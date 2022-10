Ringkjøbing Landbobank A/S

Date 17.10.2022

Share buy-back programme - week 41

The share buy-back programme runs from and including 4 August 2022 up to and including 25 January 2023. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 5 July 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 207,100 802.01 166,096,829 10 October 2022 5,000 787.72 3,938,600 11 October 2022 6,000 777.10 4,662,600 12 October 2022 6,000 784.70 4,708,200 13 October 2022 5,500 786.18 4,323,990 14 October 2022 2,000 822.30 1,644,600 Total under the share buy-back programme 231,600 800.41 185,374,819 Bought back under share buy-back programme executed in the period 3 February 2022 - 19 July 2022 453,227 814.12 368,979,244 Total bought back 684,827 809.48 554,354,063

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

684,827 shares under the present share buy-back programmes corresponding to 2.4 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO

Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 26 787 XCSE 20221010 9:02:09.303000 17 787 XCSE 20221010 9:02:09.303000 17 792 XCSE 20221010 9:09:40.498000 45 792 XCSE 20221010 9:09:40.498000 41 791 XCSE 20221010 9:10:33.034000 40 790 XCSE 20221010 9:11:03.070000 40 789 XCSE 20221010 9:12:01.069000 18 789 XCSE 20221010 9:19:51.111000 15 789 XCSE 20221010 9:19:51.111000 6 789 XCSE 20221010 9:19:51.111000 30 789 XCSE 20221010 9:28:50.417000 10 789 XCSE 20221010 9:28:50.417000 39 789 XCSE 20221010 9:28:50.417000 30 788 XCSE 20221010 9:30:01.361000 13 788 XCSE 20221010 9:30:01.361000 39 788 XCSE 20221010 9:30:01.361000 32 788 XCSE 20221010 9:32:26.558000 9 788 XCSE 20221010 9:32:26.558000 42 788 XCSE 20221010 9:37:04.555000 42 787 XCSE 20221010 9:55:15.825000 41 787 XCSE 20221010 9:55:15.825000 43 787 XCSE 20221010 9:55:15.825000 41 786 XCSE 20221010 9:57:15.866000 44 786 XCSE 20221010 9:57:15.866000 43 784 XCSE 20221010 9:57:16.099000 7 781 XCSE 20221010 9:59:28.646000 33 781 XCSE 20221010 9:59:28.646000 32 781 XCSE 20221010 10:06:36.797000 10 781 XCSE 20221010 10:06:36.797000 9 781 XCSE 20221010 10:08:07.407779 1 781 XCSE 20221010 10:08:07.407845 9 781 XCSE 20221010 10:08:07.407845 10 781 XCSE 20221010 10:08:07.458136 41 781 XCSE 20221010 10:13:29.486000 10 781 XCSE 20221010 10:13:29.486923 5 781 XCSE 20221010 10:13:31.774447 5 781 XCSE 20221010 10:13:31.774472 5 781 XCSE 20221010 10:13:31.774475 136 781 XCSE 20221010 10:13:31.774526 10 781 XCSE 20221010 10:13:31.774532 41 780 XCSE 20221010 10:17:37.781000 85 780 XCSE 20221010 10:32:35.227000 42 780 XCSE 20221010 10:32:35.227000 39 780 XCSE 20221010 10:32:35.250000 60 780 XCSE 20221010 10:32:35.250000 3 780 XCSE 20221010 10:32:35.250000 37 776 XCSE 20221010 10:41:49.015000 4 776 XCSE 20221010 10:41:49.015000 37 775 XCSE 20221010 10:59:41.794000 3 775 XCSE 20221010 10:59:41.794000 46 777 XCSE 20221010 11:00:47.272000 5 777 XCSE 20221010 11:00:47.272000 25 775 XCSE 20221010 11:01:13.275000 100 787 XCSE 20221010 