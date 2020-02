Tour de Langkawi: Rivera wins atop Genting Highlands on stage 4

Kevin Rivera (Androni Giocattoli-Sidermec) wins stage 4 of the Tour de Langkawi at Genting Highlands

Kevin Rivera (Androni Giocattoli-Sidermec) wins stage 4 of the Tour de Langkawi at Genting Highlands

Sapura’s Danilo Celano took over the race lead after stage 4 of the 2020 Tour de Langkawi

The winner of stage 4 of the 2020 Tour de Langkawi, Kevin Rivera (Androni Giocattoli-Sidermec), tells the press how he did it

Danilo Celano (Sapura) leads eventual stage winner Kevin Rivera (Androni Giocattoli-Sidermec) on the final climb, although Celano would assume the overall race lead

Tour de Langkawi fans get in on the action during stage 4

Costa Rica's Kevin Rivera (Androni Giocattoli-Sidermec) revived memories of South Americans managed by Gianni Savio to win atop Genting Highlands – the Tour de Langkawi's gruelling climb – and take out stage 4 of the Malaysian stage race on Monday.

Eight years after Colombia's José Serpa won on the same mountain for a Savio team, Rivera imposed himself over Italy's Danilo Celano (Sapura) who moved into the overall lead, even though 19-year-old Yevgeni Fedorov (Vino-Astana Motors) defended his position bravely.

"I'm delighted to get a win here considering that I started the Tour de Langkawi very badly," said Rivera after no taking part in the opening criterium in Kota Kinabalu due to a stomach bug. He was also dropped on stage 1 to Kuching to find himself out of contention for GC before the hilly stages.

"It's a beautiful win because this climb here in Genting is a very hard one," he continued. "After I felt sick, I recovered and I saved energy for winning today's stage. I'm glad I timed it right in the hardest part of the hill. The remaining stages are for the sprinters so from now on I'll help my teammates as much as they helped me today."

It was an eventful day with 14 riders escaping after 15km with Samuele Battistella and Michael Carbel (NTT Pro Cycling), Nicola Venchiarutti (Androni Giocattoli-Sidermec), Cyril Gautier, Johan Le Bon and Jérémy Lecroq (B&B Hotels-Vital Concept), Dusan Rajovic (Nippo Delko One Provence), Rylee Field and Juan-Pierre Van der Merwe (Bridgelane), Taj Jones (ARA Sunshine Coast), Fabricio Ferrari (SSIOS Miogee), Nur Aiman Zariff (Sapura), Metkel Eyob (Terengganu Inc TSG) and Samuel Boardman (Wildlife Generation) going clear.

For the third consecutive day, Zariff and Field were up the road, the Malaysian riding for the KOM competition and the Australian keeping up his all or nothing attitude. Field rode away solo with 130km remaining. He crested the first hill of the day at 52km in first place, 1:40 ahead of his former breakaway companions but crashed on the downhill. Twelve riders remained at the front of the race with Zariff continuing to collect points for the KOM.

The breakaway was down to eight men at the beginning of the 20km long final ascent: Battistella, Venchiarutti, Gautier, Van der Merwe, Ferrari, Zariff, Eyob and Boardman.

The 2018 winner of Le Tour de Langkawi, Artem Ovechkin, attacked from the bunch and managed to overtake the escapees one-by-one, only to be caught by Rivera and Celano with 3.5km to go while Fedorov was battling by himself at 1:30 as he defended his overall lead.

"I had let Ovechkin go because I knew the climb from training around here before the race," Celano acknowledged.

"It was still a long way to go and I kept what was needed for the last 5km. It was our goal to win Le Tour de Langkawi so now that I'm in the lead, we'll do everything we can to reach that goal."

The second half of the eight-day race doesn't feature any other gruelling climb but an interesting lumpy terrain on the islands of Penang and Langkawi.

