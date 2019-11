Track World Cup: France's Thomas takes Men's Omnium title

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

Image 1 of 26

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

Scroll to continue with content Ad

(Image credit: Getty Images Sport)

Image 2 of 26

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

(Image credit: Getty Images Sport)

Image 3 of 26

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

(Image credit: Getty Images Sport)

Image 4 of 26

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

(Image credit: Getty Images Sport)

Image 5 of 26

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

(Image credit: Getty Images Sport)

Image 6 of 26

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

(Image credit: Getty Images Sport)

Image 7 of 26

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

(Image credit: Getty Images Sport)

Image 8 of 26

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

(Image credit: Getty Images Sport)

Image 9 of 26

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

(Image credit: Getty Images Sport)

Image 10 of 26

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

(Image credit: Getty Images Sport)

Image 11 of 26

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

(Image credit: Getty Images Sport)

Image 12 of 26

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

(Image credit: Getty Images Sport)

Image 13 of 26

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

(Image credit: Getty Images Sport)

Image 14 of 26

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

(Image credit: Getty Images Sport)

Image 15 of 26

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

(Image credit: Getty Images Sport)

Image 16 of 26

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

(Image credit: Getty Images Sport)

Image 17 of 26

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

(Image credit: Getty Images Sport)

Image 18 of 26

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

(Image credit: Getty Images Sport)

Image 19 of 26

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

(Image credit: Getty Images Sport)

Image 20 of 26

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

(Image credit: Getty Images Sport)

Image 21 of 26

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

(Image credit: Getty Images Sport)

Image 22 of 26

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

(Image credit: Getty Images)

Image 23 of 26

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

(Image credit: Getty Images)

Image 24 of 26

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

(Image credit: Getty Images)

Image 25 of 26

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

(Image credit: Getty Images)

Image 26 of 26

UCI Track Cycling World Cup - Glascow

(Image credit: Getty Images)

The final day of the UCI Track Cycling World Cup in Glascow saw for more titles earned, with Frenchman Benjamin Thomas taking gold in the men's Omnium, Hong Kong's Wai Sze Lee winning the women' sprint, Irishman Felix English taking the Scratch Race, France's Sebastien Vigier claiming gold in the Men's Kierin, and the Australian duo of Annette Edmondson and Georgia Baker winning the Women's Madison.

More to come!

