly Kraft, Dallas, 143

Alt- John Augusten (a), Owensboro, Ky., 144













Brookside Golf & Country Club and Scioto Country Club, Columbus, Ohio (121/14)

Win: Luke Guthrie, Jacksonville Beach, Fla., 131

2: Anirban Lahiri, India, 132

3: Sam Saunders, Atlantic Beach, Fla., 133

4: Jhonattan Vegas, Venezuela, 134

5: Rory Sabbatini, Slovakia, 135

6: Jason Dufner, Auburn, Ala., 136

T-7: Chesson Hadley, Raleigh, N.C., 137

T-7: Erik Van Rooyen, South Africa, 137

T-7: Luke Donald, England, 137

T-7: Aaron Baddeley, Australia, 137

T-7: Brandon Wu (a), Scarsdale, N.Y., 137

T-7: Ryan Fox, New Zealand, 137

T-7: Collin Morikawa (a), La Canada Flintridge, Calif., 137

T-7: Kyoung-Hoon Lee, South Korea, 137

Alt-Joel Dahmen, Scottsdale, 138

Alt-Kyle Jones, Snowflake, Ariz., 138

































Springfield Country Club, Springfield, Ohio (73/5)

T-1: Zac Blair, Orem, UT, 134

T-1: Chip McDaniel, Manchester, Ky., 134

T-1: Brian Stuard, Jackson, Mich., 134

T-1: Nick Hardy, Northbrook, Ill., 134

5: Brett Drewitt, Australia, 136

Alt-Joo-Young Lee, Hilliard, Ohio, 136

Alt-Lucas Herbert, Australia, 137















Wine Valley Golf Club, Walla Walla, Wash. (55/3)

Win: Eric Dietrich, Cheshire, , 133

T-2:Matthew Naume, Wilbraham, Mass., 137

T-2: Spencer Tibbits (a), Vancouver, Wash., 137

Alt-Alistair Docherty, Vancouver, Wash., 138

Alt-Michael Putnam, University Place, Wash., 138











U.S. Open Local Qualifying Results

(a) - Amateur

APRIL 29

The Club at Hokuli'a, Kealakekua, Hawaii (Field size: 26/Players advancing: 2)

Parker McLachlin, Kohanaiki, Hawaii, 69

Justin Keiley, Haiku, Hawaii, 70

Alt-Juan Rodriguez, Waikoloa, Hawaii, 71

Alt-Christopher Keiter, Napili, Hawaii, 71











Marietta Country Club, Kennesaw, Ga. (132/8)

Bryson Nimmer (a), Okatie, S.C., 66

Maximilian Herrmann (a), Germany, 66

Spencer Ralston (a), Gainesville, Ga., 67

Jonathan Keppler (a), Marietta, Ga., 68

JT Griffin, Marietta, Ga., 68

Stephen Behr (a), Atlanta, 68

Ryan Elmore, Dunwoody, Ga., 68

David Li (a), Atlanta, 69

Alt- Jacob Tilton, Smyrna, Ga., 69

Alt-Parker Rostowsky, Kennesaw, Ga., 69





















The Hills Country Club (Signature Course), Austin (125/7)

Pierceson Coody (a), Plano, Texas, 66

Max McGreevy, Edmond, Okla., 66

Sebastian Vazquez, Mexico, 66

Corey Pereira, Cameron Park, Calif., 67

Creighton Honeck (a), Austin, Texas, 68

Brett Drewitt, Austria, 68

Andrew Novak, Mount Pleasant, S.C., 69

Alt-William Holcomb (a), Crockett, Texas, 69

Alt-Matthew Henson, Austin, Texas, 69



















APRIL 30

UNM Championship Golf Course, Albuquerque (61/4)

Sean Carlon (a), Albuquerque, N.M., 70

Greg Condon (a), Monte Vista, Colo., 71

Jere Pelletier, El Paso, Texas, 71

Pablo Rincon Gallardo, Mexico, 71

Alt-Marty Sanchez, Santa Fe, N.M., 72

Alt-Samuel Saunders, Albuquerque, N.M., 72















Hot Springs Country Club (Arlington Course), Hot Springs, Ark. (80/5)

Mitchell Ford (a), Little Rock, Ark., 68

Austin Gean (a), Florence, Ala., 69

Andre Jacobs (a), League City, Texas, 69

Tanner Napier, Paris, Texas, 69

Mason Overstreet, (a), Kingfisher, Okla., 69

Alt-Kirk Thomas II, Shreveport, La., 69

Alt-Leonardo Di Marino, Argentina, 69















MAY 1

Butte Creek Golf & Country Club, Chico, Calif. (83/5)

Noah Norton (a), Chico, Calif., 67

Nicklaus Rivera (a), San Rafael, Calif., 69

Michael Slesinski (a), Fremont, Calif., 69

Robert Bucey (a), Concord, Calif., 70

Ben Geyer, Arbuckle, Calif., 70

Alt-Edd Hackett (a), Santa Clara, Calif., 70

Alt-Matthew Sutherland (a), Sacramento, Calif., 71

















River Landing, Wallace, N.C. (78/4)

Patrick Cover, Cornelius, N.C., 61

Morgan Deneen (a), Tustin, Calif., 69

Harrison Rhoades (a), Raleigh, N.C., 69

Wes Artac (a), Leander, Texas, 70

Alt-Benjamin Shipp (a), Raleigh, N.C., 71

Alt-Daniel Chopra, Sweden, 71













Cog Hills Golf & Country Club (Dubsdread Course), Lemont, Ill. (90/5)

Varun Chopra (a), Champaign, Ill., 68

Brian Bullington, Frankfort, Ill., 71

David Perkins (a), East Peoria, Ill., 72

Zack Wax, Downers Grove, Ill., 72

Mac McClear (a), Hinsdale, Ill., 73

Alt-Charlie Netzel, Western Springs, Ill., 73

Alt-Jack Musgrave (a), Chicago, 73















The Country Club of Winter Haven, Winter Haven, Fla. (84/5)

James Renner, Plainville, Mass., 67

Grant Renegar, Fort Myers, Fla, 68

Albin Bergstrom (a), Tampa, 69

Roberto Rodriguez Cacho, Mexico, 69

Spence Fulford, Rocky Mount, N.C., 70

Alt-Velten Meyer, Orlando, 70

Alt-Grant Waite, Ocala, Fla., 71















Highland Golf & Country Club, Indianapolis (84/5)

