Nolan wins Elite women's opener at North Carolina Grand Prix

Cyclingnews
Mud
Mud


#

Rider Name (Country) Team

Result

1

Caroline Nolan (USA)

0:47:33

2

Raylyn Nuss (USA)

0:00:23

3

Hannah Arensman (USA)

0:01:29

4

Erica Zaveta (USA)

0:01:55

5

Samantha Runnels (USA)

0:02:22

6

Emily Werner (USA)

0:02:34

7

Jennifer Malik (USA)

0:02:50

8

Anna Dorovskikh (USA)

0:03:13

9

Carla Williams (USA)

0:03:50

10

Jane Rossi (USA)

0:04:34

11

Allison Arensman (USA)

0:04:37

12

Jessica Cutler (USA)

0:05:52

13

Rhys May (USA)

0:07:02

14

Molly Russell (USA)

0:07:26

15

Kimberly Flynn (USA)

0:08:54

16

Danielle Clark (USA)

0:09:23

17

Molly Lohry (USA)

0:09:52

18

Laura Rice (USA)

0:09:54

19

Philicia Marion (USA)

0:10:28

20

Courtney Tanner (USA)

0:10:31

21

Skylar Bovine (USA)

22

Anna Savage (USA)

23

Aliza Tobias (USA)

24

Hayden Gizinski (USA)

DNF

Mackenzie Myatt (Can)

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