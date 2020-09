TV Ratings: ‘Black Panther’ Powers to Strongest Film Performance on Broadcast Since ‘Frozen’

ABC aired “Black Panther” on Sunday to pay tribute to the late Chadwick Boseman, and the film delivered a substantial audience for the Disney-owned network.

After three days of delayed viewing, a total of 6.5 million viewers tuned in to see Boseman bring T’Challa to life. That represents the strongest performance for a feature film on broadcast television since the linear debut of “Frozen” back in 2016. In terms of the key 18-49 demographic, the film grew to a 1.5 rating, meaning its finished joint top of the table for the week of Aug. 24 with CBS’s “Big Brother.” According to sources, those “Black Panther” numbers also represent ABC’s best for Sunday nights this summer. In fact, the network hasn’t seen those numbers on a summer Sunday night since June 2018 (excluding sports).

The network’s Chadwick Boseman tribute special grew to 5.2 million viewers in Live+3.

“America’s Got Talent” and “Big Brother” were the biggest growers overall for last week, with the former adding 1.1 million after three days of delayed viewing and the latter just over 1 million.

Read the full week’s rankings below.

Live+3 Adults 18-49

Telecast Network Broadcast Date Live+SD A18-49 Live+3 A18-49 Actual Increase % Increase BLACK PANTHER-SUST ABC 08/30/2020 1.4 1.5 +0.1 +7% BIG BROTHER-WED CBS 08/26/2020 1.1 1.5 +0.4 +36% BIG BROTHER-THU CBS 08/27/2020 1.0 1.4 +0.4 +40% CHADWICK BOSEMAN:TRIBUTE ABC 08/30/2020 1.2 1.2 even +0% BIG BROTHER-SUN CBS 08/30/2020 0.9 1.2 +0.3 +33% AMERICA’S GOT TALENT-TUE NBC 08/25/2020 0.7 0.9 +0.2 +29% AMER FUNN HM VIDEOS-7PM ABC 08/30/2020 0.7 0.7 even +0% WWE FRI NIGHT SMACKDOWN FOX 08/28/2020 0.6 0.7 +0.1 +17% AMERICA’S GOT TALENT-WED NBC 08/26/2020 0.6 0.7 +0.1 +17% UNITED WE FALL ABC 08/26/2020 0.5 0.6 +0.1 +20% LOVE ISLAND-MON CBS 08/24/2020 0.4 0.6 +0.2 +50% NASCAR CUP SERIES RACE NBC 08/29/2020 0.6 0.6 even +0% 60 MINUTES PRESENTS