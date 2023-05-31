O’Fallon Township High School Class of 2023 graduates
Senior Class of 2023
Brennan Gabriel Ahle
Madeline Grace Ahlf
Momeen Zahi Ahmad
Josh Brandon Albritton
Jayda Marie Allen
Charles-Phillip Kwabena Ampadu
Morgan Jane Anderson
Moreana Tychirria Anthony
Matheus Ryu Ohashi Ara
Amira Shanell Arnold
Breanna Lynn Asher
Ya´Hon Hazan Ashford
Carlee Ashtyn Auld
Giavonnie De´Sean Austin
Lucas Stryder McKade Aylor
Bronwyn Michaela Baer
Hannah Nicole Bailey
Hayden Charles Bailey
Sydney Kay Bair
TaJa´jah Misiyah Du´prea Baker
Grace Kathleen Baldus
Benjamin Brian Baldwin
Tyler Ray Baltzell
Andrew Dean Barbee
Alia Marie Barcus
Rebekah Ann Barnes
Diana Lucia Barragan
Juan Barragan Jr.
Jeremiah Terrence Barrett
Tyler James Barrett
Kirsten Chelsea Basa
Ryan Joseph Baskette
Nathan Charles Bassford
Isaiah James Belmonte
Karter Zachary James Belt
Chanel Ellen Berg
Gracie Alanna Bergheger
Breya Renee Bergom
Hailey Lynn Bernreuter
Collin William Scott Bert
Grace Ann Bettis
Griffin Michael Beveridge
Reilly Kathryn Bickel
Emily Joy Biggs
Hunter Michael Bindrim
Jonathan Harris Bitner
Jordan Adjani Black
Mia Noelle Blair
Ethan Ronald Blankenship
Owen Timothy Blaylock
John Labiste Block
Abigail Louise Bloom
Donald Edward Blue
Nolan Douglas Blue
Dilan Joseph Bodenbender
Alex Dashawn Bonds
Jack Henry Bortz
Laureana Yvette Boshell
Jackson Bruce Bossart
Steven Nathanael Boston
Audrey Megumi Bouland
Taylor Mikele Bowman
Christopher Lamar Brady
Caleb Robert Brandon
Darrlyn Edward Brandy Jr.
Michelle Jane Brant
Carter Thomas Breuchaud
Reagan Larie Bridgeman
Alyssa Rose Broeckling
Darrian Jersean Bronson
Britney Kay Brown
De´ontez Demaius Brown
Janae´ Nicole Brown
Jayla Marshee´ Brown
Julius Chan Brown
Kaleb Donavan Roy Brown
Sojourner Nevaeh Brownridge
Kaleb Matthew James Budde
Austin Alexander Burnett
Broden Gregory Burton
Patrick Damon Burton Jr.
Caleb Scott Caesar
Evan Ryan Caito
Christopher Isaiah Caldwell
Lylah Patricia Calhoun
Isaiah Jamal Camper
Lucille Ann Carney
Alysa Danielle Carothers
Nehemiah Russell Jean Carr
Maggie Anne Carriel
Alexandra Sarah Carroll
Jocelyn Maelyn Carroll
Carter Ashton Grant Carson
Kyla Gabrielle Cason
Michael Andwele Chambers
Connor Joseph Chapple
Dwayne Chatman Jr.
Amanda Ruth Cheney
Jebii Mukulu Chepkoit
Caitlyn Irene Chor
Wyatt Nolan Christopher
Jack Thomas Cipfl
Briley Nicole Clanin
Brenai Ja Kayla Clanton
Dakota Briann Clark
Wyatt James Clark
River Michael Clarke
Tyler James Cluck
Robert Jacob Cole
Keegan Peter Coleman
Rashaad Daishon-Lee Coleman
Bryant Gilbert Coley
Mallory Paige Compton
Bryson Lamarr Connors
Kristen Nicole Conrad
Aidan William Steven Cook
Isiah Javon Cooley
Lauren Elizabeth Cooley
Dylan Jay Merle Cooper
Trynitee Kendallyn Cooper
Rylan Cade Cornell
Jack Martin Costello
Joseph Paul Costello
Kerry Elizabeth Costello
Mariah Yvonne Cotton
Brie Ann Crabtree
Brendan William Craddock
Annah Grace Crumpton
David Ervin Cruz Jr.
Melissa Ann Cruz
Heather Shin Cunningham
Logan Thomas Cunningham
Aidan Robert Cutter
Helena Adele Steele Daberkow
Curtis Lee Dallas Jr.
