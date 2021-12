Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 13.12.2021

Share buy-back programme – week 49

The share buy-back programme runs from and including 1 October 2021 up to and including 25 January 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 30 million under a share buy-back programme, see company announcement of 15 September 2021.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the share buy-back programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement



165,400



827.46



136,862,679 06 December 2021 3,200 857.01 2,742,432 07 December 2021 3,200 874.90 2,799,680 08 December 2021 3,200 876.35 2,804,320 09 December 2021 3,000 872.94 2,618,820 10 December 2021 3,100 867.56 2,689,436 Total under the current share buy-back programme



181,100



831.13



150,517,367 Bought back under share buy-back programme executed in the period 4 February 2021 – 29 July 2021







361,605







622.19







224,988,722 Bought back under share buy-back programme executed in the period 5 August 2021 – 28 September 2021







40,400







742.50







29,997,136 Total bought back 583,105 695.42 405,503,225

With the above transactions, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

583,105 shares under the share buy-back programmes corresponding to 2.0 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Kinds regards,

Ringkjøbing Landbobank

Story continues

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 57 865 XCSE 20211206 9:03:07.419000 9 865 XCSE 20211206 9:15:49.153000 32 865 XCSE 20211206 9:15:49.153000 18 865 XCSE 20211206 9:15:49.153000 13 864 XCSE 20211206 9:17:18.096000 16 864 XCSE 20211206 9:17:18.101000 29 863 XCSE 20211206 9:23:20.637000 30 862 XCSE 20211206 9:23:51.202000 29 862 XCSE 20211206 9:30:25.892000 31 863 XCSE 20211206 9:41:13.966000 7 862 XCSE 20211206 9:41:35.406000 30 861 XCSE 20211206 9:44:03.618000 18 860 XCSE 20211206 9:46:11.996000 2 861 XCSE 20211206 9:54:07.518000 26 862 XCSE 20211206 10:06:48.914000 33 862 XCSE 20211206 10:06:48.914000 50 862 XCSE 20211206 10:06:48.936000 31 861 XCSE 20211206 10:07:04.132000 14 860 XCSE 20211206 10:20:12.196000 43 860 XCSE 20211206 10:20:12.196000 29 860 XCSE 20211206 10:21:12.264000 29 859 XCSE 20211206 10:21:49.447000 25 859 XCSE 20211206 10:21:49.447300 24 859 XCSE 20211206 10:21:49.447311 51 859 XCSE 20211206 10:21:49.447336 59 860 XCSE 20211206 10:38:10.987000 28 859 XCSE 20211206 10:38:35.243000 3 859 XCSE 20211206 10:38:35.264000 6 858 XCSE 20211206 10:39:18.607000 30 858 XCSE 20211206 10:47:35.335000 29 858 XCSE 20211206 10:55:02.515000 30 857 XCSE 20211206 10:57:02.259000 36 857 XCSE 20211206 10:57:02.259212 6 857 XCSE 20211206 10:58:03.911000 23 857 XCSE 20211206 10:58:03.911000 36 857 XCSE 20211206 10:58:03.911717 10 857 XCSE 20211206 