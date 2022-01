Nasdaq Copenhagen

Date 03.01.2022

Share buy-back programme – week 52

The share buy-back programme runs from and including 1 October 2021 up to and including 25 January 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 30 million under a share buy-back programme, see company announcement of 15 September 2021.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the share buy-back programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



229,200



833.15



190,958,140 27 December 2021 2,600 852.47 2,216,422 28 December 2021 2,000 866.59 1,733,180 29 December 2021 2,000 871.46 1,742,920 30 December 2021 2,000 877.14 1,754,280 Total under the current share buy-back programme



237,800



834.34



198,404,942 Bought back under share buy-back programme executed in the period 4 February 2021 – 29 July 2021







361,605







622.19







224,988,722 Bought back under share buy-back programme executed in the period 5 August 2021 – 28 September 2021







40,400







742.50







29,997,136 Total bought back 639,805 708.64 453,390,800

With the above transactions, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

639,805 shares under the share buy-back programmes corresponding to 2.2 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kinds regards,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 30 844 XCSE 20211227 9:14:16.454000 29 844 XCSE 20211227 9:14:16.454000 57 845 XCSE 20211227 9:19:47.885000 20 845 XCSE 20211227 9:20:43.994000 28 846 XCSE 20211227 9:23:42.649000 28 847 XCSE 20211227 9:24:33.625000 12 848 XCSE 20211227 9:28:52.377000 1 848 XCSE 20211227 9:28:52.377000 15 848 XCSE 20211227 9:28:52.377000 27 850 XCSE 20211227 9:33:16.542000 1 850 XCSE 20211227 9:33:16.542000 31 850 XCSE 20211227 9:38:17.840000 29 850 XCSE 20211227 9:42:58.224000 27 850 XCSE 20211227 9:47:48.530000 28 850 XCSE 20211227 9:51:57.037000 60 850 XCSE 20211227 9:54:37.843000 69 854 XCSE 20211227 10:13:59.625000 87 854 XCSE 20211227 10:17:31.712000 29 852 XCSE 20211227 10:17:56.563000 50 853 XCSE 20211227 10:36:32.000000 500 852 XCSE 20211227 10:36:35.938011 27 854 XCSE 20211227 10:51:17.126000 50 854 XCSE 20211227 10:51:26.324000 28 854 XCSE 20211227 10:51:31.742000 59 854 XCSE 20211227 11:06:18.683000 29 854 XCSE 20211227 11:06:18.726000 17 853 XCSE 20211227 11:15:51.726000 12 853 XCSE 20211227 11:15:51.726000 29 853 XCSE 20211227 11:21:10.934000 30 853 XCSE 20211227 11:40:56.553000 30 853 XCSE 20211227 11:40:56.553000 29 853 XCSE 20211227 11:51:39.574000 29 853 XCSE 20211227 11:51:39.574000 111 853 XCSE 20211227 11:51:54.287714 39 853 XCSE 20211227 11:51:54.287714 22 856 XCSE 20211227 12:45:40.228000 28 856 XCSE 20211227 12:45:40.228000 5 855 XCSE 20211227 12:50:27.551000 115 856 XCSE 20211227 13:22:35.066000 28 856 XCSE 20211227 13:22:35.066000 20 856 XCSE 20211227 13:22:35.066000 28 856 XCSE 20211227 13:36:08.882000 30 855 XCSE 20211227 13:41:32.380000 29 854 XCSE 20211227 13:42:43.058000 28 853 XCSE 20211227 13:45:45.726000 29 852 XCSE 20211227 14:11:08.627000 29 852 XCSE 20211227 14:11:08.627000 29 852 XCSE 20211227 14:11:08.627000 30 852 XCSE 20211227 14:11:08.651000 24 