Results





# Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin Rivera Serrano (CRc) Androni Giocattoli - Sidermec 4:18:55 2 Danilo Celano (Ita) Team Sapura Cycling 0:00:10 3 Artem Ovechkin (Rus) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 0:00:43 4 Pierpaolo Ficara (Ita) Team Sapura Cycling 0:01:17 5 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 6 Cristian Raileanu (Mda) Team Sapura Cycling 0:01:40 7 Hideto Nakane (Jpn) Nippo Delko One Provence 0:01:56 8 Lorenzo Fortunato (Ita) Vini Zabu – KTM 0:02:00 9 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Vino - Astana Motors 0:02:07 10 Carlos Julian Quintero Noreña (Col) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 11 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Vini Zabu – KTM 0:02:20 12 Louis Meintjes (RSA) NTT Pro Cycling Team 0:02:26 13 Dylan Sunderland (Aus) NTT Pro Cycling Team 0:02:44 14 Jeroen Meijers (Ned) Ssois Miogee Cycling Team 0:03:26 15 Ariya Phounsavath (Lao) Thailand Continental Cycling Team 0:03:58 16 Ka Hoo Fung (HKg) HKSI Pro Cycling 17 Jamal Hibatullah (Ina) Pgn Road Cycling Team 0:04:33 18 Alex Hoehn (USA) Wildlife Generation Pro Cycling 0:04:37 19 Thanakhan Chaiyasombat (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:04:48 20 Peerapol Chawchiangkwang (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:04:55 21 Igor Chzhan (Kaz) Vino - Astana Motors 0:05:09 22 Drew Morey (Aus) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 23 Hiu Fung Choy (HKg) HKSI Pro Cycling 0:05:50 24 Serghei Tvetcov (Rom) Team Sapura Cycling 0:06:04 25 Sandy Hasan (Ina) Pgn Road Cycling Team 0:06:16 26 Lucas De Rossi (Fra) Nippo Delko One Provence 0:06:29 27 Metkel Eyob (Eri) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 0:06:33 28 Alexander Cowan (Can) Wildlife Generation Pro Cycling 0:06:35 29 Nariyuki Masuda (Jpn) Utsunomiya Blitzen 0:07:07 30 Matvey Nikitin (Kaz) Vino - Astana Motors 0:07:32 31 Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF – Faizane 0:08:36 32 Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani CSF – Faizane 33 Ho San Chiu (HKg) HKSI Pro Cycling 0:09:06 34 Masakazu Ito (Jpn) Aisan Racing Team 0:09:17 35 Gleb Brussenskiy (Kaz) Vino - Astana Motors 0:09:25 36 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:09:42 37 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 38 Ahmad Yoga Ilham Firdaus (Ina) Pgn Road Cycling Team 0:10:10 39 Cormac Mcgeough (Irl) Wildlife Generation Pro Cycling 0:10:43 40 Nur Amirull Fakhruddin Mazuki (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 0:11:08 41 Muhammad Danieal Haikkal Edy Suhaidee (Mas) Malaysia 0:11:23 42 Yuzuru Suzuki (Jpn) Utsunomiya Blitzen 0:11:32 43 Leonardo Tortomasi (Ita) Vini Zabu – KTM 0:11:52 44 Alexandr Semenov (Kaz) Vino - Astana Motors 0:11:57 45 Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Mas) Team Sapura Cycling 0:12:33 46 Kota Sumiyoshi (Jpn) Aisan Racing Team 0:12:41 47 Muhammad Ameer Ahmad Kamal (Mas) Malaysia 0:13:21 48 Aiman Cahyadi (Ina) Pgn Road Cycling Team 0:13:55 49 Edgar Nohales Nieto (Spa) Ssois Miogee Cycling Team 50 Sofian Nabil Omar Mohd Bakri (Mas) Malaysia 0:15:00 51 Jihun Kim (Kor) KSPO Professional 0:15:02 52 Kent Ross (USA) Wildlife Generation Pro Cycling 0:15:21 53 Samuele Battistella (Ita) NTT Pro Cycling Team 0:15:25 54 Dominic Perez (Phi) Ssois Miogee Cycling Team 0:15:27 55 Burr Ho (HKg) HKSI Pro Cycling 0:15:32 56 Thurakit Boonratanathanakorn (Tha) Thailand Continental Cycling Team 57 Nik Mohd Azwan Zulkiflie (Mas) Malaysia 0:16:05 58 Juan-Pierre Van der Merwe (RSA) Team Bridgelane 0:16:31 59 Hiroki Nishimura (Jpn) Utsunomiya Blitzen 0:16:36 60 Jamalidin Novardianto (Ina) Pgn Road Cycling Team 0:16:42 61 Samuel Boardman (USA) Wildlife Generation Pro Cycling 0:17:02 62 Amarni Drake (Aus) ARA Pro Racing Sunshine Coast 0:17:21 63 Alexandr Ovsyannikov (Kaz) Vino - Astana Motors 0:17:58 64 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Ssois Miogee Cycling Team 0:18:49 65 Siu Wai Ko (HKg) HKSI Pro Cycling 0:19:06 66 Bernard Benyamin Van Aert (Ina) Pgn Road Cycling Team 0:19:08 67 Alessandro Monaco (Ita) Bardiani CSF – Faizane 0:20:20 68 Soonyeong Kwon (Kor) KSPO Professional 0:20:35 69 Sarawut Sirironnachai (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:20:38 70 James Harvey (NZl) St George Continental Cycling Team 0:21:16 71 Tristan Ward (Aus) Team Bridgelane 0:21:29 72 Ben Van Dam (Aus) Team Bridgelane 73 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF – Faizane 0:21:52 74 Alistair Donohoe (Aus) ARA Pro Racing Sunshine Coast 0:22:04 75 Alessandro Iacchi (Ita) Vini Zabu – KTM 0:22:11 76 Michael Carbel Svendgaard (Den) NTT Pro Cycling Team 0:22:41 77 Jay Dutton (Aus) St George Continental Cycling Team 0:23:12 78 Carter Bettles (Aus) St George Continental Cycling Team 79 Kakeru Omae (Jpn) Aisan Racing Team 0:23:28 80 Wan Yau Vincent Lau (HKg) HKSI Pro Cycling 0:24:26 81 Riccardo Minali (Ita) Nippo Delko One Provence 0:24:46 82 Dusan Rajovic (Srb) Nippo Delko One Provence 83 Ahmet Orken (Tur) Team Sapura Cycling 84 Mattia Bevilacqua (Ita) Vini Zabu – KTM 85 Georgios Bouglas (Gre) Ssois Miogee Cycling Team 86 Mohamad Izzat Hilmi Abdul Halil (Mas) Malaysia 87 Hayato Okamoto (Jpn) Aisan Racing Team 88 Navuti Liphongyu (Tha) Thailand Continental Cycling Team 89 Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu – KTM 90 Luca Pacioni (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 91 Mattia Viel (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 92 Mohd Harrif Saleh (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 93 Keigo Kusaba (Jpn) Aisan Racing Team 94 Michael Vink (NZl) St George Continental Cycling Team 0:25:35 95 Andre Looij (Ned) Ssois Miogee Cycling Team 0:26:03 96 Justin Mottier (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 97 Maximilian Richard Walscheid (Ger) NTT Pro Cycling Team 98 Mathew Zenovich (NZl) St George Continental Cycling Team 0:26:10 99 Kookhyun Kim (Kor) KSPO Professional 0:26:30 100 Rylee Field (Aus) Team Bridgelane 0:26:38 101 Johan Le Bon (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:26:54 102 Kyoungho Park (Kor) KSPO Professional 0:27:00 103 Anuar Manan (Mas) Malaysia 0:27:14 104 Jaehyun Kim (Kor) KSPO Professional 0:28:12 105 Zack Gilmore (Aus) ARA Pro Racing Sunshine Coast 0:28:55 106 Matthew Rice (Aus) ARA Pro Racing Sunshine Coast 0:29:10 107 Alessandro Pessot (Ita) Bardiani CSF – Faizane 0:29:20 108 Matteo Pelucchi (Ita) Bardiani CSF – Faizane 109 Shotaro Iribe (Jpn) NTT Pro Cycling Team 0:29:23 110 Nicola Venchiarutti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:29:39 111 Kaito Nakamura (Jpn) Utsunomiya Blitzen 0:30:43 112 Stuart Shaw (Aus) ARA Pro Racing Sunshine Coast 0:31:36 113 Taj Jones (Aus) ARA Pro Racing Sunshine Coast 0:31:55 114 Gwangho Shin (Kor) KSPO Professional 0:32:35 115 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:34:19 116 Masahiro Ishigami (Jpn) Nippo Delko One Provence 0:37:06 117 Ryu Suzuki (Jpn) Utsunomiya Blitzen Ryota Kaihara (Jpn) Aisan Racing Team 9 Blake Quick (Aus) St George Continental Cycling Team 9 Colby Lange (USA) Wildlife Generation Pro Cycling 9





# Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin Rivera Serrano (CRc) Androni Giocattoli - Sidermec 15 2 Danilo Celano (Ita) Team Sapura Cycling 12 3 Taj Jones (Aus) ARA Pro Racing Sunshine Coast 9 4 Artem Ovechkin (Rus) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 9 5 Pierpaolo Ficara (Ita) Team Sapura Cycling 7 6 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 6 7 Cristian Raileanu (Mda) Team Sapura Cycling 5 8 Hideto Nakane (Jpn) Nippo Delko One Provence 4 9 Lorenzo Fortunato (Ita) Vini Zabu – KTM 3 10 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Vino - Astana Motors 2 11 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 2 12 Johan Le Bon (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 2 13 Carlos Julian Quintero Noreña (Col) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 1 14 Samuele Battistella (Ita) NTT Pro Cycling Team 1 15 Michael Carbel Svendgaard (Den) NTT Pro Cycling Team 1 16 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Ssois Miogee Cycling Team 1





# Rider Name (Country) Team Result 1 Kevin Rivera Serrano (CRc) Androni Giocattoli - Sidermec 15 2 Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Mas) Team Sapura Cycling 13 3 Danilo Celano (Ita) Team Sapura Cycling 12 4 Artem Ovechkin (Rus) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 10 5 Pierpaolo Ficara (Ita) Team Sapura Cycling 8 6 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 6 7 Juan-Pierre Van der Merwe (RSA) Team Bridgelane 6 8 Rylee Field (Aus) Team Bridgelane 4 9 Cristian Raileanu (Mda) Team Sapura Cycling 4 10 Hideto Nakane (Jpn) Nippo Delko One Provence 2 11 Samuele Battistella (Ita) NTT Pro Cycling Team 2 12 Lorenzo Fortunato (Ita) Vini Zabu – KTM 1 13 Johan Le Bon (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 1 14 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Ssois Miogee Cycling Team 1 15 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 1





