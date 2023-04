Ringkjøbing Landbobank A/S

Nasdaq Copenhagen

London Stock Exchange

Euronext Dublin

Other stakeholders

Date 24.04.2023

Share buy-back programme - week 16

The share buy-back programme runs from and including 2 February 2023 up to and including 27 July 2023. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 385 million under a share buy-back programme, see company announcement of 1 February 2023.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 226,300 1,005.68 227,585,968 10 April 2023 2,500 1,011.26 2,528,150 11 April 2023 2,300 1,020.62 2,347,426 12 April 2023 2,000 1,013.48 2,026,960 13 April 2023 1,800 1,007.08 1,812,744 14 April 2023 3,000 993.40 2,980,200 Total under the share buy-back programme 237,900 1,005.81 239,281,448

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

1,126,227 shares under the completed and present share buy-back programme(-s) corresponding to 4.0 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 24 1025 XCSE 20230417 9:00:43.102000 24 1024 XCSE 20230417 9:03:46.799000 50 1024 XCSE 20230417 9:12:14.659000 25 1024 XCSE 20230417 9:15:58.345000 25 1024 XCSE 20230417 9:15:58.345000 24 1024 XCSE 20230417 9:16:20.088000 11 1021 XCSE 20230417 9:25:55.049000 36 1021 XCSE 20230417 9:25:55.050000 24 1020 XCSE 20230417 9:25:57.832000 25 1021 XCSE 20230417 9:28:27.207000 24 1017 XCSE 20230417 9:36:35.135000 24 1016 XCSE 20230417 9:37:49.618000 25 1013 XCSE 20230417 9:46:35.988000 24 1013 XCSE 20230417 9:46:35.988000 26 1015 XCSE 20230417 9:50:27.668000 25 1015 XCSE 20230417 9:54:26.744000 25 1014 XCSE 20230417 9:59:16.895000 26 1015 XCSE 20230417 10:06:09.671000 25 1014 XCSE 20230417 10:09:22.538000 20 1013 XCSE 20230417 10:11:35.053000 25 1012 XCSE 20230417 10:22:14.824000 25 1010 XCSE 20230417 10:29:47.087000 24 1011 XCSE 20230417 10:36:12.712000 4 1014 XCSE 20230417 10:42:34.280000 6 1014 XCSE 20230417 10:42:34.280000 26 1014 XCSE 20230417 10:46:18.330000 4 1015 XCSE 20230417 10:52:39.955000 23 1015 XCSE 20230417 10:53:48.218000 24 1014 XCSE 20230417 10:53:56.113000 24 1014 XCSE 20230417 10:59:14.084000 24 1017 XCSE 20230417 11:04:29.606000 25 1017 XCSE 20230417 11:04:29.663000 25 1016 XCSE 20230417 11:16:36.118000 24 1015 XCSE 20230417 11:20:22.112000 24 1014 XCSE 20230417 11:24:26.116000 10 1015 XCSE 20230417 11:36:30.360000 14 1015 XCSE 20230417 11:36:30.360000 5 1014 XCSE 20230417 11:54:04.792000 6 1014 XCSE 20230417 11:54:04.792000 10 1014 XCSE 20230417 11:54:04.792000 4 1014 XCSE 20230417 11:58:22.531000 20 1014 XCSE 20230417 11:58:22.531000 4 1014 XCSE 20230417 12:03:42.363000 20 1014 XCSE 20230417 12:03:42.363000 23 1014 XCSE 20230417 