Jeff Doty (a), Carmel, Ind., 65

Tyson Alexander, Gainesville, Fla., 67

Brett Seward (a), Valparaiso, Ind., 68

Michael Cascino (a), Palos Park, Ill., 68

Jamie Broce, Indianapolis, 69

Alt-Yohann Benson, Canada, 70

Alt-Keegan Bronnenberg (a), Muncie, Ind., 70















MAY 2

Hillendale Country Club, Phoenix, Md. (58/3)

Matt Oshrine, Baltimore, Md., 68

Christopher Zhang (a), Blacksburg, Va., 68

Austin Barbin (a), Elkton, Md., 69

Alt-David Kocher, Charlotte, N.C., 69

Alt-Joey Lane, Great Falls, Va. 69













Sewailo Golf Course, Tucson (74/4)

Stephen Allan, Australia, 65

Briggs Duce (a), Sierra Vista, Ariz., 66

Drew Kittleson (a), Scottsdale, Ariz., 66

Daniel Ieremia, New Zealand, 67

Alt-Trevor Werbylo (a), Tucson, Ariz., 67

Alt-David Laskin (a), Elk Grove, Calif., 68













The Grand Golf Club, San Diego (90/5)

Samuel Cyr, La Jolla, Calif., 66

Shiryu (Leo) Oyo (a), San Diego, 66

Eric Sugimoto, Japan, 68

Patrick Duncan Jr., San Diego, 70

Vanslow Phillips, England, 70

Alt-Danny Ochoa, Carlsbad, Calif., 71

Alt- Jack Townsend (a), San Diego, 72















Amarillo Country Club, Amarillo, Texas (59/3)

Riley Casey (a), Tuscola, Texas, 64

Andy Lopez (a), Dallas, 66

Beau Burgess, Lubbock, Texas, 67

Alt-Kyle Hogan (a), Lubbock, Texas, 67

Alt-Jansen Smith (a), San Angelo, 68











Mission Inn Resort & Club, Howey-in-the-Hills, Fla. (67/4)

Peter Campbell, Canada, 68

Garrett Rank (a), Canada, 69

Barry Babbitt, Ocoee, Fla., 70

Canon Claycomb (a), Bowling Green, Ky., 70

Alt-Kyle Wilshire, Georgetown, Ky., 70

Alt-Christophe Stutts (a), Maitland, Fla., 71













Country Club of York, York, Pa. (77/4)

Alex Blickle, Reading, Pa., 68

Garrett Engle (a), Harrisburg, Pa., 68

Matt Hardman, Gettysburg, Pa., 68

Connor Flach (a), Ellicott City, Md., 69

Alt-Craig Hornberger, Lancaster, Pa., 70

Alt-Brian Bergstol, Bangor, Pa., 70













Andalusia Country Club, La Quinta, Calif. (89/5)

Matt Picanso, Bakersfield, Calif., 67

Joseph Cooper, Wayland, Mass., 69

Joe Highsmith (a), Lakewood, Wash., 69

Jonathan Garrick, Los Angeles, Calif., 70

Kyle Karazissis, Calabasas, Calif., 71

Alt-Aaron Dexheimer, Pacific Beach, Calif., 71

Alt-Ryan McCoy (a), Temecula, Calif., 72















MAY 3

The Club at Admiral's Cove (East Course), Jupiter, Fla. (81/5)

Justin Hicks, Wellington, Fla., 67

Gary Nicklaus, Jupiter, Fla., 70

Max Buckley, Rye, NY, 70

Alfie Plant, England, 70

Peyton White, Davidson, N.C., 71

Alt-Matthew Latham (a), England, 71

Alt-Randy Leen, Port Saint Lucie, Fla., 72

















MAY 6

StoneRidge Golf Club, Stillwater, Minn. (68/4)

Andrew Israelson (a), Staples, Minn., 69

Ross Miller, Maple Grove, Minn., 69

Christopher Meyer, Dallas, Texas, 71

Jesse Polk (a), Lakeville, Minn., 71

Alt-Frankie Capan (a), North Oaks, Minn., 71

Alt-Tommy Vining (a), Sioux Falls, S.D., 72















Indian Ridge Country Club (Grove Course), Palm Desert, Calif. (83/5)

Paul Parlane, Los Angeles, 65

Andrew Levitt, Ladera Ranch, Calif., 66

Brandon Bueno (a), Malibu, Calif., 67

David Kim, Buena Park, Calif., 68

Alex Macaluso, Valencia, Calif., 69

Alt-Austin Miller, Gering, Neb., 69

Alt-Michael McCabe, Moorpark, Calif., 69















Alpine Country Club, Demarest, N.J. (106/6)

Thomas Kalinowski, Scottsdale, 67

Stephen Shellock, Shrewsbury, N.J., 68

Ryan Davis (a), Berkeley Heights, N.J., 69

Ryan McCormick, Middletown, N.J., 70

Florian Schroedl (a), Germany, 71

Peter Ballo, Stamford, Conn., 71

Alt-Thomas McCarthy (a), New York, 71

Alt-Louis Bodine, Three Bridges, N.J., 72

















Coyote Ridge Golf Club, Carrollton, Texas (101/6)

Gerardo Ruiz De La Concha, Mexico, 70

Josh Gliege (a), Meridian, Idaho, 70

Blaine Hale (a), Dallas, 70

Thomas Allkins (a), Canada, 71

Shuai Ming Wong (a), Hong Kong, 71

Major Monzingo, Fort Worth, 71

Alt-Hayden Springer (a), Trophy Club, Texas, 71

Alt-Michael Martin, Fort Worth, 72

















Fox Run Golf Club, St. Louis (82/5)

Christopher Ferris (a), St. Louis, 70

Crimson Callahan (a), Chesterfield, Mo., 71

Kevin Lucas, Folsom, Calif., 71

Collin Neeman, Columbia, Ill., 71

Carr Vernon, Poplar Bluff, Mo., 71

Alt-Rico Hoey, Rancho Cucamonga, Calif., 72

Alt-Wesley Hunter, Mobile, Ala., 72















Makefield Highlands Golf Club, Yardley, Pa. (80/5)

Ryan Dornes (a), Lancaster, Pa., 68

Carey Bina (a), Villanova, Pa., 70

Christopher Ault (a), Yardley, Pa., 71

Zachary Barbin (a), Elkton, Md., 71

Jeremy Wall (a), Brielle, N.J., 72

Alt-Nathan Bazant (a), Lawrenceville, N.J., 72

Alt-Mark Miller, Philadelphia, 72















Lago Mar Country Club, Plantation, Fla. (49/3)