# Rider Name (Country) Team Result 1 Danilo Celano (Ita) Team Sapura Cycling 14:08:28 2 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Vino - Astana Motors 0:00:30 3 Artem Ovechkin (Rus) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 0:00:35 4 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:01:13 5 Pierpaolo Ficara (Ita) Team Sapura Cycling 6 Cristian Raileanu (Mda) Team Sapura Cycling 0:01:36 7 Hideto Nakane (Jpn) Nippo Delko One Provence 0:01:52 8 Lorenzo Fortunato (Ita) Vini Zabu – KTM 0:01:56 9 Carlos Julian Quintero Noreña (Col) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 0:02:03 10 Francesco Manuel Bongiorno (Ita) Vini Zabu – KTM 0:02:16 11 Louis Meintjes (RSA) NTT Pro Cycling Team 0:02:22 12 Dylan Sunderland (Aus) NTT Pro Cycling Team 0:02:40 13 Jeroen Meijers (Ned) Ssois Miogee Cycling Team 0:03:22 14 Ka Hoo Fung (HKg) HKSI Pro Cycling 0:03:54 15 Jamal Hibatullah (Ina) Pgn Road Cycling Team 0:04:29 16 Alex Hoehn (USA) Wildlife Generation Pro Cycling 0:04:33 17 Thanakhan Chaiyasombat (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:04:44 18 Peerapol Chawchiangkwang (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:04:51 19 Drew Morey (Aus) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 0:05:05 20 Igor Chzhan (Kaz) Vino - Astana Motors 21 Hiu Fung Choy (HKg) HKSI Pro Cycling 0:05:46 22 Serghei Tvetcov (Rom) Team Sapura Cycling 0:06:00 23 Lucas De Rossi (Fra) Nippo Delko One Provence 0:06:25 24 Alexander Cowan (Can) Wildlife Generation Pro Cycling 0:06:31 25 Matvey Nikitin (Kaz) Vino - Astana Motors 0:07:28 26 Nariyuki Masuda (Jpn) Utsunomiya Blitzen 0:08:17 27 Metkel Eyob (Eri) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 0:08:27 28 Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani CSF – Faizane 0:08:32 29 Daniel Savini (Ita) Bardiani CSF – Faizane 30 Ho San Chiu (HKg) HKSI Pro Cycling 0:09:02 31 Masakazu Ito (Jpn) Aisan Racing Team 0:09:13 32 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:09:36 33 Pierre Rolland (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:09:38 34 Ahmad Yoga Ilham Firdaus (Ina) Pgn Road Cycling Team 0:10:06 35 Kevin Rivera Serrano (CRc) Androni Giocattoli - Sidermec 0:10:36 36 Muhammad Danieal Haikkal Edy Suhaidee (Mas) Malaysia 0:11:19 37 Yuzuru Suzuki (Jpn) Utsunomiya Blitzen 0:11:28 38 Ariya Phounsavath (Lao) Thailand Continental Cycling Team 39 Leonardo Tortomasi (Ita) Vini Zabu – KTM 0:11:48 40 Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Mas) Team Sapura Cycling 0:12:18 41 Kota Sumiyoshi (Jpn) Aisan Racing Team 0:12:37 42 Sandy Hasan (Ina) Pgn Road Cycling Team 0:12:53 43 Muhammad Ameer Ahmad Kamal (Mas) Malaysia 0:13:16 44 Aiman Cahyadi (Ina) Pgn Road Cycling Team 0:13:50 45 Thurakit Boonratanathanakorn (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:14:04 46 Cormac Mcgeough (Irl) Wildlife Generation Pro Cycling 0:14:45 47 Sofian Nabil Omar Mohd Bakri (Mas) Malaysia 0:14:56 48 Kent Ross (USA) Wildlife Generation Pro Cycling 0:15:17 49 Samuele Battistella (Ita) NTT Pro Cycling Team 0:15:20 50 Burr Ho (HKg) HKSI Pro Cycling 0:15:28 51 Gleb Brussenskiy (Kaz) Vino - Astana Motors 0:15:50 52 Nik Mohd Azwan Zulkiflie (Mas) Malaysia 0:16:01 53 Juan-Pierre Van der Merwe (RSA) Team Bridgelane 0:16:27 54 Jamalidin Novardianto (Ina) Pgn Road Cycling Team 0:16:38 55 Amarni Drake (Aus) ARA Pro Racing Sunshine Coast 0:17:56 56 Bernard Benyamin Van Aert (Ina) Pgn Road Cycling Team 0:18:58 57 Dominic Perez (Phi) Ssois Miogee Cycling Team 0:19:08 58 Nur Amirull