12:10:04.668000 24 1012 XCSE 20230417 12:10:43.450000 10 1012 XCSE 20230417 12:10:43.450000 14 1012 XCSE 20230417 12:10:43.450000 20 1013 XCSE 20230417 12:26:03.974000 9 1013 XCSE 20230417 12:26:03.974000 44 1013 XCSE 20230417 12:27:13.883000 5 1013 XCSE 20230417 12:27:13.883000 26 1012 XCSE 20230417 12:28:29.109000 24 1013 XCSE 20230417 12:37:47.753000 6 1015 XCSE 20230417 13:00:05.283000 10 1015 XCSE 20230417 13:00:05.283000 23 1015 XCSE 20230417 13:06:35.866000 75 1014 XCSE 20230417 13:07:42.017000 24 1012 XCSE 20230417 13:33:20.078000 24 1011 XCSE 20230417 13:36:34.549000 49 1011 XCSE 20230417 13:48:03.606000 24 1011 XCSE 20230417 13:48:03.606000 25 1010 XCSE 20230417 13:55:13.013000 23 1009 XCSE 20230417 14:02:26.844000 24 1009 XCSE 20230417 14:02:26.844000 14 1009 XCSE 20230417 14:18:29.548000 1 1009 XCSE 20230417 14:19:08.118000 37 1009 XCSE 20230417 14:21:56.873000 26 1008 XCSE 20230417 14:24:24.604000 49 1009 XCSE 20230417 14:26:06.013000 25 1009 XCSE 20230417 14:26:06.013000 23 1009 XCSE 20230417 14:40:35.121000 24 1009 XCSE 20230417 14:40:35.121000 24 1009 XCSE 20230417 14:44:17.509000 23 1009 XCSE 20230417 14:44:17.509000 25 1009 XCSE 20230417 14:44:28.585000 25 1008 XCSE 20230417 14:52:17.983000 10 1008 XCSE 20230417 14:54:43.557000 26 1008 XCSE 20230417 14:56:34.921000 10 1009 XCSE 20230417 15:09:40.154000 8 1009 XCSE 20230417 15:09:40.154000 4 1009 XCSE 20230417 15:09:40.154000 5 1009 XCSE 20230417 15:09:40.154000 19 1009 XCSE 20230417 15:09:40.154000 23 1009 XCSE 20230417 15:13:33.172000 9 1009 XCSE 20230417 15:17:41.804000 8 1009 XCSE 20230417 15:17:41.804000 4 1009 XCSE 20230417 15:17:41.804000 2 1009 XCSE 20230417 15:17:41.804000 3 1007 XCSE 20230417 15:20:26.265000 3 1007 XCSE 20230417 15:20:26.265000 23 1007 XCSE 20230417 15:20:26.265000 21 1007 XCSE 20230417 15:20:26.265000 25 1007 XCSE 20230417 15:20:26.265000 24 1006 XCSE 20230417 15:22:59.602000 24 1006 XCSE 20230417 15:22:59.602000 25 1005 XCSE 20230417 15:23:46.289000 24 1005 XCSE 20230417 15:27:58.595000 24 1005 XCSE 20230417 15:34:33.669000 25 1005 XCSE 20230417 15:34:33.669000 25 1004 XCSE 20230417 15:34:57.288000 24 1003 XCSE 20230417 15:39:01.995000 20 1002 XCSE 20230417 15:42:39.712000 26 1004 XCSE 20230417 15:44:17.091000 24 1004 XCSE 20230417 15:48:00.539000 25 1006 XCSE 20230417 15:48:56.533000 25 1003 XCSE 20230417 15:56:32.749000 25 1001 XCSE 20230417 15:57:43.563000 25 1002 XCSE 20230417 16:00:02.281000 24 1002 XCSE 20230417 16:08:42.236000 17 1002 XCSE 20230417 16:11:26.539000 17 1002 XCSE 20230417 16:12:16.284000 7 1002 XCSE 20230417 16:12:16.284000 23 1001 XCSE 20230417 16:14:29.495000 11 1005 XCSE 20230417 16:40:52.421000 24 1004 XCSE 20230417 16:46:30.833000 52 1006 XCSE 20230417 16:47:29.965105 