12:07:18.213000 32 787 XCSE 20221010 12:07:18.213000 20 787 XCSE 20221010 12:16:49.601000 70 787 XCSE 20221010 12:16:49.601000 27 787 XCSE 20221010 12:16:49.601000 40 786 XCSE 20221010 12:23:21.574000 81 786 XCSE 20221010 12:23:21.574000 124 785 XCSE 20221010 12:27:33.810000 50 785 XCSE 20221010 12:27:33.965000 49 785 XCSE 20221010 12:27:33.965000 127 784 XCSE 20221010 12:27:50.256000 2 784 XCSE 20221010 12:27:50.256000 41 783 XCSE 20221010 12:35:43.191000 8 784 XCSE 20221010 12:46:06.777411 492 784 XCSE 20221010 12:46:06.777411 40 783 XCSE 20221010 12:46:08.102000 79 790 XCSE 20221010 13:55:19.869000 85 792 XCSE 20221010 14:39:46.117000 43 792 XCSE 20221010 14:39:46.117000 39 794 XCSE 20221010 15:11:01.471000 80 794 XCSE 20221010 15:11:01.471000 146 794 XCSE 20221010 15:11:01.493000 41 793 XCSE 20221010 15:24:10.067000 41 793 XCSE 20221010 15:24:10.067000 40 792 XCSE 20221010 15:24:10.989000 48 795 XCSE 20221010 15:35:23.217000 79 795 XCSE 20221010 15:35:23.217000 40 794 XCSE 20221010 15:36:37.860000 43 793 XCSE 20221010 15:42:58.050000 42 793 XCSE 20221010 15:42:58.050000 37 793 XCSE 20221010 15:42:59.421000 4 794 XCSE 20221010 15:47:26.856000 52 794 XCSE 20221010 15:47:58.101000 1 793 XCSE 20221010 15:49:10.329000 40 793 XCSE 20221010 15:49:10.329000 41 793 XCSE 20221010 15:51:41.708000 30 792 XCSE 20221010 15:52:29.398000 12 792 XCSE 20221010 15:52:29.398000 41 791 XCSE 20221010 15:53:28.487000 9 791 XCSE 20221010 15:55:02.589000 32 791 XCSE 20221010 15:55:02.589000 56 791 XCSE 20221010 15:58:44.801000 42 791 XCSE 20221010 16:00:04.765000 50 791 XCSE 20221010 16:02:55.748000 35 791 XCSE 20221010 16:02:55.748000 2 791 XCSE 20221010 16:05:26.042000 39 791 XCSE 20221010 16:05:26.042000 39 791 XCSE 20221010 16:07:03.978000 31 791 XCSE 20221010 16:08:50.605000 11 791 XCSE 20221010 16:08:50.605000 40 790 XCSE 20221010 16:09:37.873000 2 790 XCSE 20221010 16:09:37.873000 43 789 XCSE 20221010 16:09:54.514000 42 789 XCSE 20221010 16:10:03.201000 2 791 XCSE 20221010 16:17:26.872000 11 791 XCSE 20221010 16:17:26.872000 26 791 XCSE 20221010 16:17:26.872000 43 792 XCSE 20221010 16:20:20.583000 42 792 XCSE 20221010 16:20:20.583000 41 792 XCSE 20221010 16:23:34.963000 38 791 XCSE 20221010 16:25:03.883000 4 791 XCSE 20221010 16:25:03.883000 1 792 XCSE 20221010 16:27:22.962000 80 792 XCSE 20221010 16:28:00.385000 5 792 XCSE 20221010 16:28:00.385000 41 793 XCSE 20221010 16:32:33.295000 41 792 XCSE 20221010 16:33:02.207000 40 791 XCSE 20221010 16:34:23.068000 32 791 XCSE 20221010 16:37:32.561000 8 791 XCSE 20221010 16:37:32.561000 42 790 XCSE 20221010 16:38:17.019000 24 790 XCSE 20221010 16:40:23.443000 16 790 XCSE 20221010 16:40:23.443000 41 791 XCSE 20221010 16:42:41.406000 29 791 XCSE 20221010 16:43:47.934075 40 784 XCSE 20221011 9:00:05.948000 3 777 XCSE 20221011 9:01:55.720000 40 777 XCSE 20221011 9:01:55.720000 42 774 XCSE 20221011 9:06:32.312000 7 773 XCSE 20221011 9:06:33.342000 34 773 XCSE 20221011 9:06:33.342000 13 775 XCSE 20221011 9:10:15.240000 28 775 XCSE 20221011 9:10:15.240000 10 774 XCSE 20221011 