NHL Draft picks 2019: Complete list of results for Rounds 1-7

The 2019 NHL Draft is here and it's expected to be an exciting two days in Vancouver as teams try to wheel and deal to secure good, young talent for the future.

Round 1 kicked off on Friday night when Jack Hughes and Kaapo Kakko, the consensus top two prospects, were selected first and second overall by the New Jersey Devils and New York Rangers, respectively.

The final six rounds of the draft will commence on Saturday at 1 p.m. ET with the Ottawa Senators holding the first pick in the second round.

Sporting News is keeping track of every pick in every round. Follow along here.

NHL Draft picks 2019: Round 1 results

1. New Jersey Devils: Jack Hughes, C 2. New York Rangers: Kaapo Kakko, RW 3. Chicago Blackhawks: Kirby Dach, C 4. Colorado Avalanche (from Ottawa): Bowen Byram, LHD 5. Los Angeles Kings: Alex Turcotte, C 6. Detroit Red Wings: Moritz Seider, RHD 7. Buffalo Sabres: Dylan Cozens, C/W 8. Edmonton Oilers: Philip Broberg, LHD 9. Anaheim Ducks: Trevor Zegras, C 10. Vancouver Canucks: Vasili Podkolzin, RW 11. Arizona Coyotes (from Philadelphia): Victor Soderstrom, RHD 12. Minnesota Wild: Matthew Boldy, LW 13. Florida Panthers: Spencer Knight, G 14. Philadelphia Flyers (from Arizona): Cam York, LHD 15. Montreal Canadiens: Cole Caufield, RW 16. Colorado Avalanche: Alex Newhook, C 17. Vegas Golden Knights: Peyton Krebs, C 18. Dallas Stars: Thomas Harley, LHD 19. Ottawa Senators (from Columbus): Lassi Thomson, RHD 20. Winnipeg Jets: Ville Heinola, LHD 21. Pittsburgh Penguins: Samuel Poulin, LW, Sherbrooke 22. Los Angeles Kings (from Toronto): Tobias Bjornfot, LHD 23. New York Islanders: Simon Holmstrom, RW 24. Nashville Predators: Phil Tomasino, C 25. Washington Capitals: Connor McMichael, C 26. Calgary Flames: Jakob Pelletier, LW 27. Tampa Bay Lightning: Nolan Foote, LW 28. Carolina Hurricanes: Ryan Suzuki, C 29. Anaheim Ducks (from San Jose): Brayden Tracey, LW 30. Boston Bruins: John Beecher, C 31. Buffalo Sabres (from St. Louis): Ryan Johnson, LHD

NHL Draft picks 2019: Round 2 results

32. Ottawa Senators: Shane Pinto, C 33. Los Angeles Kings: Arthur Kaliyev, RW 34. Philadelphia Flyers (from New Jersey via Nashville): Bobby Brink, RW 35. Detroit Red Wings: Antti Tuomisto, D 36. Carolina Hurricanes (from Buffalo): Pyotr Kochetkov, G 37. Ottawa Senators (from Carolina via New York): Mads Sogaard, G 38. Edmonton Oilers: Raphael Lavoie, C 39. Anaheim Ducks: Jackson Lacombe, D 40. Vancouver Canucks: Nils Hoglander, LW 41. Vegas Golden Knights (from San Jose via Philadelphia): Kaedan Korczak, D 42. Minnesota Wild: Vladislav Firstov, LW 43. Chicago Blackhawks: Alex Vlasic, D 44. Carolina Hurricanes (from Ottawa via Florida): Jamieson Rees, C 45. Nashville Predators (from Philadelphia via Arizona): Egor Afanasyev, LW 46. Montreal Canadiens: Jayden Struble, D 47. Colorado Avalanche: Drew Helleson, D 48. San Jose Sharks (from Vegas): Artemi Kniazev, D 49. New York Rangers: Matthew Robertson, D 50. Los Angeles Kings (from Montreal via Columbus): Samuel Fagemo, LW 51. Winnipeg Jets: Simon Lundmark, D 52. Florida Panthers (from Pittsburgh): Vladislav Kolyachonok, D 53. Toronto Maple Leafs: Nicholas Robertson, LW 54. Detroit Red Wings (from New York Islanders): Robert Mastrosimone, LW 55. San Jose Sharks (from New Jersey Devils via Nashville): Dillon Hamaliuk, LW 56. Washington Capitals: Brett Leason, RW 57. New York Islanders (from Calgary): Samuel Bolduc, D 58. New York Rangers (from Tampa): Karl Henriksson, C 59. Minnesota Wild (from Carolina): Hunter Jones, G 60. Detroit Red Wings (from San Jose): Albert Johansson, D 61. New Jersey Devils (from Boston): Nikita Okhotyuk, D 62. St. Louis Blues: Nikita Alexandrov, C

