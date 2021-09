Twitter reacts to Valentina Shevchenko’s TKO of Lauren Murphy to defend title at UFC 266

Twitter reacts to Valentina Shevchenko’s title defense vs. Lauren Murphy at UFC 266

Valentina Shevchenko made the sixth defense of her women’s featherweight title on Saturday when she defeated Lauren Murphy in the UFC 266 co-main event.

Shevchenko’s (22-3 MMA, 11-2 UFC) continued to rule her weight class with an iron fist as she delivered another dominant performance that ended in a fourth-round TKO of Murphy (15-5 MMA, 7-5 UFC) in the pay-per-view co-headliner at the T-Mobile Arena in Las Vegas.

Check below for the top Twitter reactions to Shevchenko’s title defense against Murphy at UFC 266.

MMA Junkie

https://twitter.com/MMAjunkie/status/1441973736215773192

Nick Kalikas

https://twitter.com/FightOdds/status/1441973679051587592

UFC

https://twitter.com/ufc/status/1441974075124064258

UFC

https://twitter.com/ufc/status/1441972819085205506

UFC

https://twitter.com/ufc/status/1441974159832240144

Sodiq Yusuff

https://twitter.com/Super_Sodiq/status/1441974079540678658

Kevin Iole

https://twitter.com/KevinI/status/1441974199547924485

Brendan Fitzgerald

https://twitter.com/BrendanFitzTV/status/1441974306859143176

Aspen Ladd

https://twitter.com/TheAspenLadd/status/1441974726394474509

Teddy Atlas

https://twitter.com/TeddyAtlasReal/status/1441974746070011904

Ben Fowlkes

https://twitter.com/benfowlkesMMA/status/1441974883081019392

Ben Askren

https://twitter.com/Benaskren/status/1441975085359714311

Dave Meltzer

https://twitter.com/davemeltzerWON/status/1441975138216398850

Nick Kalikas

https://twitter.com/FightOdds/status/1441975156956487681

Dan Tom

https://twitter.com/DanTomMMA/status/1441975406932856833

Luke Thomas

https://twitter.com/lthomasnews/status/1441976436521275398

E. Spencer Kyte

https://twitter.com/spencerkyte/status/1441976654352371719

Nick Kalikas

https://twitter.com/FightOdds/status/1441976648736260098

E. Casey Leydon

https://twitter.com/ekc/status/1441976845075836928

Teddy Atlas

https://twitter.com/TeddyAtlasReal/status/1441977120855494660

Ryan Clark

https://twitter.com/Realrclark25/status/1441977162412609536

Israel Adesanya

https://twitter.com/stylebender/status/1441977567427260419

Mike Rhodes

https://twitter.com/TeamRocBiggie/status/1441977786076319746

NIck Kalikas

https://twitter.com/FightOdds/status/1441978285794095105

John Pollock

https://twitter.com/iamjohnpollock/status/1441978429952471040

Belal Muhammad

https://twitter.com/bullyb170/status/1441978593928572928

Caposa

https://twitter.com/Grabaka_Hitman/status/1441978936511156228

Kay Hansen

https://twitter.com/KayHansenMMA/status/1441979152538615818

Matthew Wells

https://twitter.com/MrMWells/status/1441979256293134336

Andreas Hale

https://twitter.com/AndreasHale/status/1441979413323649027

Mike Bohn

https://twitter.com/MikeBohnMMA/status/1441979462615187460

Danny Segura

https://twitter.com/dannyseguratv/status/1441979626251710465

Niko Price

https://twitter.com/Nikohybridprice/status/1441979653837578248

Nolan King

https://twitter.com/mma_kings/status/1441979686352003072

Mike Jackson

https://twitter.com/TheTruthJackson/status/1441979884637655045

UFC

https://twitter.com/ufc/status/1441979908880801795

MMA Junkie

https://twitter.com/MMAjunkie/status/1441979943651397644

Michael Carroll

https://twitter.com/MJCflipdascript/status/1441980051197763586

Jed I Goodman

https://twitter.com/jedigoodman/status/1441980534779891715

