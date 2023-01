See how every college football coach on the USA TODAY Sports AFCA panel voted in final Top 25

The 2022 college football season ended the same way that last season ended - with Georgia winning the College Football Playoff national championship game. And the Bulldogs were again the unanimous choice at the top of the USA TODAY Sports AFCA coaches poll.

The rest of the ballots in the final ranking weren't as predictable. TCU reached the national title game and ultimately finished second in the final vote, but it wasn't clear-cut after the Horned Frogs were dominated by Georgia in the national title game. The three other teams that completed the top five - MIchigan, Ohio State and Alabama - each received votes at No. 2 with the Buckeyes leading that group with nine selections. Five coaches voted TCU outside the top four.

There were several other interesting nuances among all the teams receiving votes in the ballots of the final poll which USA TODAY Sports publishes each season. Below are each of those ballots from all 63 coaches that comprise the panel of the last Top 25 ranking of the season.

Tim Albin, Ohio

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Alabama

6. Tennessee

7. Penn State

8. Tulane

9. Washington

10. Florida State

11. Oregon State

12. LSU

13. Oregon

14. Utah

15. Southern California

16. Clemson

17. Kansas State

18. Notre Dame

19. Troy

20. Fresno State

21. Ohio

22. Texas-San Antonio

23. South Alabama

24. Air Force

25. Boise State

Tom Allen, Indiana

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Alabama

6. Tennessee

7. Penn State

8. Washington

9. Tulane

10. Florida State

11. LSU

12. Southern California

13. Kansas State

14. Utah

15. Oregon

16. Clemson

17. Oregon State

18. Notre Dame

19. Mississippi State

20. Troy

21. Pittsburgh

22. Fresno State

23. Minnesota

24. UCLA

25. Duke

Blake Anderson, Utah State

1. Georgia

2. Ohio State

3. TCU

4. Alabama

5. Tennessee

6. Michigan

7. Penn State

8. Washington

9. Florida State

10. Oregon

11. LSU

12. Oregon State

13. Tulane

14. Southern California

15. Kansas State

16. Utah

17. Clemson

18. Notre Dame

19. UCLA

20. Mississippi State

21. Fresno State

22. Troy

23. Air Force

24. Pittsburgh

25. South Carolina

Marcus Arroyo, UNLV

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Alabama

6. Tennessee

7. Penn State

8. Washington

9. Tulane

10. Utah

11. Florida State

12. Southern California

13. Clemson

14. Kansas State

15. Oregon

16. LSU

17. Oregon State

18. Notre Dame

19. Troy

20. Mississippi State

21. UCLA

22. Pittsburgh

23. South Carolina

24. Fresno State

25. Texas

Dino Babers, Syracuse

1. Georgia

2. TCU

3. Alabama

4. Michigan

5. Tennessee

6. Florida State

7. Ohio State

8. Penn State

9. Tulane

10. Washington

11. Southern California

12. Clemson

13. Utah

14. Oregon State

15. Kansas State

16. Oregon

17. LSU

18. Notre Dame

19. North Carolina

20. Pittsburgh

21. Troy

22. South Alabama

23. Mississippi State

24. Duke

25. Texas-San Antonio

Mike Bloomgren, Rice

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Tennessee

6. Alabama

7. Penn State

8. Washington

9. Florida State

10. Tulane

11. Southern California

12. LSU

13. Oregon State

14. Oregon

15. Utah

16. Kansas State

17. Clemson

18. Notre Dame

19. Mississippi State

20. Troy

21. Pittsburgh