Eric Cole, Delray Beach, Fla., 66

Tyler Strafaci (a), Davie, Fla., 66

Chris Nido (a), Puerto Rico, 67

Alt-Leopoldo Herrera III (a), Doral, Fla., 67

Alt-George Haggerty (a), England, 70











Deerfield Country Club, Rochester, N.Y. (42/2)

Nicklos Rousey, Bentonville, Ark., 70

Yaroslav Merkulov (a), Penfield, N.Y., 71

Alt-Shawn Colella (a), Marcellus, N.Y., 71

Alt-Chris Malec, Webster, N.Y., 73









Pete Dye Golf Club, Bridgeport, W.Va. (47/3)

Charlie Nikitas (a), Glenview, Ill., 67

Spencer Cole, Greer, S.C., 69

Kevin Kraft, Harrisburg, Va., 69

Alt-Will Evans, Charleston, W.Va., 69

Alt-JB Williams, Danville, Ky., 70











Lyman Orchards Golf Club (Jones Course), Middlefield, Conn. (66/4)

Chris Houston, Gilford, N.H., 69

Jimmy Hervol (a), Hopkinton, Mass., 70

Brian Carlson, Madison, Conn., 71

Eric Dietrich, Cheshire, Conn., 71

Alt-Christopher Tallman, Holyoke, Mass., 71

Alt-Michael Young (a), Ireland, 71













Ledgemont Country Club, Seekonk, Mass. (64/4)

Fletcher Babcock, Danielson, Conn., 69

Tyler Cooke (a), Warwick, R.I., 70

Billy Walthouse, Longmeadow, Mass., 70

Eric Barlow, Canton, Mass., 70

Alt-Rich Berberian, Hooksett, N.H., 70

Alt-Peter French, Franklin, Mass., 71













Sawgrass Country Club, Ponte Vedra Beach, Fla. (84/5)

Philip Knowles (a), Bradenton, Fla., 67

John Vanderlaan, Southbury, Conn., 68

Stone Cowie, Crawfordville, Fla., 69

Sam Straka, Valdosta, Ga., 69

Travis Trace (a), Jacksonville, Fla., 69

Alt-Davis Lee (a), Ponte Vedra Beach, Fla., 69

Alt-Lance Lacombe, Fleming Island, Fla., 69















Camp Creek Golf Club, Watersound, Fla. (38/2)

Scott Strohmeyer, Auburn, Ala., 70

Kane Whitehurst, Duluth, Ga., 70

Alt-Chase Seiffert, Panama City Beach, Fla., 71

Alt-Zachary Portemont, Andalusia, Ala., 71









Davenport Country Club, Pleasant Valley, Iowa (58/3)

David Lawrence, Moline, Ill., 69

Frank Lindwall (a), Cedar Rapids, Iowa, 70

Sean McCarty, Solon, Iowa, 70

Alt-Charles Jahn (a), Sperry, Iowa, 70

Alt-Broc Everett, West Des Moines, Iowa, 70











The Golf Club at Creekmor, Raymore, Mo. (59/3)

Matt Echelmeier (a), Columbia, Mo., 69

Jack Maguire, St. Petersburg, Fla., 69

Kyle Long (a), Joplin, Mo., 70

Alt-McCain Schellhardt (a), Edmond, Okla., 72

Alt-Lane Wallace (a), Yukon, Okla., 72











Sunnyside Country Club, Fresno, Calif. (84/5)

Trevor Clayton, Clovis, Calif., 65

Connor Golembeski (a), Redmond, Wash., 65

Jamie Cheatham (a), Rancho Santa Fe, Calif., 66

Alex Lee (a), Sacramento, Calif., 67

Israel Garcia (a), Dinuba, Calif., 67

Alt-Joachim Altonen, Finland, 68

Alt-Ryan Gronlund (a), Pleasanton, Calif., 68















The Country Club at DC Ranch, Scottsdale (84/5)

Billy Comeaux, Tucson, 67

Leon D'Souza (a), Hong Kong, 67

Bradley Harrelson, Scottsdale, 67

Daniel Sun (a), Canada, 67

Darren Fletcher (a), Cave Creek, Ariz., 68

Alt-Timothy Harris, Phoenix, 69

Alt-Sam Triplett, Scottsdale, 69















Muskegon Country Club, Muskegon, Mich. (69/4)

Domenic Mancinelli, Northville, Mich., 67

Alex Scott, Traverse City, 69

Andrew Ruthkoski, Muskegon, Mich., 70

Donnie Trosper, Canton, Mich., 71

Alt-James Piot, Canton, Mich., 71

Alt-Andrew Walker, Battle Creek, Mich., 71













Genoa Lakes Golf Club (Lakes Course), Genoa, Nev. (28/2)

Jared Becher, Reno, Nev., 67

Dustin Hall (a), Sparks, Nev., 70

Alt-Stephen Osborne (a), Reno, Nev., 71

Alt-Scott Smith, Fallon, Nev., 71









Laurel Links Country Club, Laurel, N.Y. (75/4)

Andrew Svoboda, Roslyn Harbor, N.Y., 67

Michael Miranda, Port Jefferson Station, N.Y., 69

Chris Gabriele, Huntington, N.Y., 70

Kyle Brey, Farmingdale, N.Y., 71

Alt-Darin Goldstein (a), New York City, 71

Alt-Dylan Crowley, Studio City, Calif., 72













MAY 7

Berkshire Hills Country Club, Pittsfield, Mass. (36/2)

Jared Nelson (a), Rutland, Vt., 69

Mark Purrington, Dartmouth, Mass., 69

Alt-Garren Poirier (a), Killington, Vt., 70

Alt-Nick Antonelli, Atkinson, N.H., 72











Industry Hills Golf Club (Ike Course), City of Industry, Calif. (90/5)

Andrew Spillman (a), Simi Valley, Calif., 69

Roy Cootes (a), Rolling Hills, Calif., 70

Mark Anguiano, Whittier, Calif., 70

Erick Liscio (a), Murrieta, Calif., 70

Derek Hitchner (a), Minneapolis, Minn., 70

Alt-Andrew Fernandes (a), Lakewood, Calif., 70

Alt-Ethan Chung (a), Murrieta, Calif., 70















Green Meadow Country Club, Missoula, Mont. (28/2)