9:10:15.407000 3 774 XCSE 20221011 9:10:15.407000 27 774 XCSE 20221011 9:10:15.407000 10 772 XCSE 20221011 9:11:35.740000 31 772 XCSE 20221011 9:11:35.740000 42 778 XCSE 20221011 9:23:43.753000 24 778 XCSE 20221011 9:23:43.785000 28 779 XCSE 20221011 9:25:00.475000 42 778 XCSE 20221011 9:26:10.149000 40 778 XCSE 20221011 9:26:10.233000 40 778 XCSE 20221011 9:26:10.304000 41 778 XCSE 20221011 9:26:10.374000 6 777 XCSE 20221011 9:30:03.463000 35 777 XCSE 20221011 9:30:03.480000 82 778 XCSE 20221011 9:34:02.468000 41 777 XCSE 20221011 9:34:02.525000 42 778 XCSE 20221011 9:40:55.799000 43 778 XCSE 20221011 9:46:56.619000 70 778 XCSE 20221011 9:47:14.795234 140 778 XCSE 20221011 9:47:14.795257 19 778 XCSE 20221011 9:47:21.596487 50 778 XCSE 20221011 9:55:00.438293 50 778 XCSE 20221011 9:55:00.438306 100 778 XCSE 20221011 9:55:00.438309 50 778 XCSE 20221011 9:55:00.438312 27 778 XCSE 20221011 9:55:00.438321 41 776 XCSE 20221011 10:04:17.110000 40 778 XCSE 20221011 10:06:26.339000 41 777 XCSE 20221011 10:12:17.554000 31 777 XCSE 20221011 10:12:17.554000 83 778 XCSE 20221011 10:21:28.489000 41 777 XCSE 20221011 10:22:24.854000 43 776 XCSE 20221011 10:23:30.480000 31 773 XCSE 20221011 10:26:13.371000 10 773 XCSE 20221011 10:26:13.371000 41 772 XCSE 20221011 10:30:20.795000 20 770 XCSE 20221011 10:36:36.308000 13 770 XCSE 20221011 10:37:55.350000 10 770 XCSE 20221011 10:37:55.353000 18 770 XCSE 20221011 10:37:55.353000 2 770 XCSE 20221011 10:37:55.353000 81 770 XCSE 20221011 10:50:32.296000 41 770 XCSE 20221011 10:51:17.722000 37 770 XCSE 20221011 10:51:17.722000 42 769 XCSE 20221011 10:53:27.010000 40 768 XCSE 20221011 11:07:39.798000 39 768 XCSE 20221011 11:07:39.798000 8 767 XCSE 20221011 11:09:37.023000 5 767 XCSE 20221011 11:13:08.967000 80 768 XCSE 20221011 11:14:38.786000 5 768 XCSE 20221011 11:14:38.786000 38 767 XCSE 20221011 11:25:45.236000 42 767 XCSE 20221011 11:25:45.236000 5 767 XCSE 20221011 11:25:45.236000 42 767 XCSE 20221011 11:25:45.236000 40 767 XCSE 20221011 11:33:42.698000 40 767 XCSE 20221011 11:33:42.698000 23 768 XCSE 20221011 11:41:10.549000 32 770 XCSE 20221011 12:04:14.120000 40 770 XCSE 20221011 12:04:14.120000 10 770 XCSE 20221011 12:04:14.120000 1 770 XCSE 20221011 12:04:14.120000 1 770 XCSE 20221011 12:04:14.120000 150 770 XCSE 20221011 12:04:14.142000 51 772 XCSE 20221011 12:12:48.485000 3 772 XCSE 20221011 12:12:48.485000 80 771 XCSE 20221011 12:17:02.275000 2 771 XCSE 20221011 12:17:02.275000 81 771 XCSE 20221011 12:17:02.371000 10 773 XCSE 20221011 12:25:05.682000 71 773 XCSE 20221011 12:25:05.682000 42 772 XCSE 20221011 12:34:15.739000 42 773 XCSE 20221011 12:39:11.099000 27 775 XCSE 20221011 13:10:09.231000 13 775 XCSE 20221011 13:10:09.231000 6 778 XCSE 20221011 13:34:54.060000 3 778 XCSE 20221011 13:34:54.060000 11 778 XCSE 20221011 13:34:54.060000 7 778 XCSE 20221011 13:39:58.633000 33 778 XCSE 20221011 13:39:58.633000 42 778 XCSE 20221011 13:47:15.789000 1 780 XCSE 20221011 14:04:37.627000 36 780 XCSE 20221011 14:04:37.627000 11 780 XCSE 20221011 14:05:11.086000 