43 1006 XCSE 20230417 16:47:29.965105 25 1013 XCSE 20230418 9:03:11.680000 25 1011 XCSE 20230418 9:05:14.327000 24 1013 XCSE 20230418 9:10:22.343000 24 1011 XCSE 20230418 9:10:22.381000 24 1013 XCSE 20230418 9:17:32.093000 24 1013 XCSE 20230418 9:21:03.020000 24 1013 XCSE 20230418 9:25:10.161000 24 1012 XCSE 20230418 9:25:59.342000 19 1009 XCSE 20230418 9:28:39.687000 24 1008 XCSE 20230418 9:37:34.551000 25 1010 XCSE 20230418 9:44:23.129000 24 1010 XCSE 20230418 9:45:03.745000 25 1009 XCSE 20230418 9:49:01.284000 17 1010 XCSE 20230418 10:00:47.200000 7 1010 XCSE 20230418 10:00:47.200000 24 1011 XCSE 20230418 10:08:50.878000 26 1010 XCSE 20230418 10:12:30.452000 25 1013 XCSE 20230418 10:20:28.536000 25 1015 XCSE 20230418 10:22:36.860000 25 1021 XCSE 20230418 10:36:49.154000 25 1021 XCSE 20230418 10:36:49.154000 24 1022 XCSE 20230418 10:37:48.998000 26 1023 XCSE 20230418 10:47:54.781000 25 1026 XCSE 20230418 10:58:29.783000 25 1024 XCSE 20230418 11:12:19.484000 73 1025 XCSE 20230418 11:38:03.990000 26 1025 XCSE 20230418 11:38:04.122000 24 1026 XCSE 20230418 11:50:03.700000 25 1026 XCSE 20230418 11:55:38.117000 3 1025 XCSE 20230418 12:11:27.635000 21 1025 XCSE 20230418 12:11:27.635000 25 1025 XCSE 20230418 12:11:27.663000 25 1025 XCSE 20230418 12:17:49.935000 26 1023 XCSE 20230418 12:30:12.336000 24 1023 XCSE 20230418 12:38:37.527000 10 1023 XCSE 20230418 12:40:04.240000 15 1023 XCSE 20230418 12:40:04.240000 7 1024 XCSE 20230418 13:10:37.966000 31 1024 XCSE 20230418 13:24:32.834000 16 1024 XCSE 20230418 13:24:32.834000 50 1022 XCSE 20230418 13:25:27.982000 25 1022 XCSE 20230418 13:25:27.982000 26 1021 XCSE 20230418 13:37:50.359000 10 1021 XCSE 20230418 13:45:37.237000 14 1021 XCSE 20230418 13:45:48.565000 8 1021 XCSE 20230418 13:45:48.565000 2 1021 XCSE 20230418 13:45:48.565000 19 1020 XCSE 20230418 13:52:41.246000 6 1020 XCSE 20230418 13:52:41.246000 24 1020 XCSE 20230418 14:00:15.120000 6 1020 XCSE 20230418 14:23:51.640000 24 1021 XCSE 20230418 14:25:42.645000 25 1020 XCSE 20230418 14:26:51.105000 24 1021 XCSE 20230418 14:29:57.069000 24 1020 XCSE 20230418 14:32:47.103000 24 1021 XCSE 20230418 14:37:16.123000 10 1023 XCSE 20230418 15:03:55.582000 47 1022 XCSE 20230418 15:04:56.512000 23 1022 XCSE 20230418 15:04:56.512000 4 1021 XCSE 20230418 15:13:18.376000 25 1022 XCSE 20230418 15:22:50.113000 24 1023 XCSE 20230418 15:26:49.960000 25 1023 XCSE 20230418 15:30:04.023000 23 1022 XCSE 20230418 15:31:41.514000 3 1022 XCSE 20230418 15:33:56.016000 21 1022 XCSE 20230418 15:33:56.016000 23 1022 XCSE 20230418 15:33:56.016000 24 1022 XCSE 20230418 15:37:48.033000 23 1023 XCSE 20230418 15:39:06.854000 25 1023 XCSE 20230418 15:40:19.799000 25 1023 XCSE 20230418 15:40:19.799000 75 1024 XCSE 20230418 