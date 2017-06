NHL releases Vegas expansion draft protection list

The Golden Knights draft process has officially begun.

The NHL's 31st team has received the list of protected players – those who won't be exposed to the expansion draft – on the rosters of the other 30 NHL franchises and Vegas has until 5 p.m. ET on Tuesday to inform the league of its player selections.

The NHL will announce the expansion draft results the following evening during its awards ceremony at T-Mobile Arena in Las Vegas, starting at 8 p.m. ET.

The Golden Knights now also have a 72-hour window to sign unprotected pending unrestricted and restricted free agents, ahead of the July 1 deadline all other teams adhere to.

Vegas must choose one player — no more, no less — from each of the other 30 teams. However, if Vegas signs a pending UFA or RFA from one team, that player would count as the Golden Knights' draft selection from that same team.

A reminder: All players with less than three years of professional experience are automatically exempt. That means young stars like Edmonton's Connor McDavid and Toronto's Auston Matthews don't need to be protected to remain with their teams.

Here are the players each team have made available to the expansion draft as well as those players they've protected:

ANAHEIM DUCKS

Available

Spencer Abbott (F)

Jared Boll (F)

Sam Carrick (F)

Patrick Eaves (F)

Emerson Etem (F)

Ryan Garbutt (F)

Max Gortz (F)

Nicolas Kerdiles (F)

Andre Petersson (F)

Logan Shaw (F)

Nick Sorensen (F)

Nate Thompson (F)

Corey Tropp (F)

Chris Wagner (F)

Nate Guenin (D)

Korbinian Holzer (D)

Josh Manson (D)

Jaycob Megna (D)

Jeff Schultz (D)

Clayton Stoner (D)

Sami Vatanen (D)

Jonathan Bernier (G)

Jhonas Enroth (G)

Ryan Faragher (G)

Matt Hackett (G)

Dustin Tokarski (G)

Protected

Andrew Cogliano (F)

Ryan Getzlaf (F)

Ryan Kesler (F)

Corey Perry (F)

Rickard Rakell (F)

Jakob Silfverberg (F)

Antoine Vermette (F)

Kevin Bieksa (D)

Cam Fowler (D)

Hampus Lindholm (D)

John Gibson (G

ARIZONA COYOTES

Available

Alexander Burmistrov (F)

Shane Doan (F)

Tyler Gaudet (F)

Peter Holland (F)

Josh Jooris (F)

Jamie McGinn (F)

Jeremy Morin (F)

Mitchell Moroz (F)

Chris Mueller (F)

Teemu Pulkkinen (F)

Brad Richardson (F)

Garret Ross (F)

Branden Troock (F)

Radim Vrbata (F)

Joe Whitney (F)

Kevin Connauton (D)

Jamie McBain (D)

Zbynek Michalek (D)

Jarred Tinordi (D)

Louis Domingue (G)

Protected

Nick Cousins (F)

Anthony Duclair (F)

Jordan Martinook (F)

Tobias Rieder (F)

Oliver Ekman-Larsson (D)

Alex Goligoski (D)

Connor Murphy (D)

Luke Schenn (D)

Chad Johnson (G)

BOSTON BRUINS

Available

Matt Beleskey (F)

Brian Ferlin (F)

Jimmy Hayes (F)

Alex Khokhlachev (F)

Dominic Moore (F)

Tyler Randell (F)

Zac Rinaldo (F)

Tim Schaller (F)

Drew Stafford (F)

Linus Arnesson (D)

Chris Casto (D)

Tommy Cross (D)

Alex Grant (D)

John-Michael Liles (D)

Adam McQuaid (D)

Colin Miller (D)

Joe Morrow (D)

Anton Khudobin (G)

Malcolm Subban (G)

Protected

David Backes (F)

Patrice Bergeron (F)

David Krejci (F)

Brad Marchand (F)

Riley Nash (F)

David Pastrnak (F)

Ryan Spooner (F)

Zdeno Chara (D)

Torey Krug (D)

Kevan Miller (D)

Tuukka Rask (G)



BUFFALO SABRES

Available

William Carrier (F)

Nicolas Deslauriers (F)

Brian Gionta (F)

Derek Grant (F)

Justin Kea (F)

Matt Moulson (F)

Cal O'Reilly (F)

Cole Schneider (F)

Brady Austin (D)

Mathew Bodie (D)

Zach Bogosian (D)

Justin Falk (D)

Taylor Fedun (D)

Cody Franson (D)

Josh Gorges (D)

Dmitry Kulikov (D)

Anders Nilsson (G)

Linus Ullmark (G)

Protected

Tyler Ennis (F)

Marcus Foligno (F)

Zemgus Girgensons (F)

Evander Kane (F)

Johan Larsson (F)

Ryan O'Reilly (F)

Kyle Okposo (F)

Nathan Beaulieu (D)

Jake McCabe (D)

Rasmus Ristolainen (D)

Robin Lehner (G)



CALGARY FLAMES

Available

Brandon Bollig (F)

Lance Bouma (F)

Troy Brouwer (F)

Alex Chiasson (F)

Freddie Hamilton (F)

Emile Poirier (F)

Hunter Shinkaruk (F)

Matt Stajan (F)

Kris Versteeg (F)

Linden Vey (F)

Matt Bartkowski (D)

Ryan Culkin (D)

Deryk Engelland (D)

Michael Kostka (D)

Brett Kulak (D)

Ladislav Smid (D)

Michael Stone (D)

Dennis Wideman (D)

Tyler Wotherspoon (D)

Brian Elliott (G)

Tom McCollum (G)