Fakhruddin Mazuki (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 0:19:49 59 Edgar Nohales Nieto (Spa) Ssois Miogee Cycling Team 0:19:52 60 Sarawut Sirironnachai (Tha) Thailand Continental Cycling Team 0:20:34 61 Tristan Ward (Aus) Team Bridgelane 0:21:25 62 Fabio Mazzucco (Ita) Bardiani CSF – Faizane 0:21:48 63 Alessandro Monaco (Ita) Bardiani CSF – Faizane 0:22:14 64 Michael Carbel Svendgaard (Den) NTT Pro Cycling Team 0:22:36 65 Ahmet Orken (Tur) Team Sapura Cycling 0:24:31 66 Georgios Bouglas (Gre) Ssois Miogee Cycling Team 0:24:37 67 Luca Pacioni (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:24:42 68 Mattia Bevilacqua (Ita) Vini Zabu – KTM 69 Mohamad Izzat Hilmi Abdul Halil (Mas) Malaysia 70 Hiroki Nishimura (Jpn) Utsunomiya Blitzen 0:25:17 71 Michael Vink (NZl) St George Continental Cycling Team 0:25:30 72 Maximilian Richard Walscheid (Ger) NTT Pro Cycling Team 0:25:43 73 Samuel Boardman (USA) Wildlife Generation Pro Cycling 74 Justin Mottier (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:25:59 75 Rylee Field (Aus) Team Bridgelane 0:26:30 76 Johan Le Bon (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:26:48 77 Alexandr Semenov (Kaz) Vino - Astana Motors 0:27:18 78 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Ssois Miogee Cycling Team 0:27:29 79 Riccardo Minali (Ita) Nippo Delko One Provence 0:28:47 80 Dusan Rajovic (Srb) Nippo Delko One Provence 0:28:50 81 Ben Van Dam (Aus) Team Bridgelane 0:30:08 82 Kaito Nakamura (Jpn) Utsunomiya Blitzen 0:30:39 83 Alessandro Pessot (Ita) Bardiani CSF – Faizane 0:30:40 84 Alessandro Iacchi (Ita) Vini Zabu – KTM 0:30:50 85 Taj Jones (Aus) ARA Pro Racing Sunshine Coast 0:31:32 86 Siu Wai Ko (HKg) HKSI Pro Cycling 0:31:58 87 Mathew Zenovich (NZl) St George Continental Cycling Team 0:32:07 88 Mattia Viel (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:33:24 89 Mohd Harrif Saleh (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 0:33:25 90 Simone Bevilacqua (Ita) Vini Zabu – KTM 0:33:27 91 Navuti Liphongyu (Tha) Thailand Continental Cycling Team 92 Soonyeong Kwon (Kor) KSPO Professional 0:33:31 93 Alexandr Ovsyannikov (Kaz) Vino - Astana Motors 0:33:39 94 Jihun Kim (Kor) KSPO Professional 0:34:42 95 Andre Looij (Ned) Ssois Miogee Cycling Team 0:34:44 96 Alistair Donohoe (Aus) ARA Pro Racing Sunshine Coast 0:34:52 97 Kakeru Omae (Jpn) Aisan Racing Team 0:35:49 98 Anuar Manan (Mas) Malaysia 0:35:55 99 Carter Bettles (Aus) St George Continental Cycling Team 0:36:04 100 Jay Dutton (Aus) St George Continental Cycling Team 101 Shotaro Iribe (Jpn) NTT Pro Cycling Team 0:36:28 102 Ryu Suzuki (Jpn) Utsunomiya Blitzen 0:37:02 103 Wan Yau Vincent Lau (HKg) HKSI Pro Cycling 0:37:18 104 Masahiro Ishigami (Jpn) Nippo Delko One Provence 0:38:30 105 Nicola Venchiarutti (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 0:38:43 106 Jaehyun Kim (Kor) KSPO Professional 0:39:53 107 Kookhyun Kim (Kor) KSPO Professional 0:40:58 108 James Harvey (NZl) St George Continental Cycling Team 0:41:39 109 Hayato Okamoto (Jpn) Aisan Racing Team 0:44:18 110 Matthew Rice (Aus) ARA Pro Racing Sunshine Coast 0:44:31 111 Matteo Pelucchi (Ita) Bardiani CSF – Faizane 0:44:41 112 Kyoungho Park (Kor) KSPO Professional 0:44:58 113 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 0:46:12 114 Keigo Kusaba (Jpn) Aisan Racing Team 0:46:36 115 Gwangho Shin (Kor) KSPO Professional 0:50:54 116 Zack Gilmore (Aus) ARA Pro Racing Sunshine Coast 0:51:25 117 Stuart Shaw (Aus) ARA Pro Racing Sunshine Coast 0:59:27