10:58:03.917441 4 857 XCSE 20211206 10:58:03.917470 14 857 XCSE 20211206 10:58:03.917501 10 856 XCSE 20211206 11:00:14.034000 29 856 XCSE 20211206 11:05:14.292000 58 858 XCSE 20211206 11:15:04.147000 29 857 XCSE 20211206 11:15:41.926000 25 857 XCSE 20211206 11:15:41.926010 38 857 XCSE 20211206 11:15:41.926047 12 857 XCSE 20211206 11:15:41.926076 25 857 XCSE 20211206 11:15:41.926140 28 856 XCSE 20211206 11:16:33.318000 5 857 XCSE 20211206 11:20:46.353000 21 857 XCSE 20211206 11:21:34.941000 3 857 XCSE 20211206 11:21:34.941000 6 857 XCSE 20211206 11:21:34.941000 31 855 XCSE 20211206 11:24:58.845000 50 855 XCSE 20211206 11:24:58.845550 31 855 XCSE 20211206 11:26:15.644000 30 856 XCSE 20211206 11:33:10.013000 29 855 XCSE 20211206 11:33:37.924000 31 855 XCSE 20211206 11:40:05.045000 29 853 XCSE 20211206 11:51:22.920000 24 853 XCSE 20211206 12:05:59.011000 7 853 XCSE 20211206 12:05:59.034000 7 853 XCSE 20211206 12:06:11.352000 22 853 XCSE 20211206 12:06:11.352000 30 852 XCSE 20211206 12:08:03.545000 50 852 XCSE 20211206 12:08:03.545979 30 851 XCSE 20211206 12:14:02.215000 29 850 XCSE 20211206 12:23:26.877000 28 850 XCSE 20211206 12:23:26.908000 31 852 XCSE 20211206 12:27:33.151000 28 850 XCSE 20211206 12:37:04.789000 31 851 XCSE 20211206 12:47:37.276000 9 851 XCSE 20211206 12:48:58.132000 20 851 XCSE 20211206 12:48:58.132000 21 851 XCSE 20211206 12:54:12.174000 8 851 XCSE 20211206 12:54:12.174000 28 851 XCSE 20211206 12:55:23.169000 28 850 XCSE 20211206 13:05:23.841000 31 852 XCSE 20211206 13:11:28.934000 31 851 XCSE 20211206 13:17:03.818000 31 850 XCSE 20211206 13:17:57.535000 43 850 XCSE 20211206 13:34:18.641000 9 850 XCSE 20211206 13:34:18.655000 24 850 XCSE 20211206 13:34:18.655000 13 850 XCSE 20211206 13:34:18.661000 2 848 XCSE 20211206 13:35:56.552000 2 848 XCSE 20211206 13:43:55.576000 26 848 XCSE 20211206 13:43:55.576000 30 850 XCSE 20211206 13:45:52.786000 7 849 XCSE 20211206 13:46:43.139000 23 849 XCSE 20211206 13:46:54.568000 5 849 XCSE 20211206 13:46:54.568000 30 850 XCSE 20211206 13:50:12.612000 30 851 XCSE 20211206 14:19:22.484000 30 851 XCSE 20211206 14:19:22.484000 13 850 XCSE 20211206 14:38:23.688000 60 852 XCSE 20211206 14:47:54.078000 57 852 XCSE 20211206 15:01:46.571000 30 853 XCSE 20211206 15:12:10.242000 29 853 XCSE 20211206 15:17:15.839000 29 853 XCSE 20211206 15:17:15.839000 31 856 XCSE 20211206 15:21:02.639000 30 857 XCSE 20211206 15:27:25.822000 30 858 XCSE 20211206 15:31:45.158000 1 859 XCSE 20211206 15:40:06.754000 28 859 XCSE 20211206 15:40:06.754000 28 859 XCSE 20211206 15:40:06.754000 31 862 XCSE 20211206 15:44:35.012000 29 862 XCSE 20211206 15:48:27.824000 31 861 XCSE 20211206 15:48:27.863000 25 862 XCSE 20211206 15:53:10.869000 6 862 XCSE 20211206 15:53:10.869000 31 863 XCSE 20211206 15:58:05.591000 30 863 XCSE 20211206 15:58:45.012000 29 863 XCSE 20211206 16:01:13.968000 31 862 XCSE 20211206 16:04:21.792000 31 863 XCSE 20211206 