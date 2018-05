PGA Tour Wells Fargo Championship Scores

May 4 (OPTA) - Scores from the PGA Tour Wells Fargo Championship on Friday

-7 Peter Malnati (USA) 67 68

-6 Jason Day (Australia) 69 67

Aaron Wise (USA) 68 68

-5 Paul Casey (England) 69 68

Charl Schwartzel (South Africa) 70 67

-4 Johnson Wagner (USA) 67 71

-3 Sam Burns (USA) 69 70

Emiliano Grillo (Argentina) 68 71

Charles Howell III (USA) 71 68

Sam Saunders (USA) 70 69

Kyle Stanley (USA) 67 72

Nick Watney (USA) 72 67

-2 Bryson DeChambeau (USA) 75 65

Jason Dufner (USA) 68 72

Tyrrell Hatton (England) 67 73

Martin Kaymer (Germany) 73 67

Shawn Stefani (USA) 71 69

Cameron Tringale (USA) 70 70

Xinjun Zhang (China PR) 71 69

-1 Alex Cejka (Germany) 70 71

Greg Chalmers (Australia) 71 70

Joel Dahmen (USA) 70 71

Rickie Fowler (USA) 72 69

Troy Merritt (USA) 72 69

Keith Mitchell (USA) 67 74

Ollie Schniederjans (USA) 68 73

Michael Thompson (USA) 68 73

0 Daniel Berger (USA) 73 69

Jonas Blixt (Sweden) 71 71

Ross Fisher (England) 69 73

Luke List (USA) 70 72

Francesco Molinari (Italy) 70 72

Sean O'Hair (USA) 72 70

John Peterson (USA) 65 77

Patrick Reed (USA) 71 71

Rory Sabbatini (South Africa) 71 71

Webb Simpson (USA) 72 70

Vaughn Taylor (USA) 74 68

Justin Thomas (USA) 73 69

1 Byeong Hun An (Korea Republic) 73 70

Stewart Cink (USA) 71 72

Austin Cook (USA) 71 72

Brice Garnett (USA) 71 72

Talor Gooch (USA) 71 72

Ted Potter, Jr. (USA) 72 71

Jonathan Randolph (USA) 74 69

Cheng Tsung pan (China PR) 73 70

Peter Uihlein (USA) 72 71

2 Blayne Barber (USA) 71 73

Corey Conners (Canada) 75 69

Chesson Hadley (USA) 70 74

Adam Hadwin (Canada) 73 71

Brandon Harkins (USA) 73 71

J.B. Holmes (USA) 71 73

Beau Hossler (USA) 68 76

Mackenzie Hughes (Canada) 71 73

Brooks Koepka (USA) 72 72

Tom Lovelady (USA) 68 76

Shane Lowry (Republic of Ireland) 74 70

Graeme McDowell (Northern Ireland) 71 73

Rory McIlroy (Northern Ireland) 68 76

Phil Mickelson (USA) 72 72

Grayson Murray (USA) 73 71

Patrick Rodgers (USA) 71 73

Harold Varner III (USA) 72 72

Jhonattan Vegas (Venezuela) 70 74

T.J. Vogel (USA) 69 75

Tiger Woods (USA) 71 73

3 Ryan Blaum (USA) 75 70

Keegan Bradley (USA) 68 77

Bud Cauley (USA) 69 76

Tyler Duncan (USA) 73 72

Tony Finau (USA) 69 76

Martin Flores (USA) 72 73

Fabian Gomez (Argentina) 71 74

Brian Harman (USA) 72 73

J.J. Henry (USA) 73 72

Tom Hoge (USA) 73 72

Billy Hurley III (USA) 71 74

Hideki Matsuyama (Japan) 77 68

Louis Oosthuizen (South Africa) 74 71

Seamus Power (Republic of Ireland) 74 71

Xander Schauffele (USA) 74 71

Adam Scott (Australia) 75 70

Chris Stroud (USA) 73 72

Tyrone Van Aswegen (South Africa) 72 73

4 Bronson Burgoon (USA) 72 74

Ernie Els (South Africa) 71 75

Derek Ernst (USA) 74 72

Retief Goosen (South Africa) 77 69

Lanto Griffin (USA) 75 71

Bill Haas (USA) 72 74

Jason Kokrak (USA) 74 72

Jamie Lovemark (USA) 75 71

Ryan Moore (USA) 73 73

Joaquin Niemann (Chile) 72 74

Sam Ryder (USA) 71 75

Ben Silverman (Canada) 74 72

Robert Streb (USA) 73 73

Hudson Swafford (USA) 70 76

Kevin Tway (USA) 73 73

5 Dominic Bozzelli (USA) 74 73

Jonathan Byrd (USA) 71 76

Dylan Frittelli (South Africa) 77 70

James Hahn (USA) 74 73

Russell Henley (USA) 74 73

Kevin Kisner (USA) 72 75

Ben Martin (USA) 73 74

Rod Pampling (Australia) 71 76

D.A. Points (USA) 76 71

J.T. Poston (USA) 78 69

Andrew Putnam (USA) 74 73

Nick Taylor (Canada) 77 70

Richy Werenski (USA) 71 76

Gary Woodland (USA) 73 74

6 Aaron Baddeley (Australia) 71 77

Scott Brown (USA) 75 73

Tommy Fleetwood (England) 74 74

Lucas Glover (USA) 74 74

Stephan Jaeger (Germany) 76 72

Sung Kang (Korea Republic) 72 76

Patton Kizzire (USA) 75 73

Nate Lashley (USA) 75 73

Danny Lee (New Zealand) 75 73

Trey Mullinax (USA) 77 71

Chris Paisley (England) 75 73

7 Whee Kim (Korea Republic) 76 73

Kelly Kraft (USA) 76 73

Denny McCarthy (USA) 76 73

Alex Noren (Sweden) 73 76

Geoff Ogilvy (Australia) 68 81

Vijay Singh (Fiji) 74 75

Brian Stuard (USA) 78 71

8 Abraham Ancer (USA) 72 78

Anirban Lahiri (India) 76 74

Nicholas Lindheim (USA) 75 75

Ryan Ruffels (Australia) 78 72

Kevin Streelman (USA) 79 71

9 Matt Every (USA) 79 72

Carter Jenkins (USA) 76 75

Rob Oppenheim (USA) 72 79

10 Adam Schenk (USA) 77 75

Scott Stallings (USA) 79 73

Kyle Thompson (USA) 74 78

11 Roberto Diaz (Mexico) 75 78

JT Griffin (USA) 79 74

Dru Love (USA) 79 74

12 Mito Pereira (Chile) 81 73

13 Steve Marino (USA) 80 39

14 Martin Piller (USA) 75 81

17 Charles Frost (USA) 82 77

Smylie Kaufman (USA) 80 79

21 Derek Fathauer (USA) 83 80