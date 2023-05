Ranking: The players with the most Conference Finals in NBA history

The Lakers advanced to the Conference Finals for the 24th time in their history by beating the Warriors Friday night. That’s a league record, so you will not be surprised to know that the list of players with the most Conference Finals made is filled with Laker legends as well, including LeBron James, who moved to No. 2 all-time after eliminating Golden State. That’s no small feat considering the NBA has had 30 teams each of his years as a pro.

Anyway, here’s the all-time ranking for most Conference Finals made:

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

1. Kareem Abdul-Jabbar: 14

Rick Stewart/Getty Images

Playoff stats: 24.3 ppg, 3.2 apg, 10.5 rpg and 53.3 FG% in 237 games

Average number of NBA teams during his career: 21.07

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

2. LeBron James: 12

Kyle Terada-USA TODAY Sports

Playoff stats: 28.5 ppg, 7.1 apg, 9.0 rpg and 49.5 FG% in 277 games

Average number of NBA teams during his career: 30

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

2. John Havlicek: 12

John Havlicek, Boston Celtics

Manny Rubio-USA TODAY Sports

Playoff stats: 22.0 ppg, 4.8 apg, 6.9 rpg and 43.6 FG% in 172 games

Average number of NBA teams during his career: 13.25

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

2. Wilt Chamberlain: 12

Dick Raphael/NBAE via Getty Images

Playoff stats: 22.5 ppg, 4.2 apg, 24.5 rpg and 52.2 FG% in 160 games

Average number of NBA teams during his career: 12.08

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

5. Derek Fisher: 11

Andy Hayt/NBAE via Getty Images

Playoff stats: 8.3 ppg, 2.3 apg, 2.2 rpg and 42.2 FG% in 259 games

Average number of NBA teams during his career: 29.55

Story continues

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

5. Tom Sanders: 11

Tom Sanders

Dick Raphael/NBAE via Getty Images

Playoff stats: 8.8 ppg, 1.0 apg, 5.8 rpg and 43.6 FG% in 130 games

Average number of NBA teams during his career: 11.18

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

7. Magic Johnson: 10

Jerry Wachter/Sports Illustrated via Getty Images

Playoff stats: 19.5 ppg, 12.3 apg, 7.7 rpg and 50.6 FG% in 190 games

Average number of NBA teams during his career: 23.50

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

7. Don Nelson: 10

Manny Rubio-USA TODAY Sports

Playoff stats: 10.5 ppg, 1.4 apg, 4.8 rpg and 49.8 FG% in 150 games

Average number of NBA teams during his career: 14.10

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

7. Paul Silas: 10

Raphael/NBAE via Getty Images

Playoff stats: 6.9 ppg, 2.1 apg, 9.4 rpg and 39.7 FG% in 163 games

Average number of NBA teams during his career: 16.90

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

7. Jerry West: 10

George Long/Sports Illustrated via Getty Images

Playoff stats: 29.1 ppg, 6.3 apg, 5.6 rpg and 46.9 FG% in 153 games

Average number of NBA teams during his career: 11.80

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

11. Shaquille O'Neal: 9

VINCE BUCCI/AFP via Getty Images

Playoff stats: 24.3 ppg, 2.7 apg, 11.6 rpg and 56.3 FG% in 216 games

Average number of NBA teams during his career: 29.00

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

11. Tim Duncan: 9

Kevin Jairaj-USA TODAY Sports

Playoff stats: 20.6 ppg, 3.0 apg, 11.4 rpg and 50.1 FG% in 251 games

Average number of NBA teams during his career: 29.67

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

11. Byron Scott: 9

Byron Scott

Stephen Dunn /Allsport

Playoff stats: 13.4 ppg, 2.1 apg, 2.9 rpg and 48.2 FG% in 183 games

Average number of NBA teams during his career: 24.56

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

11. Scottie Pippen: 9

Scottie Pippen

AP Photo/John Swart

Playoff stats: 17.5 ppg, 5.0 apg, 7.6 rpg and 44.4 FG% in 208 games

Average number of NBA teams during his career: 27.67

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

11. Robert Horry: 9

AP Photo/Ric Francis

Playoff stats: 7.9 ppg, 2.4 apg, 5.6 rpg and 42.6 FG% in 244 games

Average number of NBA teams during his career: 28.89

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

11. Danny Ainge: 9

Getty Images

Playoff stats: 9.9 ppg, 3.4 apg, 2.3 rpg and 45.6 FG% in 193 games

Average number of NBA teams during his career: 24.33

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

11. Michael Cooper: 9

Stephen Dunn/Getty Images

Playoff stats: 9.4 ppg, 4.2 apg, 3.4 rpg and 46.8 FG% in 168 games

Average number of NBA teams during his career: 23.11

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

11. Dennis Rodman: 9

Dennis Rodman

AP Photo/Fred Jewell

Playoff stats: 6.4 ppg, 1.2 apg, 9.9 rpg and 49.0 FG% in 169 games

Average number of NBA teams during his career: 26.56

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

usechatgpt init success

Story originally appeared on HoopsHype