16:08:26.628000 30 861 XCSE 20211206 16:12:34.096000 30 864 XCSE 20211206 16:23:21.813000 2 863 XCSE 20211206 16:26:40.848000 29 863 XCSE 20211206 16:26:40.848000 1 863 XCSE 20211206 16:27:26.763000 29 863 XCSE 20211206 16:27:26.763000 30 864 XCSE 20211206 16:31:10.048000 19 863 XCSE 20211206 16:31:11.382000 10 863 XCSE 20211206 16:31:11.402000 30 863 XCSE 20211206 16:41:11.427000 30 862 XCSE 20211206 16:42:04.628000 4 862 XCSE 20211206 16:49:29.182527 8 862 XCSE 20211206 16:49:29.182552 31 869 XCSE 20211207 9:00:46.631000 30 868 XCSE 20211207 9:05:09.662000 30 870 XCSE 20211207 9:10:22.612000 30 869 XCSE 20211207 9:11:42.689000 30 869 XCSE 20211207 9:15:15.489000 25 867 XCSE 20211207 9:26:13.596000 5 867 XCSE 20211207 9:26:13.596000 2 870 XCSE 20211207 9:37:47.571000 28 870 XCSE 20211207 9:37:47.571000 19 871 XCSE 20211207 9:45:25.860000 31 870 XCSE 20211207 9:48:01.814000 6 869 XCSE 20211207 9:48:39.327000 25 869 XCSE 20211207 9:48:39.327000 29 871 XCSE 20211207 9:58:03.573000 4 870 XCSE 20211207 10:04:19.858000 26 870 XCSE 20211207 10:04:19.858000 3 869 XCSE 20211207 10:07:41.005000 28 869 XCSE 20211207 10:07:41.005000 29 870 XCSE 20211207 10:15:53.899000 31 869 XCSE 20211207 10:15:55.580000 30 871 XCSE 20211207 10:25:56.237000 28 870 XCSE 20211207 10:30:47.633000 2 868 XCSE 20211207 10:31:58.767000 29 868 XCSE 20211207 10:31:58.767000 2 868 XCSE 20211207 10:37:41.343000 1 868 XCSE 20211207 10:38:34.273000 29 868 XCSE 20211207 10:38:34.273000 29 868 XCSE 20211207 10:38:34.273000 58 868 XCSE 20211207 10:51:01.054000 41 867 XCSE 20211207 10:51:04.516000 16 867 XCSE 20211207 10:51:04.517000 30 866 XCSE 20211207 10:51:31.501000 30 868 XCSE 20211207 11:06:35.890000 31 867 XCSE 20211207 11:08:38.051000 29 871 XCSE 20211207 11:19:28.463000 30 871 XCSE 20211207 11:23:08.301000 11 871 XCSE 20211207 11:27:37.269000 58 870 XCSE 20211207 11:36:44.145000 58 871 XCSE 20211207 11:36:44.169000 29 869 XCSE 20211207 12:03:21.451000 30 869 XCSE 20211207 12:08:02.691000 11 871 XCSE 20211207 12:34:09.127000 2 871 XCSE 20211207 12:34:09.127000 57 873 XCSE 20211207 12:41:02.642000 33 873 XCSE 20211207 12:41:02.665000 21 873 XCSE 20211207 12:56:53.242000 39 873 XCSE 20211207 12:56:53.242000 58 873 XCSE 20211207 12:58:47.025000 9 872 XCSE 20211207 13:01:09.639000 20 872 XCSE 20211207 13:01:09.639000 12 874 XCSE 20211207 13:32:00.251000 30 873 XCSE 20211207 13:32:26.446000 28 873 XCSE 20211207 13:32:26.446000 30 872 XCSE 20211207 13:37:24.782000 91 875 XCSE 20211207 13:52:02.135000 10 875 XCSE 20211207 14:03:22.763000 4 875 XCSE 20211207 14:06:35.140000 114 878 XCSE 20211207 14:16:37.313000 116 877 XCSE 20211207 14:22:52.743000 30 877 XCSE 20211207 14:35:28.313000 35 878 XCSE 20211207 14:40:00.042000 18 878 XCSE 20211207 14:44:35.112000 10 878 XCSE 20211207 14:44:35.112000 28 878 XCSE 20211207 14:51:08.754000 9 878 XCSE 20211207 14:55:00.018000 52 878 XCSE 20211207 14:55:00.039000 