Emily Grace Danielson
Alexander James Davis
Sarah Pauline Davis
Connor Andrew Dawson
Jane Lilian Dayton
Xavier Mark Deatherage
Connor Jacob Deck
Joshua Eric Detloff
Riley Rose Dewitt
Stephanie Diaz
Jessica Lin Dittmar
Melanie Marie Doub
Shannon Simone Dowell
Audrey Grace Dowland
Bobby Byron Driver III
Peyton Victoria Duckett
Spencer Robert Duman
Sarah Elizabeth Dunker
Bella Elaine Durbin
Braden Anthony Eccher
Derek Lemuel Edwards
Lauren Daria Edwards
Jonah David Ellis
Anna Kathryn Elizabeth Erickson
Andrei Chase Guan Esguerra
Sarah Amador Espiritu
Sophia Theresa Espolt
Adrian Micheal Estebanez
Nora Sam Fanous
Evan James Faulk
Saniyah Ilisse Faulk
Faythe Florence Faulkner
Jose Antonio Favela
Allison Yvonne Feldt
Drew Brian Ferguson
Hunter Reise Ficken
Brendon Nathanial Filipovich
Cameron Elijah Fisher
Jordan Miguel Fleming
Ashley Joan Flynn
Aaron Jesse Foster
Morgan Rylee Foster
Kendall Joe Fox
Ta´Shiro Christina Foxworth
Isabella Ryann Frazer
Alyssa Ruby Frederking
Jimmy Daryl Fuller III
Mia Grace Gallagher
Gavin Raul Garcia
Max Luis Garcia
Calise Delua Garrison
Vashiya Briann George
Hayden Joseph Gerstenecker
Byron Earl Gettis Jr.
Lucas Ryan Gibbons
Jack Thomas Gibson
Kathryn Vivian Giedeman
Charles Edward Gilliam III
Caroline Rose Glover
Claire Kathleen Glover
Jackson Pierce Glover
Jorge Adolfo Gonzalez Barrera
Dinorah Alejandra Gonzalez Gomez
Ben Richard Gorazd
Hunter Reed Graham
Isabelle Marie Grandidier
Kristen Elizabeth Green
Mi´Kalyn Jane´ Gregory
Madison Jade Griffith
Saige Mackenzie Grinnell
Amaya Elise Gross
Jazmin Mishel Guevara Rojas
Elise Anna Guionnaud
Abby Nicole Gutgsell
Garrett Ivan Hacker
Michael Thomas Haerr
Chase Alexander Haertling
Lauren Olivia Hairr
Natalie Josephine Hale
DeAundre Angelo Hall
Payton Riley Hamm
Joseph Allan Hammond
Marcus Allan Hansen
Travis Micheal Hardin
Jeremiah Leigh Hardnett
Ella Faith Harris
Leanna Lee Hartsock
Daniel Jacob Hasberger
Zsana Tyreesha Hawkins
Sydney Micheal Hayes
Isaiah David Heap
Wyatt Hunter Heap
Kaden Andrew Heick
Sophie Elizabeth Heller
Christopher Helm Jr.
Asia Leah Helton
Ethan John Hendrickson
Madelyn Kay Herling
Hennace Perkins Herran
Clinton James Hertzler
Alexander Mitchell Hess
Matthew Scott Hettenhausen
Alexander James Hewitt
Jadah Ramiyah Hicks
Darron Darrell Hill Jr.
Elliott Kenneth Hoffmann
Kaile Lyn Hogenson
Brennan Patrick Hogsett
Gryffin James Holcomb
Ryan Michael Holland
Diamond Cortesia Holman
Madeline Kate Hoover
Tiara Brianne Hopper
Hayley Alexis Horrell
Zachary Allen Horsens
Carson Michael Howe
Tyler Daniel Howe
Isaac Atticus Hubbard
Ja´Vont Marquecion Hudson
Noah Jackson Huffines
Jayla Marie Hunt
Camryn Jade Huskey
Christian Clarence Jackson
Jaiden Rashaun Jackson
Kai Anne Akye Jackson
Laylah Nicole Jackson
Lucas Daniel Jackson
Rohan Kuruvilla Jacob
Mitchell Albert Fitch Jacquay
Angelina Marie Jean
Nolan James Jenkins
Dominic Elijah Jennings
Alejandro Leon Jimenez
Bryanna Lorraine Johnson
Jaslyn Mikayla Johnson
Julian Vantinties Johnson
Trenton James Johnson
Elizabeth Diann Johnston
Christian Nicholas Joiner
Aubriya Lenora Jazmine Jones
Samuel Aidan Jones
Tea Anne Jordan
Joseph Steven Kaemmerer
Lily Avenelle Kampwerth
Anuj Ashwin Kashyap
Lilly Ann Kassing
Varneet Kaur
Tristan Alex Keller
Zavier Elijah Dennis Kelley
Aidan Robert Kenton Kelly
Sophia Maria Kenyon
Barbara Anne Kerico
Hannah Youngeun Kim
Athena Makiko King
Myreone Rashard King
Delaney Noelle Kirk
Nathan Gene Koenig
Leslie Grace Kolman
Tylon David Kondowe Jr.