Ryan Porch, Kalispell, Mont., 64

Jason Molner (a), Lewiston, Idaho, 65

Alt-Ryan Malby, Kalispell, Mont., 67

Alt-Jimmy Mee, Libby, Mont., 67









Collindale Golf Club, Fort Collins, Colo. (76/4)

Carson Griggs (a), Sand Springs, Okla., 69

Matthew Liringis, Chandler, Ariz., 69

Dylan Wonnacott (a), Longmont, Colo., 70

John Murdock (a), Laramie, Wyo., 70

Alt-Michael Schoolcraft, Denver, 71

Alt-Davis Bryant (a), Aurora, Colo., 72













Ruby Hill Golf Club, Pleasanton, Calif. (84/5)

Hayden Shieh, Fremont, Calif., 68

Kaiwen Liu (a), San Diego, 69

Noah Woolsey (a), Seattle, 69

Michael Perchak, Alamo, Calif., 70

Ryan Meyer (a), Oakdale, Calif., 70

Alt-Matthew McCarty (a), Scottsdale, 70

Alt-Derek Ackerman (a), Half Moon Bay, Calif., 71















Gold Mountain Golf Course (Olympic Course), Bremerton, Wash. (102/6)

Spencer Tibbits (a), Vancouver, Wash., 65

Wes Heffernan, Canada, 69

Li Wang, Sammamish, Wash., 69

Brian Thornton, Sumner, Wash., 70

Austin Hurt, Bainbridge Island, Wash., 70

Daniel Campbell (a), Bellingham, Wash., 71

Alt-Shamu Bodhidatta (a), Snoqualmie, Wash., 72

Alt-Casey Martin, Eugene, Ore., 72

















Morris Park Country Club, South Bend, Ind. (73/4)

Johnny Watts, Fishers, Ind., 68

Miguel Delgado (a), Novato, Calif., 70

Michael Davan, Rossville, Ill., 70

Mitchell Davis (a), Valparaiso, Ind., 71

Alt-Nicholas Grubnich, Crown Point, Ind., 71

Alt-Brendan O'Reilly (a), Hinsdale, Ill., 72













Beechmont Country Club, Cleveland, Ohio (116/7)

Michael Balcar, Toledo, Ohio, 69

Rasmus Lind (a), Denmark, 69

Jacob McBride, Hartville, Ohio, 69

Skyler Fox (a), Beaver Falls, Pa., 70

Austin Graham, Rancho Mission Viejo, Calif., 70

Maxwell Moldovan (a), Uniontown, Ohio, 70

Nate Thompson (a), Greendale, Wis., 70

Alt-Jaysen Hansen, Solon, Ohio, 70

Alt-Jonerik Alford (a), Roswell, Ga., 71



















Knollwood Country Club, West Bloomfield, Mich. (78/4)

Shawn Sehra (a), Canada, 70

Luc Warnock (a), Canada, 70

Coalter Smith (a), Grosse Pointe Farms, Mich., 71

Jeff Nichols, Mesa, Ariz., 71

Alt-Max Kollin, Farmington Hills, Mich., 72

Alt-Brian Hadley, Canada, 72













Worthington Manor Golf Club, Urbana, Md. (130/8)

Ervin Chang (a), Lynchburg, Va., 66

Gabriel Lench (a), Lynchburg, Va., 67

George Duangmanee (a), Fairfax, Va., 68

William Peel IV (a), Washington, DC, 69

David Morgan (a), Naples, Fla., 70

Thomas Walsh (a), High Point, N.C., 70

Isaiah Logue, Royston, Ga., 70

Nick Sorkin (a), Jupiter, Fla., 70

Alt-Ji Soo Park, Fairfax, Va., 71

Alt-Silas Vansky (a), Fairfax, Va., 71





















MAY 8

Rockaway Hunting Club, Lawrence, N.Y. (119/7)

Jason Caron, Greenlawn, N.Y., 64

Joshua Rackley, Wilmington, N.C., 65

Matthew Sita, Glen Cove, N.Y., 67

Daniel Balin, Rockville, Md., 68

Dylan Newman, Greenwich, Conn., 68

Sean Quinlivan, Huntington, N.Y., 68

Billy Whalen (a), New York, 70

Alt-Scott Ford, Manhasset, N.Y., 70

Alt-Matt Hirsh, Hewlett, N.Y., 70





















Oak Creek Golf Club, Irvine, Calif. (90/5)

Robert Keilch (a), Newport Beach, Calif., 61

Clayton Seeber (a), Newport Beach, Calif., 67

Chris Gilman, Yorba Linda, Calif., 67

Bruce Doucett, Coto de Caza, Calif., 68

Samuel Kim (a), Irvine, Calif., 68

Alt-Scott Barton (a), Dallas, 68

Alt-Samuel Rodriguez III, Kaneohe, Hawaii, 68















Banyan Cay Resort & Golf Club, West Palm Beach (84/5)

Guillermo Periera, Chile, 67

Sean Busch, West Lafayette, Ind., 69

Riley Johnson, Fargo, N.D., 69

Andreas Halvorsen, Norway, 69

Andrew Kozan (a), West Palm Beach, Fla., 70

Alt-Kristoffer Ventura, Norway, 70

Alt-Jacob Eggers (a), Boone, N.C., 70















Holston Hills Country Club, Knoxville, Tenn. (78/5)

William Gordon (a), Davidson, N.C., 65

Hunter Wolcott (a), Burns, Tenn., 66

Keith Guest (a), Athens, Ga., 66

David Holmes, Knoxville, Tenn., 66

Crawford Reeves, Greer, S.C., 67

Alt-Brad Helton, Knoxville, Tenn., 68

Alt-Connor Froning, Knoxville, Tenn., 68















Ironwood Country Club (South Course), Palm Desert, Calif. (90/5)

Colin Featherstone, Vista, Calif., 67

Hunter Epson (a), Long Beach, Calif., 68

Kenny Pigman, Norco, Calif., 69

Mark Geddes, England, 69

Eric Meichtry, Murrieta, Calif., 69

Alt-Christopher Tuulik, San Diego, 70

Alt-Jackson Lake (a), Clovis, Calif., 70















Duke University Golf Club, Durham, N.C. (84/5)