22. South Carolina

23. Texas Tech

24. Texas-San Antonio

25. Texas

Brent Brennan, San Jose State

1. Georgia

2. TCU

3. Ohio State

4. Michigan

5. Tennessee

6. Alabama

7. Penn State

8. Washington

9. Clemson

10. Florida State

11. Tulane

12. Kansas State

13. Utah

14. Southern California

15. LSU

16. Oregon

17. Oregon State

18. Notre Dame

19. Troy

20. Fresno State

21. Mississippi State

22. Pittsburgh

23. Duke

24. Air Force

25. Texas-San Antonio

Neal Brown, West Virginia

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Alabama

6. Tennessee

7. Penn State

8. Tulane

9. Kansas State

10. Utah

11. Washington

12. Clemson

13. Florida State

14. Oregon State

15. Southern California

16. Oregon

17. LSU

18. Notre Dame

19. Mississippi State

20. Troy

21. Minnesota

22. Pittsburgh

23. Air Force

24. Texas

25. Texas-San Antonio

Troy Calhoun, Air Force

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Alabama

5. Ohio State

6. Tennessee

7. Washington

8. Penn State

9. Tulane

10. Oregon State

11. Kansas State

12. Utah

13. Clemson

14. Florida State

15. Oregon

16. LSU

17. Southern California

18. Troy

19. Air Force

20. Fresno State

21. Boise State

22. Mississippi State

23. Notre Dame

24. South Alabama

25. Texas Tech

Jamey Chadwell, Coastal Carolina

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Alabama

6. Tennessee

7. Penn State

8. Tulane

9. Washington

10. Florida State

11. Utah

12. Clemson

13. Kansas State

14. Southern California

15. Oregon State

16. Oregon

17. LSU

18. UCLA

19. Notre Dame

20. Troy

21. Duke

22. Mississippi State

23. Wake Forest

24. South Carolina

25. Texas-San Antonio

Dave Clawson, Wake Forest

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Tennessee

6. Alabama

7. Penn State

8. Washington

9. Clemson

10. Florida State

11. LSU

12. Tulane

13. Utah

14. Oregon State

15. Oregon

16. Southern California

17. Kansas State

18. Pittsburgh

19. Notre Dame

20. Mississippi State

21. UCLA

22. Minnesota

23. North Carolina

24. Duke

25. Wake Forest

Sonny Cumbie, Louisiana Tech

1. Georgia

2. TCU

3. Alabama

4. Michigan

5. Ohio State

6. Penn State

7. Tennessee

8. Washington

9. Florida State

10. LSU

11. Oregon

12. Kansas State

13. Oregon State

14. Utah

15. Clemson

16. Tulane

17. Southern California

18. Notre Dame

19. Mississippi State

20. Troy

21. South Carolina

22. Duke

23. Fresno State

24. Air Force

25. UCLA

Kalen DeBoer, Washington

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Alabama

6. Washington

7. Tennessee

8. Penn State

9. LSU

10. Kansas State

11. Florida State

12. Utah

13. Clemson

14. Tulane

15. Southern California

16. Oregon State

17. Oregon

18. Air Force

19. Pittsburgh

20. Notre Dame

21. Fresno State

22. Troy

23. South Carolina

24. Mississippi State

25. UCLA

Jake Dickert, Washington State

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Alabama

6. Tennessee

7. Washington

8. Penn State

9. Florida State

10. Southern California

11. Utah

12. Oregon State

13. Oregon

14. LSU

15. Tulane

16. Clemson

17. Kansas State

18. Notre Dame

19. Mississippi State

20. Troy

21. Fresno State

22. UCLA

23. Pittsburgh

24. Wake Forest

25. Texas-San Antonio

Dana Dimel, Texas-El Paso

1. Georgia

2. Alabama

3. Michigan

4. Ohio State

5. Tennessee

6. Utah

7. Penn State

8. Southern California

9. TCU

10. Tulane

11. Clemson

12. Washington