72 780 XCSE 20221011 14:05:11.086000 26 781 XCSE 20221011 14:27:41.563000 40 782 XCSE 20221011 14:29:36.896000 43 782 XCSE 20221011 14:37:47.270000 41 781 XCSE 20221011 14:44:49.325000 40 781 XCSE 20221011 14:44:49.325000 41 780 XCSE 20221011 14:50:23.057000 40 780 XCSE 20221011 14:50:23.057000 40 779 XCSE 20221011 14:57:57.418000 41 778 XCSE 20221011 15:00:10.436000 21 780 XCSE 20221011 15:29:38.760000 41 780 XCSE 20221011 15:29:38.760000 61 780 XCSE 20221011 15:29:38.760000 32 780 XCSE 20221011 15:29:38.783000 43 779 XCSE 20221011 15:31:08.106000 40 780 XCSE 20221011 15:34:37.272000 18 780 XCSE 20221011 15:35:56.547000 23 780 XCSE 20221011 15:35:56.547000 42 779 XCSE 20221011 15:39:50.467000 41 779 XCSE 20221011 15:39:50.467000 82 778 XCSE 20221011 15:42:40.443000 82 778 XCSE 20221011 15:44:00.760000 85 779 XCSE 20221011 15:45:56.116000 20 778 XCSE 20221011 15:47:40.684000 30 778 XCSE 20221011 15:47:40.701000 20 778 XCSE 20221011 15:47:40.701000 84 778 XCSE 20221011 15:49:16.855000 41 779 XCSE 20221011 15:53:08.211000 32 779 XCSE 20221011 15:53:08.211000 49 779 XCSE 20221011 15:54:56.547000 85 778 XCSE 20221011 15:55:20.724000 32 778 XCSE 20221011 15:55:20.724000 3 778 XCSE 20221011 15:55:20.724000 84 781 XCSE 20221011 16:02:22.056000 95 780 XCSE 20221011 16:02:22.078000 79 780 XCSE 20221011 16:02:22.093000 40 779 XCSE 20221011 16:05:31.975000 18 779 XCSE 20221011 16:06:11.449000 25 779 XCSE 20221011 16:06:11.449000 41 778 XCSE 20221011 16:10:09.709000 36 778 XCSE 20221011 16:10:09.709000 5 778 XCSE 20221011 16:10:09.709000 50 778 XCSE 20221011 16:11:55.511000 34 778 XCSE 20221011 16:11:55.511000 50 780 XCSE 20221011 16:16:15.312000 74 780 XCSE 20221011 16:16:15.312000 41 780 XCSE 20221011 16:16:15.353000 33 780 XCSE 20221011 16:25:23.024000 48 780 XCSE 20221011 16:25:23.024000 79 781 XCSE 20221011 16:30:04.003000 4 781 XCSE 20221011 16:30:04.003000 35 781 XCSE 20221011 16:30:04.003000 39 783 XCSE 20221011 16:34:10.051000 40 782 XCSE 20221011 16:34:37.072000 62 785 XCSE 20221011 16:40:49.045000 70 785 XCSE 20221011 16:40:49.085000 15 785 XCSE 20221011 16:40:49.085000 39 785 XCSE 20221011 16:42:16.466000 42 785 XCSE 20221011 16:43:45.493000 28 785 XCSE 20221011 16:45:09.980000 1 785 XCSE 20221011 16:45:09.980000 11 785 XCSE 20221011 16:45:09.980000 8 785 XCSE 20221011 16:46:31.454000 35 785 XCSE 20221011 16:46:31.454000 35 785 XCSE 20221011 16:47:50.820000 5 785 XCSE 20221011 16:47:50.820000 85 785 XCSE 20221011 16:49:39.031000 4 786 XCSE 20221011 16:49:50.228000 42 792 XCSE 20221012 9:00:14.785000 44 789 XCSE 20221012 9:01:41.833000 44 791 XCSE 20221012 9:07:36.293000 42 790 XCSE 20221012 9:08:07.676000 43 788 XCSE 20221012 9:11:47.119000 43 788 XCSE 20221012 9:11:47.119000 27 788 XCSE 20221012 9:17:52.545000 55 788 XCSE 20221012 9:17:52.545000 41 787 XCSE 20221012 9:26:32.041000 42 787 XCSE 20221012 9:26:32.041000 2 787 XCSE 20221012 9:26:32.041000 42 787 XCSE 20221012 9:26:32.041000 35 786 XCSE 20221012 9:28:22.907000 2 786 XCSE 20221012 9:28:22.907000 2 786 XCSE 20221012 9:28:22.907000 