Ryan Sullivan, Winston-Salem, N.C., 66

Ryan Gerard (a), Raleigh, N.C., 69

Nick Lyerly (a), Salisbury, N.C., 69

Jack Lang (a), Lexington, Mass., 70

Chandler Eaton (a), Alpharetta, Ga., 70

Alt-Blake McShea (a), Zebulon, N.C., 70

Alt-Ryan Dimmick, Concord, N.C., 70















Orange Tree Golf Club, Orlando (68/4)

Andy Pope, Glen Ellyn, Ill., 66

Cristian Dimarco, Heathrow, Fla., 69

Eugene Hong (a), Gainesville, Fla., 69

Brendan Valdes (a), Orlando, 70

Alt-Kyler Tate (a), Winter Garden, Fla., 71

Alt-Anthony Martire, Abescon, N.J., 71













Gamble Sands, Brewster, Wash. (80/5)

Chris Crisologo (a), Canada, 65

Craig Crawford (a), Stanwood, Wash., 68

Jose Rotz, Guatemala, 69

Tyler Falk, Springfield, Ore., 70

Daniel Whitaker (a), Ellensburg, Wash., 70

Alt-Corey Prugh, Spokane, Wash., 70

Alt-Andrew Von Lossow (a), Spokane, Wash., 70















Riverton Country Club, Riverton, Wyo. (29/2)

Carson Lundell (a), Alpine, Utah, 68

Ryan Wallen, Blaine, Wash., 71

Alt-Logan Hensley (a), Casper, Wyo., 72

Alt-Andrew Garner, Paradise Valley, Ariz., 72









Ak-Chin Southern Dunes Golf Club, Maricopa, Ariz. (84/5)

Jared Du Toit, Canada, 67

Kent Eger, Canada, 67

Benjamin Shur, Phoenix, 67

Blake Wagoner (a), Cornelius, N.C., 67

Jeremy Paul, Germany, 68

Alt-Johnnie Greco Jr., Sunnyvale, Calif., 69

Alt-Paul Chaplet (a), Costa Rica, 69















Collindale Golf Club, Fort Collins, Colo. (76/4)

Carson Griggs, Sand Springs, Okla., 69

Matthew Liringis, Chandler, Ariz., 69

Dylan Wonnacott, Longmont, Colo., 70

John Murdock, Laramie, Wy., 70

Alt-Michael Schoolcraft, Denver, 71

Alt-Davis Bryant, Aurora, Colo., 72













Wichita Country Club, Wichita, Kan. (60/3)

Fisher Vollendorf, Fayetteville, Ark., 68

Kevin Ward, Praire Village, Kan., 68

Nick Heinen, Edmond, Okla., 68

Alt-Curtis Yonke, Franklin, Tenn., 68

Alt-Drew Shepherd, Hinsdale, Ill., 68











Wild Rock Golf Club, Wisconsin Dells, Wis. (72/4)

Austin Kendziorski (a), Germantown, Wis., 70

Blake Jens, Madison, Wis., 73

Mike Mueller (a), Whitefish Bay, Wis., 74

Ryonen Faris (a), Fond Du Lac, Wis., 75

Alt-Thomas Leonard Campbell, Minnetonka, Minn. 75

Alt-Sam Osborne, Lake Geneva, Wis., 76













Windber Country Club, Salix, Pa. (21/1)

Matt Nagy, Tazewell, Ga., 68

Alt-Elliott Grayson (a), Shelby, N.C., 69

Alt-J.D. Hughes (a), Carlisle, Pa., 72







TimberStone Golf Club, Boise, Idaho (37/2)

Michael Baldeck, Clarkston, Wash., 68

Andrew Hess (a), Layton, Utah, 69

Alt-Fred Sutton, Boise, Idaho, 69

Alt-Brett Kennedy, Eagle, Idaho, 69









Gaillardia Country Club, Oklahoma City (81/5)

Garrett Reband (a), York, S.C., 70

Rob Laird (a), Tulsa, Okla., 70

Martin Maritz, South Africa, 71

Cody Burrows (a), Chickasha, Okla., 72

Stratton Nolen, Austin, 72

Alt-Logan McCracken, Oklahoma City, 72

Alt-Draegen Majors, Dallas, 73















MAY 9

Champions Run Golf Club, Omaha, Neb. (53/3)

Carson Schaake, Omaha, Neb., 69

Rylee Reinertson, Gibbon, Neb., 70

Philip Maschka, Omaha, Neb., 73

Alt-Alex Schaake (a), Omaha, Neb., 74

Alt-Jay Moore (a), Lincoln, Neb., 74













Eagle Creek Golf & Country Club, Naples, Fla. (85/5)

Justin Ahasic, Naples, Fla., 68

Bobby Clampett, Bonita Springs, Calif., 68

Rigel Fernandes, India, 68

Connor Arendell, Cape Coral, Fla., 68

Landon Michelson, Miami, 68

Alt-David Hronek, Port Charlotte, Fla., 68

Alt-Patrick Williams, Canada, 69















Medford Village Country Club, Medford, N.J. (76/4)

Kevin Foley, Somerville, N.J., 69

Brett Jones, Basking Ridge, N.J., 69

David Sanders, Palm Beach Gardens, Fla., 70

Ronald Robertson (a), Hatfield, Pa., 71

Alt-Billy Stewart, Devon, Pa., 72

Alt-Louis Kelly, Sewell, N.J., 72













Hollow Brook Golf Club, Cortlandt Manor, N.Y. (97/6)

Luke Sample (a), New York, 65

Juan Alvares, Uruguay, 67

Parker Reddig (a), Minneapolis, 67

Corey Birch, Ridgefield, Conn. 67

Paul Pastore, Stamford, Conn. 68

Jack Wall (a), Brielle, N.J. 68

Alt-Gen Nagai (a), Japan, 68

Alt-James Nicholas (a), Scarsdale, N.Y., 69

















Whitewater Creek Country Club, Fayetteville, Ga. (131/8)

Andy Mao (a), Johns Creek, Ga., 67

Ben Griffin, St. Simons Island, Ga., 68

Austin Fulton (a), Villa Rica, Ga., 68

Stephen Shephard (a), Niceville, Fla., 69

Ryan Gildersleeve, Clearwater, Fla., 69

Lindsey Cordell (a), Rome, Ga., 69

Chris Guglielmo, Cumming, Ga., 70

Jordan Walor, Johns Creek, Ga., 70

Alt-Scott Wolfes, St. Simons Island, Ga., 70

Alt-Zachary Caldwell, Sandy Springs, Ga., 70





















RTJ Golf Trail at Silver Lakes (Heartbreaker/Backbreaker), Glencoe, Ala. (76/4)