13. Kansas State

14. Oregon

15. Florida State

16. Oregon State

17. LSU

18. South Carolina

19. Texas-San Antonio

20. Notre Dame

21. UCLA

22. Troy

23. North Carolina

24. Central Florida

25. Mississippi State

Dave Doeren, North Carolina State

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Alabama

6. Penn State

7. Kansas State

8. Tennessee

9. Washington

10. Florida State

11. Tulane

12. Southern California

13. Oregon State

14. Utah

15. Clemson

16. Oregon

17. LSU

18. Mississippi State

19. UCLA

20. Notre Dame

21. Texas

22. South Carolina

23. Fresno State

24. Troy

25. Boise State

Stan Drayton, Temple

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Alabama

6. Tennessee

7. Penn State

8. Washington

9. Florida State

10. Tulane

11. Southern California

12. Kansas State

13. Utah

14. Clemson

15. Oregon

16. LSU

17. Oregon State

18. Notre Dame

19. UCLA

20. South Carolina

21. Texas

22. Mississippi State

23. Troy

24. Texas-San Antonio

25. Fresno State

Sonny Dykes, TCU

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Tennessee

6. Alabama

7. Penn State

8. Washington

9. Southern California

10. Florida State

11. Tulane

12. LSU

13. Oregon

14. Kansas State

15. Clemson

16. Utah

17. Oregon State

18. Notre Dame

19. Mississippi State

20. Troy

21. Texas-San Antonio

22. UCLA

23. Air Force

24. Fresno State

25. Boise State

Mike Elko, Duke

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Alabama

5. Ohio State

6. Penn State

7. Tennessee

8. Washington

9. Tulane

10. Florida State

11. LSU

12. Oregon State

13. Southern California

14. Oregon

15. Notre Dame

16. Clemson

17. Kansas State

18. Utah

19. Mississippi State

20. Pittsburgh

21. Minnesota

22. UCLA

23. Troy

24. Duke

25. Boise State

Luke Fickell, Cincinnati

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Tennessee

6. Alabama

7. Penn State

8. Tulane

9. Southern California

10. Clemson

11. Kansas State

12. Utah

13. Washington

14. Florida State

15. LSU

16. Oregon State

17. Oregon

18. Notre Dame

19. Troy

20. Mississippi State

21. Pittsburgh

22. UCLA

23. Duke

24. South Carolina

25. Cincinnati

Jedd Fisch, Arizona

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Alabama

6. Tennessee

7. Penn State

8. Washington

9. Florida State

10. Tulane

11. Kansas State

12. Utah

13. Southern California

14. Clemson

15. LSU

16. Oregon

17. Notre Dame

18. Oregon State

19. Pittsburgh

20. Troy

21. Mississippi State

22. UCLA

23. Fresno State

24. Texas

25. South Carolina

Pat Fitzgerald, Northwestern

1. Georgia

2. TCU

3. Ohio State

4. Michigan

5. Tennessee

6. Alabama

7. Penn State

8. Utah

9. Clemson

10. Tulane

11. Washington

12. LSU

13. Kansas State

14. Florida State

15. Southern California

16. Oregon State

17. Notre Dame

18. Oregon

19. South Carolina

20. Mississippi State

21. UCLA

22. Texas

23. Troy

24. Air Force

25. Duke

James Franklin, Penn State

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Tennessee

6. Alabama

7. Penn State

8. Washington

9. Utah

10. Tulane

11. Southern California

12. Kansas State

13. Clemson

14. Florida State

15. LSU

16. Oregon State

17. Oregon

18. Notre Dame

19. Mississippi State

20. Minnesota

21. UCLA

22. Iowa

23. South Carolina

24. Texas

25. Troy

Marcus Freeman, Notre Dame

1. Georgia

2. Ohio State

3. Alabama

4. Michigan

5. TCU

6. Tennessee

7. Penn State

8. Washington

9. Tulane