854 XCSE 20211227 14:29:12.923000 16 854 XCSE 20211227 14:35:21.223000 13 854 XCSE 20211227 14:35:21.223000 28 853 XCSE 20211227 14:36:09.347000 28 852 XCSE 20211227 14:37:12.864000 39 854 XCSE 20211227 15:10:51.191000 50 854 XCSE 20211227 15:10:51.191000 33 854 XCSE 20211227 15:10:51.191000 6 854 XCSE 20211227 15:10:51.191000 12 852 XCSE 20211227 15:17:24.260000 1 853 XCSE 20211227 15:30:54.111000 2 853 XCSE 20211227 15:35:20.471000 50 853 XCSE 20211227 15:35:20.471000 23 853 XCSE 20211227 15:35:20.471000 22 853 XCSE 20211227 15:36:41.113000 17 854 XCSE 20211227 15:51:42.844000 24 854 XCSE 20211227 15:51:42.844000 11 855 XCSE 20211227 16:19:29.632592 13 855 XCSE 20211227 16:19:29.632592 5 855 XCSE 20211227 16:19:29.632592 20 855 XCSE 20211227 16:19:29.632592 36 855 XCSE 20211227 16:19:29.632622 39 861 XCSE 20211228 9:07:35.196000 80 861 XCSE 20211228 9:07:35.196000 30 863 XCSE 20211228 9:23:03.747000 29 863 XCSE 20211228 9:26:23.174000 83 864 XCSE 20211228 9:40:00.219000 73 864 XCSE 20211228 9:40:00.242000 28 864 XCSE 20211228 9:54:27.939000 41 867 XCSE 20211228 10:12:11.522000 48 867 XCSE 20211228 10:12:11.522000 50 869 XCSE 20211228 10:31:59.899000 28 868 XCSE 20211228 10:35:26.097000 27 868 XCSE 20211228 10:35:26.097000 2 868 XCSE 20211228 10:35:26.097000 2 868 XCSE 20211228 10:35:26.097000 30 868 XCSE 20211228 10:35:26.119000 7 868 XCSE 20211228 11:14:27.823000 28 866 XCSE 20211228 11:28:24.864000 1 866 XCSE 20211228 11:28:24.864000 59 865 XCSE 20211228 11:29:47.319000 28 865 XCSE 20211228 11:37:11.953000 17 866 XCSE 20211228 12:00:38.065000 27 866 XCSE 20211228 12:10:04.223000 27 866 XCSE 20211228 12:21:07.036000 55 865 XCSE 20211228 12:41:31.482000 27 865 XCSE 20211228 12:41:31.482000 44 865 XCSE 20211228 12:41:31.505000 29 868 XCSE 20211228 13:20:57.906000 30 868 XCSE 20211228 13:35:46.447000 57 868 XCSE 20211228 14:31:05.021000 5 869 XCSE 20211228 15:09:10.676000 23 869 XCSE 20211228 15:09:10.676000 27 869 XCSE 20211228 15:15:18.724000 2 869 XCSE 20211228 15:15:18.724000 1 869 XCSE 20211228 15:42:10.837000 10 869 XCSE 20211228 15:42:10.837000 20 869 XCSE 20211228 15:46:32.248000 9 869 XCSE 20211228 15:46:32.248000 1 869 XCSE 20211228 15:51:13.317000 10 869 XCSE 20211228 15:51:13.317000 12 869 XCSE 20211228 15:51:13.317000 4 869 XCSE 20211228 15:51:13.317000 19 869 XCSE 20211228 15:55:40.168000 8 869 XCSE 20211228 15:55:40.168000 27 869 XCSE 20211228 16:00:17.020000 27 869 XCSE 20211228 16:04:38.239000 21 869 XCSE 20211228 16:09:01.832000 6 869 XCSE 20211228 16:09:01.832000 29 869 XCSE 20211228 16:13:34.290000 27 870 XCSE 20211228 16:18:29.724000 29 868 XCSE 20211228 16:31:17.308000 29 868 XCSE 20211228 16:31:17.308000 28 868 XCSE 20211228 16:31:17.308000 28 868 XCSE 20211228 16:31:17.308000 28 868 XCSE 20211228 16:31:17.308000 27 869 XCSE 20211228 16:35:47.438000 75 869 XCSE 20211228 16:35:47.438000 14 869 XCSE 20211228 16:35:47.438000 2 869 XCSE 20211228 16:35:47.438000 28 869 XCSE 20211228 16:36:44.373000 11 868 XCSE 20211228 16:37:39.497000 18 868 XCSE 20211228 16:37:39.497000 28 868 XCSE 20211228 16:38:49.786000 4 868 XCSE 20211228 16:39:50.710000 16 868 XCSE 20211228 16:39:50.710000 1 868 XCSE 20211228 16:39:50.710000 7 868 XCSE 20211228 16:39:50.710000 1 868 XCSE 