5 878 XCSE 20211207 14:55:00.043000 3 879 XCSE 20211207 14:57:08.579000 12 879 XCSE 20211207 14:57:08.596000 29 879 XCSE 20211207 15:07:06.316000 30 878 XCSE 20211207 15:09:04.494000 28 878 XCSE 20211207 15:09:04.494000 30 878 XCSE 20211207 15:09:04.533000 60 878 XCSE 20211207 15:16:36.257000 29 878 XCSE 20211207 15:16:36.257000 29 877 XCSE 20211207 15:16:57.880000 25 878 XCSE 20211207 15:25:35.417000 97 878 XCSE 20211207 15:25:35.417000 30 879 XCSE 20211207 15:36:27.381000 12 880 XCSE 20211207 15:46:47.214000 10 880 XCSE 20211207 15:46:47.214000 7 880 XCSE 20211207 15:46:47.214000 28 880 XCSE 20211207 15:50:06.172000 22 880 XCSE 20211207 15:51:21.954000 6 880 XCSE 20211207 15:51:21.954000 62 879 XCSE 20211207 15:53:02.879000 31 879 XCSE 20211207 15:53:02.897000 81 879 XCSE 20211207 16:00:00.044000 22 879 XCSE 20211207 16:00:00.044000 1 879 XCSE 20211207 16:00:00.044000 34 879 XCSE 20211207 16:01:58.849000 35 879 XCSE 20211207 16:04:44.777000 9 878 XCSE 20211207 16:05:58.460000 22 878 XCSE 20211207 16:05:58.480000 30 878 XCSE 20211207 16:05:58.480000 7 878 XCSE 20211207 16:05:58.502000 30 877 XCSE 20211207 16:06:33.961000 11 879 XCSE 20211207 16:14:05.425000 24 879 XCSE 20211207 16:14:05.425000 28 880 XCSE 20211207 16:19:28.287000 1 880 XCSE 20211207 16:19:28.287000 21 881 XCSE 20211207 16:25:37.169000 7 881 XCSE 20211207 16:25:37.169000 21 881 XCSE 20211207 16:26:18.953000 8 881 XCSE 20211207 16:26:18.953000 13 881 XCSE 20211207 16:29:13.567335 47 881 XCSE 20211207 16:30:47.832995 3 881 XCSE 20211207 16:30:47.833022 34 881 XCSE 20211207 16:30:47.833130 16 881 XCSE 20211207 16:30:47.833162 110 881 XCSE 20211207 16:30:47.833198 50 881 XCSE 20211207 16:30:47.833291 40 881 XCSE 20211207 16:30:47.852792 28 885 XCSE 20211208 9:05:36.811000 66 885 XCSE 20211208 9:14:53.456000 57 886 XCSE 20211208 9:16:32.671000 29 886 XCSE 20211208 9:17:57.129000 28 891 XCSE 20211208 9:22:47.881000 30 890 XCSE 20211208 9:22:48.019000 22 892 XCSE 20211208 9:28:35.208000 28 888 XCSE 20211208 9:38:26.708000 29 887 XCSE 20211208 9:40:42.166000 28 886 XCSE 20211208 9:45:03.714000 29 886 XCSE 20211208 9:48:29.217000 28 885 XCSE 20211208 9:50:16.862000 25 884 XCSE 20211208 10:05:59.875000 30 886 XCSE 20211208 10:12:37.020000 28 885 XCSE 20211208 10:17:51.056000 10 887 XCSE 20211208 10:27:46.211000 12 887 XCSE 20211208 10:27:46.211000 5 887 XCSE 20211208 10:27:46.211000 27 886 XCSE 20211208 10:33:34.547000 11 885 XCSE 20211208 10:36:15.603000 17 885 XCSE 20211208 10:36:15.603000 29 884 XCSE 20211208 10:36:15.639000 29 885 XCSE 20211208 10:42:24.838000 29 881 XCSE 20211208 11:03:16.695000 29 880 XCSE 20211208 11:04:33.746000 3 879 XCSE 20211208 11:08:39.562000 27 879 XCSE 20211208 11:08:39.562000 3 880 XCSE 20211208 11:09:55.670000 8 880 XCSE 20211208 11:09:57.676000 29 878 XCSE 20211208 11:15:50.638000 29 878 XCSE 20211208 11:15:50.638000 1 877 XCSE 20211208 11:23:24.599000 