Safeway Open 2018 odds: What are Brendan Steele's chances of pulling off a historic three-peat?

There are no weeks off when it comes to the PGA Tour. Quite literally. Just a couple days after the conclusion of the Ryder Cup, and a week after the Tour Championship, the fall season commences Thursday on the North Course at Silverado Resort and Spa in Napa, Calif., with the Safeway Open.

This will be the PGA Tour debut for many of the rookies graduating from the Web.com Tour, so you might not recognize as many names as you’re used to knowing. Only two players from the top 50 in the world will tee it up this week (Patrick Cantlay and Phil Mickelson). Given that fact, there might be more value when it comes to the Safeway Open odds than normal weeks.

California native Brendan Steele has won the previous two Safeway Opens. Can he make it three in a row? He’d become the first player since 2011 to three-peat at the same event, when Steve Stricker took down his third consecutive John Deere Classic. The odds give him a 40-1 chance of doing so—Steele missed the cut in four of his five final events of the year. And he finished inside the top 40 in only one of his final 10 events of the season. So it might be a surprise to some to see him with one of the better odds of the week, according to oddsmakers.

(Odds to win -- courtesy of Sportsbook.ag)

Patrick Cantlay: 14-1

Brandt Snedeker: 18-1

Jon Curran: 23-1 (The Sportsbook odds interestingly made Curran the third biggest favorite to win at the Safeway Open. DraftKings puts him at 500-1 to win, while FanDuel has him at 250-1.)