20211228 16:39:50.710000 28 867 XCSE 20211228 16:39:50.755000 1 867 XCSE 20211228 16:39:50.755000 1 867 XCSE 20211228 16:41:32.964000 28 867 XCSE 20211228 16:41:32.964000 22 867 XCSE 20211228 16:42:37.323000 7 867 XCSE 20211228 16:42:37.323000 28 866 XCSE 20211228 16:43:08.534000 197 866 XCSE 20211228 16:50:49.030361 30 868 XCSE 20211229 9:04:31.432000 29 868 XCSE 20211229 9:05:06.849000 30 868 XCSE 20211229 9:11:02.127000 28 877 XCSE 20211229 9:25:15.536000 27 878 XCSE 20211229 9:25:17.995000 2 878 XCSE 20211229 9:25:18.011000 28 877 XCSE 20211229 9:28:58.408000 29 876 XCSE 20211229 9:32:57.391000 29 872 XCSE 20211229 9:45:10.410000 18 871 XCSE 20211229 9:46:22.080000 28 871 XCSE 20211229 9:53:41.750000 12 870 XCSE 20211229 10:08:05.749000 18 870 XCSE 20211229 10:16:33.306000 12 870 XCSE 20211229 10:16:33.306000 12 870 XCSE 20211229 10:20:30.949000 16 870 XCSE 20211229 10:20:30.949000 30 869 XCSE 20211229 10:34:15.973000 30 869 XCSE 20211229 10:34:15.973000 20 868 XCSE 20211229 10:53:34.655000 58 869 XCSE 20211229 10:59:58.930000 20 871 XCSE 20211229 11:21:04.610000 28 874 XCSE 20211229 11:34:05.612000 10 872 XCSE 20211229 11:34:37.625000 58 873 XCSE 20211229 11:36:59.783000 30 872 XCSE 20211229 11:42:29.188000 28 870 XCSE 20211229 12:03:05.425000 29 870 XCSE 20211229 12:21:56.354000 28 870 XCSE 20211229 12:25:04.199000 28 870 XCSE 20211229 12:30:49.719000 14 869 XCSE 20211229 12:43:52.122000 15 869 XCSE 20211229 12:57:15.708000 13 869 XCSE 20211229 12:57:15.708000 13 869 XCSE 20211229 12:57:15.708000 14 869 XCSE 20211229 12:59:38.560000 58 871 XCSE 20211229 13:15:03.269000 28 870 XCSE 20211229 13:15:04.435000 29 868 XCSE 20211229 13:26:57.158000 2 869 XCSE 20211229 13:44:52.554000 15 870 XCSE 20211229 14:00:16.373000 29 870 XCSE 20211229 14:07:06.135000 10 871 XCSE 20211229 14:35:15.624000 34 871 XCSE 20211229 14:44:48.999000 24 871 XCSE 20211229 14:44:48.999000 28 870 XCSE 20211229 15:04:17.030000 33 871 XCSE 20211229 15:20:17.024000 1 871 XCSE 20211229 15:20:17.024000 28 871 XCSE 20211229 15:33:14.089000 27 871 XCSE 20211229 15:33:14.111000 28 870 XCSE 20211229 15:43:11.293000 27 870 XCSE 20211229 15:43:11.317000 27 870 XCSE 20211229 15:50:52.985000 14 870 XCSE 20211229 15:55:47.303000 22 870 XCSE 20211229 15:55:47.303000 5 871 XCSE 20211229 16:01:51.431000 20 871 XCSE 20211229 16:01:51.431000 5 871 XCSE 20211229 16:01:51.431000 9 871 XCSE 20211229 16:01:51.431000 18 871 XCSE 20211229 16:04:01.640000 10 871 XCSE 20211229 16:04:01.640000 35 872 XCSE 20211229 16:10:20.602000 20 872 XCSE 20211229 16:10:20.602000 29 870 XCSE 20211229 16:13:09.931000 29 870 XCSE 20211229 16:13:09.931000 21 871 XCSE 20211229 16:20:11.430000 13 871 XCSE 20211229 16:20:11.430000 10 871 XCSE 20211229 16:20:11.430000 12 871 XCSE 20211229 16:20:11.430000 30 871 XCSE 20211229 16:20:11.430000 14 871 XCSE 20211229 16:24:59.697000 11 871 XCSE 20211229 16:24:59.697000 3 871 XCSE 20211229 16:24:59.697000 29 872 XCSE 20211229 16:28:46.643000 33 872 XCSE 20211229 16:28:46.643000 29 872 XCSE 20211229 16:28:46.643000 9 872 XCSE 20211229 16:30:57.635000 13 872 XCSE 20211229 16:30:57.635000 6 872 XCSE 20211229 16:30:57.635000 6 872 XCSE 20211229 16:32:53.868000 15 872 XCSE 20211229 16:32:53.868000 7 872 XCSE 20211229 