15:46:44.832000 25 1023 XCSE 20230418 15:50:57.405000 23 1023 XCSE 20230418 15:54:30.042000 23 1023 XCSE 20230418 15:56:19.614000 24 1023 XCSE 20230418 15:57:45.535000 24 1023 XCSE 20230418 15:59:15.727000 12 1023 XCSE 20230418 16:00:45.152000 2 1023 XCSE 20230418 16:00:45.152000 10 1023 XCSE 20230418 16:00:45.152000 23 1024 XCSE 20230418 16:02:15.935000 47 1023 XCSE 20230418 16:03:46.498000 25 1022 XCSE 20230418 16:04:43.934000 26 1022 XCSE 20230418 16:04:54.800000 50 1024 XCSE 20230418 16:18:54.260000 12 1024 XCSE 20230418 16:18:54.260000 13 1024 XCSE 20230418 16:18:54.260000 12 1024 XCSE 20230418 16:20:40.123000 12 1024 XCSE 20230418 16:22:05.096000 12 1024 XCSE 20230418 16:22:58.881000 12 1024 XCSE 20230418 16:22:58.881000 26 1023 XCSE 20230418 16:25:33.882000 2 1022 XCSE 20230418 16:28:35.971000 24 1022 XCSE 20230418 16:28:35.990000 26 1022 XCSE 20230418 16:28:35.991000 25 1022 XCSE 20230418 16:30:22.833000 1 1022 XCSE 20230418 16:30:22.833000 25 1021 XCSE 20230418 16:34:27.497000 13 1022 XCSE 20230418 16:38:40.963275 121 1022 XCSE 20230418 16:38:40.963299 3 1022 XCSE 20230418 16:38:40.963313 11 1019 XCSE 20230419 9:00:25.553000 11 1019 XCSE 20230419 9:00:25.553000 23 1019 XCSE 20230419 9:04:53.970000 24 1019 XCSE 20230419 9:08:29.729000 23 1019 XCSE 20230419 9:08:43.266000 22 1018 XCSE 20230419 9:10:00.008000 43 1017 XCSE 20230419 9:20:16.132000 19 1016 XCSE 20230419 9:24:15.277000 22 1016 XCSE 20230419 9:24:27.980000 19 1018 XCSE 20230419 9:29:06.173000 5 1018 XCSE 20230419 9:29:06.173000 22 1017 XCSE 20230419 9:34:50.210000 22 1015 XCSE 20230419 9:42:31.885000 10 1013 XCSE 20230419 9:43:28.490000 23 1013 XCSE 20230419 9:46:51.456000 22 1012 XCSE 20230419 9:57:25.961000 22 1012 XCSE 20230419 9:57:25.961000 16 1013 XCSE 20230419 10:00:54.518000 24 1012 XCSE 20230419 10:06:59.530000 23 1011 XCSE 20230419 10:07:34.268000 22 1009 XCSE 20230419 10:13:04.865000 4 1008 XCSE 20230419 10:23:49.122000 40 1011 XCSE 20230419 10:32:52.248000 6 1011 XCSE 20230419 10:32:52.248000 23 1011 XCSE 20230419 10:32:52.248000 22 1010 XCSE 20230419 10:41:13.410000 22 1010 XCSE 20230419 10:41:13.410000 44 1012 XCSE 20230419 10:52:03.373000 22 1010 XCSE 20230419 11:01:30.125000 22 1010 XCSE 20230419 11:01:30.125000 22 1008 XCSE 20230419 11:04:40.721000 23 1010 XCSE 20230419 11:07:39.920000 12 1009 XCSE 20230419 11:12:20.519000 210 1010 XCSE 20230419 11:23:13.780097 10 1010 XCSE 20230419 11:23:49.335000 23 1010 XCSE 20230419 11:32:37.618000 23 1010 XCSE 20230419 11:50:18.165000 21 1012 XCSE 20230419 12:04:42.104000 22 1011 XCSE 20230419 12:06:43.078000 22 1011 XCSE 20230419 12:17:14.427000 13 1015 XCSE 20230419 12:39:53.826000 22 1013 XCSE 20230419 12:40:13.427000 22 1013 XCSE 20230419 12:40:13.456000 22 