10. Southern California

11. Florida State

12. LSU

13. Oregon

14. Oregon State

15. Notre Dame

16. Kansas State

17. Utah

18. Clemson

19. Pittsburgh

20. UCLA

21. Mississippi State

22. South Carolina

23. Troy

24. Texas Tech

25. Duke

Huge Freeze, Liberty

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Alabama

6. Tennessee

7. Penn State

8. Washington

9. Tulane

10. Utah

11. Florida State

12. Clemson

13. Oregon

14. LSU

15. Southern California

16. Oregon State

17. Notre Dame

18. Mississippi State

19. Troy

20. South Carolina

21. Texas-San Antonio

22. Texas

23. Pittsburgh

24. UCLA

25. Fresno State

Willie Fritz, Tulane

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Alabama

6. Tennessee

7. Tulane

8. Penn State

9. Washington

10. Utah

11. Florida State

12. Southern California

13. Kansas State

14. LSU

15. Clemson

16. Oregon

17. Oregon State

18. Notre Dame

19. UCLA

20. Troy

21. South Carolina

22. Texas

23. Fresno State

24. Air Force

25. Ohio

Danny Gonzales, New Mexico

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Alabama

6. Penn State

7. Tennessee

8. Washington

9. LSU

10. Tulane

11. Florida State

12. Kansas State

13. Clemson

14. Utah

15. Southern California

16. Oregon State

17. Oregon

18. Fresno State

19. Air Force

20. Notre Dame

21. South Carolina

22. UCLA

23. Troy

24. Mississippi State

25. Boise State

Jeff Hafley, Boston College

1. Georgia

2. Ohio State

3. Michigan

4. Alabama

5. TCU

6. Tennessee

7. Penn State

8. Washington

9. Florida State

10. Tulane

11. Oregon

12. Clemson

13. Utah

14. Southern California

15. LSU

16. Oregon State

17. Kansas State

18. Notre Dame

19. Mississippi State

20. Pittsburgh

21. Troy

22. Fresno State

23. UCLA

24. Texas

25. Minnesota

Will Hall, Southern Mississippi

1. Georgia

2. Michigan

3. Ohio State

4. Alabama

5. Tennessee

6. TCU

7. Penn State

8. Washington

9. Florida State

10. Tulane

11. Utah

12. Southern California

13. Oregon

14. Clemson

15. LSU

16. Oregon State

17. Kansas State

18. Notre Dame

19. Troy

20. Mississippi State

21. UCLA

22. Pittsburgh

23. South Carolina

24. Duke

25. Fresno State

Thomas Hammock, Northern Illinois

1. Georgia

2. TCU

3. Ohio State

4. Michigan

5. Alabama

6. Tennessee

7. Penn State

8. Washington

9. Tulane

10. Utah

11. Florida State

12. Southern California

13. Clemson

14. Kansas State

15. Oregon

16. LSU

17. Oregon State

18. Notre Dame

19. Troy

20. Mississippi State

21. UCLA

22. Pittsburgh

23. South Carolina

24. Fresno State

25. Texas

Tyson Helton, Western Kentucky

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Tennessee

6. Alabama

7. Penn State

8. Washington

9. Florida State

10. Tulane

11. Utah

12. Southern California

13. Clemson

14. Kansas State

15. LSU

16. Oregon

17. Oregon State

18. Notre Dame

19. Mississippi State

20. Troy

21. UCLA

22. Pittsburgh

23. South Carolina

24. Texas-San Antonio

25. Air Force

Brady Hoke, San Diego State

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Tennessee

6. Alabama

7. Penn State

8. Utah

9. Kansas State

10. Washington

11. Tulane

12. Southern California

13. Oregon

14. Clemson

15. LSU

16. Texas

17. Florida State

18. Oregon State

19. Notre Dame

20. Mississippi State

21. Fresno State

22. Troy

23. UCLA

24. Boise State

25. Air Force

Dana Holgorsen, Houston

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Tennessee