Lily Grace Kruse
Matthew Ryan Kulp
Emily Ann Kunsemiller
Elizabeth Grace Laidlaw
Aric Jonathan LaRue
Maurice Desmond Lee
Tamera Eriana Lee
Tucker Dawson Lehman
Kyra Rae Lehrman
Noah Lee Stowers Leininger
Connor Matthew Leveling
Angel Ann Leverette
Kurtis Eugene Lewis Jr.
Blake Ashton Lintzenich
Ella Elizabeth Little
Jeremy Alan Lockwood
Keira Anne Longhorn
Alexia Brizzeth Lopez
Kate Victoria Louer
DeVaun Lewis Lovelace
Alyssa Kathleen Luckritz
Alyse Nicole Lynch
Kourtnie Amil Macon
Cole Wayne Madison
Damian Cole Manwarren
Mackenzie Lynn Marsala
Darbie Mavis Marie Marshall
Joshua Andrew Martin
Reagan McKenzie Martin
Lilia Mae Martin-Lockrem
Lauren Elizabeth Marx
Kalyda Clarissa Ann´Lena Mattison
Skylar Tainn Maxwell
Dylan Charles May
Xavier Shonn McClendon
Hannah Elise McClure
Adam Nicholas McCollum
Claire Elizabeth McDonald
Brendan Michael McFarland
Haidyn Alexander McGill
Christian Patrick McGowan
Connor Nicholas McKee
Laura Elena McLean
Kiley Ann McMinn
Annalie Paige McWhorter
Maggie Jacqualyn Meade
Valerie Rose Meinkoth
Christian Scott Meitzenheimer
Mary Grace Mendoza
Sarah Anne Mensing
Luke Daniel Merod
Katelyn Elaine Merrill
Lauren Olivia Meyer
Colton Randoll Michael
Chloe Marie Michels
Jacob William Midgley
Bryce Edward Mikos
William Mitchell Millard
Cassandra Lee Miller
Kara Beth Milner
Luke Gabriel Minton
Tristan Gabriel Mischkind
Julian Cedric Mitchell
Shannon Nicole Monroe
Samuel Wellington Morgan IV
Jason Matthew Morris
Kaylin Grace Morton
Destiny Maria Mosley
Ernest Ray Moss Jr.
Savannah Rowan Mossa-Willoughby
Tyler Vinson Mueller
Brett Christopher Mueth
Joshua Myles Mueth
Dillon Edward Murray
Tamarah Mikal Murray
Lexie Marie Musser
Yuri Baena Nascimento
Caitlin Rose Natale
Braden Kyle Neighbors
Kylee Denise Nesbit
Dane Christopher Niblett
Brynn McKenzie Nichols
Ethan Michael Nieroda
Marisa Elaine Nix
Aubree Makenna Noles
Zachary Charles Novy
Ian Kelly O´Brennan
Phoenix Donald O´Leary
Patrick Tyrone O´Neal
Dominic Scott Oldani
Ansley Marie Ori
Lauren Danielle Orlando
Mia Meadows Oswald
Shawnia Kaylen Owens
Julius Akinyokun Babatunde Owoseni
Ava Lillian Pace
Jessica Ann Palus
Leah Marie Parish
Joseph August Parker
Jadyn Danielle Pascua
Hunter Adams Paskert
Jiya Anil Patel
Alexis Olivia Paten
Khavaughn Mykell Patrick
Connor Steven Patton
Elijah Adam Peiffer
Jacob Carter Pekala
Jailah My´Kai Pelly
Camren Omarion Perry
Timothy Joseph Peterson
Lillian Grace Pitts
Miles-Dru Ponsano
Ayanna Da´Shay Powell
Johnathan Raymond Preuitt
Simarii Arniya Price
Olivia Elise Prothro
Timothy Allen Pryor Jr.