Women's Sprint 1/16 Finals





# Rider Name (Country) Team Result 1 Daria Shmeleva (Russian Federation) 2 Sara Kankovska (Czech Republic)





Story continues

# Rider Name (Country) Team Result 1 Olena Starikova (Ukraine) 2 Robyn Stewart (Ireland)





# Rider Name (Country) Team Result 1 Tianshi Zhong (People's Republic of China) 2 Shanju Bao (CYT)





# Rider Name (Country) Team Result 1 Pauline Sophie Grabosch ERD 2 Steffie der Peet (Netherlands)





# Rider Name (Country) Team Result 1 Laurine van Riessen (BCC) 2 Riyu Ohta (Japan)





# Rider Name (Country) Team Result 1 Shanne Braspennincx (Netherlands) 2 Miriam Vece (Italy)





# Rider Name (Country) Team Result 1 Mathilde Gros (France) 2 Hoi yan Jessica Lee (HKS)





# Rider Name (Country) Team Result 1 Martha Bayona Pineda (Colombia) 2 Crismonita dwi Putri (Indonesia)





# Rider Name (Country) Team Result 1 Mandy Marquardt (United States Of America) 2 Migle Marozaite (Lithuania)





# Rider Name (Country) Team Result 1 Madalyn Godby (United States Of America) 2 Sophie Capewell (TIN)





# Rider Name (Country) Team Result 1 Yufang Guo (CYT) 2 Simona Krupeckaite (Lithuania)





# Rider Name (Country) Team Result 1 Caitlin Ward (Australia) 2 Urszula Los (Poland)

Women's Sprint 1/8 Finals





# Rider Name (Country) Team Result 1 Lea Sophie Friedrich (ERD) 2 Caitlin Ward (Australia)





# Rider Name (Country) Team Result 1 Emma Hinze (Germany) 2 Yufang Guo (CYT)





# Rider Name (Country) Team Result 1 Katy Marchant (Great Britain) 2 Madalyn Godby (United States Of America)





# Rider Name (Country) Team Result 1 Wai Sze Lee (Hong Kong, China) 2 Mandy Marquardt (United States Of America)





# Rider Name (Country) Team Result 1 Martha Bayona Pineda (Colombia) 2 Daria Shmeleva (Russian Federation)





# Rider Name (Country) Team Result 1 Olena Starikova (Ukraine) 2 Mathilde Gros (France)





# Rider Name (Country) Team Result 1 Tianshi Zhong (People's Republic of China) 2 Shanne Braspennincx (Netherlands)





# Rider Name (Country) Team Result 1 Laurine van Riessen (BCC) 2 Pauline Sophie Grabosch ERD

Women's Sprint Quarterfinals





# Rider Name (Country) Team Result 1 Lea Sophie Friedrich (ERD) 2 Laurine van Riessen (BCC)





# Rider Name (Country) Team Result 1 Emma Hinze (Germany) 2 Tianshi Zhong (People's Republic of China)





# Rider Name (Country) Team Result 1 Olena Starikova (Ukraine) 2 Katy Marchant (Great Britain)





# Rider Name (Country) Team Result 1 Wai Sze Lee (Hong Kong, China) 2 Martha Bayona Pineda (Colombia)

Women's Sprint Semifinals





# Rider Name (Country) Team Result 1 Wai Sze Lee (Hong Kong, China) 2 Lea Sophie Friedrich (ERD)





# Rider Name (Country) Team Result 1 Emma Hinze (Germany) 2 Olena Starikova (Ukraine)

Women's Sprint Finals





# Rider Name (Country) Team Result 1 Wai Sze Lee (Hong Kong, China) 2 Emma Hinze (Germany)





# Rider Name (Country) Team Result 3 Olena Starikova (Ukraine) 4 Lea Sophie Friedrich (ERD)

Men's Scratch Race





# Rider Name (Country) Team Result 1 Christos Volikakis (Gre) Greece 2 Oliver Wood (GBr) Great Britain 3 Iuri Leitao (Por) Portugal 4 Roman Gladysh (Ukr) Ukraine 5 Sebastian Mora Vedri (Spa) Spain 6 Michele Scartezzini (Ita) Italy 7 Fabio van den Bossche (Bel) Belgium 8 Ching yin Mow (HKg) Hong Kong, China 9 Illart Zuazubiskar Gallastegi (Spa) Eustrak - Euskadi 10 Nico Selenati (Swi) Switzerland 11 Daniel Babor (Cze) Czech Republic 12 Daniel Staniszewski (Pol) Poland 13 Jacob Tipper (GBr) Huub Wattbike Test Team





# Rider Name (Country) Team Result 1 Maximilian Beyer (Ger) Germany 2 Felix English (Irl) Ireland 3 Stefan Mastaller (Aut) Austria 4 Krisztian Lovassy (Hun) Hungary 5 Leigh Howard (Aus) Australia 6 Eric Young (USA) United States Of America 7 Alisher Zhumakan (Kaz) Kazakhstan 8 Florian Maitre (Fra) France 9 Sergey Rostovtsev (Rus) Russian Federation 10 Yacine Chalel (Alg) Algeria 11 Pingan Shen (Chn) People's Republic of China 12 Joffrey Degueurce (Fra) Bison Sport - Commel