# Rider Name (Country) Team Result 1 Maximilian Richard Walscheid (Ger) NTT Pro Cycling Team 34 2 Taj Jones (Aus) ARA Pro Racing Sunshine Coast 28 3 Yevgeniy Fedorov (Kaz) Vino - Astana Motors 23 4 Ahmet Orken (Tur) Team Sapura Cycling 21 5 Georgios Bouglas (Gre) Ssois Miogee Cycling Team 20 6 Riccardo Minali (Ita) Nippo Delko One Provence 19 7 Thurakit Boonratanathanakorn (Tha) Thailand Continental Cycling Team 16 8 Kevin Rivera Serrano (CRc) Androni Giocattoli - Sidermec 15 9 Danilo Celano (Ita) Team Sapura Cycling 12 10 Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Mas) Team Sapura Cycling 11 11 Matteo Pelucchi (Ita) Bardiani CSF – Faizane 11 12 Artem Ovechkin (Rus) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 9 13 Giovanni Lonardi (Ita) Bardiani CSF – Faizane 9 14 Mohd Harrif Saleh (Mas) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 9 15 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 9 16 Pierpaolo Ficara (Ita) Team Sapura Cycling 7 17 Luca Pacioni (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 7 18 Bernard Benyamin Van Aert (Ina) Pgn Road Cycling Team 6 19 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 6 20 Cristian Raileanu (Mda) Team Sapura Cycling 5 21 Alexander Cowan (Can) Wildlife Generation Pro Cycling 5 22 Tristan Ward (Aus) Team Bridgelane 5 23 Hideto Nakane (Jpn) Nippo Delko One Provence 4 24 Jamalidin Novardianto (Ina) Pgn Road Cycling Team 4 25 Rylee Field (Aus) Team Bridgelane 4 26 Dusan Rajovic (Srb) Nippo Delko One Provence 3 27 Lorenzo Fortunato (Ita) Vini Zabu – KTM 3 28 Mattia Viel (Ita) Androni Giocattoli - Sidermec 3 29 Cyril Gautier (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 2 30 Mohamad Izzat Hilmi Abdul Halil (Mas) Malaysia 2 31 Johan Le Bon (Fra) B&B Hotels - Vital Concept 2 32 Ben Van Dam (Aus) Team Bridgelane 2 33 Alessandro Iacchi (Ita) Vini Zabu – KTM 2 34 Carlos Julian Quintero Noreña (Col) Terengganu Inc. TSG Cycling Team 1 35 Muhammad Ameer Ahmad Kamal (Mas) Malaysia 1 36 Aiman Cahyadi (Ina) Pgn Road Cycling Team 1 37 Samuele Battistella (Ita) NTT Pro Cycling Team 1 38 Michael Carbel Svendgaard (Den) NTT Pro Cycling Team 1 39 Michael Vink (NZl) St George Continental Cycling Team 1 40 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Ssois Miogee Cycling Team 1 41 Keigo Kusaba (Jpn) Aisan Racing Team 1 115 Metkel Eyob (Eri) Terengganu Inc. TSG Cycling Team -1 116 Nariyuki Masuda (Jpn) Utsunomiya Blitzen -3 117 Alexandr Ovsyannikov (Kaz) Vino - Astana Motors -3