Marcella Evelyn Raimundi
Kaleb Kevin Randolph
Sophia Mae Rapini
Graydon Matthew Rauscher
Clarke Michael Rawie
Aaralyn Nevaeh Ray
Evelyn Elizabeth Raymond
Jacob Allen Rea
Sage Miranda Reagan
Mollie Jean Reed
Jelani Edward Reese
Austin Matthew Reinacher
Hailey Janey Resper
Reese Nikole Riley
Jack Alan Rineberg
Katlyn Simone Roberts
Malia Jaye Robertson
Mason Edward Rohloff
Isabella Lauren Rohn
Avery Jewel Rost
Haley Elizabeth Roumpos
Christine Irella Rucker
Ethan Todd Runkwitz
Jazell Renee Russell
Marcus D´Wayne Russell
Ella Grace Russo
Zachary Ernest Russo
Brandon Michael Rust
Jackson Tucker Sabol
Kaidance Giselle Saenz-Kibria
Isabella Kathryn Saldana
Abigail-Ann Elizabeth Samuelson
Erin Rachel San Pedro
Seth Jacob Sanchez
Sierra Alaina Sanchez
Jared Keoni Cruz Santos
Maeleigh Kerstyn Savin
Austin James Schaefer
Kendall Ariana Schiele
Regan Elaine Schreckenberg
Tyler Lee Schultz
Emily Nicole Schweiger
Jeremy Ryan Scoggins
Jonathan Ovie Scott
Addison Drew Seibel
Mikayla Hope Sewell
Samuel Timotheus Chris Shannon Jr.
Nala Kar´Shai Shaw
Claire Elizabeth Shea
Camryn James Sheehan
Connor Liam Sheehan
Madeline Mary Sheehan
Rebecca Selar Shepherd
Magdalene Grace Sheppard
Brooklyn Raye Shirley
Hunter Maxwell Shull
Joseph Edward Simbeck
Hannah Elizabeth Simpson
Joshua Robert Simpson
Prabhnoor Singh
Lillian Bess Siville
Madison Katharine Skaggs
Michael Christopher Skaggs
A´Niya Cierra Unique Slack
Camden Tyler Slade
Adeline Rose Smith
Benjamin Brian Smith
Chloe Louise Smith
Emma Marie Smith
Jalen Antonio Smith
Lawson Marc Smith
Olivia Madison Paige Smith
Shane Russell Sova
Sean Ryan Spain
Carter Lee Spellman
Saya Alexandria Spells
Haleigh Kimara Spencer
McKenna Lee Spilker
Kaitlyn Nicole Spinnie
Trent Avery Spradling
Madelyn Alexis Sprouse
Mackenzie Terrielle Stacker
James Robert Stanley
Joseph Barry Starks Jr.
Drue Irene Steder
Kelsey Lauren Stroud
Abigail Jane Svoboda
Ciara Nicole Swope
Avery Anne Taake
Jadzia Nerys Taborski
Cole Jacob Taddei
Alinafe Zachary Tambala
Abigail Faith Tamblyn
Harmoni Lovette Tart
Bradley Joseph Thomas
Jordan Judah Thomas
Mariyah Desiree´ Thomas
Paige Olivia Thomas
Kaitlyn Annamei Tillock
Samantha Ann Toennies
Tyler Martin Tomko
Alexander James Totsch
Jack Allen Tredway
Shauna Taylor Truzack
Rehema Achieng Tuju
Gavin Michael Turner
Madison Elise Turner
James Darryl Tyus
Keegan Elisabeth Umali
Jacob Gage Vahle
Katie Nicole Van Hoose
Mark Leanordo Vickers Jr.
Jack Mitchell Wade
Logan Paul Waegner
Aidan Christopher Walser
Carlton Ray Ward III
Clayton Stanley Ward Jr.
Jaylen Pierre Warren
Darien LaJuan Washington
Darius Lamon Washington Jr.
Keiana Catrel Washington
Kennedi Latrice Washington
Monique Na´Jae Washington
Arianna Michele Watson
Evan Michael Weber
Malachi Timothy Nathaniel Webster
Trystn Shay West
Ryan Gilbert Weyhaupt
Emma Lynn Whalen
Ashton William Wheat
Cori Lynn White
Olivia Grace White
Julia Marie Whitworth
Charlise Clare Wilhelm
Tyrone Wilkins Jr.
Damari Antonio Williams
Daniella Catalina Williams
Gage Frederick Williams
Jason Da´Mon Williams II
Trevor James Williamson
Dakota Aiden Willman
Kyle James Willyerd
Koby Ray Wilmoth
Alexandria Faith Wilson-Schaefer
Andrew Joseph Winkeler
Ethan William Winkeler
Brandon William Winkler
Makenna Alyse Winkler
Tyrese Lamonte Witts
Cameron Gregory Woll
Ryan Micah Woodie
Amarion Devonte Wooten
Caleb Maxwell Wright
Lyla Anne Wright
Elizabeth Grace Wulf
Monique Renee Wyrostek
Abigail Alexis Yarbrough
Elise Nicole Yeargin
Megan Sarah You
Ashlee Renee Young
Carter James Harrison Young
Cashia Janae Young
Kendra Irene-Patricia Zeneski
Riley Aleyah Zerjal
Michael Ray Zimmerman II
Ryan Curtis Zimmerman
Andrew Michael Zywicki