Ford Clegg (a), Mountain Brook, Ala., 69

Lake Johnson (a), Chattanooga, Tenn., 70

Wilson Furr (a), Jackson, Miss., 70

Jaime Lopez Rivarola, Argentina, 72

Alt-PJ Shields, Lafayette, Ga., 73

Alt-Tanner Guthrie (a), Auburn, Ala., 73













La Purisima Golf Course, Lompoc, Calif. (90/5)

J.R. Warthen (a), Avila Beach, Calif., 68

Manav Shah, Bakersfield, Calif., 68

Jack Avrit (a), Arroyo Grande, Calif., 70

Joshua McCarthy (a), Danville, Calif., 70

Jonathan Ruiz, Camarillo, Calif., 70

Alt-Steve Holmes, Simi Valley, Calif., 70

Alt-Richard Chavez (a), Lompoc, Calif., 71















Pinehills Golf Club (Nicklaus Course), Plymouth, Mass. (94/5)

Max Gilbert, Canada, 72

Kevin Fortin-Simard, Canada, 72

Ryan Gendron, Tampa, Fla., 72

Matthew Naumec (a), Wilbraham, Mass., 72

Jason Parajeckas, Woburn, Mass., 72

Alt-Athan Goulos (a), Peabody, Mass., 73

Alt-Erik Macdonald (a), Winter Garden, Fla., 73















Kearney Hill Golf Links, Lexington, Ky. (102/6)

Austin Greaser (a), Vandalia, Ohio, 67

Trevor Johnson (a), Brentwood, Tenn., 68

Chip McDaniel, Manchester, Ky., 68

Jesse Massie, Louisville, Ky., 68

Evan Davis (a), Lexington, Ky., 68

Ethan Shepherd (a), Greenwood, Ind., 70

Alt-Maximilian Mehles (a), Germany, 71

Alt-Billy Tom Sargent (a), Georgetown, Ky., 71

















Jackson Country Club, Jackson, Tenn. (78/4)

Drew Miller (a), Memphis, Tenn., 67

Chris Petefish, Cumming, Ga., 67

Isaiah Jackson (a), Golden, Miss., 68

Cooper Sears (a), Old Hickory, Tenn., 69

Alt-Henrik Simonsen, Ooltewah, Tenn., 69

Alt-Walker Crosby (a), Memphis, Tenn., 70













Granite Bay Golf Club, Granite Bay, Calif. (84/5)

Donnie Baucom, Orangevale, Calif., 69

Austin Fox (a), Folsom, Calif., 69

Daulet Tuleubayev (a), Kazahkstan, 69

Brad Marek, San Francisco, 70

Anthony Manguray, Tracy, Calif., 70

Alt-Matthew Garcia, Burlingame, Calif., 70

Alt-Elliott Paylor, Vacaville, Calif., 70















The Federal Club, Glen, Allen, Va. (96/6)

Jimmy Delp (a), Alexandria, Va., 68

Mark Lawrence (a), Richmond, Va., 68

Nicholas Weiss (a), Fredericksburg, Va., 69

Matt Cowgill, Weston, Mass., 68

Alexandre Fuchs (a), Lynchburg, Va., 68

Cody Proveaux, Richmond, Va., 69

Alt-Walker Cress (a), Concord, N.C., 69

Alt-John Oleary, Sterling, Va., 69

















Cypress Run Golf Club, Tarpon Springs, Fla. (62/4)

Ryan Orr, Belleair, Fla., 69

John Somers, Lutz, Fla., 70

Ryoto Furuya (a), Tampa, Fla., 70

Khavish Varadan (a), Malaysia, 71

Alt-Timmy Rosenhouse, Dix Hills, N.Y., 71

Alt-Doug Letson, Tampa, 71













Bermuda Dunes Country Club, Bermuda Dunes, Calif. (90/5)

Brady Calkins, La Quinta, Calif., 67

Charles Reiter (a), Palm Desert, Calif., 67

Dylan Menante (a), Carlsbad, Calif., 68

Christopher Middleton, La Quinta, Calif., 68

Brian Smock, Coronado, Calif., 68

Alt-Josh Anderson, Murrieta, Calif., 69

Alt-Andrew Kramer, Chino Hills, Calif., 69















LPGA International Golf Club (Reese Jones Course), Daytona Beach, Fla. (79/5)

Don Bell, Port Orange, Fla., 67

Jordan Batchelor (a), St. Augustine, Fla., 68

Sean Dale, Jacksonville, Fla., 69

Bubba Dickerson, Hilliard, Fla., 69

Gordon Neale (a), Dove Canyon, Calif., 69

Alt-Chandler Blanchet, Jacksonville Beach, Fla., 69

Alt-Cory Howard, Jacksonville Beach, Fla., 69















Columbia Country Club (Ridgewood/Tall Pines Courses), Columbia, S.C. (78/5)

Keller Harper (a) Greenville, S.C., 66

Caleb Proveaux (a), Lexington, S.C., 68

Carson Young, Pendleton, S.C., 68

Thomas Bradshaw, Columbia, S.C., 69

Max Theodorakis (a), Danbury, Conn., 69

Alt-Ryan Stachler (a), Milton, Ga., 69

Alt-Matthew Ryan, Huntersville, N.C., 69















MAY 13

CommonGround Golf Course, Aurora, Colo. (84/5)

Colin Prater (a), Colorado Springs, Colo., 64

Sam Weatherhead, Grand Rapids, Mich., 65

Matt Call (a), Castle Rock, Colo., 68

Ross Macdonald (a), Castle Rock, Colo., 68

Jake Kelley, Littleton, Colo., 69

*Alt-Nick Nosewicz (a), Aurora, Colo., 69

*Alt-Jun Ho Won (a), Honolulu, 69

















Barrington Hills Country Club, Barrington, Ill. (90/5)

Jack Korzon, Downers Grove, Ill., 70

Bryce Emory, Aurora, Ill., 70

Nick Hardy, Northbrook, Ill., 71

Brian Ohr (a), Wheeling, Ill., 71

Brian Carroll, Crystal Lake, Ill., 72

Alt-Tee-K Kelly, Wheaton, Ill., 72

Alt-Joshua Labounty (a), Elmhurst, Ill. 72















TPC at Craig Ranch, McKinney, Texas (132/8)