6. Alabama

7. Tulane

8. Penn State

9. Utah

10. Kansas State

11. Florida State

12. Southern California

13. Washington

14. Clemson

15. Oregon

16. LSU

17. Oregon State

18. Notre Dame

19. Mississippi State

20. Troy

21. Pittsburgh

22. UCLA

23. Texas-San Antonio

24. South Carolina

25. Fresno State

Butch Jones, Arkansas State

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Alabama

6. Penn State

7. Tennessee

8. Washington

9. Tulane

10. Utah

11. Florida State

12. Southern California

13. Clemson

14. Kansas State

15. Oregon

16. Oregon State

17. LSU

18. Notre Dame

19. Troy

20. Mississippi State

21. Pittsburgh

22. UCLA

23. South Carolina

24. Texas

25. Boise State

Chris Klieman, Kansas State

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Alabama

6. Tennessee

7. Penn State

8. Washington

9. Tulane

10. Kansas State

11. Clemson

12. Florida State

13. Utah

14. Oregon State

15. Southern California

16. LSU

17. Oregon

18. Notre Dame

19. Mississippi State

20. Pittsburgh

21. Fresno State

22. Troy

23. Minnesota

24. South Carolina

25. Texas Tech

Rhett Lashlee, SMU

1. Georgia

2. Ohio State

3. Alabama

4. TCU

5. Michigan

6. Tennessee

7. Penn State

8. Washington

9. Tulane

10. Florida State

11. Utah

12. Southern California

13. LSU

14. Oregon

15. Clemson

16. Kansas State

17. Oregon State

18. Notre Dame

19. UCLA

20. Mississippi State

21. Pittsburgh

22. South Carolina

23. Brigham Young

24. Maryland

25. Troy

Lance Leipold, Kansas

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Penn State

6. Alabama

7. Tennessee

8. Washington

9. Utah

10. Tulane

11. Clemson

12. Kansas State

13. Southern California

14. Florida State

15. Oregon

16. LSU

17. Oregon State

18. Notre Dame

19. Troy

20. Mississippi State

21. Fresno State

22. UCLA

23. Duke

24. Minnesota

25. Texas

Tim Lester, Western Michigan

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Alabama

6. Penn State

7. Tennessee

8. Washington

9. Florida State

10. Tulane

11. LSU

12. Clemson

13. Utah

14. Southern California

15. Oregon State

16. Oregon

17. Kansas State

18. Notre Dame

19. Mississippi State

20. South Carolina

21. Pittsburgh

22. UCLA

23. Texas

24. Troy

25. Texas-San Antonio

Sean Lewis, Kent State

1. Georgia

2. Ohio State

3. Alabama

4. TCU

5. Michigan

6. Tennessee

7. Penn State

8. Washington

9. Southern California

10. Florida State

11. Tulane

12. Utah

13. Clemson

14. Kansas State

15. LSU

16. Oregon

17. Oregon State

18. Notre Dame

19. Mississippi State

20. South Carolina

21. UCLA

22. Troy

23. Fresno State

24. Duke

25. Pittsburgh

Mike Locksley, Maryland

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Alabama

6. Penn State

7. Tennessee

8. Washington

9. Tulane

10. Oregon

11. Florida State

12. Southern California

13. Oregon State

14. Utah

15. Clemson

16. LSU

17. Kansas State

18. Notre Dame

19. Troy

20. Pittsburgh

21. UCLA

22. Mississippi State

23. Duke

24. Minnesota

25. Maryland

Mike MacIntyre, Florida International

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Tennessee

6. Alabama

7. Penn State

8. Washington

9. Tulane

10. Clemson

11. Kansas State

12. Utah

13. Florida State

14. Southern California

15. LSU

16. Oregon State

17. Oregon

18. Mississippi State

19. Notre Dame

20. Troy

21. UCLA

22. Fresno State

23. North Carolina

24. Duke

25. Texas-San Antonio

Chuck Martin, Miami (Ohio)