2 786 XCSE 20221012 9:28:22.907000 40 786 XCSE 20221012 9:28:22.907000 1 782 XCSE 20221012 9:30:39.937000 43 782 XCSE 20221012 9:30:39.937000 88 780 XCSE 20221012 9:39:28.079000 27 780 XCSE 20221012 9:47:20.765000 30 780 XCSE 20221012 9:47:20.765000 14 780 XCSE 20221012 9:47:20.765000 10 780 XCSE 20221012 9:47:20.765000 27 779 XCSE 20221012 9:47:20.790000 44 780 XCSE 20221012 9:50:40.486000 42 779 XCSE 20221012 10:00:10.155000 42 779 XCSE 20221012 10:00:10.155000 41 778 XCSE 20221012 10:00:14.720000 43 778 XCSE 20221012 10:01:07.461000 84 781 XCSE 20221012 10:14:12.791000 44 782 XCSE 20221012 10:25:34.197000 59 783 XCSE 20221012 10:32:04.073000 40 784 XCSE 20221012 10:35:23.280000 41 784 XCSE 20221012 10:39:05.642000 33 784 XCSE 20221012 10:43:00.149000 10 784 XCSE 20221012 10:43:00.149000 40 786 XCSE 20221012 10:47:35.547000 42 786 XCSE 20221012 10:53:45.889000 3 784 XCSE 20221012 10:55:29.588000 82 784 XCSE 20221012 10:55:29.588000 82 783 XCSE 20221012 10:56:21.116000 3 783 XCSE 20221012 10:56:21.116000 41 783 XCSE 20221012 11:00:06.265000 90 784 XCSE 20221012 11:11:14.464075 410 784 XCSE 20221012 11:11:14.464075 30 785 XCSE 20221012 11:22:26.315000 12 785 XCSE 20221012 11:22:26.315000 3 786 XCSE 20221012 11:27:23.478000 77 786 XCSE 20221012 11:33:54.312000 6 786 XCSE 20221012 11:33:54.312000 34 787 XCSE 20221012 11:40:19.320000 49 787 XCSE 20221012 11:40:19.320000 83 786 XCSE 20221012 11:50:43.658000 43 786 XCSE 20221012 11:51:11.088000 74 786 XCSE 20221012 12:05:59.980000 7 786 XCSE 20221012 12:05:59.981000 2 786 XCSE 20221012 12:07:47.236000 41 786 XCSE 20221012 12:11:52.577000 1 786 XCSE 20221012 12:11:52.577000 43 785 XCSE 20221012 12:13:12.343000 15 783 XCSE 20221012 12:31:18.692000 27 783 XCSE 20221012 12:31:18.692000 43 784 XCSE 20221012 12:44:27.038000 41 785 XCSE 20221012 12:55:25.473000 84 787 XCSE 20221012 13:05:23.547000 85 786 XCSE 20221012 13:05:30.520000 43 785 XCSE 20221012 13:05:31.911000 44 785 XCSE 20221012 13:05:32.889000 5 783 XCSE 20221012 13:12:46.532000 39 783 XCSE 20221012 13:12:46.532000 44 783 XCSE 20221012 13:12:46.532000 12 782 XCSE 20221012 13:12:50.135000 2 782 XCSE 20221012 13:25:09.449000 36 783 XCSE 20221012 13:31:20.646000 5 783 XCSE 20221012 13:31:20.646000 86 784 XCSE 20221012 13:42:39.858000 4 785 XCSE 20221012 13:44:03.241000 70 785 XCSE 20221012 13:48:56.362000 87 784 XCSE 20221012 14:14:10.525000 70 784 XCSE 20221012 14:14:10.548000 61 784 XCSE 20221012 14:14:10.548000 50 786 XCSE 20221012 14:25:10.796000 50 786 XCSE 20221012 14:25:10.796000 27 786 XCSE 20221012 14:25:10.796000 42 786 XCSE 20221012 14:25:10.820000 23 785 XCSE 20221012 14:30:05.779000 27 785 XCSE 20221012 14:30:05.779000 37 785 XCSE 20221012 14:30:05.779000 20 785 XCSE 20221012 14:30:05.779000 23 785 XCSE 20221012 14:30:05.779000 23 784 XCSE 20221012 14:30:07.041000 21 784 XCSE 20221012 14:30:07.041000 32 782 XCSE 20221012 14:33:36.668000 9 782 XCSE 20221012 14:33:36.668000 11 781 XCSE 20221012 14:35:20.432000 21 781 XCSE 20221012 14:35:20.432000 11 781 XCSE 20221012 14:35:20.432000 