Phil Mickelson: 25-1

Joaquin Niemann: 27-1

Brendan Steele: 30-1

Emiliano Grillo: 30-1

Ryan Moore: 30-1

Abraham Ancer: 35-1

Adam Hadwin: 35-1

Beau Hossler: 35-1

Denny Mccarthy: 35-1

Harold Varner III: 40-1

Kevin Tway: 45-1

Luke List: 45-1

Peter Uihlein: 45-1

Russell Knox: 45-1

Sangmoon Bae: 45-1

Bud Cauley: 50-1

Chez Reavie: 50-1

Chris Kirk: 50-1

Dylan Frittelli: 50-1

J.B. Holmes: 50-1

Jamie Lovemark: 50-1

Jason Dufner: 50-1

Joey Garber: 50-1

Kevin Streelman: 50-1

Ollie Schniederjans: 50-1

Russell Henley: 50-1

Andrew Landry: 60-1

Cameron Davis: 60-1

Chesson Hadley: 60-1

Martin Laird: 60-1

Patrick Rodgers: 60-1

Danny Lee: 70-1

Scott Piercy: 70-1

Sungjae Im: 75-1

Anirban Lahiri: 80-1

Brady Schnell: 80-1

Bronson Burgoon: 80-1

Hank Lebioda: 80-1

Hunter Mahan: 80-1

Jose de Jesus Rodriguez: 80-1

Kramer Hickok: 80-1

Mark Mulder: 80-1

Martin Piller: 80-1

Matt Jones: 80-1

Peter Malnati: 80-1

Ricky Barnes: 80-1

Sam Ryder: 80-1

Shawn Stefani: 80-1

Cameron Champ: 85-1

Jeff Brehaut: 90-1

Anders Albertson: 110-1

Bill Haas: 110-1

Brandon Hagy: 110-1

Danny Willett: 110-1

Harris English: 110-1

Jonas Blixt: 110-1

Lucas Glover: 110-1

Roberto Castro: 110-1

Whee Kim: 110-1

Adam Schenk: 120-1

Hudson Swafford: 120-1

Joel Dahmen: 120-1

Mackenzie Hughes: 120-1

Nick Watney: 120-1

Trey Mullinax: 120-1

Alex Prugh: 140-1

Brian Stuard: 140-1

Curtis Luck: 140-1

Grayson Murray: 140-1

Nick Taylor: 140-1

Sam Burns: 140-1

Sam Saunders: 140-1

Chad Campbell: 160-1

Jhonattan Vegas: 160-1

Johnson Wagner: 160-1

Michael Thompson: 160-1

Richy Werenski: 160-1

Roberto Diaz: 160-1

Seamus Power: 160-1

Sung Kang: 160-1

Ted Potter Jr.: 160-1

Troy Merritt: 160-1

J.J. Spaun: 170-1

Brandon Harkins: 180-1

Corey Conners: 180-1

Ben Crane: 190-1

Carlos Ortiz: 190-1

David Hearn: 190-1

Fabian Gomez: 190-1

James Hahn: 190-1

Kelly Kraft: 190-1

Michael Kim: 190-1

Robert Streb: 190-1

Roger Sloan: 190-1

Sean O’Hair: 190-1

Stephan Jaeger: 190-1

Tom Hoge: 190-1

Tyler Duncan: 190-1

Tyler McCumber: 190-1

Tyrone Van Aswegen: 190-1

Chris Stroud: 220-1

Jim Knous: 220-1

John Huh: 220-1

Max Homa: 220-1

Vaughn Taylor: 220-1

Wes Roach: 220-1

Scott Brown: 230-1

J.T. Poston: 240-1

Ryan Blaum: 240-1

Ben Silverman: 250-1

Jonathan Byrd: 250-1

Josh Teater: 250-1

Nate Lashley: 250-1

Adam Svensson: 250-1

Cameron Tringale: 300-1

Chase Wright: 300-1

Kyle Jones: 300-1

Sepp Straka: 300-1

Seth Reeves: 300-1

Wesley Bryan: 300-1

Maverick McNealy: 450-1

Scott Langley: 450-1

Sebastian Munoz: 450-1

Chris Thompson: 600-1

Cody Gribble: 600-1

Fred Couples: 600-1

J.J. Henry: 600-1

Jim Herman: 600-1

John Chin: 600-1

Julian Etulain: 600-1

Kyoung-Hoon Lee: 600-1

Wyndham Clark: 600-1

John Senden: 650-1

Adam Long: 700-1

Chad Collins: 700-1

Dominic Bozzelli: 700-1

Martin Trainer: 700-1

Odds to Finish Top-5/Top-10 (DraftKings)

Patrick Cantlay: Top 5: +250 (bet $100 to win $250) | Top 10: +100. (bet $100 to win $100)

Brandt Snedeker: Top 5: +500 (bet $100 to win $500) | Top 10: +200. (bet $100 to win $200)

Jon Curran: Top 5: +10000 | Top 10: +6600. (The Sportsbook.ag odds interestingly made Curran the third biggest favorite to win at the Safeway Open. DraftKings puts him at 500-1 to win, while FanDuel has him at 250-1.)

Phil Mickelson: Top 5: +550 | Top 10: +225.

Joaquin Niemann: Top 5: +900 | Top 10: +333.

Brendan Steele: Top 5: +1100 | Top 10: +500.

Emiliano Grillo: Top 5: +550 | Top 10: +200.

Ryan Moore: Top 5: +500 | Top 10: +200.

Abraham Ancer: Top 5: +1100 | Top 10: +500.

Adam Hadwin: Top 5: +800 | Top 10: +275.

Beau Hossler: Top 5: +1000 | Top 10: +450.

Denny Mccarthy: Top 5: +900 | Top 10: +400.

Harold Varner III: Top 5: +1400 | Top 10: +700.

Kevin Tway: Top 5: +1400 | Top 10: +700.

Luke List: Top 5: +900 | Top 10: +333.

Peter Uihlein: Top 5: +1100 | Top 10: +500.

Russell Knox: Top 5: +900 | Top 10: +400.

Sangmoon Bae: Top 5: +1000 | Top 10: +450.

Bud Cauley: Top 5: +1600 | Top 10: +800.

Chez Reavie: Top 5: +900 | Top 10: +400.

Chris Kirk: Top 5: +1100 | Top 10: +500.

Dylan Frittelli: Top 5: +1100 | Top 10: +500.

J.B. Holmes: Top 5: +1400 | Top 10: +700.

Jamie Lovemark: Top 5: +1400 | Top 10: +600.

Jason Dufner: Top 5: +1400 | Top 10: +600.

Joey Garber: Top 5: +10000 | Top 10: +6600.

Kevin Streelman: Top 5: +1800 | Top 10: +900.

Ollie Schniederjans: Top 5: +1400 | Top 10: +650.

Russell Henley: Top 5: +900 | Top 10: +400.

Andrew Landry: Top 5: +1400 | Top 10: +700.