1013 XCSE 20230419 13:23:20.741000 2 1013 XCSE 20230419 13:46:19.521000 12 1013 XCSE 20230419 13:50:33.837000 9 1013 XCSE 20230419 14:43:34.660000 14 1013 XCSE 20230419 14:43:34.660000 10 1011 XCSE 20230419 14:48:04.486000 15 1013 XCSE 20230419 14:58:20.535000 8 1013 XCSE 20230419 14:58:20.552000 15 1013 XCSE 20230419 14:58:20.552000 6 1013 XCSE 20230419 15:04:59.971000 16 1013 XCSE 20230419 15:04:59.971000 14 1013 XCSE 20230419 15:28:50.518000 6 1013 XCSE 20230419 15:39:53.379000 10 1015 XCSE 20230419 16:22:55.180994 763 1015 XCSE 20230419 16:22:55.180994 22 1015 XCSE 20230420 9:29:17.743000 15 1013 XCSE 20230420 9:36:08.208000 8 1013 XCSE 20230420 9:36:08.208000 22 1012 XCSE 20230420 9:43:15.257000 22 1011 XCSE 20230420 9:44:20.260000 22 1014 XCSE 20230420 9:52:04.143000 22 1013 XCSE 20230420 9:58:34.570000 23 1013 XCSE 20230420 10:39:25.370000 22 1013 XCSE 20230420 10:45:31.801000 23 1013 XCSE 20230420 11:23:22.764000 23 1013 XCSE 20230420 11:41:42.417000 22 1012 XCSE 20230420 11:58:18.035000 9 1011 XCSE 20230420 12:07:49.611000 11 1010 XCSE 20230420 12:11:55.109000 11 1010 XCSE 20230420 12:15:36.895000 32 1010 XCSE 20230420 12:15:36.895000 21 1010 XCSE 20230420 12:15:36.895000 6 1009 XCSE 20230420 12:15:37.625000 17 1009 XCSE 20230420 12:15:37.625000 23 1007 XCSE 20230420 12:16:59.730000 23 1005 XCSE 20230420 12:22:19.271000 4 1006 XCSE 20230420 12:28:47.342000 4 1006 XCSE 20230420 12:32:10.283000 18 1006 XCSE 20230420 12:32:10.283000 9 1006 XCSE 20230420 12:38:05.912000 21 1008 XCSE 20230420 12:47:50.970000 70 1008 XCSE 20230420 12:52:30.108000 1 1007 XCSE 20230420 13:02:09.555000 22 1007 XCSE 20230420 13:02:09.555000 22 1007 XCSE 20230420 13:07:45.212000 3 1007 XCSE 20230420 13:07:45.212000 20 1007 XCSE 20230420 13:07:45.212000 33 1009 XCSE 20230420 13:32:08.490000 6 1009 XCSE 20230420 13:32:08.490000 22 1009 XCSE 20230420 13:36:50.808000 46 1008 XCSE 20230420 13:38:35.221000 10 1007 XCSE 20230420 13:39:39.939000 2 1006 XCSE 20230420 13:46:56.146000 22 1006 XCSE 20230420 13:46:56.146000 19 1006 XCSE 20230420 13:47:09.935000 3 1006 XCSE 20230420 13:47:09.935000 23 1005 XCSE 20230420 13:58:44.113000 2 1004 XCSE 20230420 14:04:05.725000 20 1004 XCSE 20230420 14:04:05.726000 21 1004 XCSE 20230420 14:04:05.726000 3 1003 XCSE 20230420 14:15:49.520000 2 1003 XCSE 20230420 14:16:12.092000 2 1003 XCSE 20230420 14:16:59.356000 2 1003 XCSE 20230420 14:17:00.263000 37 1005 XCSE 20230420 14:24:10.232000 65 1005 XCSE 20230420 14:26:24.714000 22 1004 XCSE 20230420 14:33:41.496000 23 1004 XCSE 20230420 14:33:41.496000 23 1004 XCSE 20230420 14:33:41.496000 16 1005 XCSE 20230420 14:49:00.165000 7 1005 XCSE 20230420 14:49:00.165000 22 1005 XCSE 20230420 14:49:00.165000 22 1005 XCSE 20230420 