O’Fallon Township High School Class of 2023 graduates

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Senior Class of 2023

Brennan Gabriel Ahle

Madeline Grace Ahlf

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Ad

Momeen Zahi Ahmad

Josh Brandon Albritton

Jayda Marie Allen

Charles-Phillip Kwabena Ampadu

Morgan Jane Anderson

Moreana Tychirria Anthony

Matheus Ryu Ohashi Ara

Amira Shanell Arnold

Breanna Lynn Asher

Ya´Hon Hazan Ashford

Carlee Ashtyn Auld

Giavonnie De´Sean Austin

Lucas Stryder McKade Aylor

Bronwyn Michaela Baer

Hannah Nicole Bailey

Hayden Charles Bailey

Sydney Kay Bair

TaJa´jah Misiyah Du´prea Baker

Grace Kathleen Baldus

Benjamin Brian Baldwin

Tyler Ray Baltzell

Andrew Dean Barbee

Alia Marie Barcus

Rebekah Ann Barnes

Diana Lucia Barragan

Juan Barragan Jr.

Jeremiah Terrence Barrett

Tyler James Barrett

Kirsten Chelsea Basa

Ryan Joseph Baskette

Nathan Charles Bassford

Isaiah James Belmonte

Karter Zachary James Belt

Chanel Ellen Berg

Gracie Alanna Bergheger

Breya Renee Bergom

Hailey Lynn Bernreuter

Collin William Scott Bert

Grace Ann Bettis

Griffin Michael Beveridge

Reilly Kathryn Bickel

Emily Joy Biggs

Hunter Michael Bindrim

Jonathan Harris Bitner

Jordan Adjani Black

Mia Noelle Blair

Ethan Ronald Blankenship

Owen Timothy Blaylock

John Labiste Block

Abigail Louise Bloom

Donald Edward Blue

Nolan Douglas Blue

Dilan Joseph Bodenbender

Alex Dashawn Bonds

Jack Henry Bortz

Laureana Yvette Boshell

Jackson Bruce Bossart

Steven Nathanael Boston

Audrey Megumi Bouland

Taylor Mikele Bowman

Christopher Lamar Brady

Caleb Robert Brandon

Darrlyn Edward Brandy Jr.

Michelle Jane Brant

Carter Thomas Breuchaud

Reagan Larie Bridgeman

Alyssa Rose Broeckling

Darrian Jersean Bronson

Britney Kay Brown

De´ontez Demaius Brown

Janae´ Nicole Brown

Jayla Marshee´ Brown

Julius Chan Brown

Kaleb Donavan Roy Brown

Sojourner Nevaeh Brownridge

Kaleb Matthew James Budde

Austin Alexander Burnett

Broden Gregory Burton

Patrick Damon Burton Jr.

Caleb Scott Caesar

Evan Ryan Caito

Christopher Isaiah Caldwell

Lylah Patricia Calhoun

Isaiah Jamal Camper

Lucille Ann Carney

Alysa Danielle Carothers

Nehemiah Russell Jean Carr

Maggie Anne Carriel

Alexandra Sarah Carroll

Jocelyn Maelyn Carroll

Carter Ashton Grant Carson

Kyla Gabrielle Cason

Michael Andwele Chambers

Connor Joseph Chapple

Dwayne Chatman Jr.

Amanda Ruth Cheney

Jebii Mukulu Chepkoit

Caitlyn Irene Chor

Wyatt Nolan Christopher

Jack Thomas Cipfl

Briley Nicole Clanin

Brenai Ja Kayla Clanton

Dakota Briann Clark

Wyatt James Clark

River Michael Clarke

Tyler James Cluck

Robert Jacob Cole

Keegan Peter Coleman

Rashaad Daishon-Lee Coleman

Bryant Gilbert Coley

Mallory Paige Compton

Bryson Lamarr Connors

Kristen Nicole Conrad

Aidan William Steven Cook

Isiah Javon Cooley

Lauren Elizabeth Cooley

Dylan Jay Merle Cooper

Trynitee Kendallyn Cooper

Rylan Cade Cornell

Jack Martin Costello

Joseph Paul Costello

Kerry Elizabeth Costello

Mariah Yvonne Cotton

Brie Ann Crabtree

Brendan William Craddock

Annah Grace Crumpton

David Ervin Cruz Jr.

Melissa Ann Cruz

Heather Shin Cunningham

Logan Thomas Cunningham

Aidan Robert Cutter

Helena Adele Steele Daberkow

Curtis Lee Dallas Jr.