Cameron Davis: Top 5: +1600 | Top 10: +800.

Chesson Hadley: Top 5: +1400 | Top 10: +650.

Martin Laird: Top 5: +1400 | Top 10: +700.

Patrick Rodgers: Top 5: +1600 | Top 10: +800.

Danny Lee: Top 5: +1400 | Top 10: +650.

Scott Piercy: Top 5: +1100 | Top 10: +500.

Sungjae Im: Top 5: +2000 | Top 10: +1000.

Anirban Lahiri: Top 5: +2200 | Top 10: +1000.

Brady Schnell: Top 5: +6600 | Top 10: +2500.

Bronson Burgoon: Top 5: +1600 | Top 10: +800.

Hank Lebioda: Top 5: +5500 | Top 10: +2200.

Hunter Mahan: Top 5: +2200 | Top 10: +1000.

Jose de Jesus Rodriguez: Top 5: +10000 | Top 10: +5000.

Kramer Hickok: Top 5: +2200 | Top 10: +1000.

Mark Mulder: Top 5: +10000 | Top 10: +6600.

Martin Piller: Top 5: +7000 | Top 10: +2800.

Matt Jones: Top 5: +1400 | Top 10: +750.

Peter Malnati: Top 5: +2200 | Top 10: +1000.

Ricky Barnes: Top 5: +8000 | Top 10: +2800.

Sam Ryder: Top 5: +2000 | Top 10: +1000.

Shawn Stefani: Top 5: +1600 | Top 10: +750.

Cameron Champ: Top 5: +1800 | Top 10: +900.

Jeff Brehaut: Top 5: +10000 | Top 10: +6600.

Anders Albertson: Top 5: +2500 | Top 10: +1200.

Bill Haas: Top 5: +1800 | Top 10: +900.

Brandon Hagy: Top 5: +2800 | Top 10: +1200.

Danny Willett: Top 5: +2800 | Top 10: +1200.

Harris English: Top 5: +3300 | Top 10: +1400.

Jonas Blixt: Top 5: +8000 | Top 10: +4000.

Lucas Glover: Top 5: +1100 | Top 10: +500.

Roberto Castro: Top 5: +2800 | Top 10: +1200.

Whee Kim: Top 5: +2500 | Top 10: +1100.

Adam Schenk: Top 5: +1600 | Top 10: +800.

Hudson Swafford: Top 5: +2000 | Top 10: +1000.

Joel Dahmen: Top 5: +2800 | Top 10: +1200.

Mackenzie Hughes: Top 5: +2800 | Top 10: +1200.

Nick Watney: Top 5: +1800 | Top 10: +900.

Trey Mullinax: Top 5: +2500 | Top 10: +1100.

Alex Prugh: Top 5: +2800 | Top 10: +1200.

Brian Stuard: Top 5: +2800 | Top 10: +1200.

Curtis Luck: Top 5: +2800 | Top 10: +1200.

Grayson Murray: Top 5: +2800 | Top 10: +1200.

Nick Taylor: Top 5: +2800 | Top 10: +1200.

Sam Burns: Top 5: +2500 | Top 10: +1200.

Sam Saunders: Top 5: +2800 | Top 10: +1200.

Chad Campbell: Top 5: +2000 | Top 10: +1000.

Jhonattan Vegas: Top 5: +1400 | Top 10: +750.

Johnson Wagner: Top 5: +3300 | Top 10: +1400.

Michael Thompson: Top 5: +1800 | Top 10: +900.

Richy Werenski: Top 5: +2800 | Top 10: +1200.

Roberto Diaz: Top 5: +3300 | Top 10: +1400.

Seamus Power: Top 5: +2200 | Top 10: +1000.

Sung Kang: Top 5: +4000 | Top 10: +2000.

Ted Potter Jr.: Top 5: +1800 | Top 10: +900.

Troy Merritt: Top 5: +2800 | Top 10: +1200.

J.J. Spaun: Top 5: +1800 | Top 10: +800.

Brandon Harkins: Top 5: +2200 | Top 10: +1000.

Corey Conners:. Top 5: +2200 | Top 10: +1000.

Ben Crane: Top 5: +1800 | Top 10: +900.

Carlos Ortiz: Top 5: +3300 | Top 10: +1400.