NHL Draft picks 2019: Round 3 results

63. Colorado Avalanche (from Ottawa): Matthew Stienburg, C 64. Montreal Canadiens (via Los Angeles): Mattias Norlinder, D 65. Nashville Predators (from Philadelphia via New Jersey): Alexander Campbell, LW 66. Detroit Red Wings: Albin Grewe, RW 67. Buffalo Sabres: Erik Portillo, G 68. New York Rangers: Zachary Jones, D 69. Florida Panthers (from Edmonton): John Ludvig, D 70. New Jersey Devils (from Anaheim): Daniil Misyul, D 71. Tampa Bay Lightning (from Vancouver): Hugo Alnefelt, G 72. Philadelphia Flyers: Ronald Attard, D 73. Carolina Hurricanes (from Minnesota): Patrik Puistola, RW 74. Pittsburgh Penguins (from Arizona via Chicago): Nathan Legare, RW 75. Minnesota Wild (from Nashville via Florida): Adam Beckman, LW 76. Arizona Coyotes: John Farinacci, C 77. Montreal Canadiens: Gianni Fairbrother, D 78. Colorado Avalanche: Alex Beaucage, RW 79. Vegas Golden Knights: Pavel Dorofeyev, LW 80. New Jersey Devils (from Dallas): Graeme Clarke, RW 81. Florida Panthers (from Columbus): Cole Schwindt, RW 82. New Jersey Devils (from San Jose via Vegas & Winnipeg): Michael Vukojevic, D 83. Carolina Hurricanes (from Ottawa via Pittsburgh): Anttoni Honka, D 84. Toronto Maple Leafs: Mikko Kokkonen, D 85. Edmonton Oilers (from New York Islanders): Ilya Konovalov, G 86. Vegas Golden Knights (from Nashville): Layton Ahac, D 87. Los Angeles Kings (from Washington): Lukas Parik, G 88. Calgary Flames: Ilya Nikolaev, C 89. Tampa Bay Lightning: Maxim Cajkovic, RW 90. Carolina Hurricanes: Domenick Fensore, D 91. Washington Capitals (from New Jersey via San Jose): Aliaksei Protas, C 92. Boston Bruins: Quinn Olson, LW 93. St. Louis Blues: Colten Ellis, G

NHL Draft picks 2019: Round 4 results

94. Ottawa Senators: Viktor Lodin, C 95. Los Angeles Kings: Jordan Spence, D 96. New Jersey Devils: Tyce Thompson, RW 97. Detroit Red Wings: Ethan Phillips, C 98. Arizona Coyotes (from Pittsburgh via Buffalo): Matias Maccelli, LW 99. Carolina Hurricanes (from Minnesota via New York): Cade Webber, D 100. Edmonton Oilers: Matej Blumel, RW 101. Anaheim Ducks: Henry Thrun, D 102. Buffalo Sabres (from Vancouver): Aaron Huglen, RW 103. Philadelphia Flyers: Mason Millman, D 104. Columbus Blue Jackets (from Florida Panthers via Minnesota): Eric Hjorth, D 105. Chicago Blackhawks: Michal Teply, LW 106. Florida Panthers: Carter Berger, D 107. Arizona Coyotes: Alexandr Darin, RW 108. San Jose Sharks (from Montreal): Yegor Spiridonov, C 109. Nashville Predators (from Colorado): Marc Del Gaizo, D 110. Vegas Golden Knights: Ryder Donovan, C 111. Dallas Stars: Samuel Sjolund, D 112. New York Rangers (from Columbus): Hunter Skinner, D 113. Winnipeg Jets: Henri Nikkanen, C 114. Columbus Blue Jackets (from Florida Panthers via Pittsburgh): Dmitri Voronkov, LW 115. Toronto Maple Leafs: Mikhail Abramov, C 116. Calgary Flames (from New York Islanders): Lucas Feuk, LW 117. Nashville Predators: Semyon Chystyakov, D 118. New Jersey Devils (from Washington): Case Mccarthy, D 119. Los Angeles Kings (from Calgary Flames): Kim Nousiainen, D 120. Tampa Bay Lightning: Maxwell Crozier, D 121. Carolina Hurricanes: Tuukka Tieksola, RW 122. Vancouver Canucks (from Buffalo via San Jose): Ethan Keppen, LW 123. Chicago Blackhawks (from Boston): Antti Saarela, C 124. Toronto Maple Leafs (from St. Louis): Nicholas Abruzzese, C