Emily Grace Danielson

Alexander James Davis

Sarah Pauline Davis

Connor Andrew Dawson

Jane Lilian Dayton

Xavier Mark Deatherage

Connor Jacob Deck

Joshua Eric Detloff

Riley Rose Dewitt

Stephanie Diaz

Jessica Lin Dittmar

Melanie Marie Doub

Shannon Simone Dowell

Audrey Grace Dowland

Bobby Byron Driver III

Peyton Victoria Duckett

Spencer Robert Duman

Sarah Elizabeth Dunker

Bella Elaine Durbin

Braden Anthony Eccher

Derek Lemuel Edwards

Lauren Daria Edwards

Jonah David Ellis

Anna Kathryn Elizabeth Erickson

Andrei Chase Guan Esguerra

Sarah Amador Espiritu

Sophia Theresa Espolt

Adrian Micheal Estebanez

Nora Sam Fanous

Evan James Faulk

Saniyah Ilisse Faulk

Faythe Florence Faulkner

Jose Antonio Favela

Allison Yvonne Feldt

Drew Brian Ferguson

Hunter Reise Ficken

Brendon Nathanial Filipovich

Cameron Elijah Fisher

Jordan Miguel Fleming

Ashley Joan Flynn

Aaron Jesse Foster

Morgan Rylee Foster

Kendall Joe Fox

Ta´Shiro Christina Foxworth

Isabella Ryann Frazer

Alyssa Ruby Frederking

Jimmy Daryl Fuller III

Mia Grace Gallagher

Gavin Raul Garcia

Max Luis Garcia

Calise Delua Garrison

Vashiya Briann George

Hayden Joseph Gerstenecker

Byron Earl Gettis Jr.

Lucas Ryan Gibbons

Jack Thomas Gibson

Kathryn Vivian Giedeman

Charles Edward Gilliam III

Caroline Rose Glover

Claire Kathleen Glover

Jackson Pierce Glover

Jorge Adolfo Gonzalez Barrera

Dinorah Alejandra Gonzalez Gomez

Ben Richard Gorazd

Hunter Reed Graham

Isabelle Marie Grandidier

Kristen Elizabeth Green

Mi´Kalyn Jane´ Gregory

Madison Jade Griffith

Saige Mackenzie Grinnell

Amaya Elise Gross

Jazmin Mishel Guevara Rojas

Elise Anna Guionnaud

Abby Nicole Gutgsell

Garrett Ivan Hacker

Michael Thomas Haerr

Chase Alexander Haertling

Lauren Olivia Hairr

Natalie Josephine Hale

DeAundre Angelo Hall

Payton Riley Hamm

Joseph Allan Hammond

Marcus Allan Hansen

Travis Micheal Hardin

Jeremiah Leigh Hardnett

Ella Faith Harris

Leanna Lee Hartsock

Daniel Jacob Hasberger

Zsana Tyreesha Hawkins

Sydney Micheal Hayes

Isaiah David Heap

Wyatt Hunter Heap

Kaden Andrew Heick

Sophie Elizabeth Heller

Christopher Helm Jr.

Asia Leah Helton

Ethan John Hendrickson

Madelyn Kay Herling

Hennace Perkins Herran

Clinton James Hertzler

Alexander Mitchell Hess

Matthew Scott Hettenhausen

Alexander James Hewitt

Jadah Ramiyah Hicks

Darron Darrell Hill Jr.

Elliott Kenneth Hoffmann

Kaile Lyn Hogenson

Brennan Patrick Hogsett

Gryffin James Holcomb

Ryan Michael Holland

Diamond Cortesia Holman

Madeline Kate Hoover

Tiara Brianne Hopper

Hayley Alexis Horrell

Zachary Allen Horsens

Carson Michael Howe

Tyler Daniel Howe

Isaac Atticus Hubbard

Ja´Vont Marquecion Hudson

Noah Jackson Huffines

Jayla Marie Hunt

Camryn Jade Huskey

Christian Clarence Jackson

Jaiden Rashaun Jackson

Kai Anne Akye Jackson

Laylah Nicole Jackson

Lucas Daniel Jackson

Rohan Kuruvilla Jacob

Mitchell Albert Fitch Jacquay

Angelina Marie Jean

Nolan James Jenkins

Dominic Elijah Jennings

Alejandro Leon Jimenez

Bryanna Lorraine Johnson

Jaslyn Mikayla Johnson

Julian Vantinties Johnson

Trenton James Johnson

Elizabeth Diann Johnston

Christian Nicholas Joiner

Aubriya Lenora Jazmine Jones

Samuel Aidan Jones

Tea Anne Jordan

Joseph Steven Kaemmerer

Lily Avenelle Kampwerth

Anuj Ashwin Kashyap

Lilly Ann Kassing

Varneet Kaur

Tristan Alex Keller

Zavier Elijah Dennis Kelley

Aidan Robert Kenton Kelly

Sophia Maria Kenyon

Barbara Anne Kerico

Hannah Youngeun Kim

Athena Makiko King

Myreone Rashard King

Delaney Noelle Kirk

Nathan Gene Koenig

Leslie Grace Kolman

Tylon David Kondowe Jr.