42 782 XCSE 20221012 14:40:30.981000 44 784 XCSE 20221012 14:47:28.551000 43 783 XCSE 20221012 14:48:54.610000 43 784 XCSE 20221012 14:54:02.657000 43 782 XCSE 20221012 15:04:30.781000 5 782 XCSE 20221012 15:16:45.093000 43 783 XCSE 20221012 15:28:28.464000 42 783 XCSE 20221012 15:29:24.502000 43 782 XCSE 20221012 15:30:45.471000 42 782 XCSE 20221012 15:31:02.578000 43 782 XCSE 20221012 15:35:12.259000 41 783 XCSE 20221012 15:40:19.785000 43 783 XCSE 20221012 15:41:45.494000 50 782 XCSE 20221012 15:42:03.986000 33 782 XCSE 20221012 15:42:03.986000 41 782 XCSE 20221012 15:42:03.986000 6 782 XCSE 20221012 15:42:03.986000 44 783 XCSE 20221012 15:49:50.294000 44 783 XCSE 20221012 15:49:50.294000 42 783 XCSE 20221012 15:50:33.085000 41 783 XCSE 20221012 15:50:33.085000 41 784 XCSE 20221012 15:53:36.122000 61 787 XCSE 20221012 16:20:00.204000 61 787 XCSE 20221012 16:20:00.204000 147 787 XCSE 20221012 16:20:00.228000 100 787 XCSE 20221012 16:20:00.252000 23 787 XCSE 20221012 16:20:00.252000 10 787 XCSE 20221012 16:30:51.638457 426 787 XCSE 20221012 16:30:51.638457 10 787 XCSE 20221012 16:32:39.058238 10 787 XCSE 20221012 16:32:39.059921 10 787 XCSE 20221012 16:32:39.059943 10 787 XCSE 20221012 16:32:39.060013 70 787 XCSE 20221012 16:32:39.060047 10 787 XCSE 20221012 16:32:39.066285 8 787 XCSE 20221012 16:32:42.286398 10 787 XCSE 20221012 16:32:42.286398 10 787 XCSE 20221012 16:32:42.303518 10 787 XCSE 20221012 16:32:42.305834 32 787 XCSE 20221012 16:32:42.305836 10 787 XCSE 20221012 16:32:42.305933 8 787 XCSE 20221012 16:32:42.307396 2 787 XCSE 20221012 16:34:01.534730 10 787 XCSE 20221012 16:34:27.659541 3 787 XCSE 20221012 16:34:27.659541 6 787 XCSE 20221012 16:34:27.680631 4 787 XCSE 20221012 16:34:27.680707 6 787 XCSE 20221012 16:34:27.680707 1 787 XCSE 20221012 16:34:37.293517 9 787 XCSE 20221012 16:34:59.754215 19 787 XCSE 20221012 16:35:35.566669 10 787 XCSE 20221012 16:35:35.566669 10 787 XCSE 20221012 16:37:11.857833 30 787 XCSE 20221012 16:37:11.857849 10 787 XCSE 20221012 16:37:11.857946 46 787 XCSE 20221012 16:37:11.857946 39 783 XCSE 20221013 9:02:57.726000 4 783 XCSE 20221013 9:02:57.726000 42 782 XCSE 20221013 9:02:57.749000 44 781 XCSE 20221013 9:06:14.128000 41 785 XCSE 20221013 9:17:29.940000 41 785 XCSE 20221013 9:31:00.778000 44 785 XCSE 20221013 9:31:00.778000 47 785 XCSE 20221013 9:31:00.778000 41 785 XCSE 20221013 9:31:00.778000 3 785 XCSE 20221013 9:31:00.778000 5 786 XCSE 20221013 9:33:04.956000 5 786 XCSE 20221013 9:36:30.260000 7 787 XCSE 20221013 9:37:23.244000 75 787 XCSE 20221013 9:37:23.244000 5 787 XCSE 20221013 9:37:23.244000 120 787 XCSE 20221013 9:37:23.267000 33 787 XCSE 20221013 9:37:30.126000 9 787 XCSE 20221013 9:37:30.126000 42 789 XCSE 20221013 9:47:28.139000 40 789 XCSE 20221013 9:47:28.139000 1 789 XCSE 20221013 9:54:14.148000 40 789 XCSE 20221013 9:56:56.566000 41 789 XCSE 20221013 9:56:56.566000 43 788 XCSE 20221013 10:00:14.265000 15 787 XCSE 20221013 10:02:04.126000 27 787 XCSE 20221013 10:02:04.126000 15 786 XCSE 20221013 10:02:04.171000 41 786 XCSE 20221013 