NHL Draft picks 2019: Round 5 results

125. Ottawa Senators: Mark Kastelic, C 126. Montreal Canadiens (from Los Angeles): Jacob Leguerrier, D 127. New Jersey Devils: Cole Brady, G 128. Detroit Red Wings: Cooper Moore, D 129. New Jersey Devils (from Washington via Buffalo): Arseny Gritsyuk, RW 130. New York Rangers: Leevi Aaltonen, RW 131. Montreal Canadiens (from Oilers): Rhett Pitlick, LW 132. Anaheim Ducks: Trevor Janicke, C 133. Vancouver Canucks: Carson Focht, C 134. Winnipeg Jets (from Philadelphia): Harrison Blaisdell, C 135. Vegas Golden Knights (from Minnesota): Isaiah Saville, G 136. Florida Panthers (from Montreal via Chicago): Henrik Rybinski, RW 137. Florida Panthers: Owen Lindmark, C 138. Montreal Canadiens (from Arizona): Frederik Nissen Dichow, G 139. Vegas Golden Knights (from Montreal): Marcus Kallionkieli, LW 140. Colorado Avalanche: Sasha Mutala, RW 141. Vegas Golden Knights: Mason Primeau, C 142. Dallas Stars: Nicholas Porco, LW 143. Buffalo Sabres (from Detroit via Columbus): Filip Cederqvist, LW 144. Winnipeg Jets: Logan Neaton, G 145. Pittsburgh Penguins: Judd Caulfield, RW 146. Toronto Maple Leafs: Michael Koster, D 147. New York Islanders: Reece Newkirk, C 148. Nashville Predators: Ethan Haider, G 149. Minnesota Wild (from Washington): Matvey Guskov, C 150. Calgary Flames: Joshua Nodler, C 151. Arizona Coyotes (from Pittsburgh Penguins via Tampa): Aku Raty, RW 152. Carolina Hurricanes: Kirill Slepets, RW 153. Washington Capitals (from San Jose): Martin Has, D 154. Boston Bruins: Roman Bychkov, D 155. St. Louis Blues: Keean Washkurak, C

NHL Draft picks 2019: Round 6 results

156. Vancouver Canucks (from Ottawa): Arturs Silovs, G 157. Los Angeles Kings: Braden Doyle, D 158. New Jersey Devils: Patrick Moynihan, RW 159. Detroit Red Wings: Elmer Soderblom, RW 160. Buffalo Sabres: Lukas Rousek, RW 161. New York Rangers: Adam Edstrom, C 162. Edmonton Oilers: Tomas Mazura, C 163. Anaheim Ducks: William Francis, D 164. San Jose Sharks (from Vancouver): Timur Ibragimov, LW 165. Philadelphia Flyers: Egor Serdyuk, RW 166. Minnesota Wild: Marshall Warren, D 167. Chicago Blackhawks: Dominic Basse, G 168. Florida Panthers: Greg Meireles, C 169. Philadelphia Flyers (from Arizona): Roddy Ross, G 170. Montreal Canadiens: Arsen Khisamutdinov, C 171. Colorado Avalanche: Luka Burzan, RW 172. Minnesota Wild (from Vegas): Nikita Nesterenko, C 173. Dallas Stars: Benjamin Brinkman, D 174. Arizona Coyotes (from Columbus): Danil Savunov, LW 175. Vancouver Canucks (from Buffalo via Winnipeg): Karel Plasek, RW 176. Arizona Coyotes (from Pittsburgh): Anthony Romano, C 177. Detroit Red Wings (from Buffalo via Toronto): Gustav Berglund, D 178. New York Islanders: Felix Bibeau, C 179. Nashville Predators: Isak Walther, RW 180. Vancouver Canucks (from Washington): Jack Malone, RW 181. Carolina Hurricanes (from Calgary): Kevin Wall, RW 182. Tampa Bay Lightning: Quinn Schmiemann, D 183. Carolina Hurricanes: Blake Murray, C 184. San Jose Sharks: Santeri Hatakka, D 185. Boston Bruins: Matias Mantykivi, C 186. Anaheim Ducks (from St. Louis): Mathew Hill, D