Lily Grace Kruse

Matthew Ryan Kulp

Emily Ann Kunsemiller

Elizabeth Grace Laidlaw

Aric Jonathan LaRue

Maurice Desmond Lee

Tamera Eriana Lee

Tucker Dawson Lehman

Kyra Rae Lehrman

Noah Lee Stowers Leininger

Connor Matthew Leveling

Angel Ann Leverette

Kurtis Eugene Lewis Jr.

Blake Ashton Lintzenich

Ella Elizabeth Little

Jeremy Alan Lockwood

Keira Anne Longhorn

Alexia Brizzeth Lopez

Kate Victoria Louer

DeVaun Lewis Lovelace

Alyssa Kathleen Luckritz

Alyse Nicole Lynch

Kourtnie Amil Macon

Cole Wayne Madison

Damian Cole Manwarren

Mackenzie Lynn Marsala

Darbie Mavis Marie Marshall

Joshua Andrew Martin

Reagan McKenzie Martin

Lilia Mae Martin-Lockrem

Lauren Elizabeth Marx

Kalyda Clarissa Ann´Lena Mattison

Skylar Tainn Maxwell

Dylan Charles May

Xavier Shonn McClendon

Hannah Elise McClure

Adam Nicholas McCollum

Claire Elizabeth McDonald

Brendan Michael McFarland

Haidyn Alexander McGill

Christian Patrick McGowan

Connor Nicholas McKee

Laura Elena McLean

Kiley Ann McMinn

Annalie Paige McWhorter

Maggie Jacqualyn Meade

Valerie Rose Meinkoth

Christian Scott Meitzenheimer

Mary Grace Mendoza

Sarah Anne Mensing

Luke Daniel Merod

Katelyn Elaine Merrill

Lauren Olivia Meyer

Colton Randoll Michael

Chloe Marie Michels

Jacob William Midgley

Bryce Edward Mikos

William Mitchell Millard

Cassandra Lee Miller

Kara Beth Milner

Luke Gabriel Minton

Tristan Gabriel Mischkind

Julian Cedric Mitchell

Shannon Nicole Monroe

Samuel Wellington Morgan IV

Jason Matthew Morris

Kaylin Grace Morton

Destiny Maria Mosley

Ernest Ray Moss Jr.

Savannah Rowan Mossa-Willoughby

Tyler Vinson Mueller

Brett Christopher Mueth

Joshua Myles Mueth

Dillon Edward Murray

Tamarah Mikal Murray

Lexie Marie Musser

Yuri Baena Nascimento

Caitlin Rose Natale

Braden Kyle Neighbors

Kylee Denise Nesbit

Dane Christopher Niblett

Brynn McKenzie Nichols

Ethan Michael Nieroda

Marisa Elaine Nix

Aubree Makenna Noles

Zachary Charles Novy

Ian Kelly O´Brennan

Phoenix Donald O´Leary

Patrick Tyrone O´Neal

Dominic Scott Oldani

Ansley Marie Ori

Lauren Danielle Orlando

Mia Meadows Oswald

Shawnia Kaylen Owens

Julius Akinyokun Babatunde Owoseni

Ava Lillian Pace

Jessica Ann Palus

Leah Marie Parish

Joseph August Parker

Jadyn Danielle Pascua

Hunter Adams Paskert

Jiya Anil Patel

Alexis Olivia Paten

Khavaughn Mykell Patrick

Connor Steven Patton

Elijah Adam Peiffer

Jacob Carter Pekala

Jailah My´Kai Pelly

Camren Omarion Perry

Timothy Joseph Peterson

Lillian Grace Pitts

Miles-Dru Ponsano

Ayanna Da´Shay Powell

Johnathan Raymond Preuitt

Simarii Arniya Price

Olivia Elise Prothro

Timothy Allen Pryor Jr.