10:10:50.525000 43 786 XCSE 20221013 10:17:57.018000 41 785 XCSE 20221013 10:22:47.137000 72 787 XCSE 20221013 10:34:16.728000 10 787 XCSE 20221013 10:34:16.728000 39 788 XCSE 20221013 10:50:50.737000 70 794 XCSE 20221013 11:05:36.248000 129 793 XCSE 20221013 11:05:44.014000 41 793 XCSE 20221013 11:05:44.079000 41 792 XCSE 20221013 11:08:55.045000 41 791 XCSE 20221013 11:34:20.448000 66 790 XCSE 20221013 11:39:24.117000 79 793 XCSE 20221013 11:49:46.486000 5 793 XCSE 20221013 11:49:46.486000 5 792 XCSE 20221013 11:57:03.061000 37 792 XCSE 20221013 11:57:03.061000 41 791 XCSE 20221013 11:58:37.167000 41 790 XCSE 20221013 12:05:19.059000 41 788 XCSE 20221013 12:08:18.221000 41 786 XCSE 20221013 12:10:54.302000 42 784 XCSE 20221013 12:14:21.629000 10 784 XCSE 20221013 12:14:21.629411 490 784 XCSE 20221013 12:14:21.629411 43 784 XCSE 20221013 12:15:39.597000 16 786 XCSE 20221013 12:35:38.257000 74 788 XCSE 20221013 12:49:21.532000 54 788 XCSE 20221013 12:49:21.532000 21 789 XCSE 20221013 13:04:45.479000 20 789 XCSE 20221013 13:04:45.479000 7 789 XCSE 20221013 13:04:45.479000 4 789 XCSE 20221013 13:04:45.479000 126 789 XCSE 20221013 13:15:48.080000 36 788 XCSE 20221013 13:16:36.377000 5 788 XCSE 20221013 13:20:59.920000 36 788 XCSE 20221013 13:20:59.920000 10 788 XCSE 20221013 13:25:03.154000 34 788 XCSE 20221013 13:29:30.088000 10 788 XCSE 20221013 13:29:30.088000 41 787 XCSE 20221013 13:29:30.224000 17 788 XCSE 20221013 13:31:26.458000 24 788 XCSE 20221013 13:31:26.458000 42 793 XCSE 20221013 13:45:18.227000 41 794 XCSE 20221013 13:49:27.451000 78 794 XCSE 20221013 14:30:01.107000 48 794 XCSE 20221013 14:30:01.107000 41 791 XCSE 20221013 14:30:05.017000 6 785 XCSE 20221013 14:30:53.971000 5 785 XCSE 20221013 14:30:53.971000 41 783 XCSE 20221013 14:31:48.062000 41 781 XCSE 20221013 14:34:02.638000 43 779 XCSE 20221013 14:34:40.804000 44 776 XCSE 20221013 14:35:48.773000 87 780 XCSE 20221013 14:43:29.925000 44 779 XCSE 20221013 14:43:42.949000 88 780 XCSE 20221013 14:49:28.246000 42 780 XCSE 20221013 14:50:28.042000 59 783 XCSE 20221013 15:03:25.166000 81 783 XCSE 20221013 15:04:36.548000 81 781 XCSE 20221013 15:06:06.007000 40 781 XCSE 20221013 15:07:36.107000 1 781 XCSE 20221013 15:07:36.118000 14 780 XCSE 20221013 15:10:11.237000 2 779 XCSE 20221013 15:14:34.103000 39 779 XCSE 20221013 15:14:34.103000 41 778 XCSE 20221013 15:19:36.153000 41 779 XCSE 20221013 15:20:43.989000 23 780 XCSE 20221013 15:31:04.143000 98 780 XCSE 20221013 15:31:04.143000 23 779 XCSE 20221013 15:31:19.804000 12 779 XCSE 20221013 15:31:19.804000 6 779 XCSE 20221013 15:31:19.804000 44 779 XCSE 20221013 15:32:55.584000 43 779 XCSE 20221013 15:33:28.449000 12 780 XCSE 20221013 15:36:04.246000 30 780 XCSE 20221013 15:36:04.246000 42 779 XCSE 20221013 15:40:13.417000 42 778 XCSE 20221013 15:41:06.035000 41 780 XCSE 20221013 15:43:21.389000 84 786 XCSE 20221013 15:56:44.090000 41 786 XCSE 20221013 15:56:44.090000 41 785 XCSE 20221013 16:01:30.980000 58 789 XCSE 20221013 16:09:19.491000 2 788 XCSE 20221013 16:10:20.433000 50 