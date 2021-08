Twitter reacts to Jake Paul’s split decision win over Tyron Woodley in boxing match

CLEVELAND – Jake Paul delivered on his pre-fight talk once again on Sunday when he defeated former UFC welterweight champion Tyron Woodley in their anticipated boxing match.

Paul improved to 4-0 in his boxing career against his most prestigious opponent to date with a split decision win over Woodley in front of hometown crowd at Rocket Mortgage FieldHouse in Cleveland. The fight aired on Showtime pay-per-view.

The combat sports world was watching as the bout unfolded, and there was plenty of input from observes on social media. Check below for the top Twitter reacts to Paul’s win over Woodley.

MMA Junkie

https://twitter.com/MMAjunkie/status/1432178309085945856

Showtime Boxing

https://twitter.com/ShowtimeBoxing/status/1432184309121683462?s=20 https://twitter.com/ShowtimeBoxing/status/1432185426408878080?s=20

Nate Diaz

https://twitter.com/NateDiaz209/status/1432188755004121088?s=20

Kevin Holland

https://twitter.com/Trailblaze2top/status/1432189987710251009?s=20

Jamie Varner

https://twitter.com/jamievarner/status/1432188113690849282?s=20 https://twitter.com/jamievarner/status/1432187027059970053?s=20

Merab Dvalishvili

https://twitter.com/MerabDvalishvil/status/1432190622769635332?s=20

Aljamain Sterling

https://twitter.com/funkmasterMMA/status/1432190662141644803?s=20

Daniel Cormier

https://twitter.com/dc_mma/status/1432191240930410506?s=20 https://twitter.com/dc_mma/status/1432189293666000896?s=20

Adrian Yanez

https://twitter.com/yanezmma/status/1432190062574374914?s=20

Mike Perry

https://twitter.com/PlatinumPerry/status/1432189378722471937?s=20

Danny Segura

https://twitter.com/dannyseguratv/status/1432190214118707201?s=20

Sodiq Yusuff

https://twitter.com/Super_Sodiq/status/1432188209421856770?s=20

Michael Johnson

https://twitter.com/Menace155/status/1432187255829843969?s=20

Mike Jackson

https://twitter.com/TheTruthJackson/status/1432186844528234500?s=20

Jack Shore

https://twitter.com/jackshoremma/status/1432191988120440834?s=20

Johnny Munoz

https://twitter.com/KidKvenbo/status/1432192207289606148?s=20

Story continues

Angela Hill

https://twitter.com/AngieOverkill/status/1432190588414160898?s=20

Nolan King

https://twitter.com/mma_kings/status/1432192183478726661?s=20

Brian Kelleher

https://twitter.com/brianboom135/status/1432192380799787011?s=20

Mike Bohn

https://twitter.com/MikeBohnMMA/status/1432192930190663681?s=20

Kamaru Usman

https://twitter.com/USMAN84kg/status/1432193193177538562?s=20

Vince Morales

https://twitter.com/vandetta135/status/1432193796226228249?s=20

Anthony Smith

https://twitter.com/lionheartasmith/status/1432194395714072577?s=20

TJ Laramie

https://twitter.com/laramietj/status/1432194208748691457?s=20

Walt Harris

https://twitter.com/thebigticket205/status/1432194180185563142?s=20

Chris Weidman

https://twitter.com/chrisweidman/status/1432194089261338626?s=20

Benito Lopez

https://twitter.com/Savage_530/status/1432194624404135943?s=20

Israel Adesanya

https://twitter.com/stylebender/status/1432194948237983745?s=20

Simon Samano

https://twitter.com/SJSamano/status/1432194350428016641?s=20

MMA Junkie

https://twitter.com/MMAjunkie/status/1432195007394553856?s=20

Jamahal Hill

https://twitter.com/JamahalH/status/1432195167952457728?s=20

Angela Hill

https://twitter.com/AngieOverkill/status/1432195676763406338?s=20

Aljamain Sterling

https://twitter.com/funkmasterMMA/status/1432195601731502082?s=20

Johnny Eblen

https://twitter.com/JohnnyEblen/status/1432195874692771840?s=20

Matthew Wells

https://twitter.com/MrMWells/status/1432195975427264513?s=20

Brian "Goze" Garcia

https://twitter.com/thegoze/status/1432195952517939211?s=20

MMA Junkie

https://twitter.com/MMAjunkie/status/1432195007394553856

Simon Samano

https://twitter.com/SJSamano/status/1432195427240009733

MMA Junkie

https://twitter.com/MMAjunkie/status/1432196091726946305

Kay Hansen

https://twitter.com/KayHansenMMA/status/1432197419106668553

Chris Weidman

https://twitter.com/chrisweidman/status/1432197462635253767

Gilbert Burns

https://twitter.com/GilbertDurinho/status/1432197564921753600

Derek Brunson

https://twitter.com/DerekBrunson/status/1432197899929231369

Aljamain Sterling

https://twitter.com/funkmasterMMA/status/1432197929045946368

Yves Edwards

https://twitter.com/thugjitsumaster/status/1432198369015959554

MMA Junkie

https://twitter.com/MMAjunkie/status/1432198922903097346

