Pronouncers and hometowns for Canadian Olympic athletes

Here are the pronouncers and hometowns of the Canadian athletes scheduled to participate in the 2018 Winter Olympics in Pyeongchang:

---

ALPINE SKIING

Philip Brown, Toronto

Dustin Cook, Lac-Sainte-Marie, Que.

Jack Crawford, Toronto

Erik Guay (gay), Mont-Tremblant, Que.

Manuel Osborne-Paradis (PAR'-ah-dee), Invermere, BC

Trevor Philp, Calgary

Erik Read Calgary

Broderick Thompson, Whistler, B.C.

Benjamin Thomsen, Invermere, B.C.

Candace Crawford, Toronto

Valerie Grenier (GREN'-yay), Mont-Tremblant, Que.

Erin Mielzynski (mil-ZIN'-skee), Guelph, Ont.

Roni Remme (REM'-ee), Toronto

Laurence St-Germain, Saint-Ferreol-les-Neiges, Que.

---

BIATHLON

WOMEN

Sarah Beaudry (BOH'-dree) , Prince George, B.C.

Rosanna Crawford, Canmore, Alta.

Emma Lunder, Vernon, B.C.

Julia Ransom, Kelowna, B.C.

Megan Tandy, Prince George, B.C.

MEN

Macx Davies, Canmore, Alta.

Christian Gow (as in How), Calgary

Scott Gow (as in How), Calgary

Brendan Green, Hay River, NWT

Nathan Smith, Calgary

---

BOBSLED

Bryan Barnett, Edmonton

Lascelles (la-SEL'-us) Brown, Calgary

Ben Coakwell, Moose Jaw, Sask.

Christine de Bruin (de-BROO'-ihn), Stony Plain, Alta.

Phylicia George, Markham, Ont.

Kaillie Humphries, Calgary, Alta.

Josh Kirkpatrick, London, Ont.

Alex Kopacz (koh-PAZ'), London, Ont.

Justin Kripps, Summerland, B.C.

Melissa Lotholz (LOH'-tholz), Barrhead, Alta.

Jesse Lumsden, Burlington, Ont.

Heather Moyse (MOYS), Summerside, P.E.I.

Nick Poloniato (poh-loh-nee-OT'-oh), Hamilton, Ont.

Seyi Smith, Ottawa

Chris Spring, Priddis, Alta.

Cam Stones, Whitby, Ont.

Alysia Rissling (ah-LEE'-shah RIS'-ling), Edmonton

Neville Wright, Edmonton

---

CROSS-COUNTRY SKI

Dahria Beatty, Whitehorse, Yukon

Cendrine Browne, Saint-Jerome, Que.

Jesse Cockney, Yellowknife, N.W.T

Anne-Marie Comeau (KOH'-moh), Saint-Ferreol-les-Neiges, Que.

Alex Harvey, Saint-Ferreol-les-Neiges, Que.