David Hearn: Top 5: +2200 | Top 10: +1000.

Fabian Gomez: Top 5: +2000 | Top 10: +1000.

James Hahn: Top 5: +1800 | Top 10: +900.

Kelly Kraft: Top 5: +2800 | Top 10: +1200.

Michael Kim: Top 5: +2800 | Top 10: +1200.

Robert Streb: Top 5: +2800 | Top 10: +1200.

Roger Sloan: Top 5: +4000 | Top 10: +1400.

Sean O’Hair: Top 5: +2200 | Top 10: +1000.

Stephan Jaeger: Top 5: +2200 | Top 10: +1000.

Tom Hoge: Top 5: +3300 | Top 10: +1400.

Tyler Duncan: Top 5: +5000 | Top 10: +2000.

Tyler McCumber: Top 5: +5500 | Top 10: +2200.

Tyrone Van Aswegen: Top 5: +3300 | Top 10: +1400.

Chris Stroud: Top 5: +4000 | Top 10: +1600.

Jim Knous: Top 5: +4000 | Top 10: +1400.

John Huh: Top 5: +3300 | Top 10: +1400.

Max Homa: Top 5: +5500 | Top 10: +2200.

Vaughn Taylor: Top 5: +3300 | Top 10: +1400.

Wes Roach: Top 5: +2200 | Top 10: +1000.

Scott Brown: Top 5: +5500 | Top 10: +2200.

J.T. Poston: Top 5: +5500 | Top 10: +2200.

Ryan Blaum: Top 5: +5000 | Top 10: +2000.

Ben Silverman: Top 5: +2000 | Top 10: +1000.

Jonathan Byrd: Top 5: +4000 | Top 10: +1600.

Josh Teater: Top 5: +3300 | Top 10: +1400.

Nate Lashley: Top 5: +2800 | Top 10: +1200.

Adam Svensson: Top 5: +6600 | Top 10: +2500.

Cameron Tringale: Top 5: +6600 | Top 10: +2500.

Chase Wright: Top 5: +6600 | Top 10: +2500.

Kyle Jones: Top 5: +6600 | Top 10: +2500.

Sepp Straka: Top 5: +5000 | Top 10: +2000.

Seth Reeves: Top 5: +4000 | Top 10: +1400.

Wesley Bryan: Top 5: +6600 | Top 10: +2500.

Maverick McNealy: Top 5: +6600 | Top 10: +2500.

Scott Langley: Top 5: +6600 | Top 10: +2500.

Sebastian Munoz: Top 5: +5000 | Top 10: +2000.

Chris Thompson: Top 5: +6600 | Top 10: +2500.

Cody Gribble: Top 5: +8000 | Top 10: +4000.

Fred Couples: Top 5: +5000 | Top 10: +2000.

J.J. Henry: Top 5: +4000 | Top 10: +1400.

Jim Herman: Top 5: +8000 | Top 10: +4000.

John Chin: Top 5: +8000 | Top 10: +3300.

Julian Etulain: Top 5: +10000 | Top 10: +5500.

Kyoung-Hoon Lee: Top 5: +5000 | Top 10: +2000.

Wyndham Clark: Top 5: +8000 | Top 10: +4000.

John Senden: Top 5: +6600 | Top 10: +2500.

Adam Long: Top 5: +4000 | Top 10: +1400.

Chad Collins: Top 5: +10000 | Top 10: +6600.

Dominic Bozzelli: Top 5: +8000 | Top 10: +4000.

Martin Trainer: Top 5: +10000 | Top 10: +6600.

Odds to Finish Top-20 (FanDuel)

