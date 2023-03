State girls basketball championship schedule

The UIL Texas girls basketball championships are scheduled this week at . the Alamodome in San Antonio.

THURSDAY’S SEMIFINALS

1A: Huckabay (39-2) vs. Mertzon Irion County (29-8), 8:30 a.m.; Neches (32-2) vs. Nazareth (29-9), 10 a.m.

3A: Fairfield (38-2) vs. Winnsboro (31-8), 1:30 p.m.; Holliday (32-3) vs. Columbus (31-4), 3 p.m.

5A: San Antonio Wagner (28-4) vs. Frisco Liberty (27-10), 7 p.m.; Lamar Fulshear (33-5) vs. Lubbock Cooper (30-6), 8:30 p.m.

FRIDAY’S SEMIFINALS

2A: Lipan (33-3) vs. Martin’s Mill (31-6), 8:30 a.m.; Gruver (29-5) vs. Hearne (33-8), 10 a.m

4A: Glen Rose (39-1) vs. Waco La Vega (36-5), 1:30 p.m.; Boerne (35-1) vs. Sunnyvale (32-6), 3 p.m.

6A: Coppell (38-3) vs. Northside Clark (32-3), 7 p.m.; Pearland (35-3) v. DeSoto (27-5), 8:30 p.m.

SATURDAY’S FINALS

1A: 8:30 a.m.; 3A: 10 a.m.; 2A: 1:30 p.m.; 5A: 3 p.m.; 4A: 7 p.m.; 6A: 8:30 p.m.