28 877 XCSE 20211208 11:23:24.599000 4 876 XCSE 20211208 11:24:54.213000 1 876 XCSE 20211208 11:25:21.784000 1 876 XCSE 20211208 11:25:33.736000 1 876 XCSE 20211208 11:25:47.774000 1 876 XCSE 20211208 11:25:56.811000 6 876 XCSE 20211208 11:26:00.739000 15 876 XCSE 20211208 11:29:12.691000 1 876 XCSE 20211208 11:29:12.711000 3 876 XCSE 20211208 11:29:12.711000 3 876 XCSE 20211208 11:29:12.711000 6 876 XCSE 20211208 11:29:12.711000 1 876 XCSE 20211208 11:29:12.711000 1 876 XCSE 20211208 11:29:12.711000 14 876 XCSE 20211208 11:29:12.715000 29 875 XCSE 20211208 11:33:46.708000 29 874 XCSE 20211208 11:35:44.311000 1 876 XCSE 20211208 11:52:22.655000 37 876 XCSE 20211208 11:52:22.655000 27 874 XCSE 20211208 11:55:30.198000 2 874 XCSE 20211208 11:55:30.198000 28 873 XCSE 20211208 11:55:30.849000 30 873 XCSE 20211208 11:56:56.646000 29 873 XCSE 20211208 11:59:17.933000 60 877 XCSE 20211208 12:12:12.529000 57 876 XCSE 20211208 12:25:25.058000 29 876 XCSE 20211208 12:25:25.058000 28 876 XCSE 20211208 12:25:32.428000 25 874 XCSE 20211208 12:42:10.375000 36 877 XCSE 20211208 12:49:06.161000 11 877 XCSE 20211208 12:49:06.234000 22 876 XCSE 20211208 12:50:08.333000 6 876 XCSE 20211208 12:50:08.333000 28 875 XCSE 20211208 12:50:11.768000 30 876 XCSE 20211208 13:03:35.081000 29 876 XCSE 20211208 13:03:35.081000 28 875 XCSE 20211208 13:10:35.107000 28 874 XCSE 20211208 13:16:11.098000 27 876 XCSE 20211208 13:28:46.912000 30 875 XCSE 20211208 13:33:36.087000 28 875 XCSE 20211208 13:36:07.175000 28 875 XCSE 20211208 13:53:21.648000 27 875 XCSE 20211208 13:53:21.648000 28 875 XCSE 20211208 13:53:21.648000 111 877 XCSE 20211208 14:07:10.282000 29 875 XCSE 20211208 14:07:53.389000 55 875 XCSE 20211208 14:07:53.389000 57 875 XCSE 20211208 14:17:32.757000 88 874 XCSE 20211208 14:28:16.155000 28 873 XCSE 20211208 14:34:00.238000 27 874 XCSE 20211208 14:42:39.515000 169 874 XCSE 20211208 15:22:20.955000 13 873 XCSE 20211208 15:37:12.260000 31 873 XCSE 20211208 15:37:12.260000 16 873 XCSE 20211208 15:37:12.260000 29 873 XCSE 20211208 15:37:12.260000 30 873 XCSE 20211208 15:37:12.260000 84 874 XCSE 20211208 15:43:47.909000 33 874 XCSE 20211208 15:43:47.931000 30 874 XCSE 20211208 15:54:41.035000 28 873 XCSE 20211208 16:00:49.352000 20 873 XCSE 20211208 16:00:49.352000 7 873 XCSE 20211208 16:00:49.374000 28 873 XCSE 20211208 16:04:10.693000 29 873 XCSE 20211208 16:04:10.693000 29 872 XCSE 20211208 16:05:07.590000 29 872 XCSE 20211208 16:05:46.808000 30 872 XCSE 20211208 16:08:01.395000 29 872 XCSE 20211208 16:14:41.685000 27 871 XCSE 20211208 16:14:41.726000 2 871 XCSE 20211208 16:14:41.726000 29 870 XCSE 20211208 16:14:48.890000 29 870 XCSE 20211208 16:14:48.890000 95 870 XCSE 20211208 16:19:08.250000 60 869 XCSE 20211208 16:19:33.424027 60 869 XCSE 20211208 16:19:33.424055 173 869 XCSE 20211208 16:19:33.424076 25 870 XCSE 20211209 9:00:14.468000 3 870 XCSE 20211209 9:00:14.468000 