Patrick Cantlay: -115

Brandt Snedeker: +115

Ryan Moore: +120

Phil Mickelson: +130

Emiliano Grillo: +135

Joaquin Niemann: +155

Brendan Steele: +170

Adam Hadwin: +175

Beau Hossler: +175

Chris Kirk: +200

Denny McCarthy: +200

Chesson Hadley: +230

Chez Reavie: +230

Kevin Tway: +240

Sangmoon Bae: +240

Luke List: +240

Abraham Ancer: +250

Jamie Lovemark: +260

Nick Watney: +260

Sungjae Im: +260

Harold Varner III: +270

Ollie Schniederjans: +270

Russell Henley: +270

Russell Knox: +270

Peter Uihlein: +290

J.B. Holmes: +300

Jason Dufner: +300

Dylan Frittelli: +320

Kevin Streelman: +330

Martin Laird: +340

Patrick Rodgers: +340

Scott Piercy: +340

Joel Dahmen: +380

Kramer Hickok: +380

Peter Malnati: +380

Aaron Baddeley: +430

Cameron Champ: +430

Cameron Davis: +430

Danny Lee: +430

Danny Willett: +430

Hunter Mahan: +430

Sam Saunders: +430

Seamus Power: +430

Adam Schenk: +470

Andrew Landry: +470

Anirban Lahiri: +470

Bill Haas: +470

Hudson Swafford: +470

Ryan Blaum: +470

J.T. Poston: +500

Lucas Glover: +500

MacKenzie Hughes: +500

Matt Jones: +500

Whee Kim: +500

Richy Werenski: +500

Robert Streb: +500

Sam Burns: +500

Troy Merritt: +500

Jhonattan Vegas: +550

Johnson Wagner: +550

Sung Kang: +550

Curtis Luck: +600

J.J. Spaun: +600

Sean O’Hair: +600

Trey Mullinax: +600

Anders Albertson: +650

Corey Conners: +650

Fabian Gomez: +650

Kelly Kraft: +650

Maverick McNealy: +650

Nick Taylor: +650

Roberto Castro: +650

Scott Brown: +650

Shawn Stefani: +650

Brian Stuard: +700

Chris Stroud: +700

Harris English: +700

Sam Ryder: +700

Sepp Straka: +700

Brandon Hagy: +750

Brandon Harkins: +750

James Hahn: +750

John Huh: +750

Michale Thompson: +750

Roberto Diaz: +750

Stephan Jaeger: +750

Tyler Duncan: +750

Tyrone Van Aswegen: +750

Benjamin Silverman: +850

Chad Campbell: +850

Grayson Murray: +850

Jonathan Byrd: +850

Ted Potter Jr.: +850

Vaughn Taylor: +850

Alex Prugh: +900

Roger Sloan: +900

Tom Hoge: +900

Ben Crane: +1000

Brett Drewitt: +1000

Carlos Ortiz: +1000

David Hearn: +1000

J.J. Henry: +1000

Martin Trainer: +1000

Michael Kim: +1000

Ricky Barnes: +1000

Adam Svenssson: +1100

Jim Knous: +1100

Josh Teater: +1100

Sebastian Munoz: +1100

Wesley Bryan +1100

Jim Herman: +1200

Jonas Blixt: +1200

Kyoung-Hoon Lee: +1200

Martin Piller: +1200

Scott Langley: +1200

Wes Roach +1200

Wyndham Clark: +1200

Adam Long: +1300

Chase Wright: +1300

Chris Thiompson: +1300

Max Homa: +1300

Nate Lashley: +1300

Tyler McCumber: +1300

Brady Schnell: +1400

Cody Gribble: +1400

John Chin: +1400

John Senden: +1400

Jon Curran: +1400

Julian Etulain: +1400

Kyle Jones: +1400

Seth Reeves: +1400

Joey Garber: +1500

Dominic Bozzelli: +1600

Fred Couples: +1600

Hank Lebioda: +1600

Jose de Jesus Dominguez: +1700

Andres Gonzales: +1800

Mark Anguiano: +1900

Chad Collins: +2600

Mark Mulder: +2600

Jeff Brehaut: +10000

Match-up odds(courtesy of GolfOdds.com/Westgate Las Vegas):

Patrick Cantlay (-160) vs. Joaquin Niemann (+140)

Ryan Moore (even) vs. Brandt Snedeker (-120)

Beau Hossler (-110) vs. Luke List (-110)

Chez Reavie (-110) vs. Brendan Steele (-110)

Chesson Hadley (even) vs. Russell Henley (-120)

Jamie Lovemark (-110) vs. Kevin Tway (-110)

Chris Kirk (-110) vs. Russell Knox (-110)

Patrick Rodgers (-110) vs. Ollie Schniederjans (-110)

Jason Dufner (-115) vs. Kevin Streelman (-105)

Cameron Davis (-125) vs. Kramer Hickok (+105)