CBS 08/30/2020 0.5 0.5 even +0% LOVE ISLAND-THU CBS 08/27/2020 0.3 0.5 +0.2 +67% LOVE ISLAND-TUE CBS 08/25/2020 0.3 0.5 +0.2 +67% TOUGH AS NAILS CBS 08/26/2020 0.5 0.5 even +0% AMERICAN NINJA WARRIOR NBC 08/24/2020 0.4 0.5 +0.1 +25% NBC NHL PLAYOFFS R2 3Q4 NBC 08/30/2020 0.5 0.5 even +0% PGAT BMW CHP-SU NBC 08/30/2020 0.5 0.5 even +0% 2020 REPUBLICAN CONV-THU ABC 08/27/2020 0.4 0.4 even +0% 2020 REPUBLICAN CONV-TUE ABC 08/25/2020 0.4 0.4 even +0% AMER FUNN HM VIDEOS-SAT ABC 08/29/2020 0.4 0.4 even +0% GOLDBERGS, THE ABC 08/26/2020 0.4 0.4 even +0% HOLEY MOLEY ABC 08/27/2020 0.4 0.4 even +0% HOLEY MOLEY SP-8/24 ABC 08/24/2020 0.4 0.4 even +0% MODERN FAMILY-TUES 8:30PM ABC 08/25/2020 0.3 0.4 +0.1 +33% MODERN FAMILY-TUES 8PM ABC 08/25/2020 0.4 0.4 even +0% SHARK TANK ABC 08/28/2020 0.4 0.4 even +0% TO TELL THE TRUTH ABC 08/27/2020 0.4 0.4 even +0% WHAT WOULD YOU DO? ABC 08/25/2020 0.4 0.4 even +0% LOVE ISLAND-FRI CBS 08/28/2020 0.3 0.4 +0.1 +33% LOVE ISLAND-SUN CBS 08/30/2020 0.2 0.4 +0.2 +100% NCIS-ENC CBS 08/25/2020 0.4 0.4 even +0% HELL’S KITCHEN-TUE ENC FOX 08/25/2020 0.4 0.4 even +0% MASTERCHEF ENCORE FOX 08/26/2020 0.4 0.4 even +0% MASTERCHEF-ENC 9P FOX 08/26/2020 0.4 0.4 even +0% CANNONBALL NBC 08/30/2020 0.4 0.4 even +0% DATELINE CLASSIC-FRI NBC 08/28/2020 0.3 0.4 +0.1 +33% DECISION ’20 REP CONV THU NBC 08/27/2020 0.4 0.4 even +0% ELLENS GAME OF GMS-WED NBC 08/26/2020 0.4 0.4 even +0% NASCAR CUP SERIES-POST 3Q NBC 08/29/2020 0.4 0.4 even +0% WALL-THU NBC 08/27/2020 0.4 0.4 even +0% 20/20-FRI ABC 08/28/2020 0.2 0.3 +0.1 +50% 2020 REPUBLICAN CONV-MON ABC 08/24/2020 0.3 0.3 even +0% 2020 REPUBLICAN CONV-WED ABC 08/26/2020 0.3 0.3 even +0% AMERICAN HOUSEWIFE ABC 08/26/2020 0.3 0.3 even +0% CONNERS, THE ABC 08/26/2020 0.3 0.3 even +0% SHARK TANK-SAT ABC 08/29/2020 0.3 0.3 even +0% TO TELL THE TRUTH SP-8/24 ABC 08/24/2020 0.3 0.3 even +0% 48 HOURS – ENC CBS 08/29/2020 0.3 0.3 even +0% BLUE BLOODS-ENC CBS 08/28/2020 0.3 0.3 even +0% CAMPAIGN 2020-REP CONV-TH CBS 08/27/2020 0.3 0.3 even +0% CAMPAIGN 2020-REP CONV-WE CBS 08/26/2020 0.3 0.3 