31 872 XCSE 20211209 9:11:14.330000 27 872 XCSE 20211209 9:11:14.330000 914 875 XCSE 20211209 10:09:45.841485 28 873 XCSE 20211209 10:24:58.518000 29 872 XCSE 20211209 10:27:54.475000 29 873 XCSE 20211209 10:32:07.664000 29 872 XCSE 20211209 10:41:35.773000 20 874 XCSE 20211209 11:27:34.086000 30 874 XCSE 20211209 11:27:34.086000 9 874 XCSE 20211209 11:28:00.629000 19 874 XCSE 20211209 11:28:00.629000 29 874 XCSE 20211209 13:03:37.048000 29 874 XCSE 20211209 13:03:37.048000 7 874 XCSE 20211209 13:03:37.071000 11 874 XCSE 20211209 13:14:08.316000 17 874 XCSE 20211209 13:14:19.727000 18 874 XCSE 20211209 13:17:54.120000 11 874 XCSE 20211209 13:17:54.120000 27 874 XCSE 20211209 13:31:50.932000 29 874 XCSE 20211209 13:36:45.874000 29 874 XCSE 20211209 13:42:25.201000 25 873 XCSE 20211209 13:44:26.467000 29 873 XCSE 20211209 13:44:26.467000 2 873 XCSE 20211209 13:44:26.467000 28 874 XCSE 20211209 13:55:32.224000 27 874 XCSE 20211209 14:00:39.513000 28 874 XCSE 20211209 14:05:53.948000 3 873 XCSE 20211209 14:10:06.245000 28 873 XCSE 20211209 14:10:06.245000 1 873 XCSE 20211209 14:10:06.245000 28 873 XCSE 20211209 14:10:06.245000 28 871 XCSE 20211209 14:11:55.266000 28 872 XCSE 20211209 14:14:52.653000 28 872 XCSE 20211209 14:29:31.738000 28 871 XCSE 20211209 14:32:21.378000 1 871 XCSE 20211209 14:32:21.378000 1 871 XCSE 20211209 14:32:21.378000 28 871 XCSE 20211209 14:32:21.378000 1 871 XCSE 20211209 14:32:21.404000 28 871 XCSE 20211209 14:32:46.725000 1 871 XCSE 20211209 14:32:46.725000 28 871 XCSE 20211209 14:47:03.871000 1 871 XCSE 20211209 14:47:03.912000 58 871 XCSE 20211209 14:47:03.912000 30 870 XCSE 20211209 14:49:56.009000 28 870 XCSE 20211209 14:49:56.045000 12 873 XCSE 20211209 15:04:11.631000 7 874 XCSE 20211209 15:05:06.721000 51 874 XCSE 20211209 15:05:06.721000 29 873 XCSE 20211209 15:05:07.244000 28 871 XCSE 20211209 15:08:10.478000 28 872 XCSE 20211209 15:20:53.683000 28 872 XCSE 20211209 15:25:22.049000 27 870 XCSE 20211209 15:33:11.799000 28 870 XCSE 20211209 15:33:11.799000 27 870 XCSE 20211209 15:33:11.799000 27 870 XCSE 20211209 15:33:11.799000 30 870 XCSE 20211209 15:33:13.882000 30 870 XCSE 20211209 15:33:18.597000 29 870 XCSE 20211209 15:38:18.643000 29 870 XCSE 20211209 15:38:18.643000 29 869 XCSE 20211209 15:44:23.683000 29 869 XCSE 20211209 15:44:23.683000 29 869 XCSE 20211209 15:46:47.348000 28 869 XCSE 20211209 15:51:34.316000 28 869 XCSE 20211209 15:53:20.606000 28 869 XCSE 20211209 16:01:21.261000 28 869 XCSE 20211209 16:02:41.927000 4 869 XCSE 20211209 16:02:41.927000 50 873 XCSE 20211209 16:21:05.385061 155 873 XCSE 20211209 16:21:05.385061 50 873 XCSE 20211209 16:21:17.075469 216 873 XCSE 20211209 16:21:17.075469 22 873 XCSE 20211210 9:00:13.072000 7 873 XCSE 20211210 9:00:13.072000 28 873 XCSE 20211210 9:01:20.839000 59 872 XCSE 20211210 9:12:52.183000 28 871 XCSE 20211210 9:15:41.587000 29 873 XCSE 20211210 