Chase Hanna, Leawood, Kan., 64

Edward Loar, Rockwall, Texas, 67

Alvaro Ortiz Becerra, Mexico, 67

Rodolfo Cazaubon, Mexico, 68

Tom Whitney, Little Elm, Texas, 68

Drew Lilly (a), St. Louis, 68

Eric Gibbs (a), Ruston, La.,69

Blake Pugh, Southlake, Texas, 69

Alt-Jesse Speirs, Fort Worth, 69

Alt-Brandon McIver, Billings, Mont., 69





















Shingle Creek Golf Club, Orlando (84/5)

Rob Oppenheim, Andover, Mass., 64

Marcus Manley, Washington, D.C., 68

Matthew Campbell, Rome, N.Y., 69

James Vargas, Windermere, Fla., 70

Chase Cutshall (a), Melbourne, Fla., 71

Alt-John Montgomery, Clermont, Fla., 71

Alt-Ben Bershad, Titusville, N.J., 71















Pasatiempo Golf Club, Santa Cruz, Calif. (84/5)

John Sawin (a), Pebble Beach, Calif., 67

Bobby Kent, Los Gatos, Calif., 67

Mark Manwaring (a), Long Beach, Calif., 67

Kaz Hoffman, San Rafael, Calif., 68

Michael Ryder (a), Monterey, Calif., 68

Alt-Ben Peters (a), San Mateo, Calif., 68

Alt-Alex Franklin, San Rafael, Calif., 68















Waialae Country Club, Honolulu (35/2)

Jared Sawada, Mililani, Hawaii, 67

Kolby Irei (a), Honolulu, Hawaii, 72

Alt-Kyohei Nomura, Honolulu, 72

Alt-Justin Ngan (a), Wailuku, Hawaii, 73









Pinewild Country Club (Magnolia Course), Pinehurst, N.C. (84/5)

Alex Goff (a), Kings Mountain, N.C., 69

Spencer Skiff, Aiken, S.C., 69

Taylor Dickson, Gastonia, N.C., 70

Matthew Goggin, Australia, 70

Michael McGowan, Southern Pines, N.C., 71

Alt-Jon Weiss II, Florence, S.C., 71

Alt-Thomas Eldridge, Raleigh, N.C., 72















Westwood Golf Club, Houston (125/7)

David Lee, Houston, Texas, 65

Luke Long (a), Fayetteville, Ark., 66

Travis Vick (a), Houston, 67

Chance Cathey, Houston, 67

Ben Willman, Conroe, Texas, 67

Callum McNeill, Scotland, 68

Alt-Jacob Borow (a), Lake Jackson, Texas, 68

Alt-Ian Snyman, South Africa, 68

















Willoughby Golf Club, Stuart, Fla. (84/5)

Steve Lebrun, West Palm Beach, Fla., 67

Charles Kennerly (a), Jupiter, Fla., 69

Daniel Obremski, Pittsburgh, Pa., 70

Chad Bricker, Waynesboro, Pa., 70

Oscar Fraustro, Mexico, 70*

Alt-Alex Vogelsong (a), Palm City, Fla., 71

Alt-Derrick Bohannon, Stuart, Fla., 71















Country Club of Scranton, Clarks Summit, Pa. (78/5)

Christopher Crawford Bensalem, Pa., 71

Patrick Ross Dunmore, Pa., 72

Anthony Sebastianelli Clarks Summit, Pa., 73

Patrick Forbes (a), Canada, 73

William Evan Thornton, Delray Beach, Fla., 74

Alt-Brett Cairns, Canada, 74

Alt-Tyler McGarry (a), Pittston, Pa., 74















Catawba Island Club, Port Clinton, Ohio (59/3)

Eric Steger, Westfield, Ind., 70

Bryce Messner (a), Howell, Mich., 72

Brendan Seys (a), Canada, 72

Alt-Mike Stone, Perrysburg, Ohio, 72

Alt-Ryan Lenahan, Charlotte, N.C., 72











Chaska Town Course, Chaska, Minn. (71/4)

Charles Danielson, Osceola, Wis., 66

Robert Bell, Pierz, Minn., 68

Henry May (a), Edina, Minn., 69

Alex Kline, Minnetonka, Minn., 69

Alt-Max Tylke (a), Rosemount, Minn., 70

Alt-Gus Minkin (a), York, Pa., 70













Classic Club, Palm Desert, Calif. (90/5)

Troy Kuramarohit, Canoga Park, Calif., 69

Alistair Docherty, Vancouver, Wash., 70

Yihao He (a), China, 71

Aaron Grimes, Compton, Calif., 71

Christian Rajcic, Ramona, Calif., 72

Alt-Micah Bally, Trinidad and Tobaga, 72

Alt-Logan Scott, Studio City, Calif., 73















Colleton River Club (Dye Course), Bluffton, S.C. (78/4)

Christian Baliker (a), Simpsonville, S.C., 71

Ethan Cairns (a), Davie, Fla., 71

Drew Weary (a), Bluffton, S.C., 72

Adam Lescallalleet, Hilton Head Island, S.C., 72

Alt-Luke McClellan, Bluffton, S.C., 72

Alt-Mark Silvers, Thunderbolt, Ga., 72













Sara Bay Country Club, Sarasota, Fla. (84/5)

Joe Ferreira V, East Falmouth, Mass., 68

Kevin Roy, Tampa, 69

Seath Lauer, Huntington, Ind., 69

Erik Souchak (a), Sarasota, Fla., 70

Michael Visacki, Sarasota, Fla., 70

Alt-Sebastian Mark, Bradenton, Fla., 71

Alt-Sean Kelly, Staten Island, N.Y., 71















Walnut Creek Golf Preserve, Westminster, Colo. (84/5)

Chase Carlson (a), Puyallup, Wash., 70

Zahkai Brown, Golden, Colo., 70

Griffin Barela (a), Lakewood, Colo., 70

Sam Tidd (a), Meridian, Idaho, 71

Aaron Fankhauser, Arvada, Colo., 73

Alt-Ben Lanting, Lakewood, Colo., 74

Alt-Chase Nathe, Windsor, Colo., 74















The Club at Nevillewood, Nevillewood, Pa. (78/4)