788 XCSE 20221013 16:10:20.433000 33 788 XCSE 20221013 16:10:20.433000 40 788 XCSE 20221013 16:10:37.547000 2 788 XCSE 20221013 16:10:37.558000 43 789 XCSE 20221013 16:15:41.004000 41 789 XCSE 20221013 16:16:39.187000 41 789 XCSE 20221013 16:21:09.711000 40 790 XCSE 20221013 16:24:52.536000 3 790 XCSE 20221013 16:24:52.536000 70 789 XCSE 20221013 16:33:00.129000 42 789 XCSE 20221013 16:33:26.110000 43 788 XCSE 20221013 16:34:00.403000 41 788 XCSE 20221013 16:34:44.017000 31 788 XCSE 20221013 16:35:22.174000 50 788 XCSE 20221013 16:35:22.174000 111 790 XCSE 20221013 16:38:50.149000 12 790 XCSE 20221013 16:38:50.149000 162 789 XCSE 20221013 16:43:30.430643 40 816 XCSE 20221014 9:01:53.291000 40 831 XCSE 20221014 9:09:23.009000 39 827 XCSE 20221014 9:11:50.070000 20 819 XCSE 20221014 9:24:42.051000 21 819 XCSE 20221014 9:24:42.051000 7 816 XCSE 20221014 9:35:24.080000 32 816 XCSE 20221014 9:35:24.080000 39 819 XCSE 20221014 10:49:10.420000 40 819 XCSE 20221014 10:56:47.742000 41 816 XCSE 20221014 10:59:56.979000 6 815 XCSE 20221014 11:22:22.261000 36 815 XCSE 20221014 11:29:46.556000 6 815 XCSE 20221014 11:29:46.556000 2 815 XCSE 20221014 11:34:34.209782 70 815 XCSE 20221014 11:34:34.209782 28 815 XCSE 20221014 11:34:34.209809 41 814 XCSE 20221014 11:38:30.454000 40 816 XCSE 20221014 11:57:51.994000 202 816 XCSE 20221014 11:57:51.994810 10 816 XCSE 20221014 11:57:51.994810 39 824 XCSE 20221014 14:29:56.020000 39 823 XCSE 20221014 14:38:17.943000 46 829 XCSE 20221014 14:59:39.855000 9 829 XCSE 20221014 14:59:39.855000 13 828 XCSE 20221014 14:59:39.857000 29 828 XCSE 20221014 15:03:11.919000 13 828 XCSE 20221014 15:03:11.919000 42 829 XCSE 20221014 15:09:27.010000 39 828 XCSE 20221014 15:16:19.275000 48 828 XCSE 20221014 15:31:58.930000 42 829 XCSE 20221014 15:33:54.519000 15 831 XCSE 20221014 15:41:01.779000 66 831 XCSE 20221014 15:41:01.779000 42 831 XCSE 20221014 15:41:01.849000 42 830 XCSE 20221014 15:42:35.068000 7 827 XCSE 20221014 15:52:24.111000 32 827 XCSE 20221014 15:52:24.111000 38 827 XCSE 20221014 15:52:24.111000 1 826 XCSE 20221014 15:53:01.264000 20 826 XCSE 20221014 15:53:01.264000 18 826 XCSE 20221014 15:53:01.284000 40 827 XCSE 20221014 15:57:20.215000 34 826 XCSE 20221014 16:00:00.075000 5 826 XCSE 20221014 16:00:00.075000 39 824 XCSE 20221014 16:00:27.891000 42 824 XCSE 20221014 16:01:29.258000 6 824 XCSE 20221014 16:06:11.328000 34 824 XCSE 20221014 16:06:41.369000 6 824 XCSE 20221014 16:06:41.369000 13 823 XCSE 20221014 16:06:41.840000 40 824 XCSE 20221014 16:11:53.122000 39 822 XCSE 20221014 16:14:46.790000 33 823 XCSE 20221014 16:17:50.541000 9 823 XCSE 20221014 16:17:50.544000 41 821 XCSE 20221014 16:22:07.050000 28 820 XCSE 20221014 16:25:28.606000 11 820 XCSE 20221014 16:25:28.606000 6 818 XCSE 20221014 16:33:23.423000 23 818 XCSE 20221014 16:33:23.494000 1 818 XCSE 20221014 16:35:05.087000 25 818 XCSE 20221014 16:35:05.087000 41 818 XCSE 20221014 16:39:13.238000 39 820 XCSE 20221014 16:41:08.261000 40 820 XCSE 20221014 16:42:46.849000 5 819 XCSE 20221014 16:47:58.472256

