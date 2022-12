Twitter reacts: UFC, MMA fighters and personalities celebrate Christmas on social media

The holiday season is here, and with no major events scheduled until New Year’s Eve, the MMA community had the rare opportunity to sit back, relax and celebrate with their loved ones.

Check below to see how fighters and other personalities from the industry celebrated Christmas and the holiday season to close out 2022.

Miesha Tate

https://www.instagram.com/p/CmhnIZWqVxJ/

Arianny Celeste

https://www.instagram.com/p/CmhmcNoPDzM/

https://www.instagram.com/p/CmkQOGyJiEu/

Jan Blachowicz

https://www.instagram.com/p/CmjtptwNquf/

Cub Swanson

https://www.instagram.com/p/Cmj41PLvymi/

Thiago Santos

https://www.instagram.com/p/Cmj6CscOd9J/

Stevie Ray

https://www.instagram.com/p/Cmj437Kqm0R/

Antonio Rodrigo Nogueira

https://www.instagram.com/p/Cmj6CLEBRmL/

Kay Hansen

Raphael Assuncao

https://www.instagram.com/p/Cmj9zaapd1o/

Cory Sandhagen

https://www.instagram.com/p/CmiOZ6ljtIr/

Brittney Palmer

https://www.instagram.com/p/CmjkJisp2K0/

Matt Hughes

https://www.instagram.com/p/CmkxSNoIxdV/

Jose Aldo

https://www.instagram.com/p/Cmk4TgdsWP8/

Robert Whittaker

https://www.instagram.com/p/CmkRc4wIHu5/

https://www.instagram.com/p/Cmlnhm_I_rW/

Rory MacDonald

https://www.instagram.com/p/CmkymOqDZkJ/

Nik Lentz

https://www.instagram.com/p/CmkF7InpQds/

Amanda & Nina Nunes

https://www.instagram.com/p/CmkqDpyNoe4/

https://www.instagram.com/p/CmmHL78rqzb/

Amanda Ribas

https://www.instagram.com/p/Cmk1mKfMD7k/

Randa Markos

https://www.instagram.com/p/Cmk2vaYNN5l/

Mauricio Rua

https://www.instagram.com/p/Cmk8RR9otKs/

Georges St-Pierre

https://www.instagram.com/p/Cmk5Vj7LVdp/

Garry Tonon

https://www.instagram.com/p/Cmk6sjxufDD/

Angela Lee

https://www.instagram.com/p/Cmkrd7Hr_l0/

Cynthia Calvillo

https://www.instagram.com/p/Cmk8YGbrZIJ/

Damien Brown

https://www.instagram.com/p/CmktjkUPkgh/

Claudia Gadelha

https://www.instagram.com/p/Cmkq5vyjDHr/

Antonio Carlos Jr.

https://www.instagram.com/p/CmksGy5uBHX/

Rodolfo Vieira

https://www.instagram.com/p/CmkXpd7PQDz/

Andrea Lee

https://www.instagram.com/p/CmkuMUiMln5/

Poliana Botelho

https://www.instagram.com/p/CmkSm2QqpeP/

Rashad Evans

https://www.instagram.com/p/CmjxfkuJf0u/

Zarah Fairn

https://www.instagram.com/p/CmjwBV4ONev/

T.J. Dillashaw

https://www.instagram.com/p/CmlDSZoLkuv/

Daniel Weichel

https://www.instagram.com/p/CmlZuvdNquB/

Michael Page

https://www.instagram.com/p/Cmlfj2kJ3vb/

Marlon Vera

https://www.instagram.com/p/CmlH_-GrYys/

Tom Aspinall

https://www.instagram.com/p/Cml0tAGslCx/

Chris Weidman

https://www.instagram.com/p/Cml8nirr5iZ/

Clay Guida

https://www.instagram.com/p/CmmCWk6L-10

Joe Rogan

https://www.instagram.com/p/CmmJGZQOYwS/

Sean O'Malley

https://www.instagram.com/p/CmmNrneIl3J/

Shane Burgos

https://www.instagram.com/p/CmmNrueuJN4/

Stipe Miocic

https://www.instagram.com/p/CmmOOLBOKjd/

Tecia and Raquel Pennington

https://www.instagram.com/p/CmmQEapOdMX/

Valeria Loureda

https://www.instagram.com/p/CmmTk2IONvD/

Terrance McKinney

https://www.instagram.com/p/CmmURuaoeup/

Li Jingliang

https://www.instagram.com/p/CmmUQelgQPI/

Miranda Maverick

https://www.instagram.com/p/CmmVlwep6hj/

Frankie Edgar

https://www.instagram.com/p/CmmVp8kJc9O/

Deiveson Figueiredo

https://www.instagram.com/p/CmmYQx8vfED/

Megan Anderson

https://www.instagram.com/p/CmmZM5eOCW1/

Gillian Robertson

https://www.instagram.com/p/CmmbvBnp97c/

Jessica Penne

https://www.instagram.com/p/CmmbpSgvBhO/

Max Holloway

https://www.instagram.com/p/CmmcUNBPPvU/

Julianna Peña

https://www.instagram.com/p/CmmcvjhujNd/

Joanna Jedrzejczyk

https://www.instagram.com/p/CmmdPD2sahB/

Henry Cejudo

https://www.instagram.com/p/CmmfMfcPl8U/

Junior Dos Santos

https://www.instagram.com/p/CmmfLPKINCB/

Dan Ige

https://www.instagram.com/p/CmmgU9aPxZD/

Drakkar Klose

https://www.instagram.com/p/Cmmik5lvEhn/

Lauren Murphy

https://www.instagram.com/p/Cmmhi7wPONc/

Brendan Loughnane

https://www.instagram.com/p/CmlrpppA6FE/