# Rider Name (Country) Team Result 1 Muhamad Nur Aiman Mohd Zariff (Mas) Team Sapura Cycling 29 2 Kevin Rivera Serrano (CRc) Androni Giocattoli - Sidermec -14 3 Rylee Field (Aus) Team Bridgelane -15 4 Danilo Celano (Ita) Team Sapura Cycling -17 5 Artem Ovechkin (Rus) Terengganu Inc. TSG Cycling Team -19 6 Quentin Pacher (Fra) B&B Hotels - Vital Concept -19 7 Pierpaolo Ficara (Ita) Team Sapura Cycling -21 8 Drew Morey (Aus) Terengganu Inc. TSG Cycling Team -23 9 Juan-Pierre Van der Merwe (RSA) Team Bridgelane -23 10 Cristian Raileanu (Mda) Team Sapura Cycling -25 11 Alistair Donohoe (Aus) ARA Pro Racing Sunshine Coast -26 12 Hideto Nakane (Jpn) Nippo Delko One Provence -27 13 Carlos Julian Quintero Noreña (Col) Terengganu Inc. TSG Cycling Team -27 14 Samuele Battistella (Ita) NTT Pro Cycling Team -27 15 Georgios Bouglas (Gre) Ssois Miogee Cycling Team -27 16 Lorenzo Fortunato (Ita) Vini Zabu – KTM -28 17 Bernard Benyamin Van Aert (Ina) Pgn Road Cycling Team -28 18 Johan Le Bon (Fra) B&B Hotels - Vital Concept -28 19 Fabricio Ferrari Barcelo (Uru) Ssois Miogee Cycling Team -28 20 Jérémy Lecroq (Fra) B&B Hotels - Vital Concept -28 116 Metkel Eyob (Eri) Terengganu Inc. TSG Cycling Team -30 117 Alexandr Ovsyannikov (Kaz) Vino - Astana Motors -31