Marcella Evelyn Raimundi

Kaleb Kevin Randolph

Sophia Mae Rapini

Graydon Matthew Rauscher

Clarke Michael Rawie

Aaralyn Nevaeh Ray

Evelyn Elizabeth Raymond

Jacob Allen Rea

Sage Miranda Reagan

Mollie Jean Reed

Jelani Edward Reese

Austin Matthew Reinacher

Hailey Janey Resper

Reese Nikole Riley

Jack Alan Rineberg

Katlyn Simone Roberts

Malia Jaye Robertson

Mason Edward Rohloff

Isabella Lauren Rohn

Avery Jewel Rost

Haley Elizabeth Roumpos

Christine Irella Rucker

Ethan Todd Runkwitz

Jazell Renee Russell

Marcus D´Wayne Russell

Ella Grace Russo

Zachary Ernest Russo

Brandon Michael Rust

Jackson Tucker Sabol

Kaidance Giselle Saenz-Kibria

Isabella Kathryn Saldana

Abigail-Ann Elizabeth Samuelson

Erin Rachel San Pedro

Seth Jacob Sanchez

Sierra Alaina Sanchez

Jared Keoni Cruz Santos

Maeleigh Kerstyn Savin

Austin James Schaefer

Kendall Ariana Schiele

Regan Elaine Schreckenberg

Tyler Lee Schultz

Emily Nicole Schweiger

Jeremy Ryan Scoggins

Jonathan Ovie Scott

Addison Drew Seibel

Mikayla Hope Sewell

Samuel Timotheus Chris Shannon Jr.

Nala Kar´Shai Shaw

Claire Elizabeth Shea

Camryn James Sheehan

Connor Liam Sheehan

Madeline Mary Sheehan

Rebecca Selar Shepherd

Magdalene Grace Sheppard

Brooklyn Raye Shirley

Hunter Maxwell Shull

Joseph Edward Simbeck

Hannah Elizabeth Simpson

Joshua Robert Simpson

Prabhnoor Singh

Lillian Bess Siville

Madison Katharine Skaggs

Michael Christopher Skaggs

A´Niya Cierra Unique Slack

Camden Tyler Slade

Adeline Rose Smith

Benjamin Brian Smith

Chloe Louise Smith

Emma Marie Smith

Jalen Antonio Smith

Lawson Marc Smith

Olivia Madison Paige Smith

Shane Russell Sova

Sean Ryan Spain

Carter Lee Spellman

Saya Alexandria Spells

Haleigh Kimara Spencer

McKenna Lee Spilker

Kaitlyn Nicole Spinnie

Trent Avery Spradling

Madelyn Alexis Sprouse

Mackenzie Terrielle Stacker

James Robert Stanley

Joseph Barry Starks Jr.

Drue Irene Steder

Kelsey Lauren Stroud

Abigail Jane Svoboda

Ciara Nicole Swope

Avery Anne Taake

Jadzia Nerys Taborski

Cole Jacob Taddei

Alinafe Zachary Tambala

Abigail Faith Tamblyn

Harmoni Lovette Tart

Bradley Joseph Thomas

Jordan Judah Thomas

Mariyah Desiree´ Thomas

Paige Olivia Thomas

Kaitlyn Annamei Tillock

Samantha Ann Toennies

Tyler Martin Tomko

Alexander James Totsch

Jack Allen Tredway

Shauna Taylor Truzack

Rehema Achieng Tuju

Gavin Michael Turner

Madison Elise Turner

James Darryl Tyus

Keegan Elisabeth Umali

Jacob Gage Vahle

Katie Nicole Van Hoose

Mark Leanordo Vickers Jr.

Jack Mitchell Wade

Logan Paul Waegner

Aidan Christopher Walser

Carlton Ray Ward III

Clayton Stanley Ward Jr.

Jaylen Pierre Warren

Darien LaJuan Washington

Darius Lamon Washington Jr.

Keiana Catrel Washington

Kennedi Latrice Washington

Monique Na´Jae Washington

Arianna Michele Watson

Evan Michael Weber

Malachi Timothy Nathaniel Webster

Trystn Shay West

Ryan Gilbert Weyhaupt

Emma Lynn Whalen

Ashton William Wheat

Cori Lynn White

Olivia Grace White

Julia Marie Whitworth

Charlise Clare Wilhelm

Tyrone Wilkins Jr.

Damari Antonio Williams

Daniella Catalina Williams

Gage Frederick Williams

Jason Da´Mon Williams II

Trevor James Williamson

Dakota Aiden Willman

Kyle James Willyerd

Koby Ray Wilmoth

Alexandria Faith Wilson-Schaefer

Andrew Joseph Winkeler

Ethan William Winkeler

Brandon William Winkler

Makenna Alyse Winkler

Tyrese Lamonte Witts

Cameron Gregory Woll

Ryan Micah Woodie

Amarion Devonte Wooten

Caleb Maxwell Wright

Lyla Anne Wright

Elizabeth Grace Wulf

Monique Renee Wyrostek

Abigail Alexis Yarbrough

Elise Nicole Yeargin

Megan Sarah You

Ashlee Renee Young

Carter James Harrison Young

Cashia Janae Young

Kendra Irene-Patricia Zeneski

Riley Aleyah Zerjal

Michael Ray Zimmerman II

Ryan Curtis Zimmerman

Andrew Michael Zywicki

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