even +0% MACGYVER-ENC CBS 08/28/2020 0.3 0.3 even +0% NCIS: NEW ORLEANS-ENC CBS 08/30/2020 0.2 0.3 +0.1 +50% PENN & TELLER:FOOL US CW 08/24/2020 0.2 0.3 +0.1 +50% WHOSE LINE IS IT ANYWAY CW 08/24/2020 0.2 0.3 +0.1 +50% MASTERCHEF ENCORE 8/26 FOX 08/26/2020 0.3 0.3 even +0% AMERICA’S GOT TALENT-FRI NBC 08/28/2020 0.3 0.3 even +0% DECISION ’20 REP CONV MON NBC 08/24/2020 0.3 0.3 even +0% DECISION ’20 REP CONV TUE NBC 08/25/2020 0.3 0.3 even +0% DECISION ’20 REP CONV WED NBC 08/26/2020 0.3 0.3 even +0% LAW AND ORDER:SVU-ENC 9P NBC 08/27/2020 0.3 0.3 even +0% GOOD DOCTOR-SAT, THE ABC 08/29/2020 0.2 0.2 even +0% CAMPAIGN 2020-REP CONV-MO CBS 08/24/2020 0.2 0.2 even +0% CAMPAIGN 2020-REP CONV-TU CBS 08/25/2020 0.2 0.2 even +0% 2020 MTV VIDEO MUSIC AWAR CW 08/30/2020 0.2 0.2 even +0% WHOSE LINE IS IT-ENC CW 08/24/2020 0.2 0.2 even +0% BLESS THE HARTS ENCORE FOX 08/30/2020 0.2 0.2 even +0% BOB’S BURGERS ENCORE FOX 08/30/2020 0.2 0.2 even +0% FAMILY GUY-ENCORE FOX 08/30/2020 0.2 0.2 even +0% FOX MOVIE-MONDAY FOX 08/24/2020 0.2 0.2 even +0% MASTERCHEF-BU 8/27 8P FOX 08/27/2020 0.2 0.2 even +0% MASTERCHEF-BU 8/27 9P FOX 08/27/2020 0.2 0.2 even +0% PBC FIGHT NGHT POST-MATCH FOX 08/29/2020 0.2 0.2 even +0% PBC FIGHT NIGHT FOX 08/29/2020 0.2 0.2 even +0% PRODIGAL SON-TUE ENC FOX 08/25/2020 0.2 0.2 even +0% SIMPSONS ENCORE FOX 08/30/2020 0.2 0.2 even +0% LOVE ISLAND: MORE TO LOVE CBS 08/29/2020 0.1 0.1 even +0% 2020 MTV VMA RECAP CW 08/30/2020 0.1 0.1 even +0% BEING REUBEN 1 CW 08/28/2020 0.1 0.1 even +0% CORONER CW 08/26/2020 0.1 0.1 even +0% DEAD PIXELS CW 08/25/2020 0.1 0.1 even +0% DEAD PIXELS-ENC CW 08/25/2020 0.1 0.1 even +0% MASTERS OF ILLUSION CW 08/28/2020 0.1 0.1 even +0% MASTERS OF ILLUSION-ENC CW 08/28/2020 0.1 0.1 even +0% MYSTERIES DECODED CW 08/27/2020 0.1 0.1 even +0% PENN & TELLER:FOOL US-ENC CW 08/27/2020 0.1 0.1 even +0% TELL ME A STORY CW 08/25/2020 0.1 0.1 even +0% WOMEN IN FILM:MAKE IT WRK CW 08/26/2020 0.1 0.1 even +0% DUNCANVILLE-SUN 730P FOX 08/30/2020 0.1 0.1 even +0% LAST MAN STANDING-SUN 7P FOX 08/30/2020 0.1 0.1 even +0%

