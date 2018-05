PGA Tour The Players Championship Scores

May 12 (OPTA) - Scores from the PGA Tour The Players Championship on Saturday -19 Webb Simpson (USA) 66 63 68 -12 Danny Lee (New Zealand) 68 66 70 -10 Dustin Johnson (USA) 66 71 69 -9 Jason Day (Australia) 69 67 71 Jason Dufner (USA) 72 69 66 Xander Schauffele (USA) 68 68 71 Charl Schwartzel (South Africa) 68 66 73 Jimmy Walker (USA) 69 68 70 -8 Patrick Cantlay (USA) 66 68 74 Tommy Fleetwood (England) 69 71 68 Matt Kuchar (USA) 66 71 71 Ian Poulter (England) 70 69 69 Jordan Spieth (USA) 75 68 65 Harold Varner III (USA) 71 67 70 Tiger Woods (USA) 72 71 65 -7 Rafa Cabrera Bello (Spain) 71 71 67 Charles Howell III (USA) 68 67 74 Marc Leishman (Australia) 71 71 67 Grayson Murray (USA) 72 68 69 Rory Sabbatini (South Africa) 67 71 71 Adam Scott (Australia) 69 68 72 Henrik Stenson (Sweden) 68 70 71 Steve Stricker (USA) 67 69 73 Jhonattan Vegas (Venezuela) 67 72 70 Richy Werenski (USA) 70 71 68 -6 Byeong Hun An (Korea Republic) 71 70 69 Keegan Bradley (USA) 69 69 72 Scott Brown (USA) 70 71 69 Bryson DeChambeau (USA) 70 67 73 Chesson Hadley (USA) 66 69 75 Ryan Palmer (USA) 74 67 69 Patrick Reed (USA) 72 68 70 -5 Brice Garnett (USA) 69 69 73 Cody Gribble (USA) 68 71 72 Adam Hadwin (Canada) 72 68 71 Billy Horschel (USA) 68 70 73 Mackenzie Hughes (Canada) 76 67 68 Chris Kirk (USA) 70 71 70 Jamie Lovemark (USA) 76 67 68 Chez Reavie (USA) 71 71 69 Justin Thomas (USA) 73 70 68 -4 Matthew Fitzpatrick (England) 72 70 70 Sergio Garcia (Spain) 68 69 75 Emiliano Grillo (Argentina) 69 71 72 J.J. Henry (USA) 72 71 69 Beau Hossler (USA) 70 69 73 Jason Kokrak (USA) 72 69 71 Shane Lowry (Republic of Ireland) 75 68 69 Kevin Na (USA) 69 71 72 Alex Noren (Sweden) 66 69 77 Ted Potter, Jr. (USA) 70 70 72 Chris Stroud (USA) 70 70 72 Tyrone Van Aswegen (South Africa) 74 68 70 Bubba Watson (USA) 68 71 73 -3 Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 71 71 71 Austin Cook (USA) 72 70 71 Tony Finau (USA) 70 72 71 Branden Grace (South Africa) 69 71 73 Si Woo Kim (Korea Republic) 67 72 74 Martin Laird (Scotland) 72 71 70 Andrew Landry (USA) 67 75 71 Justin Rose (England) 68 72 73 -2 Daniel Berger (USA) 74 68 72 Brooks Koepka (USA) 70 70 74 Ryan Moore (USA) 71 70 73 Cheng Tsung pan (China PR) 68 70 76 Nick Watney (USA) 70 72 72 -1 Jon Rahm (Spain) 68 70 77 0 Ross Fisher (England) 70 73 73 Brandon Harkins (USA) 75 68 73 Kevin Tway (USA) 70 72 74 1 Brian Gay (USA) 72 71 74 Lucas Glover (USA) 68 71 78 Tom Hoge (USA) 70 69 78 2 Zach Johnson (USA) 71 69 78 Ollie Schniederjans (USA) 68 71 79 4 Ryan Blaum (USA) 71 72 77 Keith Mitchell (USA) 67 75 78 6 Brendan Steele (USA) 72 69 81 Nick Taylor (Canada) 69 74 79