Men's Scratch Race Final





# Rider Name (Country) Team Result 1 Felix English (Irl) Ireland 2 Sebastian Mora Vedri (Spa) Spain 3 Maximilian Beyer (Ger) Germany 4 Oliver Wood (GBr) Great Britain 5 Leigh Howard (Aus) Australia 6 Florian Maitre (Fra) France 7 Iuri Leitao (Por) Portugal 8 Eric Young (USA) United States Of America 9 Christos Volikakis (Gre) Greece 10 Fabio van den Bossche (Bel) Belgium 11 Nico Selenati (Swi) Switzerland 12 Sergey Rostovtsev (Rus) Russian Federation 13 Ching yin Mow (HKg) Hong Kong, China 14 Michele Scartezzini (Ita) Italy 15 Alisher Zhumakan (Kaz) Kazakhstan 16 Stefan Mastaller (Aut) Austria 17 Roman Gladysh (Ukr) Ukraine 18 Krisztian Lovassy (Hun) Hungary 19 Yacine Chalel (Alg) Algeria 20 Illart Zuazubiskar Gallastegi (Spa) Eustrak - Euskadi

Men's Kierin Round 1





# Rider Name (Country) Team Result 1 Matthijs Buchli (Ned) Beat Cycling Club 2 Denis Dmitriev (Rus) Russian Federation 3 Jason Kenny (GBr) Great Britain 4 Tomas Babek (Cze) Czech Republic 5 Sandor Szalontay (Hun) Hungary 6 Yu Zhou (Chn) People's Republic of China 7 Yuta Obara (Jpn) Japan





# Rider Name (Country) Team Result 1 Maximilian Levy (Ger) Team Erdgas.2012 2 Jai Angsuthasawit (Tha) Thailand 3 Uladzislau Novik (Blr) Belarus 4 Fadhil Mohd Zonis (Mas) Malaysia 5 Kevin Santiago Quintero Chavarro (Col) Colombia 6 Juan Peralta Gascon (Spa) Spain 7 Thomas Clarke (Aus) Australia





# Rider Name (Country) Team Result 1 Sebastien Vigier (Fra) France 2 Shane Alan Perkins (Rus) Gazprom - Rusvelo 3 Hersony Canelon Vera (Ven) Venezuela 4 Brandon Pineda (Gua) Guatemala 5 Jean Spies (RSA) South Africa 6 Nien Hsing Hsieh (Tpe) Chinese Taipei 7 Vasilijus Lendel (Ltu) Lithuania





# Rider Name (Country) Team Result 1 Stefan Botticher (Ger) Germany 2 Pavel Vorzhev (Kaz) Kazakhstan 3 Krzysztof Maksel (Pol) Poland 4 Muhammad Shah Firdaus Sahrom (Mas) Sime Darby Foundation 5 Artsiom Zaitsau (Blr) Minsk Cycling Club 6 Jeffrey Hoogland (Ned) Netherlands 7 Koyu Matsui (Jpn) Japan Professional Cyclist Association

Men's Kierin Round 1 Repechage





# Rider Name (Country) Team Result 1 Jason Kenny (GBr) Great Britain 2 Muhammad Shah Firdaus Sahrom (Mas) Sime Darby Foundation 3 Juan Peralta Gascon (Spa) Spain 4 Yuta Obara (Jpn) Japan 5 Jean Spies (RSA) South Africa





# Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin Santiago Quintero Chavarro (Col) Colombia 2 Koyu Matsui (Jpn) Japan Professional Cyclist Association 3 Brandon Pineda (Gua) Guatemala 4 Uladzislau Novik (Blr) Belarus 5 Yu Zhou (Chn) People's Republic of China





# Rider Name (Country) Team Result 1 Vasilijus Lendel (Ltu) Lithuania 2 Jeffrey Hoogland (Ned) Netherlands 3 Hersony Canelon Vera (Ven) Venezuela 4 Sandor Szalontay (Hun) Hungary 5 Fadhil Mohd Zonis (Mas) Malaysia





# Rider Name (Country) Team Result 1 Thomas Clarke (Aus) Australia 2 Nien Hsing Hsieh (Tpe) Chinese Taipei 3 Krzysztof Maksel (Pol) Poland 4 Artsiom Zaitsau (Blr) Minsk Cycling Club 5 Tomas Babek (Cze) Czech Republic