Raoul Menard, Canada, 67

Devin Gee, Oakmont, Pa., 70

Evan Long (a), New Castle, Pa., 70

Beau Titsworth, Pittsburgh, Pa., 70

Alt-Tanner Grzegorczyk (a), Glenshaw, Pa., 71

Alt-Tom Nettles, Championsgate, Fla., 71













The Club at Comanche Trace, Kerrville, Texas (91/5)

Garrett Martin (a), San Antonio, 65

KC Lim, San Antonio, 68

Nicholas Flanagan, Australia, 68

Kelby Brown, San Antonio, 69

Kyle Pritchard, Castroville, Texas, 69

Alt-Zack Fischer, Texarkana, Texas, 69

Alt-Lonny Alexander, New Braunfels, Texas, 69















Riverside Country Club, Provo, Utah (90/5)

BJ Staten, Cottonwood, Heights, Utah, 67

Patrick Fishburn, Ogden, Utah, 69

Mitchell Schow (a), Ogden, Utah, 69

Kenny You, Holladay, Utah, 69

Steele Dewald, Park City, Utah, 70

Alt-Charlie Duensing, Sandy, Utah, 71

Alt-Peyton Hastings (a), North Salt Lake, Utah, 71















TPC Toronto at Osprey Valley, Caledon, Ontario, Canada (78/5)

Sebastian Szirmak, Canada, 67

Zach Giusti, Canada, 68

Chase Komaromi (a), Canada, 68

Mitchell Sutton, Canada, 68

Cougar Collins (a), Canada, 70

Alt-Peter Laws, Canada, 71

Alt-Jakob Montemurro, Canada, 71















Kinsale Golf & Fitness Club, Powell, Ohio (120/7)

Seth Fair, Whitestown, Ind., 68

Tyler Klava, Pensacola, Fla., 69

Zach Crawford (a), Vandalia, Ohio, 70

Richard Schembechler, Memphis, Tenn., 70

TT Crouch, Mount Vernon, Ohio, 71

David Lutterus, Fort Worth, 71

Drew Salyers (a), Howard, Ohio, 71

Alt-Brad Loomis, Harrison, Ohio, 71

Alt-Grant Godfrey (a), Delaware, Ohio, 71



















Paiute Golf Resort (Sun Mountain Course), Las Vegas (78/5)

Alex Kang, Las Vegas, 65

Van Thomas, Las Vegas, 66

Brandon Smith (a), Las Vegas, 67

Brett Kanda (a), Las Vegas, 67

Brandon Bauman (a), Las Vegas, 68

Alt-Bob May, Las Vegas, 68

Alt-Eric McCardle, Oak Harbor, Wash., 68















Palmer Golf Course, Palmer, Alaska (14/1)

Derek O'Neill, Palmer, Alaska, 71

Alt-Stephen Goodrich (a), Winston Salem, N.C., 71

Alt-Rodney Hamblin, St. Paul, Minn., 72







Painted Dunes Golf Club, El Paso, Texas (38/2)

Davis Chung (a), Las Cruces, N.M.. 69

Jacob Loya, El Paso, Texas, 69

Alt-Daniel Medina, El Paso, 71

Alt-Isaac Merry, Las Cruces, N.M., 73









Waverley Country Club, Portland, Ore. (126/7)

Hans Reimers, Phoenix, 66

Harrison Moir (a), Tigard, Ore., 66

Matt Marshall, Yamhill, Ore., 67

Zachary Blixler, Richland, Wash., 68

Chad Fribley, Tualatin, Ore., 69

Kevin Murphy, Gold Hill, Ore., 70

Robert McKnight, Las Vegas, 70

Alt-Rudy Pino, Vancouver, Wash., 70

Alt-Zach Foushee, Lake Oswego, Ore., 70



















llini Country Club, Springfield, Ill. (89/5)

Alex Springer, Stilwell, Kan., 65 David Cooke, Bolingbrook, Ill., 67 Joo-Young Lee. Hilliard, Ohio, 67 Pete Kuhl (a), Morton, Ill., 68 Brandon Holt, Bloomington, Ill., 69 *Alt-Colin Ahlvers, South Roxana, Ill., 70

*Alt-Rigg Chang, Arden, N.C., 70





Maketewah Country Club, Cincinnati, Ohio (144/8)

Chris Burger (a), Cincinnati, Ohio, 71

Davis Baxter, Brentwood, Tenn., 71

Mitchell Lamping, Cincinnati, Ohio, 71

David Bahr, Cincinnati, Ohio, 71

Alex Rodger (a), Cincinnati, Ohio. 72

CD Hockersmith, Richmond, Ind., 72

Hayden Zimmerer (a), Louisville, Ky., 72

Stephen Stallings, Louisville, Ky., 73

Alt-Trey Shirley, Bowling Green, Ky., 73

Alt-David Wetterich, Cincinnati, Ohio, 73





















Phoenix Country Club, Phoenix (84/5)

Tyler Kertson (a), Paradise Valley, Ariz., 67

Matthew McClung, Katy, Texas, 67

Richard Lee, Bellevue, Wash., 67

Tucker Wadkins, Scottsdale, 68

Shane Bacon (a), Phoenix, 68

Alt-Chad Wilcox, Glendale, Ariz., 69

Alt-Ethan Castle, Phoenix, 69















The Country Club of Sioux Falls, Sioux Falls, S.D. (54/3)

Jeff Berkshire, Scottsdale, 68

Wil Collins, Rapid City, S.D., 68

Danny Sinksen, Sioux Falls, S.D., 71

Alt-Austin Rene (a), Jamestown, N.D., 71

Alt-Jack Lundin (a), Sioux Falls, S.D., 71











Country Club of Troy, Troy, N.Y. (53/3)

Bryan Bigley, Schnectedy, N.Y., 69

Jeffrey Schaller, Kingston, N.Y., 71

Jean-Philip Cornellier, Canada, 71

Alt-Andrew Deforest, Cottekill, N.Y., 72

Alt-Marc-Olivier Plasse (a), Canada, 72











Money Hill Golf & Country Club, Abita Springs, La. (63/4)

Derek Busby (a), Ruston, La., 66

Brandon Pierce, Covington, La., 68

Ben Suarez Deridder, La., 70

Casey Clendenon Metaire, La., 70

Alt-Blake Caldwell, Ponchatoula, La., 71 Alt-Lance Yates (a), Baton Rouge, La., 71











RELATED: Ernie Els receives another special exemption into the U.S. Open

WATCH: GOLF DIGEST VIDEOS

Originally Appeared on Golf Digest