14:49:00.165000 47 1007 XCSE 20230420 15:03:02.591000 2 1007 XCSE 20230420 15:03:02.591000 22 1007 XCSE 20230420 15:05:49.044000 38 1005 XCSE 20230420 15:08:56.750000 22 1005 XCSE 20230420 15:17:53.110000 16 1006 XCSE 20230420 15:35:18.369000 22 1006 XCSE 20230420 15:35:18.369000 21 1006 XCSE 20230420 15:35:18.369000 21 1006 XCSE 20230420 15:35:18.369000 5 1006 XCSE 20230420 15:35:18.369000 21 1006 XCSE 20230420 15:35:18.369000 22 1005 XCSE 20230420 15:36:50.315000 22 1007 XCSE 20230420 15:44:08.337000 22 1005 XCSE 20230420 15:47:00.810000 23 1007 XCSE 20230420 15:50:34.479000 23 1006 XCSE 20230420 15:54:56.909000 23 1005 XCSE 20230420 15:57:30.435000 17 1004 XCSE 20230420 16:03:36.421000 4 1004 XCSE 20230420 16:03:36.421000 21 1004 XCSE 20230420 16:04:13.608000 23 1004 XCSE 20230420 16:08:17.216000 15 1005 XCSE 20230420 16:09:31.449000 12 1005 XCSE 20230420 16:09:31.449000 1 1005 XCSE 20230420 16:15:55.879000 29 1005 XCSE 20230420 16:15:55.936000 21 1005 XCSE 20230420 16:18:44.428000 22 1004 XCSE 20230420 16:22:47.875000 60 1006 XCSE 20230420 16:31:11.299000 15 1006 XCSE 20230420 16:33:16.799314 15 1006 XCSE 20230420 16:33:16.799340 12 1006 XCSE 20230420 16:33:16.799371 3 1006 XCSE 20230420 16:33:16.799389 3 1006 XCSE 20230420 16:33:16.817487 9 1006 XCSE 20230420 16:33:17.369999 3 1006 XCSE 20230420 16:36:06.404892 15 1006 XCSE 20230420 16:36:06.404980 16 1006 XCSE 20230420 16:36:06.404983 12 1006 XCSE 20230420 16:36:06.423092 3 1006 XCSE 20230420 16:36:06.532669 10 1006 XCSE 20230420 16:36:06.532669 15 1006 XCSE 20230420 16:36:07.331452 4 1006 XCSE 20230420 16:36:07.331452 23 1004 XCSE 20230421 9:01:07.174000 22 1002 XCSE 20230421 9:03:28.574000 45 1002 XCSE 20230421 9:10:36.654000 23 1000 XCSE 20230421 9:11:31.376000 22 998 XCSE 20230421 9:14:17.196000 43 998 XCSE 20230421 9:25:56.524000 23 997 XCSE 20230421 9:26:07.063000 22 996 XCSE 20230421 9:26:09.750000 23 992,5 XCSE 20230421 9:33:32.073000 22 991 XCSE 20230421 9:36:21.830000 14 992 XCSE 20230421 9:43:53.216001 50 992 XCSE 20230421 9:43:53.216001 56 992 XCSE 20230421 9:43:53.216025 23 991 XCSE 20230421 9:44:42.149000 40 991,5 XCSE 20230421 10:00:37.722000 22 993 XCSE 20230421 10:02:42.090000 22 991,5 XCSE 20230421 10:03:52.107000 22 990,5 XCSE 20230421 10:06:49.722000 30 992 XCSE 20230421 10:16:50.504000 23 994 XCSE 20230421 10:26:59.100000 20 994 XCSE 20230421 10:27:39.929000 23 993,5 XCSE 20230421 10:31:38.356000 22 992,5 XCSE 20230421 10:33:00.809000 23 995 XCSE 20230421 10:34:32.655000 2 994,5 XCSE 20230421 10:39:24.956000 21 994,5 XCSE 20230421 10:41:10.416000 22 995 XCSE 20230421 10:45:47.496000 23 994,5 XCSE 20230421 10:47:29.695000 23 994 XCSE 20230421 10:49:32.474000 22 994 XCSE 20230421 10:59:59.893000 2 995 XCSE 20230421 