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Alabama

6. Tennessee

7. Clemson

8. Penn State

9. Washington

10. Florida State

11. LSU

12. Oregon State

13. Utah

14. Oregon

15. Kansas State

16. Tulane

17. Southern California

18. Notre Dame

19. UCLA

20. South Carolina

21. Texas

22. Mississippi State

23. Troy

24. Texas-San Antonio

25. Fresno State

Joey McGuire, Texas Tech

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Tennessee

6. Alabama

7. Penn State

8. Washington

9. Tulane

10. Kansas State

11. Clemson

12. Florida State

13. LSU

14. Utah

15. Southern California

16. Oregon State

17. Oregon

18. Notre Dame

19. Mississippi State

20. North Carolina

21. Pittsburgh

22. UCLA

23. South Carolina

24. Troy

25. Texas Tech

Jeff Monken, Army

1. Georgia

2. TCU

3. Ohio State

4. Michigan

5. Tennessee

6. Alabama

7. Penn State

8. Washington

9. Clemson

10. Florida State

11. Oregon State

12. Utah

13. Tulane

14. Oregon

15. Kansas State

16. Southern California

17. LSU

18. Notre Dame

19. Mississippi State

20. Troy

21. Pittsburgh

22. Fresno State

23. Minnesota

24. South Carolina

25. UCLA

Joe Moorhead, Akron

1. Georgia

2. Ohio State

3. TCU

4. Michigan

5. Alabama

6. Penn State

7. Tennessee

8. Notre Dame

9. Utah

10. Southern California

11. Washington

12. Florida State

13. Clemson

14. LSU

15. Oregon State

16. Tulane

17. Kansas State

18. South Carolina

19. Mississippi State

20. Minnesota

21. Oregon

22. Iowa

23. Troy

24. Air Force

25. Pittsburgh

Jim Mora, Connecticut

1. Georgia

2. TCU

3. Alabama

4. Michigan

5. Ohio State

6. Tennessee

7. Penn State

8. Washington

9. Florida State

10. Oregon

11. Oregon State

12. Tulane

13. Southern California

14. Utah

15. Clemson

16. LSU

17. Notre Dame

18. Texas-San Antonio

19. Troy

20. Mississippi State

21. Pittsburgh

22. Fresno State

23. UCLA

24. Minnesota

25. Duke

Billy Napier, Florida

1. Georgia

2. TCU

3. Ohio State

4. Michigan

5. Alabama

6. Tennessee

7. Penn State

8. Florida State

9. Oregon State

10. Washington

11. LSU

12. Clemson

13. Tulane

14. Oregon

15. Kansas State

16. Notre Dame

17. Southern California

18. Utah

19. Mississippi State

20. Pittsburgh

21. UCLA

22. Troy

23. South Carolina

24. Texas

25. Texas-San Antonio

Pat Narduzzi, Pittsburgh

1. Georgia

2. Ohio State

3. Alabama

4. Tennessee

5. TCU

6. Michigan

7. Clemson

8. Washington

9. Penn State

10. Florida State

11. Tulane

12. Oregon

13. Southern California

14. Utah

15. Kansas State

16. LSU

17. Oregon State

18. Pittsburgh

19. Notre Dame

20. North Carolina

21. UCLA

22. Mississippi State

23. South Carolina

24. Troy

25. Mississippi

Ken Niumatalolo, Navy

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Tennessee

6. Alabama

7. Penn State

8. Washington

9. Tulane

10. Clemson

11. Southern California

12. Florida State

13. LSU

14. Oregon State

15. Kansas State

16. Oregon

17. Mississippi State

18. Utah

19. Troy

20. Notre Dame

21. South Carolina

22. Texas Tech

23. Texas

24. Pittsburgh

25. Iowa

Sam Pittman, Arkansas

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Tennessee

6. Alabama

7. Penn State

8. Washington

9. Tulane

10. Kansas State

11. Utah

12. Clemson

13. Southern California

14. Florida State

15. LSU

16. Oregon State

17. Oregon

18. Mississippi State

19. UCLA

20. Troy

21. Notre Dame

22. North Carolina

23. Pittsburgh

24. Fresno State

25. Texas-San Antonio

Brent Pry, Virginia Tech

1. Georgia

2. Ohio State

3. TCU

4. Michigan

5. Alabama

6. Tennessee

7. Penn State

8. Washington

9. Florida State

10. Clemson

11. Utah

12. LSU

13. Tulane

14. Southern California

15. Kansas State

16. Oregon

17. Oregon State

18. Notre Dame

19. Mississippi State

20. UCLA

21. South Carolina

22. Troy

23. Pittsburgh

24. Duke

25. Texas

Nick Saban, Alabama

1. Georgia

2. Alabama

3. TCU

4. Michigan

5. Ohio State

6. Tennessee

7. Penn State

8. Washington

9. Utah

10. Tulane

11. Florida State

12. Kansas State

13. Southern California

14. Clemson

15. Oregon State

16. Oregon

17. LSU

18. UCLA

19. Notre Dame

20. Mississippi State

21. Minnesota

22. Troy

23. Texas

24. South Carolina

25. Maryland

Scott Satterfield, Louisville

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Tennessee

6. Alabama