Live+3 Total Viewers

Telecast Network Broadcast Date Live+SD Total Viewers (in millions) Live+3 Total Viewers (in millions) Actual Increase % Increase AMERICA’S GOT TALENT-TUE NBC 08/25/2020 5,635 6,698 +1063 +19% BLACK PANTHER-SUST ABC 08/30/2020 6,276 6,504 +228 +4% 60 MINUTES PRESENTS CBS 08/30/2020 6,210 6,433 +223 +4% AMERICA’S GOT TALENT-WED NBC 08/26/2020 4,941 5,779 +838 +17% CHADWICK BOSEMAN:TRIBUTE ABC 08/30/2020 4,955 5,239 +284 +6% BIG BROTHER-WED CBS 08/26/2020 4,202 5,211 +1009 +24% BIG BROTHER-THU CBS 08/27/2020 3,975 4,878 +903 +23% BIG BROTHER-SUN CBS 08/30/2020 3,820 4,711 +891 +23% AMER FUNN HM VIDEOS-7PM ABC 08/30/2020 4,623 4,674 +51 +1% NCIS-ENC CBS 08/25/2020 4,485 4,648 +163 +4% NASCAR CUP SERIES RACE NBC 08/29/2020 3,874 4,012 +138 +4% TOUGH AS NAILS CBS 08/26/2020 2,847 3,477 +630 +22% PGAT BMW CHP-SU NBC 08/30/2020 3,446 3,465 +19 +1% UNITED WE FALL ABC 08/26/2020 3,023 3,430 +407 +13% BLUE BLOODS-ENC CBS 08/28/2020 2,919 3,195 +276 +9% MACGYVER-ENC CBS 08/28/2020 2,856 2,935 +79 +3% SHARK TANK ABC 08/28/2020 2,713 2,817 +104 +4% AMER FUNN HM VIDEOS-SAT ABC 08/29/2020 2,628 2,732 +104 +4% TO TELL THE TRUTH ABC 08/27/2020 2,620 2,689 +69 +3% WALL-THU NBC 08/27/2020 2,616 2,654 +38 +1% 2020 REPUBLICAN CONV-THU ABC 08/27/2020 2,576 2,614 +38 +1% DECISION ’20 REP CONV TUE NBC 08/25/2020 2,494 2,572 +78 +3% AMERICAN NINJA WARRIOR NBC 08/24/2020 2,504 2,550 +46 +2% WHAT WOULD YOU DO? ABC 08/25/2020 2,167 2,534 +367 +17% HOLEY MOLEY SP-8/24 ABC 08/24/2020 2,427 2,483 +56 +2% HOLEY MOLEY ABC 08/27/2020 2,431 2,456 +25 +1% WWE FRI NIGHT SMACKDOWN FOX 08/28/2020 2,145 2,419 +274 +13% DATELINE CLASSIC-FRI NBC 08/28/2020 2,179 2,419 +240 +11% LOVE ISLAND-MON CBS 08/24/2020 1,897 2,415 +518 +27% 48 HOURS – ENC CBS 08/29/2020 2,111 2,412 +301 +14% ELLENS GAME OF GMS-WED NBC 08/26/2020 2,293 2,362 +69 +3% TO TELL THE TRUTH SP-8/24 ABC 08/24/2020 2,270 2,335 +65 +3% DECISION ’20 REP CONV THU NBC 08/27/2020 2,272 2,306 +34 +1% NASCAR CUP SERIES-POST 3Q NBC 08/29/2020 2,192 2,281 +89 +4% MODERN FAMILY-TUES 8PM ABC 08/25/2020 2,167 2,201 +34 +2% 2020 REPUBLICAN CONV-TUE ABC 08/25/2020 2,098 2,170 +72 +3% NCIS: NEW ORLEANS-ENC CBS 08/30/2020 2,010 2,138 +128 +6% GOLDBERGS, THE ABC 08/26/2020 1,979 2,074 +95 +5% 20/20-FRI ABC 08/28/2020 1,920 2,046 +126 +7% 2020 REPUBLICAN CONV-MON ABC 08/24/2020 1,979 2,034 +55 +3% LOVE ISLAND-TUE CBS 08/25/2020 1,480 2,027 +547 +37% AMERICA’S GOT TALENT-FRI NBC 08/28/2020 1,984 2,003 +19 +1% LAW AND ORDER:SVU-ENC 9P NBC 08/27/2020 1,912 1,991 +79 +4% DECISION ’20 REP CONV WED NBC 08/26/2020 1,958 1,990 +32 +2% 2020 REPUBLICAN CONV-WED ABC 08/26/2020 1,895 1,967 +72 +4% LOVE ISLAND-FRI CBS 08/28/2020 1,477 1,960 +483 +33% CONNERS, THE ABC 08/26/2020 1,817 1,956 +139 +8% LOVE ISLAND-THU CBS 08/27/2020 1,448 1,915 +467 +32% LOVE ISLAND-SUN CBS 08/30/2020 1,393 1,842 +449 +32% CAMPAIGN 2020-REP CONV-TH CBS 08/27/2020 1,778 1,836 +58 +3% CAMPAIGN 2020-REP CONV-WE CBS 08/26/2020 1,783 1,821 +38 +2% SHARK TANK-SAT ABC 08/29/2020 1,753 1,802 +49 +3% DECISION ’20 REP CONV MON NBC 08/24/2020 1,741 1,789 +48 +3% CANNONBALL NBC 08/30/2020 1,622 1,680 +58 +4% MODERN FAMILY-TUES 8:30PM ABC 08/25/2020 1,646 1,676 +30 +2% AMERICAN HOUSEWIFE ABC 08/26/2020 1,523 1,575 +52 +3% NBC NHL PLAYOFFS R2 3Q4 NBC 08/30/2020 1,564 1,571 +7 +0% CAMPAIGN 2020-REP CONV-TU CBS 08/25/2020 1,517 1,550 +33 +2% MASTERCHEF-ENC 9P FOX 08/26/2020 1,449 1,534 +85 +6% CAMPAIGN 2020-REP CONV-MO CBS 08/24/2020 1,481 1,520 +39 +3% FOX MOVIE-MONDAY FOX 08/24/2020 1,444 1,489 +45 +3% HELL’S KITCHEN-TUE ENC FOX 08/25/2020 1,358 1,436 +78 +6% MASTERCHEF ENCORE FOX 08/26/2020 1,316 1,405 +89 +7% MASTERCHEF ENCORE 8/26 FOX 08/26/2020 1,226 1,317 +91 +7% GOOD DOCTOR-SAT, THE ABC 08/29/2020 1,179 1,272 +93 +8% PENN & TELLER:FOOL US CW 08/24/2020 1,013 1,214 +201 +20% WHOSE LINE IS IT ANYWAY CW 08/24/2020 999 1,145 +146 +15% CORONER CW 08/26/2020 618 961 +343 +56% WHOSE LINE IS IT-ENC CW 08/24/2020 927 948 +21 +2% PRODIGAL SON-TUE ENC FOX 08/25/2020 866 915 +49 +6% 2020 MTV VIDEO MUSIC AWAR CW 08/30/2020 863 912 +49 +6% LAST MAN STANDING-SUN 7P FOX 08/30/2020 867 911 +44 +5% PBC FIGHT NIGHT FOX 08/29/2020 833 848 +15 +2% PBC FIGHT NGHT POST-MATCH FOX 08/29/2020 823 825 +2 +0% MYSTERIES DECODED CW 08/27/2020 725 776 +51 +7% LOVE ISLAND: MORE TO LOVE CBS 08/29/2020 699 753 +54 +8% MASTERS OF ILLUSION CW 08/28/2020 678 745 +67 +10% PENN & TELLER:FOOL US-ENC CW 08/27/2020 723 728 +5 +1% SIMPSONS ENCORE FOX 08/30/2020 690 705 +15 +2% FAMILY GUY-ENCORE FOX 08/30/2020 662 695 +33 +5% MASTERCHEF-BU 8/27 8P FOX 08/27/2020 659 660 +1 +0% BOB’S BURGERS ENCORE FOX 08/30/2020 592 618 +26 +4% MASTERCHEF-BU 8/27 9P FOX 08/27/2020 615 617 +2 +0% MASTERS OF ILLUSION-ENC CW 08/28/2020 610 616 +6 +1% BLESS THE HARTS ENCORE FOX 08/30/2020 542 550 +8 +1% DUNCANVILLE-SUN 730P FOX 08/30/2020 467 486 +19 +4% DEAD PIXELS CW 08/25/2020 387 412 +25 +6% TELL ME A STORY CW 08/25/2020 314 412 +98 +31% 2020 MTV VMA RECAP CW 08/30/2020 400 410 +10 +2% WOMEN IN FILM:MAKE IT WRK CW 08/26/2020 303 314 +11 +4% BEING REUBEN 1 CW 08/28/2020 298 302 +4 +1% DEAD PIXELS-ENC CW 08/25/2020 233 235 +2 +1% BEING REUBEN 2 CW 08/28/2020 200 208 +8 +4%