11:16:35.892000 32 996,5 XCSE 20230421 11:25:38.225000 21 998,5 XCSE 20230421 11:31:59.375000 1 998 XCSE 20230421 11:32:12.798000 43 998 XCSE 20230421 11:32:12.798000 23 998 XCSE 20230421 11:32:38.965000 7 997 XCSE 20230421 11:34:53.212000 17 997 XCSE 20230421 11:34:53.212000 2 995,5 XCSE 20230421 11:49:07.509000 22 995,5 XCSE 20230421 11:53:00.827000 13 993,5 XCSE 20230421 11:57:02.679000 10 993,5 XCSE 20230421 11:57:02.679000 23 991 XCSE 20230421 12:00:24.761000 31 992 XCSE 20230421 12:24:24.225000 15 992 XCSE 20230421 12:24:24.225000 22 992 XCSE 20230421 12:24:24.225000 43 992 XCSE 20230421 12:24:24.931000 23 992,5 XCSE 20230421 12:41:36.712000 23 992 XCSE 20230421 12:49:00.343000 19 992 XCSE 20230421 12:56:20.197000 2 992 XCSE 20230421 12:56:20.197000 21 992 XCSE 20230421 13:00:28.127000 22 991 XCSE 20230421 13:02:54.780000 21 992 XCSE 20230421 13:20:20.598000 1 992 XCSE 20230421 13:20:20.598000 21 992 XCSE 20230421 13:20:20.598000 14 992 XCSE 20230421 13:20:20.598000 7 992 XCSE 20230421 13:20:20.598000 23 992 XCSE 20230421 13:23:50.277000 22 991,5 XCSE 20230421 13:30:38.857000 19 991,5 XCSE 20230421 13:35:18.364000 5 991,5 XCSE 20230421 13:35:18.364000 21 991 XCSE 20230421 13:41:10.284000 22 990,5 XCSE 20230421 13:43:47.533000 23 990 XCSE 20230421 13:44:03.978000 8 990,5 XCSE 20230421 13:56:33.581000 15 990,5 XCSE 20230421 13:56:33.581000 6 990,5 XCSE 20230421 14:02:49.747000 45 991 XCSE 20230421 14:09:48.542000 45 990,5 XCSE 20230421 14:09:48.548000 3 991 XCSE 20230421 14:13:55.498000 23 990,5 XCSE 20230421 14:22:50.420000 6 990,5 XCSE 20230421 14:33:02.185000 18 990,5 XCSE 20230421 14:33:02.246000 19 991,5 XCSE 20230421 14:35:51.828000 22 991,5 XCSE 20230421 14:38:16.158000 29 991,5 XCSE 20230421 14:38:16.160000 21 991,5 XCSE 20230421 14:42:27.019000 21 991,5 XCSE 20230421 14:46:01.603000 22 991 XCSE 20230421 14:46:12.073000 20 991,5 XCSE 20230421 14:59:46.048000 43 991 XCSE 20230421 15:03:23.075000 21 991 XCSE 20230421 15:03:23.075000 19 991 XCSE 20230421 15:07:51.627000 2 991 XCSE 20230421 15:07:51.627000 22 991 XCSE 20230421 15:12:48.328000 23 990 XCSE 20230421 15:16:34.758000 3 990 XCSE 20230421 15:25:55.074000 20 990 XCSE 20230421 15:25:55.074000 29 990 XCSE 20230421 15:30:23.028000 14 990 XCSE 20230421 15:30:40.229000 29 990 XCSE 20230421 15:31:06.609000 4 990 XCSE 20230421 15:31:06.609000 10 990 XCSE 20230421 15:31:06.609000 23 990 XCSE 20230421 15:37:04.900000 26 990,5 XCSE 20230421 15:38:40.696000 2 990,5 XCSE 20230421 15:38:40.696000 9 990,5 XCSE 20230421 15:41:56.090000 10 993,5 XCSE 20230421 15:58:27.326955 690 993,5 XCSE 20230421 15:58:27.326955 71 995,5 XCSE 20230421 16:20:00.515726 65 996 XCSE 20230421 16:29:03.537419 135 996 XCSE 20230421 16:29:03.537444

Attachment