9:26:37.408000 28 869 XCSE 20211210 10:01:43.740000 24 868 XCSE 20211210 10:06:34.296000 27 868 XCSE 20211210 10:12:11.976000 28 866 XCSE 20211210 10:12:35.138000 28 866 XCSE 20211210 10:12:35.138000 4 866 XCSE 20211210 10:12:35.138000 28 867 XCSE 20211210 10:25:11.460000 27 867 XCSE 20211210 10:25:11.460000 29 866 XCSE 20211210 10:28:24.662000 29 865 XCSE 20211210 10:32:05.770000 42 867 XCSE 20211210 10:46:09.989000 26 866 XCSE 20211210 10:48:37.410000 29 866 XCSE 20211210 10:48:37.410000 29 865 XCSE 20211210 10:48:50.721000 47 865 XCSE 20211210 11:02:04.663000 11 865 XCSE 20211210 11:02:04.680000 19 866 XCSE 20211210 11:21:30.959000 20 866 XCSE 20211210 11:21:30.959000 29 867 XCSE 20211210 11:26:10.247000 7 869 XCSE 20211210 11:39:48.168000 28 869 XCSE 20211210 11:40:07.248000 21 869 XCSE 20211210 11:40:07.248000 6 869 XCSE 20211210 11:40:07.248000 56 869 XCSE 20211210 11:43:43.313000 28 869 XCSE 20211210 11:43:43.313000 14 868 XCSE 20211210 11:51:27.080000 14 868 XCSE 20211210 11:51:27.080000 9 869 XCSE 20211210 12:19:47.683000 4 869 XCSE 20211210 12:29:33.328000 24 869 XCSE 20211210 12:29:33.328000 84 868 XCSE 20211210 12:30:56.599000 10 869 XCSE 20211210 12:51:08.407000 11 869 XCSE 20211210 12:51:08.407000 85 870 XCSE 20211210 13:01:08.473000 29 870 XCSE 20211210 13:04:07.349000 28 869 XCSE 20211210 13:26:26.785000 29 870 XCSE 20211210 13:39:31.004000 15 870 XCSE 20211210 13:46:10.062000 12 870 XCSE 20211210 13:46:10.062000 27 870 XCSE 20211210 14:00:04.627000 50 869 XCSE 20211210 14:01:04.501000 37 869 XCSE 20211210 14:01:04.501000 16 869 XCSE 20211210 14:01:04.530000 13 869 XCSE 20211210 14:01:04.530000 28 865 XCSE 20211210 14:30:01.188000 29 865 XCSE 20211210 14:30:01.188000 28 865 XCSE 20211210 14:30:01.188000 30 867 XCSE 20211210 15:00:27.704000 145 868 XCSE 20211210 15:02:43.205000 100 868 XCSE 20211210 15:02:43.228000 145 868 XCSE 20211210 15:02:43.228000 24 866 XCSE 20211210 15:05:22.237000 4 866 XCSE 20211210 15:05:22.237000 24 866 XCSE 20211210 15:05:22.282000 31 868 XCSE 20211210 15:40:10.956000 387 868 XCSE 20211210 15:40:10.956000 60 867 XCSE 20211210 15:43:33.215000 29 867 XCSE 20211210 15:43:33.257000 20 866 XCSE 20211210 15:47:09.424000 8 866 XCSE 20211210 15:47:09.424000 28 866 XCSE 20211210 15:47:09.424000 29 865 XCSE 20211210 15:49:03.205000 148 865 XCSE 20211210 16:05:03.263000 14 865 XCSE 20211210 16:11:03.329000 73 865 XCSE 20211210 16:11:03.329000 108 865 XCSE 20211210 16:11:03.329000 27 866 XCSE 20211210 16:14:02.102000 27 866 XCSE 20211210 16:15:56.106000 27 866 XCSE 20211210 16:17:42.162000 28 866 XCSE 20211210 16:18:50.975000 30 866 XCSE 20211210 16:18:58.545000 28 867 XCSE 20211210 16:24:50.960000 29 867 XCSE 20211210 16:26:15.064000 47 868 XCSE 20211210 16:28:40.978000 1 868 XCSE 20211210 16:29:47.563000 1 868 XCSE 20211210 16:29:50.611000 1 868 XCSE 20211210 16:29:50.636000 28 868 XCSE 20211210 16:29:50.664000

Attachment