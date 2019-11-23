Nolan wins Elite women's opener at North Carolina Grand Prix
#
Rider Name (Country) Team
Result
1
Caroline Nolan (USA)
0:47:33
2
Raylyn Nuss (USA)
0:00:23
3
Hannah Arensman (USA)
0:01:29
4
Erica Zaveta (USA)
0:01:55
5
Samantha Runnels (USA)
0:02:22
6
Emily Werner (USA)
0:02:34
7
Jennifer Malik (USA)
0:02:50
8
Anna Dorovskikh (USA)
0:03:13
9
Carla Williams (USA)
0:03:50
10
Jane Rossi (USA)
0:04:34
11
Allison Arensman (USA)
0:04:37
12
Jessica Cutler (USA)
0:05:52
13
Rhys May (USA)
0:07:02
14
Molly Russell (USA)
0:07:26
15
Kimberly Flynn (USA)
0:08:54
16
Danielle Clark (USA)
0:09:23
17
Molly Lohry (USA)
0:09:52
18
Laura Rice (USA)
0:09:54
19
Philicia Marion (USA)
0:10:28
20
Courtney Tanner (USA)
0:10:31
21
Skylar Bovine (USA)
22
Anna Savage (USA)
23
Aliza Tobias (USA)
24
Hayden Gizinski (USA)
DNF
Mackenzie Myatt (Can)
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