Men's Kierin Round 2





# Rider Name (Country) Team Result 1 Jason Kenny (GBr) Great Britain 2 Stefan Botticher (Ger) Germany 3 Shane Alan Perkins (Rus) Gazprom - Rusvelo 4 Matthijs Buchli (Ned) Beat Cycling Club 5 Jai Angsuthasawit (Tha) Thailand 6 Thomas Clarke (Aus) Australia





# Rider Name (Country) Team Result 1 Denis Dmitriev (Rus) Russian Federation 2 Maximilian Levy (Ger) Team Erdgas.2012 3 Sebastien Vigier (Fra) France 4 Kevin Santiago Quintero Chavarro (Col) Colombia 5 Pavel Vorzhev (Kaz) Kazakhstan 6 Vasilijus Lendel (Ltu) Lithuania

Men's Kierin Finals





# Rider Name (Country) Team Result 1 Sebastien Vigier (Fra) France 2 Maximilian Levy (Ger) Team Erdgas.2012 3 Denis Dmitriev (Rus) Russian Federation 4 Jason Kenny (GBr) Great Britain 5 Shane Alan Perkins (Rus) Gazprom - Rusvelo 6 Stefan Botticher (Ger) Germany





# Rider Name (Country) Team Result 1 Jai Angsuthasawit (Tha) Thailand 2 Vasilijus Lendel (Ltu) Lithuania 3 Thomas Clarke (Aus) Australia 4 Matthijs Buchli (Ned) Beat Cycling Club 5 Kevin Santiago Quintero Chavarro (Col) Colombia 6 Pavel Vorzhev (Kaz) Kazakhstan

Women's Madison





# Rider Name (Country) Team Result 1 Australia 40 Annette Edmondson Georgia Baker 2 Great Britain 31 Katie Archibald Elinor Barker 3 Netherlands 19 Kirsten Wild Amy Pieters 4 Russian Federation 14 Diana Klimova Maria Novolodskaya 5 Denmark 13 Amalie Dideriksen Julie Leth 6 Ireland 7 Lydia Boylan Lydia Gurley 7 Belgium 6 Lotte Kopecky Shari Bossuyt 8 Poland 6 Daria Pikulik Wiktoria Pikulik 9 Germany 5 Franziska Brausse Lisa Klein 10 France 2 Coralie Demay Marie le Net 11 Japan Yumi Kajihara Kisato Nakamura 12 Italy Rachele Barbieri Chiara Consonni 13 People's Republic of China 20 Jiali Liu Ying Zhang 14 Switzerland 40 Aline Seitz Lena Mettraux DNF Hong Kong, China Yao Pang Qianyu Yang DNF Czech Republic Katerina Kohoutkova Petra Sevcikova DNF Belarus Palina Pivavarava Ina Savenka

Men's Omnium





# Rider Name (Country) Team Result 1 Sam Welsford (Aus) Australia 2 Francesco Lamon (Ita) Italy 3 Christos Volikakis (Gre) Greece 4 Benjamin Thomas (Fra) France 5 Shunsuke Imamura (Jpn) Japan 6 Mark Stewart (GBr) Great Britain 7 Rui Oliveira (Por) Portugal 8 Juarez Ignacio Prado Juarez (Mex) Mexico 9 Gavin Hoover (USA) United States Of America 10 Thery Schir (Swi) Switzerland 11 Lasse Norman Hansen (Den) Denmark 12 Albert Torres Barcelo (Spa) Spain 13 Aaron Gate (NZl) New Zealand 14 Derek Gee (Can) Canada 15 Jan Willem van Schip (Ned) Netherlands 16 Roger Kluge (Ger) Germany 17 Liang Guo (Chn) People's Republic of China 18 Muradjan Khalmuratov (Uzb) Uzbekistan 19 Ka yu Leung (HKg) Hong Kong, China 20 Mikhail Shemetau (Blr) Belarus 21 Lindsay de Vylder (Bel) Belgium 22 Vitaliy Hryniv (Ukr) Ukraine 23 Viktor Filutas (Hun) Hungary 24 Roman Vassilenkov (Kaz) Kazakhstan