16:32:53.868000 8 873 XCSE 20211229 16:36:31.626000 10 873 XCSE 20211229 16:36:31.626000 39 873 XCSE 20211229 16:36:31.626000 5 873 XCSE 20211229 16:36:31.626000 28 873 XCSE 20211229 16:38:35.040000 27 873 XCSE 20211229 16:40:27.159000 27 875 XCSE 20211229 16:42:15.051000 4 875 XCSE 20211229 16:46:13.515000 73 876 XCSE 20211229 16:46:39.377000 28 876 XCSE 20211229 16:48:20.847000 2 876 XCSE 20211229 16:49:43.687000 1 876 XCSE 20211229 16:49:49.765000 13 876 XCSE 20211229 16:49:50.143000 16 876 XCSE 20211229 16:49:50.143000 28 881 XCSE 20211230 9:01:11.463000 29 880 XCSE 20211230 9:03:18.877000 30 879 XCSE 20211230 9:07:41.362000 29 874 XCSE 20211230 9:19:15.698000 14 874 XCSE 20211230 9:27:22.386000 29 874 XCSE 20211230 9:35:34.746000 10 874 XCSE 20211230 9:35:34.746000 12 874 XCSE 20211230 9:35:34.789000 15 875 XCSE 20211230 9:53:02.606000 20 875 XCSE 20211230 9:54:15.403000 13 875 XCSE 20211230 9:54:15.403000 19 877 XCSE 20211230 10:17:30.450000 62 878 XCSE 20211230 10:19:15.499000 23 878 XCSE 20211230 10:19:15.499000 57 878 XCSE 20211230 10:22:38.542000 29 879 XCSE 20211230 10:29:03.576000 2 878 XCSE 20211230 10:45:14.362000 27 878 XCSE 20211230 10:45:14.362000 12 877 XCSE 20211230 10:55:44.563000 29 877 XCSE 20211230 10:58:36.970000 49 878 XCSE 20211230 11:25:47.611000 58 878 XCSE 20211230 11:33:02.574000 29 878 XCSE 20211230 11:33:02.574000 29 877 XCSE 20211230 11:33:03.386000 29 876 XCSE 20211230 11:51:38.736000 28 876 XCSE 20211230 12:09:13.474000 2 876 XCSE 20211230 12:09:13.474000 25 878 XCSE 20211230 12:26:27.325000 36 877 XCSE 20211230 12:43:03.658000 20 877 XCSE 20211230 12:43:03.658000 13 876 XCSE 20211230 12:45:38.247000 28 876 XCSE 20211230 12:54:14.897000 28 876 XCSE 20211230 12:54:14.897000 2 876 XCSE 20211230 13:11:48.135000 29 876 XCSE 20211230 13:11:48.135000 28 876 XCSE 20211230 13:11:48.135000 9 878 XCSE 20211230 13:39:24.541000 27 877 XCSE 20211230 13:51:38.992000 28 877 XCSE 20211230 13:51:38.992000 2 877 XCSE 20211230 13:51:38.992000 28 877 XCSE 20211230 13:52:37.191000 8 876 XCSE 20211230 14:04:31.953000 30 877 XCSE 20211230 14:06:53.297000 34 876 XCSE 20211230 14:32:40.013000 22 876 XCSE 20211230 14:32:40.013000 4 876 XCSE 20211230 14:33:03.495000 220 877 XCSE 20211230 15:32:10.115000 29 878 XCSE 20211230 15:40:57.470000 29 878 XCSE 20211230 15:41:03.776000 6 877 XCSE 20211230 15:52:05.809000 45 877 XCSE 20211230 15:52:05.809000 27 877 XCSE 20211230 15:52:05.809000 30 876 XCSE 20211230 15:55:05.059000 28 876 XCSE 20211230 16:04:40.908000 27 876 XCSE 20211230 16:04:40.908000 2 877 XCSE 20211230 16:11:44.928000 56 878 XCSE 20211230 16:18:59.471000 30 877 XCSE 20211230 16:21:05.887000 26 877 XCSE 20211230 16:21:05.887000 29 877 XCSE 20211230 16:21:05.887000 29 878 XCSE 20211230 16:24:12.922000 4 878 XCSE 20211230 16:27:08.048000 25 878 XCSE 20211230 16:27:08.048000 28 877 XCSE 20211230 16:28:39.793000 30 877 XCSE 20211230 16:30:58.972000 30 878 XCSE 20211230 16:37:55.545000 29 878 XCSE 20211230 16:42:57.750000 1 878 XCSE 20211230 16:43:02.392000 29 878 XCSE 20211230 16:43:02.392000 29 878 XCSE 20211230 16:43:02.433000 28 878 XCSE 20211230 16:46:50.084000 1 878 XCSE 20211230 16:46:50.084000 11 878 XCSE 20211230 16:48:26.941000 28 877 XCSE 20211230 16:51:00.589183