7. Penn State

8. Clemson

9. Tulane

10. Southern California

11. Kansas State

12. Washington

13. Utah

14. Florida State

15. LSU

16. Oregon State

17. Oregon

18. Troy

19. Notre Dame

20. Pittsburgh

21. UCLA

22. Mississippi State

23. Louisville

24. Cincinnati

25. Minnesota

Greg Schiano, Rutgers

1. Georgia

2. Ohio State

3. Michigan

4. TCU

5. Alabama

6. Penn State

7. Tennessee

8. Utah

9. Southern California

10. Clemson

11. LSU

12. Tulane

13. Kansas State

14. Washington

15. Florida State

16. Oregon

17. Oregon State

18. Notre Dame

19. Mississippi State

20. Minnesota

21. UCLA

22. Duke

23. Pittsburgh

24. Troy

25. Purdue

Kirby Smart, Georgia

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Tennessee

6. Alabama

7. Penn State

8. Southern California

9. Utah

10. Washington

11. Kansas State

12. LSU

13. Clemson

14. Oregon State

15. Oregon

16. Tulane

17. Notre Dame

18. Florida State

19. UCLA

20. Texas

21. South Carolina

22. Mississippi State

23. Troy

24. Texas-San Antonio

25. Pittsburgh

Jake Spavital, Texas State

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Alabama

6. Tennessee

7. Penn State

8. Washington

9. Tulane

10. Utah

11. Florida State

12. LSU

13. Southern California

14. Clemson

15. Kansas State

16. Oregon State

17. Oregon

18. Notre Dame

19. Troy

20. Mississippi State

21. Fresno State

22. Pittsburgh

23. South Carolina

24. UCLA

25. Texas-San Antonio

Rick Stockstill, Middle Tennessee

1. Georgia

2. TCU

3. Alabama

4. Ohio State

5. Tennessee

6. Michigan

7. Penn State

8. Washington

9. Clemson

10. Florida State

11. Utah

12. LSU

13. Oregon

14. Tulane

15. Southern California

16. Oregon State

17. Kansas State

18. Notre Dame

19. South Carolina

20. Mississippi State

21. Troy

22. Texas-San Antonio

23. Minnesota

24. Pittsburgh

25. North Carolina

Jon Sumrall, Troy

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Tennessee

6. Alabama

7. Penn State

8. Washington

9. Tulane

10. Kansas State

11. Utah

12. Southern California

13. Clemson

14. LSU

15. Florida State

16. Oregon State

17. Oregon

18. Troy

19. Notre Dame

20. Mississippi State

21. Pittsburgh

22. Texas-San Antonio

23. UCLA

24. South Carolina

25. Fresno State

Jeff Tedford, Fresno State

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Alabama

6. Tennessee

7. Penn State

8. Washington

9. Tulane

10. Utah

11. Kansas State

12. Southern California

13. Clemson

14. Florida State

15. Oregon

16. LSU

17. Oregon State

18. Notre Dame

19. UCLA

20. Mississippi State

21. Troy

22. Fresno State

23. Pittsburgh

24. Air Force

25. Boise State

Jeff Traylor, Texas-San Antonio

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Tennessee

6. Alabama

7. Penn State

8. Washington

9. Florida State

10. LSU

11. Clemson

12. Tulane

13. Kansas State

14. Oregon State

15. Oregon

16. Utah

17. Southern California

18. Notre Dame

19. Troy

20. Texas-San Antonio

21. Mississippi State

22. South Carolina

23. Fresno State

24. Pittsburgh

25. Texas Tech

Mel Tucker, Michigan State

1. Georgia

2. TCU

3. Michigan

4. Ohio State

5. Alabama

6. Tennessee

7. Penn State

8. Washington

9. Tulane

10. Florida State

11. Oregon

12. LSU

13. Southern California

14. Utah

15. Clemson

16. Kansas State

17. Oregon State

18. Notre Dame

19. Mississippi State

20. Troy

21. South Carolina

22. Fresno State

23. UCLA

24. North Carolina

25. Texas-San Antonio

Kyle Whittingham, Utah

1. Georgia

2. TCU

3. Ohio State

4. Michigan

5. Tennessee

6. Alabama

7. Penn State

8. Tulane

9. LSU

10. Utah

11. Washington

12. Southern California

13. Oregon State

14. Oregon

15. Clemson

16. Florida State

17. Kansas State

18. Notre Dame

19. Mississippi State

20. Troy

21. Fresno State

22. Duke

23. UCLA

24. Boise State

25. Texas-San Antonio

Ken Wilson, Nevada

1. Georgia

2. TCU

3. Ohio State

4. Michigan

5. Alabama

6. Washington

7. Penn State

8. Tennessee

9. Oregon

10. Kansas State

11. Tulane

12. Utah

13. Clemson

14. Oregon State

15. Southern California

16. LSU

17. Florida State

18. Fresno State

19. Mississippi State

20. Boise State

21. Notre Dame

22. Troy

23. Air Force

24. Pittsburgh

25. UCLA

This article originally appeared on USA TODAY: College football rankings: Coaches' ballots for final poll revealed