# Rider Name (Country) Team Result 1 Mark Stewart (GBr) Great Britain 24 2 Derek Gee (Can) Canada 23 3 Aaron Gate (NZl) New Zealand 23 4 Lindsay de Vylder (Bel) Belgium 22 5 Francesco Lamon (Ita) Italy 22 6 Thery Schir (Swi) Switzerland 22 7 Lasse Norman Hansen (Den) Denmark 21 8 Jan Willem van Schip (Ned) Netherlands 8 9 Benjamin Thomas (Fra) France 2 10 Juarez Ignacio Prado Juarez (Mex) Mexico 2 11 Ka yu Leung (HKg) Hong Kong, China 2 12 Albert Torres Barcelo (Spa) Spain 1 13 Gavin Hoover (USA) United States Of America 1 14 Mikhail Shemetau (Blr) Belarus 1 15 Sam Welsford (Aus) Australia 16 Christos Volikakis (Gre) Greece 17 Roger Kluge (Ger) Germany 18 Viktor Filutas (Hun) Hungary 19 Shunsuke Imamura (Jpn) Japan 20 Rui Oliveira (Por) Portugal 21 Muradjan Khalmuratov (Uzb) Uzbekistan 22 Liang Guo (Chn) People's Republic of China 23 Roman Vassilenkov (Kaz) Kazakhstan -19 24 Vitaliy Hryniv (Ukr) Ukraine -20





# Rider Name (Country) Team Result 1 Benjamin Thomas (Fra) France 2 Aaron Gate (NZl) New Zealand 3 Francesco Lamon (Ita) Italy 4 Albert Torres Barcelo (Spa) Spain 5 Lindsay de Vylder (Bel) Belgium 6 Mark Stewart (GBr) Great Britain 7 Rui Oliveira (Por) Portugal 8 Thery Schir (Swi) Switzerland 9 Derek Gee (Can) Canada 10 Christos Volikakis (Gre) Greece 11 Juarez Ignacio Prado Juarez (Mex) Mexico 12 Gavin Hoover (USA) United States Of America 13 Lasse Norman Hansen (Den) Denmark 14 Shunsuke Imamura (Jpn) Japan 15 Sam Welsford (Aus) Australia 16 Jan Willem van Schip (Ned) Netherlands 17 Mikhail Shemetau (Blr) Belarus 18 Vitaliy Hryniv (Ukr) Ukraine 19 Roger Kluge (Ger) Germany 20 Ka yu Leung (HKg) Hong Kong, China 21 Roman Vassilenkov (Kaz) Kazakhstan 22 Muradjan Khalmuratov (Uzb) Uzbekistan 23 Viktor Filutas (Hun) Hungary 24 Liang Guo (Chn) People's Republic of China





# Rider Name (Country) Team Result 1 Lasse Norman Hansen (Den) Denmark 34 2 Benjamin Thomas (Fra) France 32 3 Jan Willem van Schip (Ned) Netherlands 26 4 Sam Welsford (Aus) Australia 14 5 Aaron Gate (NZl) New Zealand 13 6 Mark Stewart (GBr) Great Britain 9 7 Roger Kluge (Ger) Germany 8 8 Ka yu Leung (HKg) Hong Kong, China 7 9 Lindsay de Vylder (Bel) Belgium 5 10 Christos Volikakis (Gre) Greece 4 11 Rui Oliveira (Por) Portugal 3 12 Derek Gee (Can) Canada 3 13 Gavin Hoover (USA) United States Of America 2 14 Shunsuke Imamura (Jpn) Japan 1 15 Francesco Lamon (Ita) Italy 16 Juarez Ignacio Prado Juarez (Mex) Mexico 17 Viktor Filutas (Hun) Hungary 18 Mikhail Shemetau (Blr) Belarus 19 Thery Schir (Swi) Switzerland 20 Muradjan Khalmuratov (Uzb) Uzbekistan 21 Liang Guo (Chn) People's Republic of China 22 Roman Vassilenkov (Kaz) Kazakhstan 23 Albert Torres Barcelo (Spa) Spain 24 Vitaliy Hryniv (Ukr) Ukraine -40