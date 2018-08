UPDATE 2-PGA Tour Barracuda Championship Scores

Aug 6 (OPTA) - Scores from the PGA Tour Barracuda Championship on Sunday -21 Andrew Putnam (USA) 70 64 65 68 -17 Chad Campbell (USA) 70 72 62 67 -15 John Oda (USA) 70 68 66 69 J.J. Spaun (USA) 70 67 67 69 -14 Derek Fathauer (USA) 64 61 71 70 Shane Lowry (Republic of Ireland) 62 67 70 67 William McGirt (USA) 69 73 69 63 Hudson Swafford (USA) 67 69 66 67 -13 Ollie Schniederjans (USA) 64 64 75 69 Chris Stroud (USA) 69 70 66 70 Vaughn Taylor (USA) 73 70 67 65 Michael Thompson (USA) 69 66 62 70 Cheng Tsung pan (China PR) 64 69 70 67 -12 Aaron Baddeley (Australia) 66 66 74 66 Sam Saunders (USA) 68 66 68 74 Kevin Tway (USA) 69 68 73 61 -11 Doug Ghim (USA) 70 71 67 69 Hunter Mahan (USA) 70 67 74 57 Denny McCarthy (USA) 60 72 73 64 John Merrick (USA) 67 67 77 61 Ben Silverman (Canada) 67 69 73 68 Scott Stallings (USA) 69 69 65 71 Ethan Tracy (USA) 68 71 69 69 D.J. Trahan (USA) 69 68 71 66 Johnson Wagner (USA) 70 72 66 69 -10 Alex Cejka (Germany) 67 69 71 71 Nick Hardy (USA) 71 71 70 62 Brandon Harkins (USA) 71 67 73 67 Matt Jones (Australia) 69 68 72 69 Martin Laird (Scotland) 68 70 69 71 Ryan Palmer (USA) 67 70 68 69 -9 Ricky Barnes (USA) 75 66 62 69 Zac Blair (USA) 74 67 67 68 -8 Stuart Appleby (Australia) 72 68 67 73 Jonas Blixt (Sweden) 72 69 62 72 Lanto Griffin (USA) 69 71 71 69 Conrad Shindler (USA) 64 70 73 64 -7 Tom Hoge (USA) 73 62 69 72 Billy Hurley III (USA) 70 73 65 69 Patrick Rodgers (USA) 62 72 69 73 Brett Stegmaier (USA) 71 68 69 69 -6 Ken Duke (USA) 72 68 69 73 Graeme McDowell (Northern Ireland) 72 71 71 68 Dicky Pride (USA) 70 73 70 69 -5 Harris English (USA) 72 70 67 70 Retief Goosen (South Africa) 70 67 73 70 Stephan Jaeger (Germany) 68 69 70 64 Nicholas Lindheim (USA) 73 71 67 68 Seamus Power (Republic of Ireland) 69 68 73 73 -4 Kris Blanks (USA) 70 71 70 70 Grant Booth (Australia) 69 69 73 57 Joel Dahmen (USA) 68 69 69 74 Padraig Harrington (Republic of Ireland) 71 73 69 71 Robert Streb (USA) 66 77 68 64 Xinjun Zhang (China PR) 70 67 72 72 -3 Jonathan Byrd (USA) 74 70 69 72 Dylan Meyer (USA) 68 74 68 75 Rod Pampling (Australia) 70 72 70 70 Sulman Raza (USA) 73 66 77 69 Tyrone Van Aswegen (South Africa) 68 71 76 70 -2 Brian Davis (England) 71 71 65 62 Martin Flores (USA) 65 71 72 69 Talor Gooch (USA) 70 73 69 67 -1 Charlie Beljan (USA) 69 71 71 76 Tom Lovelady (USA) 71 70 73 69 Parker McLachlin (USA) 72 72 68 75 Andres Romero (Argentina) 72 71 67 65 Omar Uresti (USA) 68 73 73 70 0 Nick Taylor (Canada) 67 70 71 73 2 Jonathan Kaye (USA) 70 69 77 70 3 Heath Slocum (USA) 71 71 68 76 5 Cameron Beckman (USA) 71 73 73 76 6 Brendon De Jonge (Zimbabwe) 70 71 79 74

Story Continues