Surf - Australie - La communauté surf s'oppose au forage du spot de la baie de Torquay

En Australie, des surfeurs manifestent sur leurs planches pour s'opposer au projet pétrolier de l'entreprise Equinor qui pourrait changer de manière irréversible le spot de la baie de Torquay. Depuis plusieurs jours la communauté surf s'insurge contre un programme de forage de la baie de Torquay, à Victoria en Australie. Le projet d'Equinor, la plus grande entreprise pétrolière de Norvège, étant très risqué et pouvant, en cas d'échec, déverser du pétrole dans l'eau sur des milliers de kilomètres à la ronde. Des conséquences terribles pour ce spot seraient alors à envisager et celles-ci priveraient les surfeurs, mais aussi les baigneurs ou kayakistes, de profiter de la superbe baie de Torquay.

Pour défendre la protection de la baie, des milliers d'individus se rassemblent sur l'eau ces dernières semaines. Les images de cette foule qui proteste sur des planches de surf fait d'ailleurs le tour des réseaux sociaux.

Afin d'apporter du poids à cette manifestation, une douzaine de légendes du surf tel que Tom Caroll, Mick Fanning ou Layne Beachley, ont rédigé une lettre ouverte appelée « Le pétrole n'appartient pas à la géniale baie australienne. » Cette protestation a peut-être donné des idées dans le reste du monde : ce lundi 4 mars, des surfeurs de Douarnenez, en Bretagne, ont manifesté contre la fermeture du spot de la plage du Ris (Finistère), en s'allongeant sur leurs planches de surf.